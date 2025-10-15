Ensino sobre mudança climática e tecnologia propõe futuro mais inclusivo

Atividade realizada na Casa da Juventude Joanin Rosseti, em Vila Oliva, Caxias do Sul, com os estudantes do 7º Ano do Ensino Fundamental II do Projeto de Vida. Colégio Anchieta | Divulgação

Um ensino que integra arte, esportes e tecnologia à formação escolar tradicional pode ter impacto direto no comportamento e no desempenho cognitivo dos alunos. Isso é o que mostra um artigo publicado na revista Observatório de La Economía Latinoamericana (OLEL). Nele, os pesquisadores mostram que ao adotar abordagens pedagógicas inovadoras é possível oferecer um ambiente mais dinâmico, inclusivo e acessível para os jovens.

Instituição de ensino, como o Colégio Anchieta, em Porto Alegre, oferece projetos que vão além das disciplinas tradicionais. Por meio de programas como a Formação Complementa r e o Projeto de Vida , que integram arte, esporte, tecnologia e reflexão sobre o propósito de vida, a instituição almeja transferir conhecimentos e fomentar habilidades que tem como missão o crescimento sustentável e inclusivo dos jovens.

Leia Mais Currículo Bilíngue Integrado no Anchieta: ensino prepara estudantes para o mundo

Conforme a coordenadora da Formação Complementar (FC), Márcia Machado, há mais de 130 anos, o Colégio Anchieta tem como missão formar jovens que saibam aliar conhecimento técnico a valores humanos. Princípios, que segundo ela, são vivenciados cotidianamente nas atividades propostas em aulas, eventos, viagens, jogos e momentos de convivência.

— No Anchieta acreditamos que estes programas ajudam a criar um ambiente educativo que valoriza tanto o desempenho quanto o desenvolvimento humano dos estudantes — contextualiza.

Para Márcia, tanto a Formação Complementar, quanto o Projeto de Vida, promovem o conhecimento cognitivo, técnico e prático, além de desenvolver habilidades socioemocionais e pessoais. Nas disciplinas opcionais, a responsável pela escola de Artes, Esportes e Tecnologias da FC, explica que as atividades foram pensadas para promover valores humanos essenciais para a vida em sociedade.

— Na Formação Complementar, existem projetos como Interação, Cidadania – Ações solidárias, Magis Inovação e Grupo de Jovens. Há também a Iniciação à Vida Cristã, Show Musical, Escolas de Artes, de Esportes e de Tecnologias. Sendo o Projeto de vida desenvolvido no Ensino Médio — explica.

Se tratando da dimensão espiritual, o professor e orientador religioso e de pastoral da segunda série do Ensino Médio da escola, Thiago Grunne revela que o Projeto de Vida funciona através do modo de trabalho inaciano e jesuíta. Segundo ele, a iniciativa visa o desenvolvimento de pessoas comprometidas, conscientes, competentes e compassivas.

— O Projeto de Vida, é não só um de nossos componentes curriculares, mas uma oportunidade semana que cada estudante tem de desenvolver habilidades nas três dimensões de uma formação integral, como entendemos aqui no colégio: cognitiva, socioemocional e espritual-religiosa — contextualiza, Grunne.

Formando cidadãos para a vida

Segundo o artigo do OLEL, o ensinamento da tecnologia facilita a personalização do ensino e do treinamento, permitindo que os métodos sejam adaptados às necessidades individuais dos alunos e atletas. Já o esporte, além de melhorar a saúde física, é crucial para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais.

Dentre as vantagens comportamentais da atividade física, o relatório destaca aspectos como liderança, empatia e resiliência, comportamentos considerados cada vez mais valiosos para a formação de cidadãos responsáveis e conscientes. As informações presentes na pesquisa reforçam o que o Colégio Anchieta pratica há anos: formar jovens que saibam unir conhecimento técnico a valores humanos.

— A Formação Complementar e o Projeto de Vida são espaços de construção de saberes e de autoconhecimento. Neles, o aluno aprende a trabalhar em equipe, a lidar com desafios e a enxergar o outro com empatia — pontua Márcia.

O elo entre o Projeto de Vida e a Formação Complementar

Thiago Grunne revela o quanto os dois programas se conectam de forma indireta por meio das habilidades desenvolvidas, uma vez que o Projeto de Vida atua como um eixo orientador que dá sentido às práticas pedagógicas e ajuda o aluno a refletir sobre seus objetivos, valores e escolhas.

— Estes princípios em boa medida também são compartilhados na Formação Complementar, sobretudo aquelas de cunho socioambiental, pois nossa formação complementar tem vários projetos de voluntariado, que colocam o aluno em contato com outras realidades sociais — acrescenta.

Entre os projetos sociais, ele destaca a participação dos jovens no voluntariado em lares de idosos, o voluntariado em creches, em instituições de acolhimento no contraturno, além de participar de uma eletiva chamada "Socioambiental".

— Essa conexão se dá de forma concreta porque estimulam o autoconhecimento e a autonomia; desenvolvem habilidades técnicas e criativas; promovem o trabalho em equipe, a empatia e o respeito às diferenças; incentivam a reflexão sobre valores humanos e espirituais; contribuem para a construção de projetos pessoais e coletivos com propósito — pontua Márcia Machado.

As atividades que mais se alinham ao Projeto de Vida são aquelas que favorecem o desenvolvimento integral e o protagonismo juvenil. Saiba como:

A prática de esportes promovem disciplina, cooperação, superação de desafios e respeito ao outro, além de desenvolverem capacidades físicas e cognitivas.

promovem disciplina, cooperação, superação de desafios e respeito ao outro, além de desenvolverem capacidades físicas e cognitivas. As atividades de Artes (dança, música, teatro, circo e xadrez) estimulam a expressividade, a criatividade, o senso estético e a sensibilidade emocional e espiritual.

estimulam a expressividade, a criatividade, o senso estético e a sensibilidade emocional e espiritual. As atividades de Tecnologias (robótica e jogos digitais) desenvolvem o pensamento lógico, a resolução de problemas, a inovação e a capacidade de trabalhar em equipe.