Descubra como conquistar a aprovação no Enem e no vestibular 

Sala de aula do pré-vestibular Totem em Santa Rosa (RS). Marcos Cichelero / Totem / Divulgação

Todo o ano, milhões de estudantes enfrentam o desafio de se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e os vestibulares que acontecem pelo país. Conforme o Ministério da Educação, e o Instituto Nacional de Estudos de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), neste ano, mais de 4,8 milhões de inscrições foram confirmadas para o Enem.

No entanto, para chegar confiante nessa etapa, educadores explicam que é necessário muito além de revisar conteúdos e fazer simulados: o verdadeiro diferencial começa bem antes, ainda nos primeiros anos da vida escolar. Isso é o que afirma o gestor dos colégios da rede Totem, Roberto Müller. Para ele, escolas que apostam em métodos ativos de ensino chamam a atenção de pais e responsáveis, por proporcionar um aprendizado cada vez mais dinâmico e interdisciplinar.

— Um estudante não nasce pronto no terceiro ano do Ensino Médio. Ele é resultado de anos de construção de experiências, de estímulos e de convivência escolar — explica, Müller.

O papel da metodologia construtivista

Estudos revelam que as gerações mais novas estão em busca de construir suas ideias e significados a partir de experiências próprias. Com base neste cenário, a metodologia construtivista, desenvolvida a partir dos estudos de Jean Piaget e aplicada desde 1980 no Brasil, parte da ideia de que o conhecimento é construído na interação com o mundo e com os outros.

O responsável pela gestão escolar da rede de ensino, conta por que a rede de educação que atua em diversos municípios ao redor do Rio Grande do Sul utiliza este formato de ensino:

Aprender fazendo: o aluno participa ativamente do processo, ao experimentar, testar hipóteses e resolver problemas, o que torna o aprendizado mais duradouro e com sentido.

o aluno participa ativamente do processo, ao experimentar, testar hipóteses e resolver problemas, o que torna o aprendizado mais duradouro e com sentido. Valorização do trabalho em grupo: o aprendizado acontece de forma colaborativa, uma vez que a metodologia se baseia na troca de ideias e experiências entre colegas para fortalecer o raciocínio e o respeito às diferenças.

o aprendizado acontece de forma colaborativa, uma vez que a metodologia se baseia na troca de ideias e experiências entre colegas para fortalecer o raciocínio e o respeito às diferenças. Aprendizado com sentido e vínculo afetivo: o professor atua como mediador, criando conexões humanas que tornam o ambiente de aprendizado mais acolhedor e motivador.

Estudantes do Fundamental I do Colégio Totem de Santa Maria. Thaís Hoerlle / Totem / Divulgação

Desenvolvimento socioemocional

Os colégios Totem também são um exemplo por utilizar este método, uma vez que a filosofia construtivista se estende por todas as etapas da vida escolar dos estudantes — da Educação Infantil ao Pré-Vestibular. Segundo Müller, a escola desenvolve projetos que são do interesse dos próprios jovens, como, por exemplo, os passeios escolares investigativos. Dessa forma, eles sabem previamente o que irão estudar.

— Em uma visita de campo os alunos puderam ver colmeias de perto, fazendo com que a partir disso, surgisse uma curiosidade na turma. Dessa forma, pensamos em fazer o cultivo de abelhas-sem-ferrão aqui para ensinar a turma sobre o mel, os vários tipos de espécies que existem na natureza e desenvolver a interpretação de texto, assim como a leitura — complementa, o gestor escolar.

No ensino médio, os jovens também seguem desenvolvendo habilidades nas trilhas formativas, em que selecionam problemas da sociedade para sugerir soluções. Dessa forma, o responsável conta que os alunos da sede de Cachoeira do Sul, por exemplo, já fizeram projetos para tratar o abandono de animais na cidade. Segundo ele, estas práticas se tornam essenciais para o desenvolvimento socioemocional e o contato com realidades que, muitas vezes, podem ser desconhecidas pelos jovens.

— O foco é formar um estudante autônomo, capaz de entender como aprende e de buscar o conhecimento de forma ativa. Isso é o que realmente faz diferença no Enem e na preparação para os vestibulares — destaca Jader Escobar, gestor dos pré-vestibulares da Totem.

Preparação para Enem e vestibulares

Para Escobar, esse resultado reforça a importância de um ensino que une planejamento, propósito e autonomia. As aulas expositivas, com testes, resumos, mapas mentais e um estudo individual para cada aluno, resultam em um alto índice de aprovação em cursos como medicina, conforme revela o responsável pela gestão dos cursos preparatórios.

— No pré-vestibular, o nosso foco é ajudar o estudante a compreender o que está por trás das questões e a aplicar o raciocínio lógico em diferentes contextos. O aluno precisa entender o porquê das respostas, não apenas decorá-las. Essa mudança de mentalidade é o que faz diferença na hora da prova — explica.

Na prática, a Totem combina um cronograma de revisões com aulas direcionadas conforme os objetivos de cada aluno – seja na aprovação em cursos concorridos de medicina até a seleção em universidades federais e privadas. Além disso, são feitos simulados e acompanhamento individual, mantendo a mesma base construtivista que orienta toda a rede desde a alfabetização.

— Direcionamos o aluno conforme o seu sonho, afinal queremos ajudá-lo a passar na universidade que realmente deseja, seja ela uma instituição particular ou pública. Para isso, preparamos um material didático personalizado voltado para atender a essas demandas, criando, inclusive, turmas exclusivas — destaca Escobar.

Para o profissional, esta personalização também auxilia no direcionamento dos alunos que ingressam no curso pré-vestibular do Totem. Confira abaixo os diferentes modelos disponíveis:

Turmas com foco em medicina: para quem busca aprovação em cursos altamente concorridos, com acompanhamento próximo dos professores e foco intensivo nos conteúdos específicos da área da saúde nas provas do Enem, UFSM e UFRGS .

para quem busca aprovação em cursos altamente concorridos, com acompanhamento próximo dos professores e foco intensivo nos conteúdos específicos da área da saúde . Turmas extensivas com foco no Enem e UFSM: voltadas a alunos que desejam uma preparação completa, com planejamento de longo prazo, revisões constantes e aprofundamento nas disciplinas exigidas nas principais provas do país.

voltadas a alunos que desejam uma preparação completa, com planejamento de longo prazo, revisões constantes e aprofundamento nas disciplinas exigidas nas principais provas do país. Simulados nos moldes do Enem, UFRGS e demais vestibulares: realizados periodicamente para testar conhecimentos, desenvolver estratégia de prova e aprimorar o controle do tempo durante a resolução das questões.