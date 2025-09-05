Vestibular de Medicina UCPel tem inscrições abertas até 14 de outubro

Curso de Medicina da UCPel é reconhecido há mais de 60 anos pelo MEC. Alisson Assumpção / Especial UCPel

A Universidade Católica de Pelotas (UCPel) está com inscrições abertas para o vestibular de Medicina. Referência no Rio Grande do Sul, a graduação oferecida pela instituição se destaca pelo corpo docente e pela infraestrutura completa para que os estudantes coloquem os aprendizados em prática.

— A UCPel é uma das instituições comunitárias mais tradicionais do Sul do Brasil, fundada em 1960. Hoje, estamos com nota máxima (5) na avaliação institucional do Ministério da Educação (MEC) — conta o coordenador do curso de Medicina e diretor do Hospital Universitário São Francisco de Paula, Cayo Otávio Moraes Lopes.

Nesta entrevista, Lopes compartilha detalhes sobre as inscrições para o próximo vestibular de Medicina e destaca os principais diferenciais oferecidos aos estudantes na UCPel.

As inscrições para o vestibular de Medicina da UCPel seguem abertas até quando? Como os interessados podem se inscrever?

As inscrições para o nosso vestibular de Medicina vão até as 23h59min do dia 14 de outubro, exclusivamente pela internet, no Portal de Inscrição . O processo seletivo ocorre de maneira remota, por meio de prova online, síncrona, com questões objetivas de múltipla escolha e com a realização de redação. Mais detalhes estão disponíveis no edital completo .

Por que a UCPel é uma das principais opções para quem deseja cursar Medicina no Rio Grande do Sul?

Temos um Hospital Universitário próprio (HUSFP), que é referência regional em média e alta complexidade. O local, fundamental para a formação médica, é o maior laboratório de prática assistencial, com mais de 11 mil metros quadrados de área construída. Além disso, nosso curso oferece integração direta ao Sistema Único de Saúde (SUS). Fazemos a gestão de seis Unidades Básicas de Saúde (UBSs), além de termos convênios com outras três do município e com outros dois hospitais da cidade, promovendo imersão real na rede pública de saúde.

Investimos continuamente em inovação, com o primeiro Hospital de Simulação do Rio Grande do Sul (HSim), um espaço de treinamento prático com tecnologia avançada para garantir uma formação médica segura e inovadora. Outro destaque é a valorização da formação humanista e da responsabilidade social, que são alinhadas aos princípios do SUS e às necessidades da região.

Nosso projeto pedagógico é atualizado e alinhado às diretrizes curriculares nacionais. Oferecemos uma metodologia de ensino que agrega os métodos tradicionais com as metodologias ativas, conforme a necessidade de cada atividade.

Como é a infraestrutura do curso de Medicina e quais são seus principais diferenciais?

Nosso curso tem infraestrutura moderna e em franca requalificação dos espaços já existentes, que podem ser divididos em vários cenários. A começar pelo nível de atenção primária à saúde, com a gestão de seis Unidades Básicas de Saúde integradas ao currículo e com atuação da Medicina de Família e Comunidade, que possibilita contato e atuação junto à comunidade desde o primeiro dia de aula.

Há também o contato com o nível secundário dentro do nosso ambulatório de especialidades, com 31 especialidades médicas. Localizado no campus da Saúde Dr. Franklin Olivé Leite, carinhosamente chamado de Cidade do SUS, conta com salas de aula, consultórios e laboratórios fortemente equipados para atendimento da população de Pelotas e região. Tem infraestrutura completa de lazer, além de novas áreas em construção para a comunidade acadêmica.

Por fim, o aluno também atua no nível terciário dentro do nosso Hospital Universitário São Francisco de Paula (HUSFP), com mais de 290 leitos à disposição dos estudantes. Já no Hospital de Simulação (HSim), pioneiro no Rio Grande do Sul, usamos manequins de alta fidelidade e cenários realísticos para o treinamento de habilidades clínicas diversas, do pré-hospitalar à UTI.

Também contamos com vários laboratórios nas áreas básicas, a exemplo de anatomia, fisiologia, bioquímica, embriologia, microbiologia e patologia. No Campus I, temos uma biblioteca com grande acervo físico e a coleção digital na palma das mãos, à disposição dos alunos, além dos recursos digitais de aprendizagem, como o Campus Digital.

Como todos esses espaços fazem a diferença na formação dos estudantes?

Eles são estratégicos. O HSim, por exemplo, permite que o aluno pratique em ambiente controlado e seguro antes de atender pacientes reais, reduzindo riscos, aumentando a confiança e, por consequência, a segurança do paciente. Já nas UBSs, nossos estudantes são inseridos desde cedo na realidade da Atenção Básica, o que é fundamental dentro das Diretrizes Curriculares Nacionais e da lógica do SUS, conhecendo, realizando diagnóstico populacional e oferecendo a entrega de ações conforme a necessidade de cada população adscrita onde estão atuando.

No HUSFP, oferecemos campo de prática em média e alta complexidade, com serviços de referência em diversas especialidades, como clínica médica, cirurgia geral, pediatria, ginecologia e obstetrícia, cardiologia, neurologia, nefrologia, medicina intensiva adulta e pediátrica, neonatologia e mais. Essa integração garante que o estudante vivencie a saúde de forma completa, da prevenção à alta complexidade, formando médicos mais preparados para os desafios da prática profissional.

O corpo docente é outro ponto forte da universidade?

Sim. O corpo docente da UCPel é composto por especialistas em suas áreas, mestres e doutores, com forte inserção em pesquisa, extensão e assistência em saúde. Nossos professores atuam diretamente nos cenários de práticas, seja no HUSFP, seja nas UBSs, aproximando a teoria da prática. Também há incentivo à pesquisa aplicada às necessidades regionais, fortalecendo o vínculo do curso com a comunidade. O Núcleo Docente Estruturante (NDE) garante atualização permanente do currículo e o alinhamento às demandas do SUS. Assim, os docentes não apenas transmitem conhecimento, mas servem como modelos de atuação ética, crítica e humanista.

Quais são as expectativas para o futuro do curso de Medicina da Universidade Católica de Pelotas?

As expectativas estão ligadas à consolidação da qualidade acadêmica com a manutenção da tradição associada à inovação do ensino médico e à atualização constante do projeto pedagógico do curso. Também visamos a franca expansão da infraestrutura. Recentemente, nosso Campus da Saúde recebeu cerca de R$ 20 milhões em investimentos, ampliando ainda mais os espaços de ensino, pesquisa e assistência. Além disso, valorizamos inovação e internacionalização por meio do fortalecimento do uso de tecnologias digitais no ensino médico, da ampliação de programas de pesquisa e da maior inserção em redes nacionais e internacionais de cooperação acadêmica.