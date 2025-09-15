Unisinos Conecta aproxima estudantes da vida universitária

Gratuito, o evento acontece no dia 18 de setembro no Campus São Leopoldo. Monkey Business / AdobeStock / Divulgação

Definir qual profissão seguir, é um dos principais desafios para jovens que estão passando pela transição entre a escola e o ingresso na universidade. Em 2023, o Mapa do Ensino Superior no Brasil revelou que mais da metade dos alunos que entram em faculdades no país desistem antes de completar o curso. As razões são as mais diversas, desde expectativas desalinhadas até a dificuldade de adaptação.

Por isso, experimentar e conhecer as opções se torna parte importante do processo de decisão. Para facilitar neste momento de escolha e oferecer uma vivência prévia da graduação, a Unisinos promove na quinta-feira (18), o Unisinos Conecta — um evento cujo objetivo é oferecer experiências práticas do dia a dia universitário.

Com o encontro marcado para acontecer em São Leopoldo, a iniciativa tem a missão de auxiliar jovens a reconhecer habilidades e simular um dia de aula. Entre oficinas, palestras e diversas atividades práticas, os participantes poderão fazer o mapeamento de suas aptidões por meio de um teste de orientação profissional e, com isso, descobrir novos caminhos profissionais.

Neste ano, a edição ainda traz uma novidade especial: a participação do influenciador Bomtalvão, que vai conversar sobre vida, carreira e formação de maneira leve e descontraída. No evento, os estudantes também vão ter a oportunidade de realizar um tour pelo Campus, conhecendo a Biblioteca, os laboratórios, e a Agência Experimental de Comunicação.

Acompanhe a simulação de uma aula de graduação e experimente seu futuro profissional.

O papel da rede de apoio na escolha profissional

A escolha profissional é uma decisão que se constrói no decorrer da trajetória escolar dos estudantes. Diante disso, a escola possui um papel importante na construção do diálogo e no incentivo em todo o processo de tomada de decisão dos estudantes. Essa rede de apoio criada a partir do ambiente acadêmico pode ser fomentada por meio de feiras de profissões, palestras e orientação vocacional.

— A escola é um instrumento importante para auxiliar os alunos a identificarem seus interesses e habilidades. Nossa proposta é ajudá-los a conhecerem diferentes opções de carreira, que considerem não só as demandas do mercado, mas também seus objetivos pessoais — explica a orientadora de convivência escolar do 3° ano do Colégio Anchieta, Daniela Rodrigues.

Considerando este cenário, a professora ressalta que a instituição busca sempre indicar as melhores oportunidades aos seus estudantes. Daniela reforça que entre essas oportunidades estão parcerias e experiências que podem assessorar alunos e alunas em suas reflexões e escolhas

— Mantemos um sólido vínculo colaborativo com a Unisinos, que também participa desta mesma rede, o que estreita os nossos laços e nos possibilita a participação em eventos especialmente pensados para esse público, como o Conecta e o Start Unisinos — afirma.

Segundo ela, essa parceria ganha ainda mais destaque através do evento Unisinos Conecta, visto que a escola e a universidade funcionam como um verdadeiro sistema de colaboração mútua, com um objetivo comum de orientação e apoio aos alunos. Na quinta-feira (18), os inscritos no evento terão a chance de acompanhar a simulação de um julgamento com acusação, defesa e debate, permitindo uma vivência prática de um profissional do Direito.

Conciliando carreira e propósito

Além das diversas oficinas práticas, em 2025, quem comparecer ao evento também poderá ouvir ex-alunos da instituição falarem sobre os principais desafios na vida universitária e esclarecerem dúvidas sobre o mercado de trabalho. O Unisinos Conecta será uma oportunidade para que estudantes do ensino médio alinhem sua vocação e propósito às possibilidades de carreira.

Para a aluna do Colégio Anchieta, Maria Fernanda Cardoso, participar do Conecta foi o fator decisivo para escolher a universidade. Por morar próximo da Unisinos e ouvir a opinião de amigos que tiveram a experiência de estudar no local, a aluna teve certeza sobre a escolha da sua graduação.

— Participar do Conecta é uma chance de conhecer os cursos de perto, entender como é a vida universitária e até ter uma visão de mercado de trabalho. O evento mostra vários lados da Unisinos e ajuda muito na escolha — explica a ex-aluna do Colégio Anchieta.

Antes mesmo de participar da iniciativa que aconteceu em 2024, a Maria Fernanda revela que já tinha a Unisinos como opção para graduação. No entanto, foi ao conhecer a estrutura da instituição e participar de oficinas durante o Unisinos Conecta que a jovem tomou sua decisão sobre a graduação de Administração com ênfase em Gestão para Inovação e Liderança (GIL).

— O que mais me marcou foi perceber que o curso que eu quero é realmente bem diferente e especial. Mesmo sem ter a palestra do GIL, eu consegui conversar com a responsável pelo curso e isso me despertou ainda mais vontade em seguir nesse caminho — afirma.

Informações sobre o evento:

Data: 18 de setembro

Horário: 8h30 às 18h