Primeiro lugar em Medicina conta como foi sua preparação para o vestibular da UFRGS  

Jovem comemorou o primeiro lugar na Medicina e outras aprovações com o Fênix Vestibulares. VideoAlek / Divulgação

A busca por conhecimento é uma jornada que não tem idade nem roteiro. Seja após o encerramento do Ensino Médio, na vida adulta ou em um momento de mudança de carreira, investir em educação é abrir portas para novas oportunidades e para desafios que transformam.

Nesse caminho, simulados e cursinhos preparatórios surgem como importantes aliados. Foi assim que Antônio César de Moraes, de 24 anos, conquistou o primeiro lugar no vestibular de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), de Porto Alegre. Aluno do Fênix Vestibulares, ele também obteve aprovação e destaque em outras duas universidades públicas de Santa Catarina (UFSC) e São Paulo (USP).

Com 15 anos de aprovações em universidades, o Fênix, que teve sua origem em Porto Alegre, possui atualmente mais de dois mil alunos. São cinco sedes com cursos presenciais, sendo duas em Porto Alegre, no bairro Moinhos de Vento e no Centro, e as demais em Canoas, Lajeado e Santa Cruz do Sul. Além disso, a modalidade online já alcança mais de 200 cidades do Brasil.

Na entrevista a seguir, Antônio conta como foi sua jornada de estudos no Fênix Vestibulares, os desafios que enfrentou e as estratégias que o ajudaram a conquistar resultados tão expressivos.

Ao conferir o resultado do vestibular, qual a sensação de ver seu nome em primeiro lugar?

Para ser sincero, acordei bem tarde no dia do listão. Portanto, fui praticamente o último a saber. Fiquei de queixo caído! Não contava de modo algum com o primeiro lugar, foi uma surpresa muito bem-vinda.

Como foi a sua rotina de estudos nesse período tão intenso de preparação?

Não sei se posso falar de uma rotina propriamente dita. Fazia questão de não perder as aulas das matérias das quais estava mais distante, como biologia e química, e fazia muitos exercícios em casa, sempre priorizando edições passadas das provas que pretendia prestar. Além disso, escrevia religiosamente uma redação padrão Enem por semana.

No modelo da UFRGS, por incrível que pareça, escrevi menos. Mais do que ter um quadro-horário engessado (que considero um instrumento de tortura), acho benéfico fazer uma autoavaliação constante para trabalhar os pontos fracos com honestidade, coerência e leveza.

Antônio também obteve aprovação na UFSC, de Santa Catarina, e na Universidade de São Paulo (USP). VideoAlek / Divulgação

Quais foram os principais desafios ao longo do caminho e como você conseguiu superá-los?

Sou formado em outra área, portanto não tinha contato com as matérias do Ensino Médio há seis anos. O segredo é paciência para (re)construir o conhecimento — sem derrotismo e sem medo de pedir ajuda. Estive cercado de pessoas que me apoiaram sempre, incluindo professores, que se desdobraram em mil para ajudar.

Qual foi a importância do Fênix Vestibulares nesse processo?

O Fênix foi fundamental. Me senti muito abraçado por todos desde o primeiro dia. O curso oferece os mais variados materiais, desde os livros impressos até as aulas virtuais. É lógico que não aprendemos todos da mesma forma. Por isso mesmo, faz toda a diferença poder fazer simulados, vídeos na plataforma própria, plantões diários, correções de redação personalizadas, resoluções de provas — online ou presencialmente. Além disso, pude desfrutar de um apoio direcionado que foi fundamental para meu sucesso — sem falar do pré-prova, que nos faz sentir menos sozinhos. Tudo parte das aulas, é claro, mas elas são apenas a ponta do iceberg. Há múltiplas boas razões para frequentar um curso preparatório.

O que o fez escolher o Fênix Vestibulares? Já tinha experiência com outros cursinhos?

Excluído o período anterior à minha primeira formação, não tive experiência com outros cursinhos. Escolhi o Fênix porque desde o primeiro dia me senti muito acolhido pela equipe, que me recebeu de forma solícita e calorosa. Foi uma decisão absolutamente intuitiva. Quem estiver em dúvida, sugiro uma visita à sede.

Que conselho você deixaria para quem sonha em conquistar uma vaga de Medicina, especialmente no vestibular da UFRGS?