Parque tecnológico ganha nova unidade no Vale dos Sinos

Responsáveis pela integração entre o setor público, privado e acadêmico, Parques Tecnológicos como da Unisinos consolidam-se como catalisadores de avanços estratégicos. Um bom exemplo disso é a recém inaugurada Unitec 4, que marca os 25 anos do Tecnosinos.
Localizado no campus da instituição em São Leopoldo, a nova unidade busca ampliar o espaço, integrar empresas e fortalecer ainda mais pesquisas. Atualmente o Parque engloba 141 empresas em diferentes estágios, incluindo incubadas, graduadas, consolidadas e âncoras. Algumas delas têm alcance global, estendendo suas operações a países como Alemanha, Coreia do Sul e Índia.
— O grande desafio das universidades é sair da sala de aula, interagir com a sociedade, o mercado e produzir impacto. Essa proximidade gera empregos, novos negócios e desenvolve pesquisas. A universidade estimula o que a gente pode chamar de um ciclo virtuoso de fortalecimento social e econômico — explica Silvio Bitencourt da Silva, professor e gestor executivo do Tecnosinos.
Confira como transformar suas ideias em oportunidades para o mercado
Segundo ele, o espaço nasce para acomodar até 40 novas empresas, com melhorias previstas na estrutura do prédio e a criação de espaços funcionais, incluindo laboratórios voltados à conectividade digital, provas de conceito (PoC) e testes de software. Podendo também reunir eventos, encontros entre pesquisadores, trocas profissionais, entre outros.
— É uma troca interessante para todos os envolvidos, é um aprendizado de mão dupla. Nós buscamos atrair empresas consolidadas e novos empreendimentos na área de tecnologia. Negócios que envolvem a aplicação de tecnologias para a área da saúde, por exemplo, porque isso conecta muito bem algumas linhas de pesquisa prioritárias ou estratégicas para a universidade — conta o professor.
Para se desenvolver
Transformar o conhecimento em soluções tecnológicas para o mercado e a sociedade também é papel da universidade, como conta Fernanda Pacheco, professora e gerente da Escola Politécnica. Através da Unitec 4, a Unisinos busca tanto oferecer a infraestrutura para o crescimento de novos negócios quanto estimular parcerias que enriquecem o ambiente acadêmico e ampliam as perspectivas profissionais dos estudantes.
—Temos empresas no campus que transformam a Unisinos em um verdadeiro laboratório, onde alunos e professores podem experimentar, criar e inovar. Temos o pesquisador de uma área, mas também temos um empreendedor de outra temática trazendo novas soluções, sejam elas para o mercado ou para a academia — aponta a professora.
Acompanhe os projetos desenvolvidos pela Unisinos em diferentes áreas