Parque tecnológico ganha nova unidade no Vale dos Sinos

Unitec 4 reforça compromisso com desenvolvimento e inovação. Unisinos / Divulgação

Responsáveis pela integração entre o setor público, privado e acadêmico, Parques Tecnológicos como da Unisinos consolidam-se como catalisadores de avanços estratégicos. Um bom exemplo disso é a recém inaugurada Unitec 4, que marca os 25 anos do Tecnosinos.



Localizado no campus da instituição em São Leopoldo, a nova unidade busca ampliar o espaço, integrar empresas e fortalecer ainda mais pesquisas. Atualmente o Parque engloba 141 empresas em diferentes estágios, incluindo incubadas, graduadas, consolidadas e âncoras. Algumas delas têm alcance global, estendendo suas operações a países como Alemanha, Coreia do Sul e Índia.

— O grande desafio das universidades é sair da sala de aula, interagir com a sociedade, o mercado e produzir impacto. Essa proximidade gera empregos, novos negócios e desenvolve pesquisas. A universidade estimula o que a gente pode chamar de um ciclo virtuoso de fortalecimento social e econômico — explica Silvio Bitencourt da Silva, professor e gestor executivo do Tecnosinos.



Confira como transformar suas ideias em oportunidades para o mercado

Segundo ele, o espaço nasce para acomodar até 40 novas empresas, com melhorias previstas na estrutura do prédio e a criação de espaços funcionais, incluindo laboratórios voltados à conectividade digital, provas de conceito (PoC) e testes de software. Podendo também reunir eventos, encontros entre pesquisadores, trocas profissionais, entre outros.



— É uma troca interessante para todos os envolvidos, é um aprendizado de mão dupla. Nós buscamos atrair empresas consolidadas e novos empreendimentos na área de tecnologia. Negócios que envolvem a aplicação de tecnologias para a área da saúde, por exemplo, porque isso conecta muito bem algumas linhas de pesquisa prioritárias ou estratégicas para a universidade — conta o professor.