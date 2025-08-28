Novo Ensino Médio une formação técnica, cultura e experiências reais  

Curso técnico de Design Gráfico é um dos diferenciais entre as trilhas que preparam para o mercado criativo. Bisque Laboratório Criativo / Divulgação

Escolher uma escola para cursar o Ensino Médio pode ser uma das decisões mais importantes para os estudantes e suas famílias. Afinal, são os últimos três anos de um período que marca a transição para a vida adulta, direcionando o jovem tanto para o Ensino Superior quanto para o mercado de trabalho.

Neste ano, com a nova lei federal que restringe o uso de smartphones nas escolas, surge também a chance de aproximar ainda mais os jovens de experiências de aprendizado longe das telas. Em escolas como o Instituto Ivoti, isso se traduz em uma educação integral, com itinerários formativos de aprofundamento e educação profissionalizante, atividades culturais, esportivas e internacionais, além do desenvolvimento de competências socioemocionais a fim de preparar os alunos para os principais desafios do presente e do futuro.

— Todos os nossos cursos são autorizados e regulamentados pelo Conselho Estadual de Educação, demonstrando o cuidado que temos para que tudo esteja no caminho certo — destaca o professor Vagner Felipe Lahude, que divide com Patrícia Regina Fries e Taísa Fischborn a coordenação pedagógica do Ensino Médio com foco nos cursos técnicos.

A seguir, o educador conta como a escola prepara os alunos para ir além das salas de aula:

No Ensino Médio, quais os caminhos oferecidos pelo Instituto Ivoti?

Nosso Ensino Médio é composto por cinco itinerários formativos, divididos em duas categorias — uma de aprofundamento das áreas de conhecimento da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e outra de educação profissionalizante. Entre os itinerários formativos de aprofundamento, temos Comunicação e Humanidades, que foca em temas das áreas de Linguagens e Ciências Humanas e Sociais; e o itinerário de Raciocínio Humano e Sustentabilidade, que envolve temas das áreas de Matemática e Ciências da Natureza. Já entre os itinerários de formação técnica e profissionalizante destacam-se a Formação Docente (antigo Magistério) e os cursos técnicos de Informática e Design Gráfico.

Temos priorizado não só aquilo que a legislação brasileira oferece, mas o que as empresas da região demandam, sobretudo em termos de soft skills e modus operandi. Para além da sala de aula, nosso estudante está em constante movimento, participando de aulas de idiomas como alemão e inglês, programas de intercâmbio, avaliações externas, simulados, Olimpíadas do Conhecimento, orquestra camerata e canto coral, além de esportes como vôlei, futsal, basquete e atletismo. São muitas atividades que perpassam diversas áreas de conhecimento e podem oferecer alternativas para o estudante crescer e amadurecer nestes três anos.

Para nós, o grande diferencial é que, no Ensino Médio, o estudante do Instituto Ivoti pode escolher sua trajetória e muitas atividades complementares. VAGNER FELIPE LAHUDE Professor e Coordenador Pedagógico e Instituto Ivoti

De que modo a formação técnica no Ensino Médio prepara o jovem para o mercado de trabalho e a continuidade dos estudos?

Nosso olhar vai além do preparo para o Enem e o vestibular, abrangendo o desafio de entrar no mercado de trabalho. O aluno precisa estar pronto para assumir desafios importantes, e temos tido sucesso nisso. Quando instituímos os itinerários, percebemos que o desejo ainda era muito dos pais que os estudantes tivessem formação técnica. Mas essa busca precisa ser dos alunos, pois não se trata de um cursinho; é um tipo de formação que demanda interesse.

É importante compreender que, lá adiante, eles terão uma responsabilidade, alguém que vai depender do trabalho deles, uma empresa que pagará para desempenharem bem suas funções. Por isso, trabalhamos ao longo de três anos para dar o máximo de subsídios e segurança para cada um lutar por seu espaço.

Como as atividades culturais, esportivas e de vivência internacional complementam a formação acadêmica e pessoal dos alunos?

Tudo isso dá a eles a possibilidade de enxergar além do pórtico da nossa cidade. As experiências e todo esse rol de atividades permitem com que o estudante tenha mais clareza do mundo em que vive, entenda quem ele é e as possibilidades que tem. Por exemplo, a formação em idiomas permite que seja efetivamente cidadão do mundo. Com o esporte, olhamos também para a questão de disciplina. Já no aluno que faz xadrez, conseguimos identificar um mindset bem diferente.

Além do currículo e das experiências acadêmicas, que outros aspectos são valorizados?

Primeiro, nosso campus de seis hectares já proporciona um espaço de vivência, convivência e, principalmente, socialização. Mas, neste início de ano, a redução do uso de smartphones trouxe um ganho enorme. Os alunos voltaram a ocupar os espaços, caminhar ao sol, conversar e se olhar. A escola precisa ser esse ambiente de sociabilidade e até de pequenas travessuras, mas sempre com respeito, colaboração e honestidade como base.

Investimos em novos áreas de convivência — como mesas ao ar livre, que viraram verdadeiras salas de aula. Temos trilhas e espaços verdes que estimulam a interação. Como diz nosso diretor, as pessoas precisam querer estar no Instituto Ivoti — não só por resultados no Enem, mas porque se identificam com os nossos valores e princípios.

Qual o maior diferencial do Ensino Médio no Instituto Ivoti?

Completude. Nós oferecemos um conjunto robusto e muito completo de possibilidades. Nenhuma instituição, até onde tenho informação, dispõe de cinco itinerários na exata acepção da palavra. Meus dois filhos estudam aqui, também sou pai de aluno e conheço as dores. Se meu filho disser que quer fazer inglês, tem no Instituto Ivoti. Se quiser fazer robótica, atletismo, xadrez, teatro, tudo isso temos em um só lugar. Além disso, é uma instituição que abrange do berçário à pós-graduação. Para nós, o grande diferencial é que, no Ensino Médio, o estudante do Instituto Ivoti pode escolher sua trajetória e muitas atividades complementares.

Estamos com as matrículas sempre abertas, com prioridade de entrada para o nosso estudante do Ensino Fundamental. Mas recebemos famílias todos os meses, já pensando no ano seguinte. A visita não é obrigatória, mas gostamos desse “olho no olho”, de apresentar a proposta pedagógica e explicar sobre nossa avaliação, que é por conceito.