Intercâmbios: ensino superior busca enfrentar desafios globais e locais

Unisinos transforma trocas de sala de aula em respostas para objetivos da ONU. Nikish Hiraman / AdobeStock

Constantemente, mercados e organizações são desafiados a solucionar problemas com abordagens cada vez mais estratégicas. A complexidade dessa demanda reflete nos profissionais que conduzem os processos institucionais e a bagagem de conhecimento torna-se necessária para enfrentar desafios como: as mudanças climáticas, uso da inteligência artificial, transparência institucional e questões éticas e sociais.



Essa necessidade tem impulsionado a busca por capacitações, como mestrado e doutorado, gerando interesse em diferentes áreas de conhecimento. A jornada contínua de aprendizado tem encontrado espaço na Unisinos com estudos de técnicas, conhecimento científico e o desenvolvimento de competências e práticas.



— O mundo à nossa volta nos abastece com milhares de exemplos e impasses. Uma sala de aula viva e em dia com seu tempo é aquela que usa conteúdos clássicos, produtivos e importantes, estes são levados para a sala de aula para serem interpretados e mobilizados pelos alunos — explica Marcelo Fonseca, professor e coordenador do Programa Profissional em Gestão e Negócios da Unisinos.



A internacionalização está na essência da Unisinos, a universidade é a única do Brasil com mestrado de dupla titulação curricular. Ou seja, ao ingressar na pós-graduação, depois de seis meses de curso, o estudante está automaticamente matriculado na Université de Poitiers, na França. Ao finalizar seus estudos, recebe os dois diplomas das universidades.

Conforme o coordenador do programa, professor Marcelo Fonseca, a ideia do posicionamento de negócios é ir além dos negócios. Seja dentro da sala de aula na Unisinos ou no intercâmbio com a universidade francesa, o foco não está apenas na eficiência das organizações, mas, sim, na qualificação dos profissionais que estão à frente de projetos e dentro dessas empresas.

Além dos negócios

Quando a rede de hospitais e clínicas do Grupo São Pietro passou a crescer constantemente, o médico e sócio fundador, Luciano Zuffo, compreendeu que era necessário sair do atendimento e focar na gestão do negócio. Em 2021, entrou para o mestrado profissional, um curso voltado para executivos, gerentes, gestores e diretores. No estudo, encontrou a oportunidade de ampliar suas experiências como administrador.

— O mestrado me fez olhar a empresa como um todo e com atenção para as coisas andarem de uma maneira mais harmoniosa. Eu, como médico, não tive informação nenhuma na minha faculdade sobre administração. Foi um divisor de águas em termos de gestão e foi revelador poder ter contato com profissionais de várias áreas — conta Luciano Zuffo.

Um dos motivos que o levou até o mestrado, foi a possibilidade de dupla titulação, uma extensão que permite a conexão entre alunos e professores na Université de Poitiers, na França, durante duas semanas. O papel estratégico de universidades, como a Unisinos, possibilita a formação de pessoas preocupadas em trazer seus conhecimentos e reflexões para a sala de aula no Brasil.

— O intercâmbio na França é parte da formação na Unisinos. Os alunos precisam passar um período no Exterior, coletando dados ou amadurecendo o processo de análise da sua pesquisa. Isso amplia a visão de que não estamos isolados no tempo e no espaço — destaca Marcelo Fonseca.

Na França, Luciano Zuffo junto com os colegas criaram uma proposta para diminuir as filas de espera para consultas com oftalmologistas no Rio Grande do Sul. Diante das complexidades da área da saúde e das regiões, uma van foi adaptada como um consultório, chamada de unidade móvel de atendimento, que surgiu para médicos especializados realizarem atendimentos em diferentes comunidades a fim de diagnosticar possíveis doenças oculares.