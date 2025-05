Últimos dias para se candidatar ao curso de Medicina do Cesuca

Aulas ocorrem no campus de Cachoeirinha. Divulgação

Decidir qual profissão seguir é uma tarefa tão difícil quanto escolher onde realizar a formação. Questões como a qualidade do corpo docente, a infraestrutura do curso e o mercado de trabalho costumam orbitar o universo dos estudantes prestes a decidir sobre o futuro acadêmico. Por isso, especialmente na área da saúde, saem na frente aqueles cursos com ótima avaliação. É o caso do Centro Universitário Cesuca, que está com inscrições abertas para o vestibular de Medicina, que tem conceito máximo do Ministério da Educação (MEC).

A ideia era oferecer o que há de melhor para os futuros médicos saírem do curso totalmente preparados. Por isso, houve investimento significativo em laboratórios, salas de aula e simuladores. O resultado foi aprovado pelos técnicos do Ministério.

– Eles (MEC) nos avaliaram em três grandes dimensões. A primeira foi a didático-pedagógica, que aponta qual projeto está sendo apresentado e o tipo de médico que queremos formar. A segunda foi o corpo docente, ou seja, com quem eu vou formar os futuros médicos. A terceira foi infraestrutura que temos para isso. Tivemos nota cinco nessa avaliação, ou seja, é um curso que nasce com o conceito máximo – explica André Raeli, vice-presidente de Saúde da Cruzeiro do Sul Educacional, mantenedora do Cesuca.

As aulas começaram no primeiro semestre deste ano e os estudantes pioneiros também aprovaram a instituição.

– Estar em um curso avaliado com 5 estrelas pelo MEC me dá segurança de saber que estou bem amparado, com uma estrutura bem completa para minha formação. Um dos motivos para eu escolher o Cesuca foi exatamente esse – diz o estudante do primeiro semestre do curso, Guilherme Belloli.

Já para a acadêmica Amanda de Espíndula, um dos principais diferenciais é que o Cesuca estimula e proporciona um contato próximo com os professores.

– É animador ver como os professores são apaixonados e têm brilho nos olhos explicando cada assunto. A gente sente a dedicação deles.

Acesse o site do Cesuca e saiba tudo sobre o curso de Medicina

Planejamento para a excelência

Com infraestrutura completa, o Cesuca aposta nas novidades tecnológicas sem jamais deixar de lado a questão humana da profissão. E foi justamente pensando em oferecer uma formação de excelência aos futuros médicos e médicas que o Cesuca firmou parceria com seis secretarias da 10ª Região de Saúde do Rio Grande do Sul, que contempla os municípios de Porto Alegre, Cachoeirinha, Alvorada, Gravataí, Glorinha e Viamão. Assim, o curso está integrado ao Sistema Único de Saúde (SUS) e possibilita que os estudantes acompanhem a rotina em algumas unidades.

– Nosso curso nasce totalmente conectado com o SUS. Será na rede básica de saúde e nos hospitais parceiros desses municípios que os alunos terão o primeiro contato com o atendimento à população por meio das visitas técnicas realizadas ainda no primeiro ano da graduação. Depois, esses hospitais também serão os campos de prática dos alunos durante o internato, fase final do curso de Medicina no qual eles aplicarão os conhecimentos adquiridos – explica Ricardo Muccillo, reitor do Cesuca.

Com foco na formação de médicos generalistas, mas com um olhar especial para a atenção primária de saúde, a Medicina Cesuca está com inscrições abertas para o vestibular até 28 de maio. A prova ocorre no dia 1º de junho no campus Cachoeirinha e as aulas começam no segundo semestre.

Se inscreva no vestibular de Medicina Cesuca. Clique aqui.

Vestibular de Medicina Cesuca 2025/2

● Inscrições: até 28 de maio, às 20h

● Valor: R$ 150,00

● Prova: dia 1º de junho, das 10h às 14h

● Local: Campus Cachoeirinha (Rua Silvério Manoel da Silva, 160 – Bairro: Colinas – Cachoeirinha)

● Gabarito: 2 de junho