Prêmio Alumni PUCRS abre inscrições a egressos

Desde 2022, o prêmio já reconheceu 27 alumni PUCRS com trajetórias de destaque, como Caco Barcellos, Cristina Ranzolin, Martha Medeiros e Marlova Jovchelovitch Noleto. Igor Bandeira / Divulgação PUCRS

Reconhecer e valorizar iniciativas lideradas por diplomados que estão transformando o mundo com conhecimento, responsabilidade social e propósito. Essa é a missão do Prêmio Alumni PUCRS, que chega à sua quarta edição com uma novidade importante: pela primeira vez, todos os egressos da universidade podem participar. As inscrições, gratuitas, estão abertas até o dia 28 de abril e devem ser feitas diretamente pelo site da Rede PUCRS Alumni .

A premiação contempla sete categorias: Educação, Saúde, Inovação e Empreendedorismo, Socioambiental, Comunicação, Pesquisa Científica e Arte e Cultura. Além disso, ainda concede duas honrarias especiais: o Troféu Jovem Destaque e o Troféu Ir. Norberto Rauch. Desde sua criação, em 2022, o prêmio já reconheceu 27 alumni PUCRS que se destacam em diferentes áreas.

Entre os premiados estão os jornalistas Caco Barcellos e Cristina Ranzolin, os escritores Jeferson Tenório e Martha Medeiros, o empresário Clóvis Tramontina e a representante da Unesco no Brasil, Marlova Jovchelovitch Noleto. Com o amadurecimento da iniciativa e o crescimento da sua visibilidade dentro e fora da universidade, a equipe organizadora entendeu que era hora de dar um novo passo.

– Em anos anteriores, muitos egressos nos procuravam querendo participar. Agora isso é possível – afirma a coordenadora da Rede PUCRS Alumni, Márcia Horowitz Vieira.

Entre as histórias inspiradoras que já passaram pelo prêmio está a da jovem paraense Lane Alves, mestra em Ciências Criminais pela PUCRS e referência em justiça social. Em 2024 Lane recebeu o Troféu Jovem Destaque. Atuando no Tecnopuc, Lane já conquistou prêmios de inovação, criou um aplicativo voltado à defesa dos direitos humanos e comanda um podcast sobre o sistema penitenciário brasileiro.

– A história da Lane representa exatamente o que o prêmio busca, que é transformar vivências acadêmicas em ações concretas para a sociedade – destaca a líder do projeto Prêmio Alumni PUCRS, Ana Paula da Silva Dias.

Como participar do prêmio

Podem participar todos aqueles que já foram estudantes da PUCRS e concluíram sua graduação, especialização, pós-graduação, mestrado ou doutorado na universidade. Atualmente, essa comunidade reúne mais de 215 mil egressos espalhados pelo Brasil e pelo mundo.

Há três formas de concorrer ao prêmio. Uma delas é feita pelo próprio egresso, preenchendo formulário com informações sobre seu projeto ou atuação de impacto. Também é possível que terceiros indiquem um nome e, nesse caso, a organização entra em contato com a pessoa indicada para confirmar o interesse e a viabilidade da inscrição. Por fim, segue ativa a tradicional indicação institucional, em que as unidades acadêmicas da PUCRS inscrevem alunos e diplomados com trajetórias de destaque.

– Todas as propostas passam por uma triagem inicial para garantir o alinhamento com os critérios da premiação e, depois, seguem para avaliação da comissão julgadora – explica Ana Paula.

Cerimônia será em julho

A cerimônia de entrega dos troféus está marcada para o dia 10 de julho, no Centro de Eventos da PUCRS, em Porto Alegre. A noite começa com um momento de confraternização e segue com a solenidade, em um evento gratuito e aberto ao público.

Durante a celebração, os vencedores têm seus projetos apresentados no palco e recebem os troféus das mãos de outros alumni PUCRS, reforçando o sentimento de pertencimento a uma comunidade diversa, potente e transformadora. Ao final, o que fica é a certeza de que cada história premiada inspira, emociona e planta novas sementes de mudança.

– O prêmio é mais do que uma homenagem. É uma forma de manter viva a conexão entre a PUCRS e seus egressos, reconhecendo aqueles que usam o conhecimento para transformar a realidade ao seu redor – salienta Márcia.