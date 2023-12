Uma pesquisa do Instituto Semesp, com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgada em meados de 2022, revelou que profissionais com pós-graduação recebem salários de 150% a 255% mais altos. Os valores podem ultrapassar facilmente os quatro dígitos conforme a área de atuação profissional. E essa não é a única vantagem: um curso de pós-graduação pode ser um diferencial competitivo para estar dentro ou fora do mercado de trabalho.