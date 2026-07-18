Salários de até R$ 20 mil: RS tem 13 concursos com inscrições abertas

Cargos estão disponíveis em várias regiões do Estado. Ana Acker / adobe.stock.com

Estão abertas as inscrições para 13 concursos públicos no Rio Grande do Sul, que somam 388 vagas – além de formação de cadastro reserva. As oportunidades contemplam todos os níveis de formação, com salários que variam conforme o cargo e podem chegar a R$ 20 mil.

O destaque desta semana fica para novos concursos abertos por prefeituras do interior do RS. Os editais Nova Santa Rita e Santa Rosa oferecem oportunidades em diferentes áreas de atuação e níveis de escolaridade.

Zero Hora reúne os principais concursos públicos com inscrições abertas no RS. A relação é atualizada semanalmente com base nos editais divulgados pelos órgãos e instituições responsáveis pelos certames.

Lista de concursos públicos abertos no RS

Prefeitura de Nova Santa Rita

Vagas: operador de máquinas (3), técnico agrícola (1), engenheiro civil (1), fiscal tributário (3)

operador de máquinas (3), técnico agrícola (1), engenheiro civil (1), fiscal tributário (3) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 1.994,46 a R$ 4.587,60

R$ 1.994,46 a R$ 4.587,60 Prazo: 17 de agosto

17 de agosto Taxa de inscrição: R$ 70 a R$ 90

R$ 70 a R$ 90 Prova: 13 de setembro

13 de setembro Onde se inscrever: neste link

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Prefeitura de Santa Rosa

Vagas: professor - várias áreas (2 + CR), professor técnico do sistema municipal de ensino (CR), professor de séries e/ou anos iniciais (CR)

professor - várias áreas (2 + CR), professor técnico do sistema municipal de ensino (CR), professor de séries e/ou anos iniciais (CR) Nível: Médio e Superior

Médio e Superior Salário: R$ 2.727,40 a R$ 3.367,92

R$ 2.727,40 a R$ 3.367,92 Prazo: 14 de agosto

14 de agosto Taxa de inscrição: R$ 135,87 a R$ 194

R$ 135,87 a R$ 194 Prova: 13 de setembro

13 de setembro Onde se inscrever: neste link

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Prefeitura de Caiçara

Vagas: agente administrativo (5), agente de almoxarifado (1), agente de compras (1), agente de recursos humanos (CR), assistente social (CR), atendente de farmácia (1), auxiliar de cirurgião dentista (1), borracheiro (1), cirurgião dentista (CR), contador (1), enfermeiro (CR), engenheiro agrônomo (CR), engenheiro civil (CR), farmacêutico (CR), fisioterapeuta (1), fonoaudiólogo (1), mecânico (CR), monitor cuidador (CR), monitor de ensino (2), motorista (4), nutricionista (CR), operário (5), operário especializado (1), operador de máquinas (5), pedreiro (1), procurador jurídico (CR), professor anos iniciais do ensino fundamental (2), professor de educação infantil (1), professor de geografia (CR), professor de história (CR), professor de matemática (CR), psicólogo (1), secretário administrativo (CR), secretário de escola (CR), servente (3), técnico em agropecuária (CR), técnico em enfermagem (1), vigilante (CR) e zelador (CR)

agente administrativo (5), agente de almoxarifado (1), agente de compras (1), agente de recursos humanos (CR), assistente social (CR), atendente de farmácia (1), auxiliar de cirurgião dentista (1), borracheiro (1), cirurgião dentista (CR), contador (1), enfermeiro (CR), engenheiro agrônomo (CR), engenheiro civil (CR), farmacêutico (CR), fisioterapeuta (1), fonoaudiólogo (1), mecânico (CR), monitor cuidador (CR), monitor de ensino (2), motorista (4), nutricionista (CR), operário (5), operário especializado (1), operador de máquinas (5), pedreiro (1), procurador jurídico (CR), professor anos iniciais do ensino fundamental (2), professor de educação infantil (1), professor de geografia (CR), professor de história (CR), professor de matemática (CR), psicólogo (1), secretário administrativo (CR), secretário de escola (CR), servente (3), técnico em agropecuária (CR), técnico em enfermagem (1), vigilante (CR) e zelador (CR) Nível: Fundamental, Médio, Técnico ou Superior

Fundamental, Médio, Técnico ou Superior Salário: R$ 1.637,77 a R$ 5.926,22

R$ 1.637,77 a R$ 5.926,22 Prazo: 10 de agosto

10 de agosto Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 150

R$ 80 a R$ 150 Prova: 30 de agosto

30 de agosto Onde se inscrever: neste link

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Prefeitura de Porto Alegre

Vagas: agente de fiscalização municipal (5 + CR)

agente de fiscalização municipal (5 + CR) Nível: Médio

Médio Salário: a divulgar

a divulgar Prazo: 5 de agosto

5 de agosto Taxa de inscrição: R$ 120,80

R$ 120,80 Prova : 27 de setembro

: 27 de setembro Onde se inscrever: neste link

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Prefeitura de Santo Ângelo

Vagas: agente administrativo (7 + CR), assistente social (2 + CR), atendente (4 + CR), atendente de farmácia (1 + CR), auxiliar de biblioteca (1 + CR), auxiliar de consultório dentário - ESF (2 + CR), auxiliar de secretaria (1 + CR), contador (1 + CR), enfermeiro (3 + CR), enfermeiro - ESF (2 + CR), fiscal tributário nível II (1 + CR), fisioterapeuta (1 + CR), fonoaudiólogo (1 + CR), intérprete de libras (1 + CR), médico veterinário (1 + CR), nutricionista (1 + CR), operador de máquina (4 + CR), professor AEE (2 + CR), professor educação infantil II (10 + CR), professor anos iniciais (15 + CR), professor ciências (1 + CR), professor educação física (1 + CR), professor espanhol (2 + CR), professor geografia (1 + CR), professor história (1 + CR), professor inglês (2 + CR), professor matemática (1 + CR), professor português (3 + CR), psicólogo (3 + CR), psicopedagogo (1 + CR), técnico em enfermagem (5 + CR), técnico em enfermagem - ESF (2 + CR), técnico em segurança do trabalho (1 + CR)

agente administrativo (7 + CR), assistente social (2 + CR), atendente (4 + CR), atendente de farmácia (1 + CR), auxiliar de biblioteca (1 + CR), auxiliar de consultório dentário - ESF (2 + CR), auxiliar de secretaria (1 + CR), contador (1 + CR), enfermeiro (3 + CR), enfermeiro - ESF (2 + CR), fiscal tributário nível II (1 + CR), fisioterapeuta (1 + CR), fonoaudiólogo (1 + CR), intérprete de libras (1 + CR), médico veterinário (1 + CR), nutricionista (1 + CR), operador de máquina (4 + CR), professor AEE (2 + CR), professor educação infantil II (10 + CR), professor anos iniciais (15 + CR), professor ciências (1 + CR), professor educação física (1 + CR), professor espanhol (2 + CR), professor geografia (1 + CR), professor história (1 + CR), professor inglês (2 + CR), professor matemática (1 + CR), professor português (3 + CR), psicólogo (3 + CR), psicopedagogo (1 + CR), técnico em enfermagem (5 + CR), técnico em enfermagem - ESF (2 + CR), técnico em segurança do trabalho (1 + CR) Nível: Médio, Técnico e Superior

Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 1.597,82 e R$ 6.369,10

R$ 1.597,82 e R$ 6.369,10 Prazo: 10 de agosto

10 de agosto Taxa de inscrição: R$ 120 a R$ 160

R$ 120 a R$ 160 Prova: 13 de setembro

13 de setembro Onde se inscrever: neste link

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Prefeitura de Parobé

Vagas: professor de educação infantil (16 + CR), professor de anos iniciais (80 + CR), professor de séries finais - artes (5 + CR), professor de séries finais - ciências (7 + CR), professor de séries finais - educação física (5 + CR), professor de séries finais - ensino religioso (1 + CR), professor de séries finais - geografia (5 + CR), professor de séries finais - história (9 + CR), professor de séries finais - língua inglesa (5 + CR), professor de séries finais - língua portuguesa (10 + CR), professor de séries finais - matemática (10 + CR)

professor de educação infantil (16 + CR), professor de anos iniciais (80 + CR), professor de séries finais - artes (5 + CR), professor de séries finais - ciências (7 + CR), professor de séries finais - educação física (5 + CR), professor de séries finais - ensino religioso (1 + CR), professor de séries finais - geografia (5 + CR), professor de séries finais - história (9 + CR), professor de séries finais - língua inglesa (5 + CR), professor de séries finais - língua portuguesa (10 + CR), professor de séries finais - matemática (10 + CR) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 2.571,76 e R$ 3.899,80

R$ 2.571,76 e R$ 3.899,80 Prazo: 5 de agosto

5 de agosto Taxa de inscrição: R$ 180

R$ 180 Prova: 13 de setembro

13 de setembro Onde se inscrever: neste link

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Prefeitura de Marques de Souza

Vagas: merendeira (1 + CR), motorista (1 + CR), nutricionista (1 + CR), operador de máquinas (1 + CR), operário especializado (1 + CR), pedreiro (1 + CR), servente (1 + CR), técnico agrícola (1 + CR)

merendeira (1 + CR), motorista (1 + CR), nutricionista (1 + CR), operador de máquinas (1 + CR), operário especializado (1 + CR), pedreiro (1 + CR), servente (1 + CR), técnico agrícola (1 + CR) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 1.727,26 a R$ 5.181,80

R$ 1.727,26 a R$ 5.181,80 Prazo: 1º de agosto

1º de agosto Taxa de inscrição: R$ 112,50 a R$ 168,75

R$ 112,50 a R$ 168,75 Prova: 29 de agosto

29 de agosto Onde se inscrever: neste link

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Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)

Vagas: medicina veterinária/clínica e cirurgia animal - medicina de ruminantes (1), engenharias/engenharia sanitária (1), ciências exatas e da terra/matemática (2), ensino/ensino de ciências e matemática (1), geociências/micrometeorologia (1), geociências/meteorologia (1), imunologia/imunologia aplicada - ênfase em imunologia humana (1)

medicina veterinária/clínica e cirurgia animal - medicina de ruminantes (1), engenharias/engenharia sanitária (1), ciências exatas e da terra/matemática (2), ensino/ensino de ciências e matemática (1), geociências/micrometeorologia (1), geociências/meteorologia (1), imunologia/imunologia aplicada - ênfase em imunologia humana (1) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 13.753,98

R$ 13.753,98 Prazo: 29 de julho

29 de julho Taxa de inscrição: R$ 412,60

R$ 412,60 Prova: a definir

a definir Onde se inscrever: neste link

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Prefeitura de Novo Hamburgo

Vagas: advogado do creas/suas (1 + CR), analista de suporte (1 + CR), analista de desenvolvimento de sistemas (1 + CR), arquiteto (1 + CR), arquiteto hospitalar (1 + CR), arquivista (1 + CR), assistente social as (1 + CR), auditor fiscal de tributos (1 + CR), bibliotecário i (1 + CR), biólogo (1 + CR), cirurgião dentista - buco-maxilo (1 + CR), contador (1 + CR), educador social (1 + CR), engenheiro agrônomo (1 + CR), engenheiro civil (1 + CR), engenheiro de tráfego (1 + CR), engenheiro eletricista (1 + CR), engenheiro químico (1 + CR), médico cardiologista (CR), médico clínico geral (CR), médico dermatologista (CR), médico gastroenterologista (1 + CR), médico ginecologista (1 + CR), médico infectologista (CR), médico neuropediatra (1 + CR), médico oftalmologista (1 + CR), médico otorrinolaringologista (1 + CR), médico pediatra (CR), médico pneumologista (1 + CR), médico psiquiatra (CR), médico veterinário (1 + CR), odontólogo - necessidades especiais (1 + CR), professor de artes (CR), professor de ciências (CR), professor de educação básica (CR), professor de educação física (1 + CR), professor de geografia (CR), professor de história (CR), professor de inglês (1 + CR), professor de língua portuguesa (1 + CR), psicólogo ps (1 + CR), tradutor intérprete de libras (1 + CR), desenhista técnico - cadista (1 + CR), técnico em desenvolvimento de sistemas (1 + CR), técnico em edificações (1 + CR), técnico em informática (1 + CR), assistente administrativo (1 + CR), assistente de fiscalização (1 + CR), auxiliar em saúde bucal (1 + CR), operador de monitoramento (1 + CR), secretário de escola (1 + CR), operador de sonorização/iluminação (1 + CR)

advogado do creas/suas (1 + CR), analista de suporte (1 + CR), analista de desenvolvimento de sistemas (1 + CR), arquiteto (1 + CR), arquiteto hospitalar (1 + CR), arquivista (1 + CR), assistente social as (1 + CR), auditor fiscal de tributos (1 + CR), bibliotecário i (1 + CR), biólogo (1 + CR), cirurgião dentista - buco-maxilo (1 + CR), contador (1 + CR), educador social (1 + CR), engenheiro agrônomo (1 + CR), engenheiro civil (1 + CR), engenheiro de tráfego (1 + CR), engenheiro eletricista (1 + CR), engenheiro químico (1 + CR), médico cardiologista (CR), médico clínico geral (CR), médico dermatologista (CR), médico gastroenterologista (1 + CR), médico ginecologista (1 + CR), médico infectologista (CR), médico neuropediatra (1 + CR), médico oftalmologista (1 + CR), médico otorrinolaringologista (1 + CR), médico pediatra (CR), médico pneumologista (1 + CR), médico psiquiatra (CR), médico veterinário (1 + CR), odontólogo - necessidades especiais (1 + CR), professor de artes (CR), professor de ciências (CR), professor de educação básica (CR), professor de educação física (1 + CR), professor de geografia (CR), professor de história (CR), professor de inglês (1 + CR), professor de língua portuguesa (1 + CR), psicólogo ps (1 + CR), tradutor intérprete de libras (1 + CR), desenhista técnico - cadista (1 + CR), técnico em desenvolvimento de sistemas (1 + CR), técnico em edificações (1 + CR), técnico em informática (1 + CR), assistente administrativo (1 + CR), assistente de fiscalização (1 + CR), auxiliar em saúde bucal (1 + CR), operador de monitoramento (1 + CR), secretário de escola (1 + CR), operador de sonorização/iluminação (1 + CR) Nível: Médio, Técnico e Superior

Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 2.869,16 a R$ 8.293,78

R$ 2.869,16 a R$ 8.293,78 Prazo: 28 de julho

28 de julho Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 120

R$ 80 a R$ 120 Prova: 30 de agosto

30 de agosto Onde se inscrever: neste link

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Prefeitura de Morro Redondo

Vagas: assistente social (1), engenheiro civil (1), fiscal sanitário e ambiental (1), monitor (1), motorista (3), operador de máquinas (2), operário (3), professor de educação especial (CR), professor de educação infantil (CR), professor do 1º ao 5º ano do ensino fundamental (CR), professor do ensino fundamental - artes (CR), professor do ensino fundamental - ciências (1), professor do ensino fundamental - educação física (CR), professor do ensino fundamental - geografia (CR), professor do ensino fundamental - história (1), professor do ensino fundamental - inglês (CR), professor do ensino fundamental - informática (CR), professor do ensino fundamental - matemática (CR), professor do ensino fundamental - música (CR), professor do ensino fundamental - português (CR), psicólogo (CR), servente (2)

assistente social (1), engenheiro civil (1), fiscal sanitário e ambiental (1), monitor (1), motorista (3), operador de máquinas (2), operário (3), professor de educação especial (CR), professor de educação infantil (CR), professor do 1º ao 5º ano do ensino fundamental (CR), professor do ensino fundamental - artes (CR), professor do ensino fundamental - ciências (1), professor do ensino fundamental - educação física (CR), professor do ensino fundamental - geografia (CR), professor do ensino fundamental - história (1), professor do ensino fundamental - inglês (CR), professor do ensino fundamental - informática (CR), professor do ensino fundamental - matemática (CR), professor do ensino fundamental - música (CR), professor do ensino fundamental - português (CR), psicólogo (CR), servente (2) Nível: Fundamental, Médio e Superior

Fundamental, Médio e Superior Salário: R$ 1.437,12 e R$ 4.685,62

R$ 1.437,12 e R$ 4.685,62 Prazo: 21 de julho

21 de julho Taxa de inscrição: R$ 40 a R$ 120

R$ 40 a R$ 120 Prova: 29 e 30 de agosto (data provável)

29 e 30 de agosto (data provável) Onde se inscrever: neste link

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Prefeitura de Cerro Grande do Sul

Vagas: contador (2), eletricista (1 + CR), fonoaudiólogo (1 + CR), procurador (1)

contador (2), eletricista (1 + CR), fonoaudiólogo (1 + CR), procurador (1) Nível: Fundamental e Superior

Fundamental e Superior Salário: R$ 1.896,69 a R$ 3.854,92

R$ 1.896,69 a R$ 3.854,92 Prazo: 24 de julho

24 de julho Taxa de inscrição: R$ 72,94 a R$ 309,99

R$ 72,94 a R$ 309,99 Prova: 16 de agosto

16 de agosto Onde se inscrever: neste link

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Prefeitura de Travesseiro

Vagas: assistente social (1), auxiliar de saúde bucal (1), operário especializado (CR)

assistente social (1), auxiliar de saúde bucal (1), operário especializado (CR) Nível: Fundamental, Médio e Superior

Fundamental, Médio e Superior Salário: R$ 1.813,20 a R$ 4.395,65

R$ 1.813,20 a R$ 4.395,65 Prazo: 23 de julho

23 de julho Taxa de inscrição: R$ 54,40 a R$ 131,87

R$ 54,40 a R$ 131,87 Prova: 30 de agosto

30 de agosto Onde se inscrever: neste link

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Prefeitura de Tucunduva

Vagas: agente administrativo (2 + CR), assistente social (CR), auxiliar de biblioteca (CR), auxiliar de eletricista (CR), carpinteiro (CR), eletricista (CR), enfermeiro (CR), garagista (CR), instrutor de música (CR), médico de saúde da família (1 + CR), médico veterinário (CR), monitor de escola (CR), motorista (CR), operador de máquina e equipamentos rodoviários especializados (3 + CR), operário (CR), pedreiro (3 + CR), professor de artes (CR), professor de ciências (CR), professor de educação infantil (3 + CR), professor de geografia (1 + CR), professor de história (CR), professor de matemática (CR), professor de séries iniciais (1 + CR), psicólogo (CR), servente (4 + CR), técnico agrícola (CR), técnico em informática (CR), telefonista-recepcionista (CR), vigia (CR)

agente administrativo (2 + CR), assistente social (CR), auxiliar de biblioteca (CR), auxiliar de eletricista (CR), carpinteiro (CR), eletricista (CR), enfermeiro (CR), garagista (CR), instrutor de música (CR), médico de saúde da família (1 + CR), médico veterinário (CR), monitor de escola (CR), motorista (CR), operador de máquina e equipamentos rodoviários especializados (3 + CR), operário (CR), pedreiro (3 + CR), professor de artes (CR), professor de ciências (CR), professor de educação infantil (3 + CR), professor de geografia (1 + CR), professor de história (CR), professor de matemática (CR), professor de séries iniciais (1 + CR), psicólogo (CR), servente (4 + CR), técnico agrícola (CR), técnico em informática (CR), telefonista-recepcionista (CR), vigia (CR) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 1.368,05 a R$ 20.058,20

R$ 1.368,05 a R$ 20.058,20 Prazo: 21 de julho

21 de julho Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 150

R$ 80 a R$ 150 Prova: 23 de agosto

23 de agosto Onde se inscrever: neste link

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