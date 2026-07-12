Salários de até R$ 20 mil: RS tem 13 concursos com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para 13 concursos públicos no Rio Grande do Sul, que somam 379 vagas – além de formação de cadastro reserva. As oportunidades contemplam todos os níveis de formação, com salários que variam conforme o cargo e podem chegar a R$ 20 mil.
O destaque da lista fica para o concurso da prefeitura de Parobé, no Vale do Paranhana, voltado para a área da Educação. O edital oferece mais de 150 vagas para professores da Educação Infantil, anos iniciais e séries finais, além de cadastro reserva. As inscrições ocorrem até 5 de agosto.
Zero Hora reúne os principais concursos públicos com inscrições abertas no RS. A relação é atualizada semanalmente com base nos editais divulgados pelos órgãos e instituições responsáveis pelos certames.
Lista de concursos públicos abertos no RS
Prefeitura de Caiçara
- Vagas: agente administrativo (5), agente de almoxarifado (1), agente de compras (1), agente de recursos humanos (CR), assistente social (CR), atendente de farmácia (1), auxiliar de cirurgião dentista (1), borracheiro (1), cirurgião dentista (CR), contador (1), enfermeiro (CR), engenheiro agrônomo (CR), engenheiro civil (CR), farmacêutico (CR), fisioterapeuta (1), fonoaudiólogo (1), mecânico (CR), monitor cuidador (CR), monitor de ensino (2), motorista (4), nutricionista (CR), operário (5), operário especializado (1), operador de máquinas (5), pedreiro (1), procurador jurídico (CR), professor anos iniciais do ensino fundamental (2), professor de educação infantil (1), professor de geografia (CR), professor de história (CR), professor de matemática (CR), psicólogo (1), secretário administrativo (CR), secretário de escola (CR), servente (3), técnico em agropecuária (CR), técnico em enfermagem (1), vigilante (CR) e zelador (CR)
- Nível: Fundamental, Médio, Técnico ou Superior
- Salário: R$ 1.637,77 a R$ 5.926,22
- Prazo: 10 de agosto
- Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 150
- Prova: 30 de agosto
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- Edital: neste link
Prefeitura de Porto Alegre
- Vagas: agente de fiscalização municipal (5 + CR)
- Nível: Médio
- Salário: a divulgar
- Prazo: 5 de agosto
- Taxa de inscrição: R$ 120,80
- Prova: 27 de setembro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Santo Ângelo
- Vagas: agente administrativo (7 + CR), assistente social (2 + CR), atendente (4 + CR), atendente de farmácia (1 + CR), auxiliar de biblioteca (1 + CR), auxiliar de consultório dentário - ESF (2 + CR), auxiliar de secretaria (1 + CR), contador (1 + CR), enfermeiro (3 + CR), enfermeiro - ESF (2 + CR), fiscal tributário nível II (1 + CR), fisioterapeuta (1 + CR), fonoaudiólogo (1 + CR), intérprete de libras (1 + CR), médico veterinário (1 + CR), nutricionista (1 + CR), operador de máquina (4 + CR), professor AEE (2 + CR), professor educação infantil II (10 + CR), professor anos iniciais (15 + CR), professor ciências (1 + CR), professor educação física (1 + CR), professor espanhol (2 + CR), professor geografia (1 + CR), professor história (1 + CR), professor inglês (2 + CR), professor matemática (1 + CR), professor português (3 + CR), psicólogo (3 + CR), psicopedagogo (1 + CR), técnico em enfermagem (5 + CR), técnico em enfermagem - ESF (2 + CR), técnico em segurança do trabalho (1 + CR)
- Nível: Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 1.597,82 e R$ 6.369,10
- Prazo: 10 de agosto
- Taxa de inscrição: R$ 120 a R$ 160
- Prova: 13 de setembro
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Prefeitura de Parobé
- Vagas: professor de educação infantil (16 + CR), professor de anos iniciais (80 + CR), professor de séries finais - artes (5 + CR), professor de séries finais - ciências (7 + CR), professor de séries finais - educação física (5 + CR), professor de séries finais - ensino religioso (1 + CR), professor de séries finais - geografia (5 + CR), professor de séries finais - história (9 + CR), professor de séries finais - língua inglesa (5 + CR), professor de séries finais - língua portuguesa (10 + CR), professor de séries finais - matemática (10 + CR)
- Nível: Superior
- Salário: R$ 2.571,76 e R$ 3.899,80
- Prazo: 5 de agosto
- Taxa de inscrição: R$ 180
- Prova: 13 de setembro
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Prefeitura de Marques de Souza
- Vagas: merendeira (1 + CR), motorista (1 + CR), nutricionista (1 + CR), operador de máquinas (1 + CR), operário especializado (1 + CR), pedreiro (1 + CR), servente (1 + CR), técnico agrícola (1 + CR)
- Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 1.727,26 a R$ 5.181,80
- Prazo: 1º de agosto
- Taxa de inscrição: R$ 112,50 a R$ 168,75
- Prova: 29 de agosto
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Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
- Vagas: medicina veterinária/clínica e cirurgia animal - medicina de ruminantes (1), engenharias/engenharia sanitária (1), ciências exatas e da terra/matemática (2), ensino/ensino de ciências e matemática (1), geociências/micrometeorologia (1), geociências/meteorologia (1), imunologia/imunologia aplicada - ênfase em imunologia humana (1)
- Nível: Superior
- Salário: R$ 13.753,98
- Prazo: 29 de julho
- Taxa de inscrição: R$ 412,60
- Prova: a definir
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Prefeitura de Novo Hamburgo
- Vagas: advogado do creas/suas (1 + CR), analista de suporte (1 + CR), analista de desenvolvimento de sistemas (1 + CR), arquiteto (1 + CR), arquiteto hospitalar (1 + CR), arquivista (1 + CR), assistente social as (1 + CR), auditor fiscal de tributos (1 + CR), bibliotecário i (1 + CR), biólogo (1 + CR), cirurgião dentista - buco-maxilo (1 + CR), contador (1 + CR), educador social (1 + CR), engenheiro agrônomo (1 + CR), engenheiro civil (1 + CR), engenheiro de tráfego (1 + CR), engenheiro eletricista (1 + CR), engenheiro químico (1 + CR), médico cardiologista (CR), médico clínico geral (CR), médico dermatologista (CR), médico gastroenterologista (1 + CR), médico ginecologista (1 + CR), médico infectologista (CR), médico neuropediatra (1 + CR), médico oftalmologista (1 + CR), médico otorrinolaringologista (1 + CR), médico pediatra (CR), médico pneumologista (1 + CR), médico psiquiatra (CR), médico veterinário (1 + CR), odontólogo - necessidades especiais (1 + CR), professor de artes (CR), professor de ciências (CR), professor de educação básica (CR), professor de educação física (1 + CR), professor de geografia (CR), professor de história (CR), professor de inglês (1 + CR), professor de língua portuguesa (1 + CR), psicólogo ps (1 + CR), tradutor intérprete de libras (1 + CR), desenhista técnico - cadista (1 + CR), técnico em desenvolvimento de sistemas (1 + CR), técnico em edificações (1 + CR), técnico em informática (1 + CR), assistente administrativo (1 + CR), assistente de fiscalização (1 + CR), auxiliar em saúde bucal (1 + CR), operador de monitoramento (1 + CR), secretário de escola (1 + CR), operador de sonorização/iluminação (1 + CR)
- Nível: Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 2.869,16 a R$ 8.293,78
- Prazo: 28 de julho
- Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 120
- Prova: 30 de agosto
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Prefeitura de Morro Redondo
- Vagas: assistente social (1), engenheiro civil (1), fiscal sanitário e ambiental (1), monitor (1), motorista (3), operador de máquinas (2), operário (3), professor de educação especial (CR), professor de educação infantil (CR), professor do 1º ao 5º ano do ensino fundamental (CR), professor do ensino fundamental - artes (CR), professor do ensino fundamental - ciências (1), professor do ensino fundamental - educação física (CR), professor do ensino fundamental - geografia (CR), professor do ensino fundamental - história (1), professor do ensino fundamental - inglês (CR), professor do ensino fundamental - informática (CR), professor do ensino fundamental - matemática (CR), professor do ensino fundamental - música (CR), professor do ensino fundamental - português (CR), psicólogo (CR), servente (2)
- Nível: Fundamental, Médio e Superior
- Salário: R$ 1.437,12 e R$ 4.685,62
- Prazo: 21 de julho
- Taxa de inscrição: R$ 40 a R$ 120
- Prova: 29 e 30 de agosto (data provável)
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Câmara de Bom Princípio
- Vagas: agente legislativo (CR), analista legislativo (1)
- Nível: Superior
- Salário: R$ 4.800
- Prazo: 17 de julho
- Taxa de inscrição: R$ 180
- Prova: 23 de agosto
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Prefeitura de São Valentim do Sul
- Vagas: atendente de consultório dentário (CR), merendeira/servente (CR), monitor de educação (CR), motorista (CR), operador de máquinas (CR), operário (CR), almoxarife (CR), tesoureiro (CR), professor séries iniciais (CR), auditor fiscal e tributário (CR), odontólogo (CR)
- Nível: Fundamental, Médio e Superior
- Salário: R$ 1.946,48 e R$ 7.405,09
- Prazo: 19 de julho
- Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 120
- Prova: 16 de agosto
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Prefeitura de Cerro Grande do Sul
- Vagas: contador (2), eletricista (1 + CR), fonoaudiólogo (1 + CR), procurador (1)
- Nível: Fundamental e Superior
- Salário: R$ 1.896,69 a R$ 3.854,92
- Prazo: 24 de julho
- Taxa de inscrição: R$ 72,94 a R$ 309,99
- Prova: 16 de agosto
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Prefeitura de Travesseiro
- Vagas: assistente social (1), auxiliar de saúde bucal (1), operário especializado (CR)
- Nível: Fundamental, Médio e Superior
- Salário: R$ 1.813,20 a R$ 4.395,65
- Prazo: 23 de julho
- Taxa de inscrição: R$ 54,40 a R$ 131,87
- Prova: 30 de agosto
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Prefeitura de Tucunduva
- Vagas: agente administrativo (2 + CR), assistente social (CR), auxiliar de biblioteca (CR), auxiliar de eletricista (CR), carpinteiro (CR), eletricista (CR), enfermeiro (CR), garagista (CR), instrutor de música (CR), médico de saúde da família (1 + CR), médico veterinário (CR), monitor de escola (CR), motorista (CR), operador de máquina e equipamentos rodoviários especializados (3 + CR), operário (CR), pedreiro (3 + CR), professor de artes (CR), professor de ciências (CR), professor de educação infantil (3 + CR), professor de geografia (1 + CR), professor de história (CR), professor de matemática (CR), professor de séries iniciais (1 + CR), psicólogo (CR), servente (4 + CR), técnico agrícola (CR), técnico em informática (CR), telefonista-recepcionista (CR), vigia (CR)
- Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 1.368,05 a R$ 20.058,20
- Prazo: 21 de julho
- Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 150
- Prova: 23 de agosto
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*Produção: Juliano Lannes