Salários de até R$ 18 mil: RS tem 12 concursos com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para 12 concursos públicos no Rio Grande do Sul, que somam 362 vagas – além de formação de cadastro reserva. As oportunidades contemplam todos os níveis de formação, com salários que variam conforme o cargo e podem chegar a R$ 18,8 mil.
O destaque desta semana fica para a publicação dos editais de seleções do Departamento Municipal de Habitação de Porto Alegre (Demhab), do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (Cremers) e da prefeitura de Forquetinha.
Zero Hora reúne os principais concursos públicos com inscrições abertas no RS. A relação é atualizada semanalmente com base nos editais divulgados pelos órgãos e instituições responsáveis pelos certames.
Lista de concursos públicos abertos no RS
Conselho Regional de Medicina do Estado do RS (CREMERS)
- Vagas: médico fiscal (CR) e agente fiscal (CR)
- Nível: Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 4.844,28 a R$ 18.847,08
- Prazo: 31 de agosto
- Taxa de inscrição: R$ 58 a R$ 70
- Prova: 20 de setembro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Forquetinha
- Vagas: assistente social (CR), biólogo (CR), engenheiro civil/arquiteto (CR), fiscal sanitário e ambiental (CR), instrutor de atividades físicas (CR), monitor educacional e social (1 + CR), motorista especializado (1 + CR), operador de máquinas (1 + CR), operário (1 + CR), operário especializado (1 + CR), pedreiro (1 + CR), pintor (1 + CR), professor de educação básica - educação física (1 + CR), professor de educação básica - música (1 + CR), professor de educação básica - português/inglês (1 + CR), psicólogo (CR), servente (1 + CR) e técnico de enfermagem (CR)
- Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 2.248,54 e R$ 4.763,85
- Prazo: 3 de agosto
- Taxa de inscrição: R$ 50 a R$ 120
- Prova: 6 de setembro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Departamento Municipal de Habitação de Porto Alegre (Demhab)
- Vagas: arquiteto (1 + CR), engenheiro civil (1 + CR), economista (1 + CR), assistente administrativo (1 + CR)
- Nível: Médio e Superior
- Salário: R$ 3.261,94 a R$ 11.822,92
- Prazo: 19 de agosto
- Taxa de inscrição: R$ 108,74 a R$ 193,31
- Prova: 18 de outubro
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- Edital: neste link
Prefeitura de Nova Santa Rita
- Vagas: operador de máquinas (3), técnico agrícola (1), engenheiro civil (1), fiscal tributário (3)
- Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 1.994,46 a R$ 4.587,60
- Prazo: 17 de agosto
- Taxa de inscrição: R$ 70 a R$ 90
- Prova: 13 de setembro
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- Edital: neste link
Prefeitura de Santa Rosa
- Vagas: professor - várias áreas (2 + CR), professor técnico do sistema municipal de ensino (CR), professor de séries e/ou anos iniciais (CR)
- Nível: Médio e Superior
- Salário: R$ 2.727,40 a R$ 3.367,92
- Prazo: 14 de agosto
- Taxa de inscrição: R$ 135,87 a R$ 194
- Prova: 13 de setembro
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- Edital: neste link
Prefeitura de Caiçara
- Vagas: agente administrativo (5), agente de almoxarifado (1), agente de compras (1), agente de recursos humanos (CR), assistente social (CR), atendente de farmácia (1), auxiliar de cirurgião dentista (1), borracheiro (1), cirurgião dentista (CR), contador (1), enfermeiro (CR), engenheiro agrônomo (CR), engenheiro civil (CR), farmacêutico (CR), fisioterapeuta (1), fonoaudiólogo (1), mecânico (CR), monitor cuidador (CR), monitor de ensino (2), motorista (4), nutricionista (CR), operário (5), operário especializado (1), operador de máquinas (5), pedreiro (1), procurador jurídico (CR), professor anos iniciais do ensino fundamental (2), professor de educação infantil (1), professor de geografia (CR), professor de história (CR), professor de matemática (CR), psicólogo (1), secretário administrativo (CR), secretário de escola (CR), servente (3), técnico em agropecuária (CR), técnico em enfermagem (1), vigilante (CR) e zelador (CR)
- Nível: Fundamental, Médio, Técnico ou Superior
- Salário: R$ 1.637,77 a R$ 5.926,22
- Prazo: 10 de agosto
- Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 150
- Prova: 30 de agosto
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Prefeitura de Porto Alegre
- Vagas: agente de fiscalização municipal (5 + CR)
- Nível: Médio
- Salário: R$ 4.188,09
- Prazo: 5 de agosto
- Taxa de inscrição: R$ 120,80
- Prova: 27 de setembro
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Prefeitura de Santo Ângelo
- Vagas: agente administrativo (7 + CR), assistente social (2 + CR), atendente (4 + CR), atendente de farmácia (1 + CR), auxiliar de biblioteca (1 + CR), auxiliar de consultório dentário - ESF (2 + CR), auxiliar de secretaria (1 + CR), contador (1 + CR), enfermeiro (3 + CR), enfermeiro - ESF (2 + CR), fiscal tributário nível II (1 + CR), fisioterapeuta (1 + CR), fonoaudiólogo (1 + CR), intérprete de libras (1 + CR), médico veterinário (1 + CR), nutricionista (1 + CR), operador de máquina (4 + CR), professor AEE (2 + CR), professor educação infantil II (10 + CR), professor anos iniciais (15 + CR), professor ciências (1 + CR), professor educação física (1 + CR), professor espanhol (2 + CR), professor geografia (1 + CR), professor história (1 + CR), professor inglês (2 + CR), professor matemática (1 + CR), professor português (3 + CR), psicólogo (3 + CR), psicopedagogo (1 + CR), técnico em enfermagem (5 + CR), técnico em enfermagem - ESF (2 + CR), técnico em segurança do trabalho (1 + CR)
- Nível: Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 1.597,82 e R$ 6.369,10
- Prazo: 10 de agosto
- Taxa de inscrição: R$ 120 a R$ 160
- Prova: 13 de setembro
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Prefeitura de Parobé
- Vagas: professor de educação infantil (16 + CR), professor de anos iniciais (80 + CR), professor de séries finais - artes (5 + CR), professor de séries finais - ciências (7 + CR), professor de séries finais - educação física (5 + CR), professor de séries finais - ensino religioso (1 + CR), professor de séries finais - geografia (5 + CR), professor de séries finais - história (9 + CR), professor de séries finais - língua inglesa (5 + CR), professor de séries finais - língua portuguesa (10 + CR), professor de séries finais - matemática (10 + CR)
- Nível: Superior
- Salário: R$ 2.571,76 e R$ 3.899,80
- Prazo: 5 de agosto
- Taxa de inscrição: R$ 180
- Prova: 13 de setembro
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Prefeitura de Marques de Souza
- Vagas: merendeira (1 + CR), motorista (1 + CR), nutricionista (1 + CR), operador de máquinas (1 + CR), operário especializado (1 + CR), pedreiro (1 + CR), servente (1 + CR), técnico agrícola (1 + CR)
- Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 1.727,26 a R$ 5.181,80
- Prazo: 1º de agosto
- Taxa de inscrição: R$ 112,50 a R$ 168,75
- Prova: 29 de agosto
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Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
- Vagas: medicina veterinária/clínica e cirurgia animal - medicina de ruminantes (1), engenharias/engenharia sanitária (1), ciências exatas e da terra/matemática (2), ensino/ensino de ciências e matemática (1), geociências/micrometeorologia (1), geociências/meteorologia (1), imunologia/imunologia aplicada - ênfase em imunologia humana (1)
- Nível: Superior
- Salário: R$ 13.753,98
- Prazo: 29 de julho
- Taxa de inscrição: R$ 412,60
- Prova: a definir
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Prefeitura de Novo Hamburgo
- Vagas: advogado do creas/suas (1 + CR), analista de suporte (1 + CR), analista de desenvolvimento de sistemas (1 + CR), arquiteto (1 + CR), arquiteto hospitalar (1 + CR), arquivista (1 + CR), assistente social as (1 + CR), auditor fiscal de tributos (1 + CR), bibliotecário i (1 + CR), biólogo (1 + CR), cirurgião dentista - buco-maxilo (1 + CR), contador (1 + CR), educador social (1 + CR), engenheiro agrônomo (1 + CR), engenheiro civil (1 + CR), engenheiro de tráfego (1 + CR), engenheiro eletricista (1 + CR), engenheiro químico (1 + CR), médico cardiologista (CR), médico clínico geral (CR), médico dermatologista (CR), médico gastroenterologista (1 + CR), médico ginecologista (1 + CR), médico infectologista (CR), médico neuropediatra (1 + CR), médico oftalmologista (1 + CR), médico otorrinolaringologista (1 + CR), médico pediatra (CR), médico pneumologista (1 + CR), médico psiquiatra (CR), médico veterinário (1 + CR), odontólogo - necessidades especiais (1 + CR), professor de artes (CR), professor de ciências (CR), professor de educação básica (CR), professor de educação física (1 + CR), professor de geografia (CR), professor de história (CR), professor de inglês (1 + CR), professor de língua portuguesa (1 + CR), psicólogo ps (1 + CR), tradutor intérprete de libras (1 + CR), desenhista técnico - cadista (1 + CR), técnico em desenvolvimento de sistemas (1 + CR), técnico em edificações (1 + CR), técnico em informática (1 + CR), assistente administrativo (1 + CR), assistente de fiscalização (1 + CR), auxiliar em saúde bucal (1 + CR), operador de monitoramento (1 + CR), secretário de escola (1 + CR), operador de sonorização/iluminação (1 + CR)
- Nível: Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 2.869,16 a R$ 8.293,78
- Prazo: 28 de julho
- Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 120
- Prova: 30 de agosto
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*Produção: Juliano Lannes