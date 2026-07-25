Salários de até R$ 18 mil: RS tem 12 concursos com inscrições abertas

Oportunidades estão disponíveis em várias regiões do Estado. Anna Kosolapova / stock.adobe.com

Estão abertas as inscrições para 12 concursos públicos no Rio Grande do Sul, que somam 362 vagas – além de formação de cadastro reserva. As oportunidades contemplam todos os níveis de formação, com salários que variam conforme o cargo e podem chegar a R$ 18,8 mil.

O destaque desta semana fica para a publicação dos editais de seleções do Departamento Municipal de Habitação de Porto Alegre (Demhab), do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (Cremers) e da prefeitura de Forquetinha.

Zero Hora reúne os principais concursos públicos com inscrições abertas no RS. A relação é atualizada semanalmente com base nos editais divulgados pelos órgãos e instituições responsáveis pelos certames.

Lista de concursos públicos abertos no RS

Conselho Regional de Medicina do Estado do RS (CREMERS)

Vagas: médico fiscal (CR) e agente fiscal (CR)

médico fiscal (CR) e agente fiscal (CR) Nível: Médio, Técnico e Superior

Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 4.844,28 a R$ 18.847,08

R$ 4.844,28 a R$ 18.847,08 Prazo: 31 de agosto

31 de agosto Taxa de inscrição: R$ 58 a R$ 70

R$ 58 a R$ 70 Prova: 20 de setembro

20 de setembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Forquetinha

Vagas: assistente social (CR), biólogo (CR), engenheiro civil/arquiteto (CR), fiscal sanitário e ambiental (CR), instrutor de atividades físicas (CR), monitor educacional e social (1 + CR), motorista especializado (1 + CR), operador de máquinas (1 + CR), operário (1 + CR), operário especializado (1 + CR), pedreiro (1 + CR), pintor (1 + CR), professor de educação básica - educação física (1 + CR), professor de educação básica - música (1 + CR), professor de educação básica - português/inglês (1 + CR), psicólogo (CR), servente (1 + CR) e técnico de enfermagem (CR)

assistente social (CR), biólogo (CR), engenheiro civil/arquiteto (CR), fiscal sanitário e ambiental (CR), instrutor de atividades físicas (CR), monitor educacional e social (1 + CR), motorista especializado (1 + CR), operador de máquinas (1 + CR), operário (1 + CR), operário especializado (1 + CR), pedreiro (1 + CR), pintor (1 + CR), professor de educação básica - educação física (1 + CR), professor de educação básica - música (1 + CR), professor de educação básica - português/inglês (1 + CR), psicólogo (CR), servente (1 + CR) e técnico de enfermagem (CR) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 2.248,54 e R$ 4.763,85

R$ 2.248,54 e R$ 4.763,85 Prazo: 3 de agosto

3 de agosto Taxa de inscrição: R$ 50 a R$ 120

R$ 50 a R$ 120 Prova: 6 de setembro

6 de setembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Departamento Municipal de Habitação de Porto Alegre (Demhab)

Vagas: arquiteto (1 + CR), engenheiro civil (1 + CR), economista (1 + CR), assistente administrativo (1 + CR)

arquiteto (1 + CR), engenheiro civil (1 + CR), economista (1 + CR), assistente administrativo (1 + CR) Nível: Médio e Superior

Médio e Superior Salário: R$ 3.261,94 a R$ 11.822,92

R$ 3.261,94 a R$ 11.822,92 Prazo: 19 de agosto

19 de agosto Taxa de inscrição: R$ 108,74 a R$ 193,31

R$ 108,74 a R$ 193,31 Prova: 18 de outubro

18 de outubro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Nova Santa Rita

Vagas: operador de máquinas (3), técnico agrícola (1), engenheiro civil (1), fiscal tributário (3)

operador de máquinas (3), técnico agrícola (1), engenheiro civil (1), fiscal tributário (3) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 1.994,46 a R$ 4.587,60

R$ 1.994,46 a R$ 4.587,60 Prazo: 17 de agosto

17 de agosto Taxa de inscrição: R$ 70 a R$ 90

R$ 70 a R$ 90 Prova: 13 de setembro

13 de setembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Santa Rosa

Vagas: professor - várias áreas (2 + CR), professor técnico do sistema municipal de ensino (CR), professor de séries e/ou anos iniciais (CR)

professor - várias áreas (2 + CR), professor técnico do sistema municipal de ensino (CR), professor de séries e/ou anos iniciais (CR) Nível: Médio e Superior

Médio e Superior Salário: R$ 2.727,40 a R$ 3.367,92

R$ 2.727,40 a R$ 3.367,92 Prazo: 14 de agosto

14 de agosto Taxa de inscrição: R$ 135,87 a R$ 194

R$ 135,87 a R$ 194 Prova: 13 de setembro

13 de setembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Caiçara

Vagas: agente administrativo (5), agente de almoxarifado (1), agente de compras (1), agente de recursos humanos (CR), assistente social (CR), atendente de farmácia (1), auxiliar de cirurgião dentista (1), borracheiro (1), cirurgião dentista (CR), contador (1), enfermeiro (CR), engenheiro agrônomo (CR), engenheiro civil (CR), farmacêutico (CR), fisioterapeuta (1), fonoaudiólogo (1), mecânico (CR), monitor cuidador (CR), monitor de ensino (2), motorista (4), nutricionista (CR), operário (5), operário especializado (1), operador de máquinas (5), pedreiro (1), procurador jurídico (CR), professor anos iniciais do ensino fundamental (2), professor de educação infantil (1), professor de geografia (CR), professor de história (CR), professor de matemática (CR), psicólogo (1), secretário administrativo (CR), secretário de escola (CR), servente (3), técnico em agropecuária (CR), técnico em enfermagem (1), vigilante (CR) e zelador (CR)

agente administrativo (5), agente de almoxarifado (1), agente de compras (1), agente de recursos humanos (CR), assistente social (CR), atendente de farmácia (1), auxiliar de cirurgião dentista (1), borracheiro (1), cirurgião dentista (CR), contador (1), enfermeiro (CR), engenheiro agrônomo (CR), engenheiro civil (CR), farmacêutico (CR), fisioterapeuta (1), fonoaudiólogo (1), mecânico (CR), monitor cuidador (CR), monitor de ensino (2), motorista (4), nutricionista (CR), operário (5), operário especializado (1), operador de máquinas (5), pedreiro (1), procurador jurídico (CR), professor anos iniciais do ensino fundamental (2), professor de educação infantil (1), professor de geografia (CR), professor de história (CR), professor de matemática (CR), psicólogo (1), secretário administrativo (CR), secretário de escola (CR), servente (3), técnico em agropecuária (CR), técnico em enfermagem (1), vigilante (CR) e zelador (CR) Nível: Fundamental, Médio, Técnico ou Superior

Fundamental, Médio, Técnico ou Superior Salário: R$ 1.637,77 a R$ 5.926,22

R$ 1.637,77 a R$ 5.926,22 Prazo: 10 de agosto

10 de agosto Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 150

R$ 80 a R$ 150 Prova: 30 de agosto

30 de agosto Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Porto Alegre

Vagas: agente de fiscalização municipal (5 + CR)

agente de fiscalização municipal (5 + CR) Nível: Médio

Médio Salário: R$ 4.188,09

R$ 4.188,09 Prazo: 5 de agosto

5 de agosto Taxa de inscrição: R$ 120,80

R$ 120,80 Prova : 27 de setembro

: 27 de setembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Santo Ângelo

Vagas: agente administrativo (7 + CR), assistente social (2 + CR), atendente (4 + CR), atendente de farmácia (1 + CR), auxiliar de biblioteca (1 + CR), auxiliar de consultório dentário - ESF (2 + CR), auxiliar de secretaria (1 + CR), contador (1 + CR), enfermeiro (3 + CR), enfermeiro - ESF (2 + CR), fiscal tributário nível II (1 + CR), fisioterapeuta (1 + CR), fonoaudiólogo (1 + CR), intérprete de libras (1 + CR), médico veterinário (1 + CR), nutricionista (1 + CR), operador de máquina (4 + CR), professor AEE (2 + CR), professor educação infantil II (10 + CR), professor anos iniciais (15 + CR), professor ciências (1 + CR), professor educação física (1 + CR), professor espanhol (2 + CR), professor geografia (1 + CR), professor história (1 + CR), professor inglês (2 + CR), professor matemática (1 + CR), professor português (3 + CR), psicólogo (3 + CR), psicopedagogo (1 + CR), técnico em enfermagem (5 + CR), técnico em enfermagem - ESF (2 + CR), técnico em segurança do trabalho (1 + CR)

agente administrativo (7 + CR), assistente social (2 + CR), atendente (4 + CR), atendente de farmácia (1 + CR), auxiliar de biblioteca (1 + CR), auxiliar de consultório dentário - ESF (2 + CR), auxiliar de secretaria (1 + CR), contador (1 + CR), enfermeiro (3 + CR), enfermeiro - ESF (2 + CR), fiscal tributário nível II (1 + CR), fisioterapeuta (1 + CR), fonoaudiólogo (1 + CR), intérprete de libras (1 + CR), médico veterinário (1 + CR), nutricionista (1 + CR), operador de máquina (4 + CR), professor AEE (2 + CR), professor educação infantil II (10 + CR), professor anos iniciais (15 + CR), professor ciências (1 + CR), professor educação física (1 + CR), professor espanhol (2 + CR), professor geografia (1 + CR), professor história (1 + CR), professor inglês (2 + CR), professor matemática (1 + CR), professor português (3 + CR), psicólogo (3 + CR), psicopedagogo (1 + CR), técnico em enfermagem (5 + CR), técnico em enfermagem - ESF (2 + CR), técnico em segurança do trabalho (1 + CR) Nível: Médio, Técnico e Superior

Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 1.597,82 e R$ 6.369,10

R$ 1.597,82 e R$ 6.369,10 Prazo: 10 de agosto

10 de agosto Taxa de inscrição: R$ 120 a R$ 160

R$ 120 a R$ 160 Prova: 13 de setembro

13 de setembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Parobé

Vagas: professor de educação infantil (16 + CR), professor de anos iniciais (80 + CR), professor de séries finais - artes (5 + CR), professor de séries finais - ciências (7 + CR), professor de séries finais - educação física (5 + CR), professor de séries finais - ensino religioso (1 + CR), professor de séries finais - geografia (5 + CR), professor de séries finais - história (9 + CR), professor de séries finais - língua inglesa (5 + CR), professor de séries finais - língua portuguesa (10 + CR), professor de séries finais - matemática (10 + CR)

professor de educação infantil (16 + CR), professor de anos iniciais (80 + CR), professor de séries finais - artes (5 + CR), professor de séries finais - ciências (7 + CR), professor de séries finais - educação física (5 + CR), professor de séries finais - ensino religioso (1 + CR), professor de séries finais - geografia (5 + CR), professor de séries finais - história (9 + CR), professor de séries finais - língua inglesa (5 + CR), professor de séries finais - língua portuguesa (10 + CR), professor de séries finais - matemática (10 + CR) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 2.571,76 e R$ 3.899,80

R$ 2.571,76 e R$ 3.899,80 Prazo: 5 de agosto

5 de agosto Taxa de inscrição: R$ 180

R$ 180 Prova: 13 de setembro

13 de setembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Marques de Souza

Vagas: merendeira (1 + CR), motorista (1 + CR), nutricionista (1 + CR), operador de máquinas (1 + CR), operário especializado (1 + CR), pedreiro (1 + CR), servente (1 + CR), técnico agrícola (1 + CR)

merendeira (1 + CR), motorista (1 + CR), nutricionista (1 + CR), operador de máquinas (1 + CR), operário especializado (1 + CR), pedreiro (1 + CR), servente (1 + CR), técnico agrícola (1 + CR) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 1.727,26 a R$ 5.181,80

R$ 1.727,26 a R$ 5.181,80 Prazo: 1º de agosto

1º de agosto Taxa de inscrição: R$ 112,50 a R$ 168,75

R$ 112,50 a R$ 168,75 Prova: 29 de agosto

29 de agosto Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)

Vagas: medicina veterinária/clínica e cirurgia animal - medicina de ruminantes (1), engenharias/engenharia sanitária (1), ciências exatas e da terra/matemática (2), ensino/ensino de ciências e matemática (1), geociências/micrometeorologia (1), geociências/meteorologia (1), imunologia/imunologia aplicada - ênfase em imunologia humana (1)

medicina veterinária/clínica e cirurgia animal - medicina de ruminantes (1), engenharias/engenharia sanitária (1), ciências exatas e da terra/matemática (2), ensino/ensino de ciências e matemática (1), geociências/micrometeorologia (1), geociências/meteorologia (1), imunologia/imunologia aplicada - ênfase em imunologia humana (1) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 13.753,98

R$ 13.753,98 Prazo: 29 de julho

29 de julho Taxa de inscrição: R$ 412,60

R$ 412,60 Prova: a definir

a definir Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Novo Hamburgo

Vagas: advogado do creas/suas (1 + CR), analista de suporte (1 + CR), analista de desenvolvimento de sistemas (1 + CR), arquiteto (1 + CR), arquiteto hospitalar (1 + CR), arquivista (1 + CR), assistente social as (1 + CR), auditor fiscal de tributos (1 + CR), bibliotecário i (1 + CR), biólogo (1 + CR), cirurgião dentista - buco-maxilo (1 + CR), contador (1 + CR), educador social (1 + CR), engenheiro agrônomo (1 + CR), engenheiro civil (1 + CR), engenheiro de tráfego (1 + CR), engenheiro eletricista (1 + CR), engenheiro químico (1 + CR), médico cardiologista (CR), médico clínico geral (CR), médico dermatologista (CR), médico gastroenterologista (1 + CR), médico ginecologista (1 + CR), médico infectologista (CR), médico neuropediatra (1 + CR), médico oftalmologista (1 + CR), médico otorrinolaringologista (1 + CR), médico pediatra (CR), médico pneumologista (1 + CR), médico psiquiatra (CR), médico veterinário (1 + CR), odontólogo - necessidades especiais (1 + CR), professor de artes (CR), professor de ciências (CR), professor de educação básica (CR), professor de educação física (1 + CR), professor de geografia (CR), professor de história (CR), professor de inglês (1 + CR), professor de língua portuguesa (1 + CR), psicólogo ps (1 + CR), tradutor intérprete de libras (1 + CR), desenhista técnico - cadista (1 + CR), técnico em desenvolvimento de sistemas (1 + CR), técnico em edificações (1 + CR), técnico em informática (1 + CR), assistente administrativo (1 + CR), assistente de fiscalização (1 + CR), auxiliar em saúde bucal (1 + CR), operador de monitoramento (1 + CR), secretário de escola (1 + CR), operador de sonorização/iluminação (1 + CR)

advogado do creas/suas (1 + CR), analista de suporte (1 + CR), analista de desenvolvimento de sistemas (1 + CR), arquiteto (1 + CR), arquiteto hospitalar (1 + CR), arquivista (1 + CR), assistente social as (1 + CR), auditor fiscal de tributos (1 + CR), bibliotecário i (1 + CR), biólogo (1 + CR), cirurgião dentista - buco-maxilo (1 + CR), contador (1 + CR), educador social (1 + CR), engenheiro agrônomo (1 + CR), engenheiro civil (1 + CR), engenheiro de tráfego (1 + CR), engenheiro eletricista (1 + CR), engenheiro químico (1 + CR), médico cardiologista (CR), médico clínico geral (CR), médico dermatologista (CR), médico gastroenterologista (1 + CR), médico ginecologista (1 + CR), médico infectologista (CR), médico neuropediatra (1 + CR), médico oftalmologista (1 + CR), médico otorrinolaringologista (1 + CR), médico pediatra (CR), médico pneumologista (1 + CR), médico psiquiatra (CR), médico veterinário (1 + CR), odontólogo - necessidades especiais (1 + CR), professor de artes (CR), professor de ciências (CR), professor de educação básica (CR), professor de educação física (1 + CR), professor de geografia (CR), professor de história (CR), professor de inglês (1 + CR), professor de língua portuguesa (1 + CR), psicólogo ps (1 + CR), tradutor intérprete de libras (1 + CR), desenhista técnico - cadista (1 + CR), técnico em desenvolvimento de sistemas (1 + CR), técnico em edificações (1 + CR), técnico em informática (1 + CR), assistente administrativo (1 + CR), assistente de fiscalização (1 + CR), auxiliar em saúde bucal (1 + CR), operador de monitoramento (1 + CR), secretário de escola (1 + CR), operador de sonorização/iluminação (1 + CR) Nível: Médio, Técnico e Superior

Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 2.869,16 a R$ 8.293,78

R$ 2.869,16 a R$ 8.293,78 Prazo: 28 de julho

28 de julho Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 120

R$ 80 a R$ 120 Prova: 30 de agosto

30 de agosto Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link