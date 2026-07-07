Prefeitura de Porto Alegre abre inscrições para concurso com salário de R$ 4 mil

Concurso é oferecido pela Prefeitura de Porto Alegre, Jonathan Heckler / Agencia RBS

As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Porto Alegre começam nesta terça-feira (7). O certame oferece cinco vagas para Agente de Fiscalização, além de formação de cadastro reserva. Para concorrer, é necessário ter ensino médio completo.

O salário é de R$ 4.188,09 para uma jornada de 40 horas semanais. O cargo também oferece benefícios como vale-alimentação e plano de saúde.

As inscrições devem ser feitas no site da Fundação La Salle até as 17h de 5 de agosto. A taxa de inscrição é de R$ 120,80.

Além da prova objetiva, o processo seletivo prevê teste de aptidão física (TAF), avaliação psicológica e investigação da vida pregressa, todas de caráter eliminatório.

Segundo o edital, a prova objetiva está prevista para 27 de setembro de 2026. As datas das demais etapas do concurso ainda não foram divulgadas.







