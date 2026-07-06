Concursos da Receita Federal e do Banco Central com 316 vagas são autorizados pelo governo

Decisão foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. Caco Konzen / Especial

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos autorizou a realização de novos concursos públicos para a Receita Federal e para o Banco Central. A decisão foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) na última sexta-feira (3).

Para a Receita Federal, foram disponibilizadas 146 vagas, sendo 116 para analista tributário e 30 para auditor-fiscal.

Já para o Banco Central, são 170 vagas: cem para auditor, 50 para técnico e 20 para procurador.

A partir da publicação, para que as autorizações permaneçam válidas, os editais devem ser publicados em até seis meses, segundo estabelecido pelas portarias.

Após a publicação dos editais, a primeira prova só poderá ser aplicada pelo menos dois meses depois.

Últimos Concursos

O último concurso da Receita Federal foi realizado em 2022. Com provas aplicadas em 2023, foram ofertadas 699 vagas de nível superior. A remuneração inicial era de até R$ 21 mil. A seleção foi organizada pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e seguiu válida até dezembro de 2025.

Já o Banco Central teve seu último concurso realizado em 2024. Organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), ofereceu cem vagas imediatas para o cargo de analista, com remuneração inicial de R$ 20,9 mil.