Vagas serão distribuídas em cinco áreas de atuação. Marcelo Casagrande / Agencia RBS

Já estão abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com mais de 8 mil vagas temporárias, voltado à realização do 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola.

Interessados tem até as 23h do dia 1º de julho para se inscrever e a submissão deve ser feita exclusivamente pela internet, no site do IBFC, responsável pela organização do certame. A taxa de inscrição é de R$ 53.

No total, são oferecidas 8.238 vagas temporárias de nível médio, nas áreas administrativas, operacionais, de supervisão e suporte tecnológico, com salários que variam entre R$ 2.128 e R$ 4.008, além de benefícios. As oportunidades estão distribuídas por todo o país.

A prova está prevista para o dia 27 de setembro, e o resultado final deve ser divulgado em 18 de dezembro.

Disposição das vagas

Agente censitário supervisor: 4.143 vagas com salário de R$ 2.128

4.143 vagas com salário de R$ 2.128 Agente censitário administrativo: 1.110 vagas com salário de R$ 2.128

1.110 vagas com salário de R$ 2.128 Agente censitário de informática: 1.089 vagas com salário de R$ 3.480

1.089 vagas com salário de R$ 3.480 Agente operacional regional: 948 vagas com salário de R$ 3.858

948 vagas com salário de R$ 3.858 Agente censitário regional: 948 vagas com salário de R$ 4.008

Além de Ensino Médio completo, as funções de agente operacional regional, agente censitário regional e agente censitário supervisor exige ainda que o candidato possua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B válida.

Os contratos terão duração inicial de até 12 meses e poderão ser prorrogados de acordo com a necessidade da operação e a disponibilidade orçamentária. Os contratados trabalharão em jornada de 40 horas semanais, distribuídas em oito horas diárias.

Cronograma