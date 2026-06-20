Com salários de até R$ 20 mil, RS tem 14 concursos públicos com inscrições abertas

Seleções ocorrem em várias regiões do Estado. Adriana Franciosi / Agencia RBS

Estão abertas as inscrições para 14 concursos públicos no Rio Grande do Sul, que somam 268 vagas – além de formação de cadastro reserva. As oportunidades contemplam todos os níveis de formação, com salários que variam conforme o cargo e podem chegar a R$ 20 mil.

Entre os destaques da semana está o concurso do Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul (CRA-RS). Com vagas para níveis Médio e Superior e salários de até R$ 6,4 mil, o certame recebe inscrições até 10 de julho. A prova ocorre em 16 de agosto.

Zero Hora reúne os principais concursos públicos com inscrições abertas no RS. A relação é atualizada semanalmente com base nos editais divulgados pelos órgãos e instituições responsáveis pelos certames.

Lista de concursos públicos abertos no RS

Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul (CRA-RS)

Vagas: administrador (CR), advogado (2 + CR), agente de contratação (1 + CR), analista de tecnologia da informação e comunicação (1 + CR), contador (2 + CR), fiscal (CR), tecnólogo em recursos humanos (CR), auxiliar administrativo (CR)

administrador (CR), advogado (2 + CR), agente de contratação (1 + CR), analista de tecnologia da informação e comunicação (1 + CR), contador (2 + CR), fiscal (CR), tecnólogo em recursos humanos (CR), auxiliar administrativo (CR) Nível: Médio e Superior

Médio e Superior Salário: R$ 3.041,77 a R$ 6.404,80

R$ 3.041,77 a R$ 6.404,80 Prazo: 10 de julho

10 de julho Taxa de inscrição: R$ 100 a R$ 120

R$ 100 a R$ 120 Prova: 16 de agosto

16 de agosto Onde se inscrever: neste link

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Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Vagas: professor de artes visuais - ensino de artes visuais (1), professor de ciência do solo - química do solo (1), professor de cinética, catálise e cálculo de reatores químicos (1), professor de educação - ensino e currículo (1), professor de estratigrafia sedimentar (1), professor de estruturas - estruturas mistas de aço e concreto (1), professor de estruturas - pontes (1), professor de farmácia - análises clínicas: citologia e controle de qualidade (1), professor de fonoaudiologia - linguagem (1), professor de forrageiras - produção e tecnologia de sementes (1), professor de história - história da américa portuguesa, do brasil império e história indígena (1), professor de materiais para a engenharia química (1), professor de medicina veterinária - clínica de suínos (1), professor de psicologia social e institucional - psicologia social do trabalho (1), professor de química - química inorgânica (1)

professor de artes visuais - ensino de artes visuais (1), professor de ciência do solo - química do solo (1), professor de cinética, catálise e cálculo de reatores químicos (1), professor de educação - ensino e currículo (1), professor de estratigrafia sedimentar (1), professor de estruturas - estruturas mistas de aço e concreto (1), professor de estruturas - pontes (1), professor de farmácia - análises clínicas: citologia e controle de qualidade (1), professor de fonoaudiologia - linguagem (1), professor de forrageiras - produção e tecnologia de sementes (1), professor de história - história da américa portuguesa, do brasil império e história indígena (1), professor de materiais para a engenharia química (1), professor de medicina veterinária - clínica de suínos (1), professor de psicologia social e institucional - psicologia social do trabalho (1), professor de química - química inorgânica (1) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 13.753,96

R$ 13.753,96 Prazo: 24 de junho

24 de junho Taxa de inscrição: R$ 96 a R$ 262

R$ 96 a R$ 262 Prova: a divulgar

a divulgar Onde se inscrever: neste link

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Instituto de Previdência e Assistência Municipal (IPAM)

Vagas: analista de sistemas (CR), assistente social (CR), contador (CR), enfermeiro (CR), médico (CR), odontólogo (CR), psicólogo (CR), técnico em contabilidade (CR), técnico em informática (1 + CR), agente administrativo (CR), motorista (1 + CR)

analista de sistemas (CR), assistente social (CR), contador (CR), enfermeiro (CR), médico (CR), odontólogo (CR), psicólogo (CR), técnico em contabilidade (CR), técnico em informática (1 + CR), agente administrativo (CR), motorista (1 + CR) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 3.613,41 a R$ 11.614,55

R$ 3.613,41 a R$ 11.614,55 Prazo: 2 de julho

2 de julho Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 180

R$ 80 a R$ 180 Prova: 16 de agosto

16 de agosto Onde se inscrever: neste link

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Prefeitura de Candelária

Vagas: Enfermeiro (1 + CR), professor anos finais - ciências (1 + CR), professor anos finais - inglês (2 + CR), professor de artes na educação básica (1 + CR), professor de educação física na educação básica (1 + CR), professor de informática na educação básica (1 + CR), professor de música na educação básica (1 + CR), ACS área 04 - microárea 23 (1 + CR), ACS área 04 - microárea 24 (1 + CR), ACS área 04 - microárea 26 (1 + CR), ACS área 05 - microárea 18 (1 + CR), ACS área 05 - microárea 20 (01 + CR), ACS área 06 - microárea 07 (1 + CR), ACS área 06 - microárea 08 (1 + CR), ACS área 06 - microárea 10 (1 + CR), ACS área 06 - microárea 12 (1 + CR), ACS área 06 - microárea 14 (1 + CR), ACS área 06 - microárea 15 (1 + CR), ACS área 06 - microárea 21 (1 + CR), agente de combate às endemias (1 + CR), auxiliar de apoio à inclusão escolar (10 + CR), auxiliar de escola de educação infantil (15 + CR), motorista (2 + CR), professor de educação infantil - anos iniciais (1 + CR), serviços gerais (8 + CR), operário (CR)

Enfermeiro (1 + CR), professor anos finais - ciências (1 + CR), professor anos finais - inglês (2 + CR), professor de artes na educação básica (1 + CR), professor de educação física na educação básica (1 + CR), professor de informática na educação básica (1 + CR), professor de música na educação básica (1 + CR), ACS área 04 - microárea 23 (1 + CR), ACS área 04 - microárea 24 (1 + CR), ACS área 04 - microárea 26 (1 + CR), ACS área 05 - microárea 18 (1 + CR), ACS área 05 - microárea 20 (01 + CR), ACS área 06 - microárea 07 (1 + CR), ACS área 06 - microárea 08 (1 + CR), ACS área 06 - microárea 10 (1 + CR), ACS área 06 - microárea 12 (1 + CR), ACS área 06 - microárea 14 (1 + CR), ACS área 06 - microárea 15 (1 + CR), ACS área 06 - microárea 21 (1 + CR), agente de combate às endemias (1 + CR), auxiliar de apoio à inclusão escolar (10 + CR), auxiliar de escola de educação infantil (15 + CR), motorista (2 + CR), professor de educação infantil - anos iniciais (1 + CR), serviços gerais (8 + CR), operário (CR) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 1.636,07 a R$ 7.877,33

R$ 1.636,07 a R$ 7.877,33 Prazo: 6 de julho

6 de julho Taxa de inscrição: R$ 86,18 a R$ 258,53

R$ 86,18 a R$ 258,53 Prova: 2 de agosto

2 de agosto Onde se inscrever: neste link

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Prefeitura de Caxias do Sul

Vagas: auditor-fiscal da receita municipal (2), médico dermatologista (2), médico endocrinologista e metabolologista (1), médico gastroenterologista (1), médico hematologista e hemoterapeuta (1), médico neurologista (2), motorista (4), técnico em contabilidade (2), técnico em enfermagem (12), médico cirurgião geral (CR), médico cirurgião pediátrico (CR), odontólogo cirurgião e traumatologista buco-maxilo-facial (CR), odontólogo para pacientes com necessidades especiais (CR), odontólogo odontopediatra (CR), técnico em informática (CR)

auditor-fiscal da receita municipal (2), médico dermatologista (2), médico endocrinologista e metabolologista (1), médico gastroenterologista (1), médico hematologista e hemoterapeuta (1), médico neurologista (2), motorista (4), técnico em contabilidade (2), técnico em enfermagem (12), médico cirurgião geral (CR), médico cirurgião pediátrico (CR), odontólogo cirurgião e traumatologista buco-maxilo-facial (CR), odontólogo para pacientes com necessidades especiais (CR), odontólogo odontopediatra (CR), técnico em informática (CR) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior.

Fundamental, Médio, Técnico e Superior. Salário: R$ 3.613,41 a R$ 11.614,55

R$ 3.613,41 a R$ 11.614,55 Prazo: 25 de junho

25 de junho Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 230

R$ 80 a R$ 230 Prova: 19 de julho

19 de julho Onde se inscrever: neste link

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Prefeitura de Tucunduva

Vagas: agente administrativo (2 + CR), assistente social (CR), auxiliar de biblioteca (CR), auxiliar de eletricista (CR), carpinteiro (CR), eletricista (CR), enfermeiro (CR), garagista (CR), instrutor de música (CR), médico de saúde da família (1 + CR), médico veterinário (CR), monitor de escola (CR), motorista (CR), operador de máquina e equipamentos rodoviários especializados (3 + CR), operário (CR), pedreiro (3 + CR), professor de artes (CR), professor de ciências (CR), professor de educação infantil (3 + CR), professor de geografia (1 + CR), professor de história (CR), professor de matemática (CR), professor de séries iniciais (1 + CR), psicólogo (CR), servente (4 + CR), técnico agrícola (CR), técnico em informática (CR), telefonista-recepcionista (CR), vigia (CR)

agente administrativo (2 + CR), assistente social (CR), auxiliar de biblioteca (CR), auxiliar de eletricista (CR), carpinteiro (CR), eletricista (CR), enfermeiro (CR), garagista (CR), instrutor de música (CR), médico de saúde da família (1 + CR), médico veterinário (CR), monitor de escola (CR), motorista (CR), operador de máquina e equipamentos rodoviários especializados (3 + CR), operário (CR), pedreiro (3 + CR), professor de artes (CR), professor de ciências (CR), professor de educação infantil (3 + CR), professor de geografia (1 + CR), professor de história (CR), professor de matemática (CR), professor de séries iniciais (1 + CR), psicólogo (CR), servente (4 + CR), técnico agrícola (CR), técnico em informática (CR), telefonista-recepcionista (CR), vigia (CR) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 1.368,05 a R$ 20.058,20

R$ 1.368,05 a R$ 20.058,20 Prazo: 21 de julho

21 de julho Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 150

R$ 80 a R$ 150 Prova: 23 de agosto

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Prefeitura de Campestre da Serra

Vagas: agente comunitário de saúde (2 + CR), agente de vigilância em saúde (1), assistente social (CR), atendente de escola de educação infantil (5), auxiliar de administração (1 + CR), enfermeiro padrão (1 + CR), farmacêutico (1), fonoaudiólogo (CR), médico clínico geral (1), médico ginecologista (1), médico pediatra (1), médico veterinário (CR), monitor de escola (4), motorista (8), odontólogo (1), operador de máquinas e equipamentos rodoviários (2 + CR), operário (5), pedreiro (1 + CR), professor de educação física (CR), professor de letras – inglês/espanhol/literatura (1 + CR), professor de matemática (1 + CR), professor de pedagogia – educação infantil (24h) (1 + CR), professor de pedagogia – educação infantil (44h) (5 + CR), professor de séries iniciais (1 + CR), psicólogo (20h) (1), psicólogo (40h) (2), psicopedagogo (1), servente (5 + CR), técnico em contabilidade (1), técnico de enfermagem (1 + CR)

agente comunitário de saúde (2 + CR), agente de vigilância em saúde (1), assistente social (CR), atendente de escola de educação infantil (5), auxiliar de administração (1 + CR), enfermeiro padrão (1 + CR), farmacêutico (1), fonoaudiólogo (CR), médico clínico geral (1), médico ginecologista (1), médico pediatra (1), médico veterinário (CR), monitor de escola (4), motorista (8), odontólogo (1), operador de máquinas e equipamentos rodoviários (2 + CR), operário (5), pedreiro (1 + CR), professor de educação física (CR), professor de letras – inglês/espanhol/literatura (1 + CR), professor de matemática (1 + CR), professor de pedagogia – educação infantil (24h) (1 + CR), professor de pedagogia – educação infantil (44h) (5 + CR), professor de séries iniciais (1 + CR), psicólogo (20h) (1), psicólogo (40h) (2), psicopedagogo (1), servente (5 + CR), técnico em contabilidade (1), técnico de enfermagem (1 + CR) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 2.158,48 a R$ 13.179,83

R$ 2.158,48 a R$ 13.179,83 Prazo: 9 de julho

9 de julho Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 250

R$ 80 a R$ 250 Prova: 2 de agosto

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Prefeitura de Sério

Vagas: agente administrativo (CR), auxiliar de consultório dentário (1), monitor socioeducativo (1 + CR), motorista (CR), operador de máquinas (CR), professor (1 + CR)

agente administrativo (CR), auxiliar de consultório dentário (1), monitor socioeducativo (1 + CR), motorista (CR), operador de máquinas (CR), professor (1 + CR) Nível: Fundamental, Médio e Superior

Fundamental, Médio e Superior Salário: R$ 2.326,10 a R$ 3.478,09

R$ 2.326,10 a R$ 3.478,09 Prazo: 9 de julho

9 de julho Taxa de inscrição: R$ 90,29 a R$ 210,68

R$ 90,29 a R$ 210,68 Prova: 1º de agosto

1º de agosto Onde se inscrever: neste link

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Prefeitura de Boa Vista do Sul

Vagas: atendente (CR), mecânico (1), merendeira (1), operador de máquinas (1), operário (1), pedreiro (1), agente administrativo auxiliar (CR), auxiliar de educação (1), técnico em informática (1), odontólogo (CR), engenheiro civil (1), fonoaudiólogo (1), médico veterinário (1), pedagogo (1), professor de AEE (1), controlador interno (1)

atendente (CR), mecânico (1), merendeira (1), operador de máquinas (1), operário (1), pedreiro (1), agente administrativo auxiliar (CR), auxiliar de educação (1), técnico em informática (1), odontólogo (CR), engenheiro civil (1), fonoaudiólogo (1), médico veterinário (1), pedagogo (1), professor de AEE (1), controlador interno (1) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 2.065,50 a R$ 8.102,30

R$ 2.065,50 a R$ 8.102,30 Prazo: 21 de junho

21 de junho Taxa de inscrição: R$ 75 a R$ 130

R$ 75 a R$ 130 Prova: 12 de julho

12 de julho Onde se inscrever: neste link

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Prefeitura de Porto Alegre

Vagas: administrador (1 + CR), assistente social (1 + CR), cirurgião-dentista (1 + CR), fonoaudiólogo (1 + CR), psicólogo (1 + CR)

administrador (1 + CR), assistente social (1 + CR), cirurgião-dentista (1 + CR), fonoaudiólogo (1 + CR), psicólogo (1 + CR) Nível: Superior

Superior Salário: R$ R$ 4.795,81 a R$ 9.067,19

R$ R$ 4.795,81 a R$ 9.067,19 Prazo: 23 de junho

23 de junho Taxa de inscrição: R$ 102,69 e R$ 211,44

R$ 102,69 e R$ 211,44 Prova: 23 de agosto

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Prefeitura de Canoas

Vagas: procurador (CR)

procurador (CR) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 18.458,52

R$ 18.458,52 Prazo: 23 de junho

23 de junho Taxa de inscrição: R$ 231,15

R$ 231,15 Prova: 12 de julho

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Prefeitura de Cândido Godói

Vagas: agente de controle interno (1 + CR), agente de combate a endemias (1 + CR), agente de saúde (5 + CR), assistente social (1 + CR), auxiliar de serviços gerais (4 + CR), eletricista (1 + CR), enfermeira (CR), engenheiro civil (CR), fiscal lotador e tributário (1 + CR), fiscal sanitário (CR), fisioterapeuta (CR), mecânico (CR), médico ESF (1 + CR), monitor escolar (CR), motorista I (2 + CR), nutricionista (CR), operador de máquina (3 + CR), operário (4 + CR), pedreiro (4 + CR), pintor (1 + CR), professor III - educação digital (1 + CR), terapeuta ocupacional (CR)

agente de controle interno (1 + CR), agente de combate a endemias (1 + CR), agente de saúde (5 + CR), assistente social (1 + CR), auxiliar de serviços gerais (4 + CR), eletricista (1 + CR), enfermeira (CR), engenheiro civil (CR), fiscal lotador e tributário (1 + CR), fiscal sanitário (CR), fisioterapeuta (CR), mecânico (CR), médico ESF (1 + CR), monitor escolar (CR), motorista I (2 + CR), nutricionista (CR), operador de máquina (3 + CR), operário (4 + CR), pedreiro (4 + CR), pintor (1 + CR), professor III - educação digital (1 + CR), terapeuta ocupacional (CR) Nível: Fundamental, Médio e Superior

Fundamental, Médio e Superior Salário: R$ 1.314 a R$ 14.015,75

R$ 1.314 a R$ 14.015,75 Prazo: 26 de junho

26 de junho Taxa de inscrição: R$ 70,70 a R$ 141,40

R$ 70,70 a R$ 141,40 Prova: 15 de agosto

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Prefeitura de Dois Irmãos

Vagas: operário (10 + CR), pedreiro (2 + CR), auxiliar de eletricista (1 + CR), auxiliar de serviços gerais (1 + CR), servente de escola (CR), instalador hidráulico (1 + CR), motorista (3 + CR), operador de máquinas (2 + CR), fiscal de obras, posturas e urbanismo (CR), fiscal sanitário (CR), monitor educacional (CR), recepcionista (CR), auxiliar de farmácia (CR), eletricista (1 + CR), marceneiro (1 + CR), mecânico (1 + CR), técnico de contabilidade (CR), técnico de enfermagem PSF (CR), fiscal ambiental (CR), técnico em informática (CR), analista em sistema de informação geográfica (CR), desenvolvedor em sistema de informação geográfica (CR), arquiteto (CR), biólogo (CR), contador (CR), enfermeiro PSF (CR), engenheiro civil (CR), médico ginecologista/obstetra (CR), médico pediatra (CR), médico psiquiatra (CR), nutricionista (CR), professor - artes (CR), professor - ciências (CR), professor - educação física (CR), professor - informática educativa (CR), professor - língua alemã (CR), professor - língua espanhola (CR)

operário (10 + CR), pedreiro (2 + CR), auxiliar de eletricista (1 + CR), auxiliar de serviços gerais (1 + CR), servente de escola (CR), instalador hidráulico (1 + CR), motorista (3 + CR), operador de máquinas (2 + CR), fiscal de obras, posturas e urbanismo (CR), fiscal sanitário (CR), monitor educacional (CR), recepcionista (CR), auxiliar de farmácia (CR), eletricista (1 + CR), marceneiro (1 + CR), mecânico (1 + CR), técnico de contabilidade (CR), técnico de enfermagem PSF (CR), fiscal ambiental (CR), técnico em informática (CR), analista em sistema de informação geográfica (CR), desenvolvedor em sistema de informação geográfica (CR), arquiteto (CR), biólogo (CR), contador (CR), enfermeiro PSF (CR), engenheiro civil (CR), médico ginecologista/obstetra (CR), médico pediatra (CR), médico psiquiatra (CR), nutricionista (CR), professor - artes (CR), professor - ciências (CR), professor - educação física (CR), professor - informática educativa (CR), professor - língua alemã (CR), professor - língua espanhola (CR) Nível: Fundamental, Médio, Técnico ou Superior

Fundamental, Médio, Técnico ou Superior Salário: R$ 2.083,29 a R$ 10.322,77

R$ 2.083,29 a R$ 10.322,77 Prazo: 26 de junho

26 de junho Taxa de inscrição: R$ 51,32 a R$ 102,64

R$ 51,32 a R$ 102,64 Prova: 9 de agosto

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Conselho Regional de Química da 5ª Região (CRQ-V)

Vagas: auxiliar administrativo (3 + CR), limpeza (1 + CR), manutenção (1 + CR), técnico de informática (CR), zeladoria (1 + CR), advogado (1 + CR), analista de informática (1 + CR), contador (1 + CR), agente fiscal - farroupilha (CR), agente fiscal - lajeado (1 + CR), agente fiscal - passo fundo (1 + CR), agente fiscal - pelotas (1 + CR), agente fiscal - porto alegre (1 + CR), jornalista (1 + CR)

auxiliar administrativo (3 + CR), limpeza (1 + CR), manutenção (1 + CR), técnico de informática (CR), zeladoria (1 + CR), advogado (1 + CR), analista de informática (1 + CR), contador (1 + CR), agente fiscal - farroupilha (CR), agente fiscal - lajeado (1 + CR), agente fiscal - passo fundo (1 + CR), agente fiscal - pelotas (1 + CR), agente fiscal - porto alegre (1 + CR), jornalista (1 + CR) Nível: Médio e Superior

Médio e Superior Salário: R$ 2.100 a R$ 7.600

R$ 2.100 a R$ 7.600 Prazo: 6 de julho

6 de julho Taxa de inscrição: R$ 70 a R$ 74

R$ 70 a R$ 74 Prova: 2 de agosto

2 de agosto Onde se inscrever: neste link

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