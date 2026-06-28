Com salários de até R$ 20 mil, RS tem 12 concursos públicos com inscrições abertas

Oportunidades estão disponíveis em várias regiões do Estado. Ana Acker / adobe.stock.com

Estão abertas as inscrições para 12 concursos públicos no Rio Grande do Sul, que somam 179 vagas – além de formação de cadastro reserva. As oportunidades contemplam todos os níveis de formação, com salários que variam conforme o cargo e podem chegar a R$ 20 mil.

O destaque da lista fica para o concurso da prefeitura de Morro Redondo, que oferece 16 vagas imediatas, além de cadastro reserva para cargos de níveis Fundamental, Médio e Superior. Os salários chegam a R$ 4.685,62.

Zero Hora reúne os principais concursos públicos com inscrições abertas no RS. A relação é atualizada semanalmente com base nos editais divulgados pelos órgãos e instituições responsáveis pelos certames.

Lista de concursos públicos abertos no RS

Prefeitura de Morro Redondo

Vagas: assistente social (1), engenheiro civil (1), fiscal sanitário e ambiental (1), monitor (1), motorista (3), operador de máquinas (2), operário (3), professor de educação especial (CR), professor de educação infantil (CR), professor do 1º ao 5º ano do ensino fundamental (CR), professor do ensino fundamental - artes (CR), professor do ensino fundamental - ciências (1), professor do ensino fundamental - educação física (CR), professor do ensino fundamental - geografia (CR), professor do ensino fundamental - história (1), professor do ensino fundamental - inglês (CR), professor do ensino fundamental - informática (CR), professor do ensino fundamental - matemática (CR), professor do ensino fundamental - música (CR), professor do ensino fundamental - português (CR), psicólogo (CR), servente (2)

assistente social (1), engenheiro civil (1), fiscal sanitário e ambiental (1), monitor (1), motorista (3), operador de máquinas (2), operário (3), professor de educação especial (CR), professor de educação infantil (CR), professor do 1º ao 5º ano do ensino fundamental (CR), professor do ensino fundamental - artes (CR), professor do ensino fundamental - ciências (1), professor do ensino fundamental - educação física (CR), professor do ensino fundamental - geografia (CR), professor do ensino fundamental - história (1), professor do ensino fundamental - inglês (CR), professor do ensino fundamental - informática (CR), professor do ensino fundamental - matemática (CR), professor do ensino fundamental - música (CR), professor do ensino fundamental - português (CR), psicólogo (CR), servente (2) Nível: Fundamental, Médio e Superior

Fundamental, Médio e Superior Salário: R$ 1.437,12 e R$ 4.685,62

R$ 1.437,12 e R$ 4.685,62 Prazo: 21 de julho

21 de julho Taxa de inscrição: R$ 40 a R$ 120

R$ 40 a R$ 120 Prova: 29 e 30 de agosto (data provável)

29 e 30 de agosto (data provável) Onde se inscrever: neste link

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Câmara de Bom Princípio

Vagas: agente legislativo (CR), analista legislativo (1)

agente legislativo (CR), analista legislativo (1) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 4.800

R$ 4.800 Prazo: 17 de julho

17 de julho Taxa de inscrição: R$ 180

R$ 180 Prova: 23 de agosto

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Prefeitura de São Valentim do Sul

Vagas: atendente de consultório dentário (CR), merendeira/servente (CR), monitor de educação (CR), motorista (CR), operador de máquinas (CR), operário (CR), almoxarife (CR), tesoureiro (CR), professor séries iniciais (CR), auditor fiscal e tributário (CR), odontólogo (CR)

atendente de consultório dentário (CR), merendeira/servente (CR), monitor de educação (CR), motorista (CR), operador de máquinas (CR), operário (CR), almoxarife (CR), tesoureiro (CR), professor séries iniciais (CR), auditor fiscal e tributário (CR), odontólogo (CR) Nível: Fundamental, Médio e Superior

Fundamental, Médio e Superior Salário: R$ 1.946,48 e R$ 7.405,09

R$ 1.946,48 e R$ 7.405,09 Prazo: 19 de julho

19 de julho Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 120

R$ 80 a R$ 120 Prova: 16 de agosto

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Prefeitura de Cerro Grande do Sul

Vagas: contador (2), eletricista (1 + CR), fonoaudiólogo (1 + CR), procurador (1)

contador (2), eletricista (1 + CR), fonoaudiólogo (1 + CR), procurador (1) Nível: Fundamental e Superior

Fundamental e Superior Salário: R$ 1.896,69 a R$ 3.854,92

R$ 1.896,69 a R$ 3.854,92 Prazo: 24 de julho

24 de julho Taxa de inscrição: R$ 72,94 a R$ 309,99

R$ 72,94 a R$ 309,99 Prova: 16 de agosto

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Prefeitura de Travesseiro

Vagas: assistente social (1), auxiliar de saúde bucal (1), operário especializado (CR)

assistente social (1), auxiliar de saúde bucal (1), operário especializado (CR) Nível: Fundamental, Médio e Superior

Fundamental, Médio e Superior Salário: R$ 1.813,20 a R$ 4.395,65

R$ 1.813,20 a R$ 4.395,65 Prazo: 23 de julho

23 de julho Taxa de inscrição: R$ 54,40 a R$ 131,87

R$ 54,40 a R$ 131,87 Prova: 30 de agosto

30 de agosto Onde se inscrever: neste link

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Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul (CRA-RS)

Vagas: administrador (CR), advogado (2 + CR), agente de contratação (1 + CR), analista de tecnologia da informação e comunicação (1 + CR), contador (2 + CR), fiscal (CR), tecnólogo em recursos humanos (CR), auxiliar administrativo (CR)

administrador (CR), advogado (2 + CR), agente de contratação (1 + CR), analista de tecnologia da informação e comunicação (1 + CR), contador (2 + CR), fiscal (CR), tecnólogo em recursos humanos (CR), auxiliar administrativo (CR) Nível: Médio e Superior

Médio e Superior Salário: R$ 3.041,77 a R$ 6.404,80

R$ 3.041,77 a R$ 6.404,80 Prazo: 10 de julho

10 de julho Taxa de inscrição: R$ 100 a R$ 120

R$ 100 a R$ 120 Prova: 16 de agosto

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Instituto de Previdência e Assistência Municipal (IPAM)

Vagas: analista de sistemas (CR), assistente social (CR), contador (CR), enfermeiro (CR), médico (CR), odontólogo (CR), psicólogo (CR), técnico em contabilidade (CR), técnico em informática (1 + CR), agente administrativo (CR), motorista (1 + CR)

analista de sistemas (CR), assistente social (CR), contador (CR), enfermeiro (CR), médico (CR), odontólogo (CR), psicólogo (CR), técnico em contabilidade (CR), técnico em informática (1 + CR), agente administrativo (CR), motorista (1 + CR) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 3.613,41 a R$ 11.614,55

R$ 3.613,41 a R$ 11.614,55 Prazo: 2 de julho

2 de julho Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 180

R$ 80 a R$ 180 Prova: 16 de agosto

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Prefeitura de Candelária

Vagas: Enfermeiro (1 + CR), professor anos finais - ciências (1 + CR), professor anos finais - inglês (2 + CR), professor de artes na educação básica (1 + CR), professor de educação física na educação básica (1 + CR), professor de informática na educação básica (1 + CR), professor de música na educação básica (1 + CR), ACS área 04 - microárea 23 (1 + CR), ACS área 04 - microárea 24 (1 + CR), ACS área 04 - microárea 26 (1 + CR), ACS área 05 - microárea 18 (1 + CR), ACS área 05 - microárea 20 (01 + CR), ACS área 06 - microárea 07 (1 + CR), ACS área 06 - microárea 08 (1 + CR), ACS área 06 - microárea 10 (1 + CR), ACS área 06 - microárea 12 (1 + CR), ACS área 06 - microárea 14 (1 + CR), ACS área 06 - microárea 15 (1 + CR), ACS área 06 - microárea 21 (1 + CR), agente de combate às endemias (1 + CR), auxiliar de apoio à inclusão escolar (10 + CR), auxiliar de escola de educação infantil (15 + CR), motorista (2 + CR), professor de educação infantil - anos iniciais (1 + CR), serviços gerais (8 + CR), operário (CR)

Enfermeiro (1 + CR), professor anos finais - ciências (1 + CR), professor anos finais - inglês (2 + CR), professor de artes na educação básica (1 + CR), professor de educação física na educação básica (1 + CR), professor de informática na educação básica (1 + CR), professor de música na educação básica (1 + CR), ACS área 04 - microárea 23 (1 + CR), ACS área 04 - microárea 24 (1 + CR), ACS área 04 - microárea 26 (1 + CR), ACS área 05 - microárea 18 (1 + CR), ACS área 05 - microárea 20 (01 + CR), ACS área 06 - microárea 07 (1 + CR), ACS área 06 - microárea 08 (1 + CR), ACS área 06 - microárea 10 (1 + CR), ACS área 06 - microárea 12 (1 + CR), ACS área 06 - microárea 14 (1 + CR), ACS área 06 - microárea 15 (1 + CR), ACS área 06 - microárea 21 (1 + CR), agente de combate às endemias (1 + CR), auxiliar de apoio à inclusão escolar (10 + CR), auxiliar de escola de educação infantil (15 + CR), motorista (2 + CR), professor de educação infantil - anos iniciais (1 + CR), serviços gerais (8 + CR), operário (CR) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 1.636,07 a R$ 7.877,33

R$ 1.636,07 a R$ 7.877,33 Prazo: 6 de julho

6 de julho Taxa de inscrição: R$ 86,18 a R$ 258,53

R$ 86,18 a R$ 258,53 Prova: 2 de agosto

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Prefeitura de Tucunduva

Vagas: agente administrativo (2 + CR), assistente social (CR), auxiliar de biblioteca (CR), auxiliar de eletricista (CR), carpinteiro (CR), eletricista (CR), enfermeiro (CR), garagista (CR), instrutor de música (CR), médico de saúde da família (1 + CR), médico veterinário (CR), monitor de escola (CR), motorista (CR), operador de máquina e equipamentos rodoviários especializados (3 + CR), operário (CR), pedreiro (3 + CR), professor de artes (CR), professor de ciências (CR), professor de educação infantil (3 + CR), professor de geografia (1 + CR), professor de história (CR), professor de matemática (CR), professor de séries iniciais (1 + CR), psicólogo (CR), servente (4 + CR), técnico agrícola (CR), técnico em informática (CR), telefonista-recepcionista (CR), vigia (CR)

agente administrativo (2 + CR), assistente social (CR), auxiliar de biblioteca (CR), auxiliar de eletricista (CR), carpinteiro (CR), eletricista (CR), enfermeiro (CR), garagista (CR), instrutor de música (CR), médico de saúde da família (1 + CR), médico veterinário (CR), monitor de escola (CR), motorista (CR), operador de máquina e equipamentos rodoviários especializados (3 + CR), operário (CR), pedreiro (3 + CR), professor de artes (CR), professor de ciências (CR), professor de educação infantil (3 + CR), professor de geografia (1 + CR), professor de história (CR), professor de matemática (CR), professor de séries iniciais (1 + CR), psicólogo (CR), servente (4 + CR), técnico agrícola (CR), técnico em informática (CR), telefonista-recepcionista (CR), vigia (CR) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 1.368,05 a R$ 20.058,20

R$ 1.368,05 a R$ 20.058,20 Prazo: 21 de julho

21 de julho Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 150

R$ 80 a R$ 150 Prova: 23 de agosto

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Prefeitura de Campestre da Serra

Vagas: agente comunitário de saúde (2 + CR), agente de vigilância em saúde (1), assistente social (CR), atendente de escola de educação infantil (5), auxiliar de administração (1 + CR), enfermeiro padrão (1 + CR), farmacêutico (1), fonoaudiólogo (CR), médico clínico geral (1), médico ginecologista (1), médico pediatra (1), médico veterinário (CR), monitor de escola (4), motorista (8), odontólogo (1), operador de máquinas e equipamentos rodoviários (2 + CR), operário (5), pedreiro (1 + CR), professor de educação física (CR), professor de letras – inglês/espanhol/literatura (1 + CR), professor de matemática (1 + CR), professor de pedagogia – educação infantil (24h) (1 + CR), professor de pedagogia – educação infantil (44h) (5 + CR), professor de séries iniciais (1 + CR), psicólogo (20h) (1), psicólogo (40h) (2), psicopedagogo (1), servente (5 + CR), técnico em contabilidade (1), técnico de enfermagem (1 + CR)

agente comunitário de saúde (2 + CR), agente de vigilância em saúde (1), assistente social (CR), atendente de escola de educação infantil (5), auxiliar de administração (1 + CR), enfermeiro padrão (1 + CR), farmacêutico (1), fonoaudiólogo (CR), médico clínico geral (1), médico ginecologista (1), médico pediatra (1), médico veterinário (CR), monitor de escola (4), motorista (8), odontólogo (1), operador de máquinas e equipamentos rodoviários (2 + CR), operário (5), pedreiro (1 + CR), professor de educação física (CR), professor de letras – inglês/espanhol/literatura (1 + CR), professor de matemática (1 + CR), professor de pedagogia – educação infantil (24h) (1 + CR), professor de pedagogia – educação infantil (44h) (5 + CR), professor de séries iniciais (1 + CR), psicólogo (20h) (1), psicólogo (40h) (2), psicopedagogo (1), servente (5 + CR), técnico em contabilidade (1), técnico de enfermagem (1 + CR) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 2.158,48 a R$ 13.179,83

R$ 2.158,48 a R$ 13.179,83 Prazo: 9 de julho

9 de julho Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 250

R$ 80 a R$ 250 Prova: 2 de agosto

2 de agosto Onde se inscrever: neste link

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Prefeitura de Sério

Vagas: agente administrativo (CR), auxiliar de consultório dentário (1), monitor socioeducativo (1 + CR), motorista (CR), operador de máquinas (CR), professor (1 + CR)

agente administrativo (CR), auxiliar de consultório dentário (1), monitor socioeducativo (1 + CR), motorista (CR), operador de máquinas (CR), professor (1 + CR) Nível: Fundamental, Médio e Superior

Fundamental, Médio e Superior Salário: R$ 2.326,10 a R$ 3.478,09

R$ 2.326,10 a R$ 3.478,09 Prazo: 9 de julho

9 de julho Taxa de inscrição: R$ 90,29 a R$ 210,68

R$ 90,29 a R$ 210,68 Prova: 1º de agosto

1º de agosto Onde se inscrever: neste link

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Conselho Regional de Química da 5ª Região (CRQ-V)

Vagas: auxiliar administrativo (3 + CR), limpeza (1 + CR), manutenção (1 + CR), técnico de informática (CR), zeladoria (1 + CR), advogado (1 + CR), analista de informática (1 + CR), contador (1 + CR), agente fiscal - farroupilha (CR), agente fiscal - lajeado (1 + CR), agente fiscal - passo fundo (1 + CR), agente fiscal - pelotas (1 + CR), agente fiscal - porto alegre (1 + CR), jornalista (1 + CR)

auxiliar administrativo (3 + CR), limpeza (1 + CR), manutenção (1 + CR), técnico de informática (CR), zeladoria (1 + CR), advogado (1 + CR), analista de informática (1 + CR), contador (1 + CR), agente fiscal - farroupilha (CR), agente fiscal - lajeado (1 + CR), agente fiscal - passo fundo (1 + CR), agente fiscal - pelotas (1 + CR), agente fiscal - porto alegre (1 + CR), jornalista (1 + CR) Nível: Médio e Superior

Médio e Superior Salário: R$ 2.100 a R$ 7.600

R$ 2.100 a R$ 7.600 Prazo: 6 de julho

6 de julho Taxa de inscrição: R$ 70 a R$ 74

R$ 70 a R$ 74 Prova: 2 de agosto

2 de agosto Onde se inscrever: neste link

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