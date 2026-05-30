Salários de até R$ 20 mil: veja a lista de concursos públicos abertos no RS

Oportunidades estão disponíveis em várias regiões do Estado. andreaobzerova / stock.adobe.com

Estão abertas as inscrições para 15 concursos públicos no Rio Grande do Sul, que somam 583 vagas – além de formação de cadastro reserva. As oportunidades contemplam todos os níveis de formação, com salários que variam conforme o cargo e podem chegar a R$ 20,9 mil.

A prefeitura de Porto Alegre abriu concurso com vagas para administrador, assistente social, cirurgião-dentista, fonoaudiólogo e psicólogo. Os salários chegam a R$ 9.067,19. As inscrições seguem até 23 de junho e a prova está prevista para 23 de agosto.

Lista de concursos públicos abertos no RS

Prefeitura de Cândido Godói

Vagas: agente de controle interno (1 + CR), agente de combate a endemias (1 + CR), agente de saúde (5 + CR), assistente social (1 + CR), auxiliar de serviços gerais (4 + CR), eletricista (1 + CR), enfermeira (CR), engenheiro civil (CR), fiscal lotador e tributário (1 + CR), fiscal sanitário (CR), fisioterapeuta (CR), mecânico (CR), médico ESF (1 + CR), monitor escolar (CR), motorista I (2 + CR), nutricionista (CR), operador de máquina (3 + CR), operário (4 + CR), pedreiro (4 + CR), pintor (1 + CR), professor III - educação digital (1 + CR), terapeuta ocupacional (CR)

agente de controle interno (1 + CR), agente de combate a endemias (1 + CR), agente de saúde (5 + CR), assistente social (1 + CR), auxiliar de serviços gerais (4 + CR), eletricista (1 + CR), enfermeira (CR), engenheiro civil (CR), fiscal lotador e tributário (1 + CR), fiscal sanitário (CR), fisioterapeuta (CR), mecânico (CR), médico ESF (1 + CR), monitor escolar (CR), motorista I (2 + CR), nutricionista (CR), operador de máquina (3 + CR), operário (4 + CR), pedreiro (4 + CR), pintor (1 + CR), professor III - educação digital (1 + CR), terapeuta ocupacional (CR) Nível: Fundamental, Médio e Superior

Fundamental, Médio e Superior Salário: R$ 1.314 a R$ 14.015,75

R$ 1.314 a R$ 14.015,75 Prazo: 26 de junho

26 de junho Taxa de inscrição: R$ 70,70 a R$ 141,40

R$ 70,70 a R$ 141,40 Prova: 15 de agosto

15 de agosto Onde se inscrever: neste link

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Prefeitura de Dois Irmãos

Vagas: operário (10 + CR), pedreiro (2 + CR), auxiliar de eletricista (1 + CR), auxiliar de serviços gerais (1 + CR), servente de escola (CR), instalador hidráulico (1 + CR), motorista (3 + CR), operador de máquinas (2 + CR), fiscal de obras, posturas e urbanismo (CR), fiscal sanitário (CR), monitor educacional (CR), recepcionista (CR), auxiliar de farmácia (CR), eletricista (1 + CR), marceneiro (1 + CR), mecânico (1 + CR), técnico de contabilidade (CR), técnico de enfermagem PSF (CR), fiscal ambiental (CR), técnico em informática (CR), analista em sistema de informação geográfica (CR), desenvolvedor em sistema de informação geográfica (CR), arquiteto (CR), biólogo (CR), contador (CR), enfermeiro PSF (CR), engenheiro civil (CR), médico ginecologista/obstetra (CR), médico pediatra (CR), médico psiquiatra (CR), nutricionista (CR), professor - artes (CR), professor - ciências (CR), professor - educação física (CR), professor - informática educativa (CR), professor - língua alemã (CR), professor - língua espanhola (CR)

operário (10 + CR), pedreiro (2 + CR), auxiliar de eletricista (1 + CR), auxiliar de serviços gerais (1 + CR), servente de escola (CR), instalador hidráulico (1 + CR), motorista (3 + CR), operador de máquinas (2 + CR), fiscal de obras, posturas e urbanismo (CR), fiscal sanitário (CR), monitor educacional (CR), recepcionista (CR), auxiliar de farmácia (CR), eletricista (1 + CR), marceneiro (1 + CR), mecânico (1 + CR), técnico de contabilidade (CR), técnico de enfermagem PSF (CR), fiscal ambiental (CR), técnico em informática (CR), analista em sistema de informação geográfica (CR), desenvolvedor em sistema de informação geográfica (CR), arquiteto (CR), biólogo (CR), contador (CR), enfermeiro PSF (CR), engenheiro civil (CR), médico ginecologista/obstetra (CR), médico pediatra (CR), médico psiquiatra (CR), nutricionista (CR), professor - artes (CR), professor - ciências (CR), professor - educação física (CR), professor - informática educativa (CR), professor - língua alemã (CR), professor - língua espanhola (CR) Nível: Fundamental, Médio, Técnico ou Superior

Fundamental, Médio, Técnico ou Superior Salário: R$ 2.083,29 a R$ 10.322,77

R$ 2.083,29 a R$ 10.322,77 Prazo: 26 de junho

26 de junho Taxa de inscrição: R$ 51,32 a R$ 102,64

R$ 51,32 a R$ 102,64 Prova: 9 de agosto

9 de agosto Onde se inscrever: neste link

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Prefeitura de Porto Alegre

Vagas: administrador (1 + CR), assistente social (1 + CR), cirurgião-dentista (1 + CR), fonoaudiólogo (1 + CR), psicólogo (1 + CR)

administrador (1 + CR), assistente social (1 + CR), cirurgião-dentista (1 + CR), fonoaudiólogo (1 + CR), psicólogo (1 + CR) Nível: Superior

Superior Salário: R$ R$ 4.795,81 a R$ 9.067,19

R$ R$ 4.795,81 a R$ 9.067,19 Prazo: 23 de junho

23 de junho Taxa de inscrição: R$ 102,69 e R$ 211,44

R$ 102,69 e R$ 211,44 Prova: 23 de agosto

23 de agosto Onde se inscrever: neste link

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Prefeitura de Canoas

Vagas: procurador (CR)

procurador (CR) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 18.458,52

R$ 18.458,52 Prazo: 23 de junho

23 de junho Taxa de inscrição: R$ 231,15

R$ 231,15 Prova: 12 de julho

12 de julho Onde se inscrever: neste link

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Prefeitura de Nova Candelária

Vagas: assistente social (CR), auditor tributário (1 + CR), cirurgião dentista II (CR), educador físico (1 + CR), enfermeiro (CR), engenheiro civil II (CR), farmacêutico (CR), psicólogo II (CR), professor área II – artes, ciências, educação física, matemática, português e inglês (CR), eletricista II (1 + CR), técnico em enfermagem (1 + CR), agente administrativo (CR), agente comunitário de saúde (CR), auxiliar de tesouraria (CR), monitor de escola (2 + CR), orientador social (CR), professor área I – educação infantil e séries iniciais (CR), secretário de escola (1 + CR), motorista (2 + CR), operador de máquinas (2 + CR), pedreiro (CR), operário (2 + CR), serviços gerais (1 + CR)

assistente social (CR), auditor tributário (1 + CR), cirurgião dentista II (CR), educador físico (1 + CR), enfermeiro (CR), engenheiro civil II (CR), farmacêutico (CR), psicólogo II (CR), professor área II – artes, ciências, educação física, matemática, português e inglês (CR), eletricista II (1 + CR), técnico em enfermagem (1 + CR), agente administrativo (CR), agente comunitário de saúde (CR), auxiliar de tesouraria (CR), monitor de escola (2 + CR), orientador social (CR), professor área I – educação infantil e séries iniciais (CR), secretário de escola (1 + CR), motorista (2 + CR), operador de máquinas (2 + CR), pedreiro (CR), operário (2 + CR), serviços gerais (1 + CR) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 2.452,38 a R$ 7.420,03

R$ 2.452,38 a R$ 7.420,03 Prazo: 18 de junho

18 de junho Taxa de inscrição: R$ 89,10 a R$ 171,45

R$ 89,10 a R$ 171,45 Prova: 12 de julho

12 de julho Onde se inscrever: neste link

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Conselho Regional de Química da 5ª Região (CRQ-V)

Vagas: auxiliar administrativo (3 + CR), limpeza (1 + CR), manutenção (1 + CR), técnico de informática (CR), zeladoria (1 + CR), advogado (1 + CR), analista de informática (1 + CR), contador (1 + CR), agente fiscal - farroupilha (CR), agente fiscal - lajeado (1 + CR), agente fiscal - passo fundo (1 + CR), agente fiscal - pelotas (1 + CR), agente fiscal - porto alegre (1 + CR), jornalista (1 + CR)

auxiliar administrativo (3 + CR), limpeza (1 + CR), manutenção (1 + CR), técnico de informática (CR), zeladoria (1 + CR), advogado (1 + CR), analista de informática (1 + CR), contador (1 + CR), agente fiscal - farroupilha (CR), agente fiscal - lajeado (1 + CR), agente fiscal - passo fundo (1 + CR), agente fiscal - pelotas (1 + CR), agente fiscal - porto alegre (1 + CR), jornalista (1 + CR) Nível: Médio e Superior

Médio e Superior Salário: R$ 2.100 a R$ 7.600

R$ 2.100 a R$ 7.600 Prazo: 6 de julho

6 de julho Taxa de inscrição: R$ 70 a R$ 74

R$ 70 a R$ 74 Prova: 2 de agosto

2 de agosto Onde se inscrever: neste link

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Prefeitura de Estrela Velha

Vagas: contador (1 + CR), enfermeiro (CR), farmacêutico (CR), nutricionista (1 + CR), oficial da unidade de controle interno (1 + CR), professor anos iniciais (1 + CR), professor ciências (1 + CR), professor de história (CR), professor ed. física (1 + CR), professor educação especial (1 + CR), professor geografia (CR), psicólogo (1 + CR), técnico agrícola (CR), técnico em enfermagem (CR), agente comunitário de saúde (CR), atendente de farmácia (CR), auxiliar de atendimento educacional (1 + CR), auxiliar de saúde bucal ESF (CR), fiscal ambiental de obras e posturas (1 + CR), oficial do setor pessoal (CR), professor educação infantil (1 + CR), tesoureiro (CR), motorista (1 + CR), operário especializado (1 + CR), operador de máquinas (1 + CR), operador de trator agrícola (1 + CR), operário (1 + CR), servente (1 + CR)

contador (1 + CR), enfermeiro (CR), farmacêutico (CR), nutricionista (1 + CR), oficial da unidade de controle interno (1 + CR), professor anos iniciais (1 + CR), professor ciências (1 + CR), professor de história (CR), professor ed. física (1 + CR), professor educação especial (1 + CR), professor geografia (CR), psicólogo (1 + CR), técnico agrícola (CR), técnico em enfermagem (CR), agente comunitário de saúde (CR), atendente de farmácia (CR), auxiliar de atendimento educacional (1 + CR), auxiliar de saúde bucal ESF (CR), fiscal ambiental de obras e posturas (1 + CR), oficial do setor pessoal (CR), professor educação infantil (1 + CR), tesoureiro (CR), motorista (1 + CR), operário especializado (1 + CR), operador de máquinas (1 + CR), operador de trator agrícola (1 + CR), operário (1 + CR), servente (1 + CR) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 1.487,65 a R$ 6.647,22

R$ 1.487,65 a R$ 6.647,22 Prazo: 16 de junho

16 de junho Taxa de inscrição: R$ 100 a R$ 180

R$ 100 a R$ 180 Prova: 12 de julho

12 de julho Onde se inscrever: neste link

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Prefeitura de Getúlio Vargas

Vagas: agente de controle interno (1 + CR), arquiteto e urbanista 20h (1 + CR), assistente social (1 + CR), cirurgião dentista 40h (1 + CR), enfermeiro (1 + CR), engenheiro civil 20h (1 + CR), fonoaudiólogo 40h (1 + CR), instrutor de atividades terapeuta ocupacional (CR), instrutor de atividades pedagógicas 20h (CR), instrutor psicomotricista 20h (CR), licenciador ambiental (1 + CR), médico 40h (1 + CR), nutricionista 20h (1 + CR), nutricionista 40h (1 + CR), oficial administrativo (1 + CR), professor de artes (2 + CR), professor de atendimento educacional especializado (2 + CR), professor de letras/inglês (2 + CR), professor de letras/português (2 + CR), professor de música (2 + CR), professor pedagogia 20h (2 + CR), professor pedagogia 40h (2 + CR), psicólogo 40h (1 + CR), contabilista (CR), fiscal ambiental (1 + CR), agente comunitário de saúde áreas 01 a 04 (2 + CR por área), auxiliar de professor 40h (5 + CR), auxiliar de secretaria (1 + CR), orientador social (1 + CR), secretário de escola (1 + CR), técnico fazendário (1 + CR), visitador (1 + CR), auxiliar saúde bucal (CR), borracheiro/lavador (1 + CR), eletricista (CR), motorista (2 + CR), operador de máquinas (2 + CR), servente (CR), vigilante (2 + CR)

agente de controle interno (1 + CR), arquiteto e urbanista 20h (1 + CR), assistente social (1 + CR), cirurgião dentista 40h (1 + CR), enfermeiro (1 + CR), engenheiro civil 20h (1 + CR), fonoaudiólogo 40h (1 + CR), instrutor de atividades terapeuta ocupacional (CR), instrutor de atividades pedagógicas 20h (CR), instrutor psicomotricista 20h (CR), licenciador ambiental (1 + CR), médico 40h (1 + CR), nutricionista 20h (1 + CR), nutricionista 40h (1 + CR), oficial administrativo (1 + CR), professor de artes (2 + CR), professor de atendimento educacional especializado (2 + CR), professor de letras/inglês (2 + CR), professor de letras/português (2 + CR), professor de música (2 + CR), professor pedagogia 20h (2 + CR), professor pedagogia 40h (2 + CR), psicólogo 40h (1 + CR), contabilista (CR), fiscal ambiental (1 + CR), agente comunitário de saúde áreas 01 a 04 (2 + CR por área), auxiliar de professor 40h (5 + CR), auxiliar de secretaria (1 + CR), orientador social (1 + CR), secretário de escola (1 + CR), técnico fazendário (1 + CR), visitador (1 + CR), auxiliar saúde bucal (CR), borracheiro/lavador (1 + CR), eletricista (CR), motorista (2 + CR), operador de máquinas (2 + CR), servente (CR), vigilante (2 + CR) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 1.712,75 e R$ 20.976,09

R$ 1.712,75 e R$ 20.976,09 Prazo: 10 de junho

10 de junho Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 140

R$ 80 a R$ 140 Prova: 5 de julho

5 de julho Onde se inscrever: neste link

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Prefeitura de Antônio Prado

Vagas: agente de manutenção e reparos (4), agente de serviços gerais (8), agente educacional (4), auxiliar em saúde bucal (CR), enfermeiro (1), escriturário (CR), mecânico (1), médico ginecologista (1), médico psiquiatra (1), motorista (CR), operador de máquinas e equipamentos rodoviários (1)

agente de manutenção e reparos (4), agente de serviços gerais (8), agente educacional (4), auxiliar em saúde bucal (CR), enfermeiro (1), escriturário (CR), mecânico (1), médico ginecologista (1), médico psiquiatra (1), motorista (CR), operador de máquinas e equipamentos rodoviários (1) Nível: Fundamental, Médio e Superior

Fundamental, Médio e Superior Salário: R$ 2.091,19 a R$ 10.352,30

R$ 2.091,19 a R$ 10.352,30 Prazo: 18 de junho

18 de junho Taxa de inscrição: R$ 60 a R$ 150

R$ 60 a R$ 150 Prova: 26 de julho

26 de julho Onde se inscrever: neste link

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Prefeitura de Boa Vista do Sul

Vagas: atendente (CR), mecânico (1), merendeira (1), operador de máquinas (1), operário (1), pedreiro (1), agente administrativo auxiliar (CR), auxiliar de educação (1), técnico em informática (1), odontólogo (CR), engenheiro civil (1), fonoaudiólogo (1), médico veterinário (1), pedagogo (1), professor de AEE (1), controlador interno (1)

atendente (CR), mecânico (1), merendeira (1), operador de máquinas (1), operário (1), pedreiro (1), agente administrativo auxiliar (CR), auxiliar de educação (1), técnico em informática (1), odontólogo (CR), engenheiro civil (1), fonoaudiólogo (1), médico veterinário (1), pedagogo (1), professor de AEE (1), controlador interno (1) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 2.065,50 a R$ 8.102,30

R$ 2.065,50 a R$ 8.102,30 Prazo: 21 de junho

21 de junho Taxa de inscrição: R$ 75 a R$ 130

R$ 75 a R$ 130 Prova: 12 de julho

12 de julho Onde se inscrever: neste link

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Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA)

Vagas: docente efetivo do quadro de pessoal permanente do magistério superior – reumatologia (1)

docente efetivo do quadro de pessoal permanente do magistério superior – reumatologia (1) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 5.949,07 a R$ 5.949,07

R$ 5.949,07 a R$ 5.949,07 Prazo: 5 de junho

5 de junho Taxa de inscrição: R$ 125 e R$ 145

R$ 125 e R$ 145 Prova: 9 de julho

9 de julho Onde se inscrever: neste link

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Polícia Penal do Rio Grande do Sul

Vagas: analista da polícia penal – diversas áreas (121), policial penal (84), técnico administrativo da polícia penal (8)

analista da polícia penal – diversas áreas (121), policial penal (84), técnico administrativo da polícia penal (8) Salário: R$ 5.159,25 a R$ 9.745,26

R$ 5.159,25 a R$ 9.745,26 Prazo: 12 de junho

12 de junho Taxa de inscrição: R$ 124,02 a R$ 282,79

R$ 124,02 a R$ 282,79 Prova: 9 de agosto

9 de agosto Onde se inscrever: neste link

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Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul (IPE Prev RS)

Vagas: especialista em previdência - análise de sistemas (12), especialista em previdência - ciências atuariais (2), especialista em previdência - arquitetura (1), especialista em previdência - engenharia civil (1), analista em previdência - administração (18), analista em previdência - ciências contábeis (8), analista em previdência - direito (26), analista em previdência - economia (2), analista em previdência - jornalismo (1), analista em previdência - relações públicas (1), analista em previdência - secretariado executivo (1), analista em previdência - serviço social (1), perito e auditor médico (24), assistente em previdência (23)

especialista em previdência - análise de sistemas (12), especialista em previdência - ciências atuariais (2), especialista em previdência - arquitetura (1), especialista em previdência - engenharia civil (1), analista em previdência - administração (18), analista em previdência - ciências contábeis (8), analista em previdência - direito (26), analista em previdência - economia (2), analista em previdência - jornalismo (1), analista em previdência - relações públicas (1), analista em previdência - secretariado executivo (1), analista em previdência - serviço social (1), perito e auditor médico (24), assistente em previdência (23) Nível: Médio e Superior

Médio e Superior Salário: R$ 4.200 a R$ 10.000

R$ 4.200 a R$ 10.000 Prazo: 11 de junho

11 de junho Taxa de inscrição: R$ 124,02 a R$ 282,79

R$ 124,02 a R$ 282,79 Prova: 26 de julho e 2 de agosto

26 de julho e 2 de agosto Onde se inscrever: neste link

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Prefeitura de Westfália

Vagas: agente administrativo (1 + CR), auxiliar de enfermagem (CR), enfermeiro (CR), farmacêutico de apoio (CR), fiscal tributário (CR), médico ginecologista (1 + CR), médico pediatra (1 + CR), médico veterinário (CR), monitor educacional (1 + CR), motorista (CR), nutricionista (CR), operador de máquinas (1 + CR), operário (CR), professor de educação básica - ciências (CR), professor de educação básica - educação artística (CR), professor de educação básica - educação infantil (1 + CR), professor de educação básica - língua portuguesa (CR), professor de educação básica - matemática (CR), professor de educação básica - música (CR), professor de educação básica - séries iniciais (1 + CR), servente (1 + CR)

agente administrativo (1 + CR), auxiliar de enfermagem (CR), enfermeiro (CR), farmacêutico de apoio (CR), fiscal tributário (CR), médico ginecologista (1 + CR), médico pediatra (1 + CR), médico veterinário (CR), monitor educacional (1 + CR), motorista (CR), nutricionista (CR), operador de máquinas (1 + CR), operário (CR), professor de educação básica - ciências (CR), professor de educação básica - educação artística (CR), professor de educação básica - educação infantil (1 + CR), professor de educação básica - língua portuguesa (CR), professor de educação básica - matemática (CR), professor de educação básica - música (CR), professor de educação básica - séries iniciais (1 + CR), servente (1 + CR) Nível: Fundamental, Médio e Superior

Fundamental, Médio e Superior Salário: R$ 2.224,32 a R$ 8.301,70

R$ 2.224,32 a R$ 8.301,70 Prazo: 10 de junho

10 de junho Taxa de inscrição: R$ 75 a R$ 200

R$ 75 a R$ 200 Prova: 5 de julho

5 de julho Onde se inscrever: neste link

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Prefeitura de Ciríaco

Vagas: agente de combate a endemias (1 + CR), assistente social (1 + CR), atendente de creche (4 + CR), auxiliar em saúde bucal (2 + CR), contador (1 + CR), fiscal (1 + CR), fisioterapeuta geral (2 + CR), motorista (2 + CR), oficial administrativo (4 + CR), operador de máquinas (1 + CR), operário (4 + CR), professor de anos iniciais (5 + CR), professor de computação (1 + CR), professor de educação especial (1 + CR), professor de educação física (1 + CR), professor de educação infantil (5 + CR), psicólogo (1 + CR), psicopedagogo (1 + CR), servente (4 + CR), técnico em enfermagem (2 + CR), tesoureiro (1 + CR), vigia (4 + CR), vigilante sanitário (1 + CR)

agente de combate a endemias (1 + CR), assistente social (1 + CR), atendente de creche (4 + CR), auxiliar em saúde bucal (2 + CR), contador (1 + CR), fiscal (1 + CR), fisioterapeuta geral (2 + CR), motorista (2 + CR), oficial administrativo (4 + CR), operador de máquinas (1 + CR), operário (4 + CR), professor de anos iniciais (5 + CR), professor de computação (1 + CR), professor de educação especial (1 + CR), professor de educação física (1 + CR), professor de educação infantil (5 + CR), psicólogo (1 + CR), psicopedagogo (1 + CR), servente (4 + CR), técnico em enfermagem (2 + CR), tesoureiro (1 + CR), vigia (4 + CR), vigilante sanitário (1 + CR) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 1.621 a R$ 6.607,59

R$ 1.621 a R$ 6.607,59 Prazo: 11 de junho

11 de junho Taxa de inscrição: R$ 120 a R$ 180

R$ 120 a R$ 180 Prova: 12 de julho

12 de julho Onde se inscrever: neste link

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