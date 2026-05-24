Salários de até R$ 20 mil: veja a lista de concursos públicos abertos no RS

Estão abertas as inscrições para 14 concursos públicos no Rio Grande do Sul, que somam 534 vagas – além de formação de cadastro reserva. As oportunidades contemplam todos os níveis de formação, com salários que variam conforme o cargo e podem chegar a R$ 20,9 mil.
A prefeitura de Getúlio Vargas abriu concurso com dezenas de vagas para cargos de níveis Fundamental, Médio, Técnico e Superior. O destaque do edital é a remuneração, que pode chegar a R$ 20.976,09, além do grande número de oportunidades e cadastro reserva oferecidos pelo município.
A Polícia Penal do RS segue com inscrições até 12 de junho para seleção de 213 vagas distribuídas entre os cargos de policial penal, analista e técnico administrativo. Os salários podem chegar a R$ 9.745,26.
Lista de concursos públicos abertos no RS
Conselho Regional de Química da 5ª Região (CRQ-V)
- Vagas: auxiliar administrativo (3 + CR), limpeza (1 + CR), manutenção (1 + CR), técnico de informática (CR), zeladoria (1 + CR), advogado (1 + CR), analista de informática (1 + CR), contador (1 + CR), agente fiscal - farroupilha (CR), agente fiscal - lajeado (1 + CR), agente fiscal - passo fundo (1 + CR), agente fiscal - pelotas (1 + CR), agente fiscal - porto alegre (1 + CR), jornalista (1 + CR)
- Nível: Médio e Superior
- Salário: R$ 2.100 a R$ 7.600
- Prazo: 6 de julho
- Taxa de inscrição: R$ 70 a R$ 74
- Prova: 2 de agosto
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- Edital: neste link
Prefeitura de Estrela Velha
- Vagas: contador (1 + CR), enfermeiro (CR), farmacêutico (CR), nutricionista (1 + CR), oficial da unidade de controle interno (1 + CR), professor anos iniciais (1 + CR), professor ciências (1 + CR), professor de história (CR), professor ed. física (1 + CR), professor educação especial (1 + CR), professor geografia (CR), psicólogo (1 + CR), técnico agrícola (CR), técnico em enfermagem (CR), agente comunitário de saúde (CR), atendente de farmácia (CR), auxiliar de atendimento educacional (1 + CR), auxiliar de saúde bucal ESF (CR), fiscal ambiental de obras e posturas (1 + CR), oficial do setor pessoal (CR), professor educação infantil (1 + CR), tesoureiro (CR), motorista (1 + CR), operário especializado (1 + CR), operador de máquinas (1 + CR), operador de trator agrícola (1 + CR), operário (1 + CR), servente (1 + CR)
- Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 1.487,65 a R$ 6.647,22
- Prazo: 16 de junho
- Taxa de inscrição: R$ 100 a R$ 180
- Prova: 12 de julho
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Prefeitura de Getúlio Vargas
- Vagas: agente de controle interno (1 + CR), arquiteto e urbanista 20h (1 + CR), assistente social (1 + CR), cirurgião dentista 40h (1 + CR), enfermeiro (1 + CR), engenheiro civil 20h (1 + CR), fonoaudiólogo 40h (1 + CR), instrutor de atividades terapeuta ocupacional (CR), instrutor de atividades pedagógicas 20h (CR), instrutor psicomotricista 20h (CR), licenciador ambiental (1 + CR), médico 40h (1 + CR), nutricionista 20h (1 + CR), nutricionista 40h (1 + CR), oficial administrativo (1 + CR), professor de artes (2 + CR), professor de atendimento educacional especializado (2 + CR), professor de letras/inglês (2 + CR), professor de letras/português (2 + CR), professor de música (2 + CR), professor pedagogia 20h (2 + CR), professor pedagogia 40h (2 + CR), psicólogo 40h (1 + CR), contabilista (CR), fiscal ambiental (1 + CR), agente comunitário de saúde áreas 01 a 04 (2 + CR por área), auxiliar de professor 40h (5 + CR), auxiliar de secretaria (1 + CR), orientador social (1 + CR), secretário de escola (1 + CR), técnico fazendário (1 + CR), visitador (1 + CR), auxiliar saúde bucal (CR), borracheiro/lavador (1 + CR), eletricista (CR), motorista (2 + CR), operador de máquinas (2 + CR), servente (CR), vigilante (2 + CR)
- Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 1.712,75 e R$ 20.976,09
- Prazo: 10 de junho
- Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 140
- Prova: 5 de julho
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Prefeitura de Antônio Prado
- Vagas: agente de manutenção e reparos (4), agente de serviços gerais (8), agente educacional (4), auxiliar em saúde bucal (CR), enfermeiro (1), escriturário (CR), mecânico (1), médico ginecologista (1), médico psiquiatra (1), motorista (CR), operador de máquinas e equipamentos rodoviários (1)
- Nível: Fundamental, Médio e Superior
- Salário: R$ 2.091,19 a R$ 10.352,30
- Prazo: 18 de junho
- Taxa de inscrição: R$ 60 a R$ 150
- Prova: 26 de julho
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Prefeitura de Boa Vista do Sul
- Vagas: atendente (CR), mecânico (1), merendeira (1), operador de máquinas (1), operário (1), pedreiro (1), agente administrativo auxiliar (CR), auxiliar de educação (1), técnico em informática (1), odontólogo (CR), engenheiro civil (1), fonoaudiólogo (1), médico veterinário (1), pedagogo (1), professor de AEE (1), controlador interno (1)
- Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 2.065,50 a R$ 8.102,30
- Prazo: 21 de junho
- Taxa de inscrição: R$ 75 a R$ 130
- Prova: 12 de julho
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Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA)
- Vagas: docente efetivo do quadro de pessoal permanente do magistério superior – reumatologia (1)
- Nível: Superior
- Salário: R$ 5.949,07 a R$ 5.949,07
- Prazo: 5 de junho
- Taxa de inscrição: R$ 125 e R$ 145
- Prova: 9 de julho
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Polícia Penal do Rio Grande do Sul
- Vagas: analista da polícia penal – diversas áreas (121), policial penal (84), técnico administrativo da polícia penal (8)
- Salário: R$ 5.159,25 a R$ 9.745,26
- Prazo: 12 de junho
- Taxa de inscrição: R$ 124,02 a R$ 282,79
- Prova: 9 de agosto
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Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul (IPE Prev RS)
- Vagas: especialista em previdência - análise de sistemas (12), especialista em previdência - ciências atuariais (2), especialista em previdência - arquitetura (1), especialista em previdência - engenharia civil (1), analista em previdência - administração (18), analista em previdência - ciências contábeis (8), analista em previdência - direito (26), analista em previdência - economia (2), analista em previdência - jornalismo (1), analista em previdência - relações públicas (1), analista em previdência - secretariado executivo (1), analista em previdência - serviço social (1), perito e auditor médico (24), assistente em previdência (23)
- Nível: Médio e Superior
- Salário: R$ 4.200 a R$ 10.000
- Prazo: 11 de junho
- Taxa de inscrição: R$ 124,02 a R$ 282,79
- Prova: 26 de julho e 2 de agosto
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Prefeitura de Morro Reuter
- Vagas: professor anos iniciais (1 + CR), professor de ciências (CR), professor de educação física (CR), professor de geografia (CR), professor de história (CR), professor de língua alemã (CR), professor de língua inglesa (CR), professor de língua portuguesa (CR), professor de matemática (CR), professor de música (CR), professor de educação infantil 22h (CR), professor de educação infantil 30h (CR), professor de educação infantil 40h (CR), atendente de educação (1 + CR), servente de escola (CR), motorista (1 + CR)
- Nível: Fundamental, Médio e Superior
- Salário: R$ 2.092,60 a R$ 5.864,07
- Prazo: 29 de maio
- Taxa de inscrição: R$ 45,30 a R$ 135,90
- Prova: 28 de junho
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Prefeitura de Westfália
- Vagas: agente administrativo (1 + CR), auxiliar de enfermagem (CR), enfermeiro (CR), farmacêutico de apoio (CR), fiscal tributário (CR), médico ginecologista (1 + CR), médico pediatra (1 + CR), médico veterinário (CR), monitor educacional (1 + CR), motorista (CR), nutricionista (CR), operador de máquinas (1 + CR), operário (CR), professor de educação básica - ciências (CR), professor de educação básica - educação artística (CR), professor de educação básica - educação infantil (1 + CR), professor de educação básica - língua portuguesa (CR), professor de educação básica - matemática (CR), professor de educação básica - música (CR), professor de educação básica - séries iniciais (1 + CR), servente (1 + CR)
- Nível: Fundamental, Médio e Superior
- Salário: R$ 2.224,32 a R$ 8.301,70
- Prazo: 10 de junho
- Taxa de inscrição: R$ 75 a R$ 200
- Prova: 5 de julho
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Prefeitura de Ciríaco
- Vagas: agente de combate a endemias (1 + CR), assistente social (1 + CR), atendente de creche (4 + CR), auxiliar em saúde bucal (2 + CR), contador (1 + CR), fiscal (1 + CR), fisioterapeuta geral (2 + CR), motorista (2 + CR), oficial administrativo (4 + CR), operador de máquinas (1 + CR), operário (4 + CR), professor de anos iniciais (5 + CR), professor de computação (1 + CR), professor de educação especial (1 + CR), professor de educação física (1 + CR), professor de educação infantil (5 + CR), psicólogo (1 + CR), psicopedagogo (1 + CR), servente (4 + CR), técnico em enfermagem (2 + CR), tesoureiro (1 + CR), vigia (4 + CR), vigilante sanitário (1 + CR)
- Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 1.621 a R$ 6.607,59
- Prazo: 11 de junho
- Taxa de inscrição: R$ 120 a R$ 180
- Prova: 12 de julho
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Prefeitura de Progresso
- Vagas: assistente social (1 + CR), auxiliar de saúde bucal (CR), fisioterapeuta (1 + CR), médico clínico geral (1 + CR), médico pediatra (1 + CR), motorista (1 + CR), nutricionista (1 + CR), operador de máquinas (1 + CR), operário (1 + CR), psicólogo (1 + CR), técnico em edificações (1 + CR), técnico em enfermagem (1 + CR)
- Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 1.812,42 e R$ 18.500
- Prazo: 23 de maio
- Taxa de inscrição: R$ 71,04 a R$ 207,20
- Prova: 4 de julho
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Prefeitura de Carlos Barbosa 2
- Vagas: guarda municipal (4 + CR)
- Nível: Superior
- Salário: R$ 4.697,99
- Prazo: 26 de maio
- Taxa de inscrição: R$ 180
- Prova: 26 de julho
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Prefeitura de Carlos Barbosa 1
- Vagas: agente fiscal (CR), arquiteto e urbanista (CR), assistente social (CR), cirurgião-dentista (CR), enfermeiro (CR), engenheiro civil (CR), médico (CR), médico da estratégia da saúde da família (CR), médico ginecologista e obstetra (CR), médico pediatra (CR), médico psiquiatra (CR), agente administrativo (5), auxiliar geral de escola (CR), motorista (CR), operador de videomonitoramento (CR)
- Nível: Médio e Superior
- Salário: R$ 3.507,00 e R$ 14.423,49
- Prazo: 26 de maio
- Taxa de inscrição: R$ 120 e R$ 180
- Prova: 26 de julho
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*Produção: Juliano Lannes