Salários de até R$ 18 mil: veja a lista de concursos públicos abertos no RS

Estão abertas as inscrições para 12 concursos públicos no Rio Grande do Sul, que somam 443 vagas – além de formação de cadastro reserva. As oportunidades contemplam todos os níveis de formação, com salários que variam conforme o cargo e podem chegar a R$ 18,5 mil.
A prefeitura de Mato Leitão está na reta final das inscrições para concurso com vagas em áreas como saúde, administração e serviços operacionais. Os interessados têm até este domingo (17) para se candidatar aos cargos, com salários de até R$ 10.511,54.
Já a Polícia Penal do RS abriu um dos concursos mais aguardados do Estado, com 213 vagas distribuídas entre os cargos de policial penal, analista e técnico administrativo. Os salários podem chegar a R$ 9.745,26, e as inscrições seguem até 12 de junho.
Outro destaque é o concurso do Instituto de Previdência do Estado (IPE Prev RS), que reúne 121 vagas com remunerações que chegam a R$ 10 mil.
Lista de concursos públicos abertos no RS
Prefeitura de Herval
- Vagas: agente de controle interno (1 + CR), agente de fiscalização (1 + CR), fiscal tributário da receita municipal (CR), cirurgião dentista (CR), médico clínico geral (CR), médico veterinário (CR), psicólogo (1 + CR), técnico de enfermagem (1+ CR), professor de educação física (CR), professor de português (CR)
- Nível: Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 1.669,94 a R$ 4.040,85
- Prazo: 20 de maio
- Taxa de inscrição: de R$ 90 a R$ 120
- Prova: 21 de junho
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- Edital: neste link
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA)
- Vagas: docente efetivo do quadro de pessoal permanente do magistério superior – reumatologia (1)
- Nível: Superior
- Salário: R$ 5.949,07 a R$ 5.949,07
- Prazo: 5 de junho
- Taxa de inscrição: R$ 125 e R$ 145
- Prova: 9 de julho
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- Edital: neste link
Universidade Federal do Pampa (Unipampa)
- Vagas: professor da carreira do magistério superior (2)
- Nível: Superior
- Salário: R$ 13.753,96
- Prazo: 21 de maio
- Taxa de inscrição: R$ 180
- Prova: 15 de junho
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Polícia Penal do Rio Grande do Sul
- Vagas: analista da polícia penal – diversas áreas (121), policial penal (84), técnico administrativo da polícia penal (8)
- Salário: R$ 5.159,25 a R$ 9.745,26
- Prazo: 12 de junho
- Taxa de inscrição: R$ 124,02 a R$ 282,79
- Prova: 9 de agosto
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Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul (IPE Prev RS)
- Vagas: especialista em previdência - análise de sistemas (12), especialista em previdência - ciências atuariais (2), especialista em previdência - arquitetura (1), especialista em previdência - engenharia civil (1), analista em previdência - administração (18), analista em previdência - ciências contábeis (8), analista em previdência - direito (26), analista em previdência - economia (2), analista em previdência - jornalismo (1), analista em previdência - relações públicas (1), analista em previdência - secretariado executivo (1), analista em previdência - serviço social (1), perito e auditor médico (24), assistente em previdência (23)
- Nível: Médio e Superior
- Salário: R$ 4.200 a R$ 10.000
- Prazo: 11 de junho
- Taxa de inscrição: R$ 124,02 a R$ 282,79
- Prova: 26 de julho e 2 de agosto
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Prefeitura de Morro Reuter
- Vagas: professor anos iniciais (1 + CR), professor de ciências (CR), professor de educação física (CR), professor de geografia (CR), professor de história (CR), professor de língua alemã (CR), professor de língua inglesa (CR), professor de língua portuguesa (CR), professor de matemática (CR), professor de música (CR), professor de educação infantil 22h (CR), professor de educação infantil 30h (CR), professor de educação infantil 40h (CR), atendente de educação (1 + CR), servente de escola (CR), motorista (1 + CR)
- Nível: Fundamental, Médio e Superior
- Salário: R$ 2.092,60 a R$ 5.864,07
- Prazo: 29 de maio
- Taxa de inscrição: R$ 45,30 a R$ 135,90
- Prova: 28 de junho
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Prefeitura de Westfália
- Vagas: agente administrativo (1 + CR), auxiliar de enfermagem (CR), enfermeiro (CR), farmacêutico de apoio (CR), fiscal tributário (CR), médico ginecologista (1 + CR), médico pediatra (1 + CR), médico veterinário (CR), monitor educacional (1 + CR), motorista (CR), nutricionista (CR), operador de máquinas (1 + CR), operário (CR), professor de educação básica - ciências (CR), professor de educação básica - educação artística (CR), professor de educação básica - educação infantil (1 + CR), professor de educação básica - língua portuguesa (CR), professor de educação básica - matemática (CR), professor de educação básica - música (CR), professor de educação básica - séries iniciais (1 + CR), servente (1 + CR)
- Nível: Fundamental, Médio e Superior
- Salário: R$ 2.224,32 a R$ 8.301,70
- Prazo: 10 de junho
- Taxa de inscrição: R$ 75 a R$ 200
- Prova: 5 de julho
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Prefeitura de Ciríaco
- Vagas: agente de combate a endemias (1 + CR), assistente social (1 + CR), atendente de creche (4 + CR), auxiliar em saúde bucal (2 + CR), contador (1 + CR), fiscal (1 + CR), fisioterapeuta geral (2 + CR), motorista (2 + CR), oficial administrativo (4 + CR), operador de máquinas (1 + CR), operário (4 + CR), professor de anos iniciais (5 + CR), professor de computação (1 + CR), professor de educação especial (1 + CR), professor de educação física (1 + CR), professor de educação infantil (5 + CR), psicólogo (1 + CR), psicopedagogo (1 + CR), servente (4 + CR), técnico em enfermagem (2 + CR), tesoureiro (1 + CR), vigia (4 + CR), vigilante sanitário (1 + CR)
- Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 1.621 a R$ 6.607,59
- Prazo: 11 de junho
- Taxa de inscrição: R$ 120 a R$ 180
- Prova: 12 de julho
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Prefeitura de Progresso
- Vagas: assistente social (1 + CR), auxiliar de saúde bucal (CR), fisioterapeuta (1 + CR), médico clínico geral (1 + CR), médico pediatra (1 + CR), motorista (1 + CR), nutricionista (1 + CR), operador de máquinas (1 + CR), operário (1 + CR), psicólogo (1 + CR), técnico em edificações (1 + CR), técnico em enfermagem (1 + CR)
- Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 1.812,42 e R$ 18.500
- Prazo: 23 de maio
- Taxa de inscrição: R$ 71,04 a R$ 207,20
- Prova: 4 de julho
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Prefeitura de Carlos Barbosa 2
- Vagas: guarda municipal (4 + CR)
- Nível: Superior
- Salário: R$ 4.697,99
- Prazo: 26 de maio
- Taxa de inscrição: R$ 180
- Prova: 26 de julho
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Prefeitura de Carlos Barbosa 1
- Vagas: agente fiscal (CR), arquiteto e urbanista (CR), assistente social (CR), cirurgião-dentista (CR), enfermeiro (CR), engenheiro civil (CR), médico (CR), médico da estratégia da saúde da família (CR), médico ginecologista e obstetra (CR), médico pediatra (CR), médico psiquiatra (CR), agente administrativo (5), auxiliar geral de escola (CR), motorista (CR), operador de videomonitoramento (CR)
- Nível: Médio e Superior
- Salário: R$ 3.507,00 e R$ 14.423,49
- Prazo: 26 de maio
- Taxa de inscrição: R$ 120 e R$ 180
- Prova: 26 de julho
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Prefeitura de Mato Leitão
- Vagas: motorista (3 + CR), operador de máquinas (1 + CR), atendente de farmácia (1 + CR), auxiliar administrativo (3 + CR), auxiliar em saúde bucal (2), técnico em enfermagem 40h (2 + CR), técnico em enfermagem 20h (1 + CR), agente de controle interno (1), arquiteto (1), assistente social (1 + CR), cirurgião dentista esf 40h (1), cirurgião dentista esf 20h (CR), enfermeiro 40h (1 + CR), enfermeiro 30h (1 + CR), engenheiro civil (CR), farmacêutico (1 + CR), médico ginecologista/obstetra (CR), psicólogo (1 + CR)
- Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 2.002,20 a R$ 10.511,54
- Prazo: 17 de maio
- Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 160
- Prova: 7 de junho
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*Produção: Juliano Lannes