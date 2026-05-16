Salários de até R$ 18 mil: veja a lista de concursos públicos abertos no RS

Oportunidades estão disponíveis em várias regiões do Estado. Maiara Bersch / Agencia RBS

Estão abertas as inscrições para 12 concursos públicos no Rio Grande do Sul, que somam 443 vagas – além de formação de cadastro reserva. As oportunidades contemplam todos os níveis de formação, com salários que variam conforme o cargo e podem chegar a R$ 18,5 mil.

A prefeitura de Mato Leitão está na reta final das inscrições para concurso com vagas em áreas como saúde, administração e serviços operacionais. Os interessados têm até este domingo (17) para se candidatar aos cargos, com salários de até R$ 10.511,54.

Já a Polícia Penal do RS abriu um dos concursos mais aguardados do Estado, com 213 vagas distribuídas entre os cargos de policial penal, analista e técnico administrativo. Os salários podem chegar a R$ 9.745,26, e as inscrições seguem até 12 de junho.

Outro destaque é o concurso do Instituto de Previdência do Estado (IPE Prev RS), que reúne 121 vagas com remunerações que chegam a R$ 10 mil.

Lista de concursos públicos abertos no RS

Prefeitura de Herval

Vagas: agente de controle interno (1 + CR), agente de fiscalização (1 + CR), fiscal tributário da receita municipal (CR), cirurgião dentista (CR), médico clínico geral (CR), médico veterinário (CR), psicólogo (1 + CR), técnico de enfermagem (1+ CR), professor de educação física (CR), professor de português (CR)

agente de controle interno (1 + CR), agente de fiscalização (1 + CR), fiscal tributário da receita municipal (CR), cirurgião dentista (CR), médico clínico geral (CR), médico veterinário (CR), psicólogo (1 + CR), técnico de enfermagem (1+ CR), professor de educação física (CR), professor de português (CR) Nível: Médio, Técnico e Superior

Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 1.669,94 a R$ 4.040,85

R$ 1.669,94 a R$ 4.040,85 Prazo: 20 de maio

20 de maio Taxa de inscrição: de R$ 90 a R$ 120

de R$ 90 a R$ 120 Prova: 21 de junho

21 de junho Onde se inscrever: neste link

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Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA)

Vagas: docente efetivo do quadro de pessoal permanente do magistério superior – reumatologia (1)

docente efetivo do quadro de pessoal permanente do magistério superior – reumatologia (1) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 5.949,07 a R$ 5.949,07

R$ 5.949,07 a R$ 5.949,07 Prazo: 5 de junho

5 de junho Taxa de inscrição: R$ 125 e R$ 145

R$ 125 e R$ 145 Prova: 9 de julho

9 de julho Onde se inscrever: neste link

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Universidade Federal do Pampa (Unipampa)

Vagas: professor da carreira do magistério superior (2)

professor da carreira do magistério superior (2) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 13.753,96

R$ 13.753,96 Prazo: 21 de maio

21 de maio Taxa de inscrição: R$ 180

R$ 180 Prova: 15 de junho

15 de junho Onde se inscrever: neste link

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Polícia Penal do Rio Grande do Sul

Vagas: analista da polícia penal – diversas áreas (121), policial penal (84), técnico administrativo da polícia penal (8)

analista da polícia penal – diversas áreas (121), policial penal (84), técnico administrativo da polícia penal (8) Salário: R$ 5.159,25 a R$ 9.745,26

R$ 5.159,25 a R$ 9.745,26 Prazo: 12 de junho

12 de junho Taxa de inscrição: R$ 124,02 a R$ 282,79

R$ 124,02 a R$ 282,79 Prova: 9 de agosto

9 de agosto Onde se inscrever: neste link

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Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul (IPE Prev RS)

Vagas: especialista em previdência - análise de sistemas (12), especialista em previdência - ciências atuariais (2), especialista em previdência - arquitetura (1), especialista em previdência - engenharia civil (1), analista em previdência - administração (18), analista em previdência - ciências contábeis (8), analista em previdência - direito (26), analista em previdência - economia (2), analista em previdência - jornalismo (1), analista em previdência - relações públicas (1), analista em previdência - secretariado executivo (1), analista em previdência - serviço social (1), perito e auditor médico (24), assistente em previdência (23)

especialista em previdência - análise de sistemas (12), especialista em previdência - ciências atuariais (2), especialista em previdência - arquitetura (1), especialista em previdência - engenharia civil (1), analista em previdência - administração (18), analista em previdência - ciências contábeis (8), analista em previdência - direito (26), analista em previdência - economia (2), analista em previdência - jornalismo (1), analista em previdência - relações públicas (1), analista em previdência - secretariado executivo (1), analista em previdência - serviço social (1), perito e auditor médico (24), assistente em previdência (23) Nível: Médio e Superior

Médio e Superior Salário: R$ 4.200 a R$ 10.000

R$ 4.200 a R$ 10.000 Prazo: 11 de junho

11 de junho Taxa de inscrição: R$ 124,02 a R$ 282,79

R$ 124,02 a R$ 282,79 Prova: 26 de julho e 2 de agosto

26 de julho e 2 de agosto Onde se inscrever: neste link

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Prefeitura de Morro Reuter

Vagas: professor anos iniciais (1 + CR), professor de ciências (CR), professor de educação física (CR), professor de geografia (CR), professor de história (CR), professor de língua alemã (CR), professor de língua inglesa (CR), professor de língua portuguesa (CR), professor de matemática (CR), professor de música (CR), professor de educação infantil 22h (CR), professor de educação infantil 30h (CR), professor de educação infantil 40h (CR), atendente de educação (1 + CR), servente de escola (CR), motorista (1 + CR)

professor anos iniciais (1 + CR), professor de ciências (CR), professor de educação física (CR), professor de geografia (CR), professor de história (CR), professor de língua alemã (CR), professor de língua inglesa (CR), professor de língua portuguesa (CR), professor de matemática (CR), professor de música (CR), professor de educação infantil 22h (CR), professor de educação infantil 30h (CR), professor de educação infantil 40h (CR), atendente de educação (1 + CR), servente de escola (CR), motorista (1 + CR) Nível: Fundamental, Médio e Superior

Fundamental, Médio e Superior Salário: R$ 2.092,60 a R$ 5.864,07

R$ 2.092,60 a R$ 5.864,07 Prazo: 29 de maio

29 de maio Taxa de inscrição: R$ 45,30 a R$ 135,90

R$ 45,30 a R$ 135,90 Prova: 28 de junho

28 de junho Onde se inscrever: neste link

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Prefeitura de Westfália

Vagas: agente administrativo (1 + CR), auxiliar de enfermagem (CR), enfermeiro (CR), farmacêutico de apoio (CR), fiscal tributário (CR), médico ginecologista (1 + CR), médico pediatra (1 + CR), médico veterinário (CR), monitor educacional (1 + CR), motorista (CR), nutricionista (CR), operador de máquinas (1 + CR), operário (CR), professor de educação básica - ciências (CR), professor de educação básica - educação artística (CR), professor de educação básica - educação infantil (1 + CR), professor de educação básica - língua portuguesa (CR), professor de educação básica - matemática (CR), professor de educação básica - música (CR), professor de educação básica - séries iniciais (1 + CR), servente (1 + CR)

agente administrativo (1 + CR), auxiliar de enfermagem (CR), enfermeiro (CR), farmacêutico de apoio (CR), fiscal tributário (CR), médico ginecologista (1 + CR), médico pediatra (1 + CR), médico veterinário (CR), monitor educacional (1 + CR), motorista (CR), nutricionista (CR), operador de máquinas (1 + CR), operário (CR), professor de educação básica - ciências (CR), professor de educação básica - educação artística (CR), professor de educação básica - educação infantil (1 + CR), professor de educação básica - língua portuguesa (CR), professor de educação básica - matemática (CR), professor de educação básica - música (CR), professor de educação básica - séries iniciais (1 + CR), servente (1 + CR) Nível: Fundamental, Médio e Superior

Fundamental, Médio e Superior Salário: R$ 2.224,32 a R$ 8.301,70

R$ 2.224,32 a R$ 8.301,70 Prazo: 10 de junho

10 de junho Taxa de inscrição: R$ 75 a R$ 200

R$ 75 a R$ 200 Prova: 5 de julho

5 de julho Onde se inscrever: neste link

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Prefeitura de Ciríaco

Vagas: agente de combate a endemias (1 + CR), assistente social (1 + CR), atendente de creche (4 + CR), auxiliar em saúde bucal (2 + CR), contador (1 + CR), fiscal (1 + CR), fisioterapeuta geral (2 + CR), motorista (2 + CR), oficial administrativo (4 + CR), operador de máquinas (1 + CR), operário (4 + CR), professor de anos iniciais (5 + CR), professor de computação (1 + CR), professor de educação especial (1 + CR), professor de educação física (1 + CR), professor de educação infantil (5 + CR), psicólogo (1 + CR), psicopedagogo (1 + CR), servente (4 + CR), técnico em enfermagem (2 + CR), tesoureiro (1 + CR), vigia (4 + CR), vigilante sanitário (1 + CR)

agente de combate a endemias (1 + CR), assistente social (1 + CR), atendente de creche (4 + CR), auxiliar em saúde bucal (2 + CR), contador (1 + CR), fiscal (1 + CR), fisioterapeuta geral (2 + CR), motorista (2 + CR), oficial administrativo (4 + CR), operador de máquinas (1 + CR), operário (4 + CR), professor de anos iniciais (5 + CR), professor de computação (1 + CR), professor de educação especial (1 + CR), professor de educação física (1 + CR), professor de educação infantil (5 + CR), psicólogo (1 + CR), psicopedagogo (1 + CR), servente (4 + CR), técnico em enfermagem (2 + CR), tesoureiro (1 + CR), vigia (4 + CR), vigilante sanitário (1 + CR) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 1.621 a R$ 6.607,59

R$ 1.621 a R$ 6.607,59 Prazo: 11 de junho

11 de junho Taxa de inscrição: R$ 120 a R$ 180

R$ 120 a R$ 180 Prova: 12 de julho

12 de julho Onde se inscrever: neste link

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Prefeitura de Progresso

Vagas: assistente social (1 + CR), auxiliar de saúde bucal (CR), fisioterapeuta (1 + CR), médico clínico geral (1 + CR), médico pediatra (1 + CR), motorista (1 + CR), nutricionista (1 + CR), operador de máquinas (1 + CR), operário (1 + CR), psicólogo (1 + CR), técnico em edificações (1 + CR), técnico em enfermagem (1 + CR)

assistente social (1 + CR), auxiliar de saúde bucal (CR), fisioterapeuta (1 + CR), médico clínico geral (1 + CR), médico pediatra (1 + CR), motorista (1 + CR), nutricionista (1 + CR), operador de máquinas (1 + CR), operário (1 + CR), psicólogo (1 + CR), técnico em edificações (1 + CR), técnico em enfermagem (1 + CR) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 1.812,42 e R$ 18.500

R$ 1.812,42 e R$ 18.500 Prazo: 23 de maio

23 de maio Taxa de inscrição: R$ 71,04 a R$ 207,20

R$ 71,04 a R$ 207,20 Prova: 4 de julho

4 de julho Onde se inscrever: neste link

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Prefeitura de Carlos Barbosa 2

Vagas: guarda municipal (4 + CR)

guarda municipal (4 + CR) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 4.697,99

R$ 4.697,99 Prazo: 26 de maio

26 de maio Taxa de inscrição: R$ 180

R$ 180 Prova: 26 de julho

26 de julho Onde se inscrever: neste link

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Prefeitura de Carlos Barbosa 1

Vagas: agente fiscal (CR), arquiteto e urbanista (CR), assistente social (CR), cirurgião-dentista (CR), enfermeiro (CR), engenheiro civil (CR), médico (CR), médico da estratégia da saúde da família (CR), médico ginecologista e obstetra (CR), médico pediatra (CR), médico psiquiatra (CR), agente administrativo (5), auxiliar geral de escola (CR), motorista (CR), operador de videomonitoramento (CR)

agente fiscal (CR), arquiteto e urbanista (CR), assistente social (CR), cirurgião-dentista (CR), enfermeiro (CR), engenheiro civil (CR), médico (CR), médico da estratégia da saúde da família (CR), médico ginecologista e obstetra (CR), médico pediatra (CR), médico psiquiatra (CR), agente administrativo (5), auxiliar geral de escola (CR), motorista (CR), operador de videomonitoramento (CR) Nível: Médio e Superior

Médio e Superior Salário: R$ 3.507,00 e R$ 14.423,49

R$ 3.507,00 e R$ 14.423,49 Prazo: 26 de maio

26 de maio Taxa de inscrição: R$ 120 e R$ 180

R$ 120 e R$ 180 Prova: 26 de julho

26 de julho Onde se inscrever: neste link

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Prefeitura de Mato Leitão

Vagas: motorista (3 + CR), operador de máquinas (1 + CR), atendente de farmácia (1 + CR), auxiliar administrativo (3 + CR), auxiliar em saúde bucal (2), técnico em enfermagem 40h (2 + CR), técnico em enfermagem 20h (1 + CR), agente de controle interno (1), arquiteto (1), assistente social (1 + CR), cirurgião dentista esf 40h (1), cirurgião dentista esf 20h (CR), enfermeiro 40h (1 + CR), enfermeiro 30h (1 + CR), engenheiro civil (CR), farmacêutico (1 + CR), médico ginecologista/obstetra (CR), psicólogo (1 + CR)

motorista (3 + CR), operador de máquinas (1 + CR), atendente de farmácia (1 + CR), auxiliar administrativo (3 + CR), auxiliar em saúde bucal (2), técnico em enfermagem 40h (2 + CR), técnico em enfermagem 20h (1 + CR), agente de controle interno (1), arquiteto (1), assistente social (1 + CR), cirurgião dentista esf 40h (1), cirurgião dentista esf 20h (CR), enfermeiro 40h (1 + CR), enfermeiro 30h (1 + CR), engenheiro civil (CR), farmacêutico (1 + CR), médico ginecologista/obstetra (CR), psicólogo (1 + CR) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 2.002,20 a R$ 10.511,54

R$ 2.002,20 a R$ 10.511,54 Prazo: 17 de maio

17 de maio Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 160

R$ 80 a R$ 160 Prova: 7 de junho

7 de junho Onde se inscrever: neste link

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