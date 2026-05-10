Salários de até R$ 18 mil: veja a lista de concursos públicos abertos no RS

Oportunidades estão disponíveis em várias regiões do Estado. arrowsmith2 / stock.adobe.com

Estão abertas as inscrições para 11 concursos públicos no Rio Grande do Sul, que somam 259 vagas – além de formação de cadastro reserva. As oportunidades contemplam todos os níveis de formação, com salários que variam conforme o cargo e podem chegar a R$ 18,5 mil.

A prefeitura de Morro Reuter, no Vale do Sinos, abriu seleção com vagas para a área da educação. Os salários chegam a R$ 5.864,07 e as inscrições vão até 29 de maio. Já a prefeitura de Westfália, no Vale do Taquari, oferece oportunidades para diferentes níveis de escolaridade, com remuneração de até R$ 8.301,70.

No norte do Estado, a prefeitura de Ciríaco também abriu concurso neste início de maio. As vagas são para áreas administrativas, educação, saúde e serviços operacionais. Os salários chegam a R$ 6.607,59. A prova está marcada para o dia 12 de julho.

Lista de concursos públicos abertos no RS

Prefeitura de Morro Reuter

Vagas: professor anos iniciais (1 + CR), professor de ciências (CR), professor de educação física (CR), professor de geografia (CR), professor de história (CR), professor de língua alemã (CR), professor de língua inglesa (CR), professor de língua portuguesa (CR), professor de matemática (CR), professor de música (CR), professor de educação infantil 22h (CR), professor de educação infantil 30h (CR), professor de educação infantil 40h (CR), atendente de educação (1 + CR), servente de escola (CR), motorista (1 + CR)

professor anos iniciais (1 + CR), professor de ciências (CR), professor de educação física (CR), professor de geografia (CR), professor de história (CR), professor de língua alemã (CR), professor de língua inglesa (CR), professor de língua portuguesa (CR), professor de matemática (CR), professor de música (CR), professor de educação infantil 22h (CR), professor de educação infantil 30h (CR), professor de educação infantil 40h (CR), atendente de educação (1 + CR), servente de escola (CR), motorista (1 + CR) Nível: Fundamental, Médio e Superior

Fundamental, Médio e Superior Salário: R$ 2.092,60 a R$ 5.864,07

R$ 2.092,60 a R$ 5.864,07 Prazo: 29 de maio

29 de maio Taxa de inscrição: R$ 45,30 a R$ 135,90

R$ 45,30 a R$ 135,90 Prova: 28 de junho

28 de junho Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Westfália

Vagas: agente administrativo (1 + CR), auxiliar de enfermagem (CR), enfermeiro (CR), farmacêutico de apoio (CR), fiscal tributário (CR), médico ginecologista (1 + CR), médico pediatra (1 + CR), médico veterinário (CR), monitor educacional (1 + CR), motorista (CR), nutricionista (CR), operador de máquinas (1 + CR), operário (CR), professor de educação básica - ciências (CR), professor de educação básica - educação artística (CR), professor de educação básica - educação infantil (1 + CR), professor de educação básica - língua portuguesa (CR), professor de educação básica - matemática (CR), professor de educação básica - música (CR), professor de educação básica - séries iniciais (1 + CR), servente (1 + CR)

agente administrativo (1 + CR), auxiliar de enfermagem (CR), enfermeiro (CR), farmacêutico de apoio (CR), fiscal tributário (CR), médico ginecologista (1 + CR), médico pediatra (1 + CR), médico veterinário (CR), monitor educacional (1 + CR), motorista (CR), nutricionista (CR), operador de máquinas (1 + CR), operário (CR), professor de educação básica - ciências (CR), professor de educação básica - educação artística (CR), professor de educação básica - educação infantil (1 + CR), professor de educação básica - língua portuguesa (CR), professor de educação básica - matemática (CR), professor de educação básica - música (CR), professor de educação básica - séries iniciais (1 + CR), servente (1 + CR) Nível: Fundamental, Médio e Superior

Fundamental, Médio e Superior Salário: R$ 2.224,32 a R$ 8.301,70

R$ 2.224,32 a R$ 8.301,70 Prazo: 10 de junho

10 de junho Taxa de inscrição: R$ 75 a R$ 200

R$ 75 a R$ 200 Prova: 5 de julho

5 de julho Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Ciríaco

Vagas: agente de combate a endemias (1 + CR), assistente social (1 + CR), atendente de creche (4 + CR), auxiliar em saúde bucal (2 + CR), contador (1 + CR), fiscal (1 + CR), fisioterapeuta geral (2 + CR), motorista (2 + CR), oficial administrativo (4 + CR), operador de máquinas (1 + CR), operário (4 + CR), professor de anos iniciais (5 + CR), professor de computação (1 + CR), professor de educação especial (1 + CR), professor de educação física (1 + CR), professor de educação infantil (5 + CR), psicólogo (1 + CR), psicopedagogo (1 + CR), servente (4 + CR), técnico em enfermagem (2 + CR), tesoureiro (1 + CR), vigia (4 + CR), vigilante sanitário (1 + CR)

agente de combate a endemias (1 + CR), assistente social (1 + CR), atendente de creche (4 + CR), auxiliar em saúde bucal (2 + CR), contador (1 + CR), fiscal (1 + CR), fisioterapeuta geral (2 + CR), motorista (2 + CR), oficial administrativo (4 + CR), operador de máquinas (1 + CR), operário (4 + CR), professor de anos iniciais (5 + CR), professor de computação (1 + CR), professor de educação especial (1 + CR), professor de educação física (1 + CR), professor de educação infantil (5 + CR), psicólogo (1 + CR), psicopedagogo (1 + CR), servente (4 + CR), técnico em enfermagem (2 + CR), tesoureiro (1 + CR), vigia (4 + CR), vigilante sanitário (1 + CR) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 1.621 a R$ 6.607,59

R$ 1.621 a R$ 6.607,59 Prazo: 11 de junho

11 de junho Taxa de inscrição: R$ 120 a R$ 180

R$ 120 a R$ 180 Prova: 12 de julho

12 de julho Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de São Vendelino

Vagas: agente administrativo (2 + CR), auxiliar de ensino (1 + CR), cirurgião dentista do ESF (CR), enfermeiro do ESF (1), fiscal (CR), médico (1), merendeira (3 + CR), monitor (3 + CR), motorista (CR), nutricionista do programa nacional de alimentação escolar PNAE (1), operador de máquinas (4 + CR), operário (CR), pedreiro (1), professor de atendimento educacional especializado (1 + CR), professor de educação básica – educação infantil (2 + CR), professor de educação básica diversas áreas (CR), servente (4 + CR)

agente administrativo (2 + CR), auxiliar de ensino (1 + CR), cirurgião dentista do ESF (CR), enfermeiro do ESF (1), fiscal (CR), médico (1), merendeira (3 + CR), monitor (3 + CR), motorista (CR), nutricionista do programa nacional de alimentação escolar PNAE (1), operador de máquinas (4 + CR), operário (CR), pedreiro (1), professor de atendimento educacional especializado (1 + CR), professor de educação básica – educação infantil (2 + CR), professor de educação básica diversas áreas (CR), servente (4 + CR) Nível: Fundamental, Médio e Superior

Fundamental, Médio e Superior Salário: R$ 2.377,20 a R$ 8.820

R$ 2.377,20 a R$ 8.820 Prazo: 14 de maio

14 de maio Taxa de inscrição: R$ 102 a R$ 184

R$ 102 a R$ 184 Prova: 31 de maio

31 de maio Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Progresso

Vagas: assistente social (1 + CR), auxiliar de saúde bucal (CR), fisioterapeuta (1 + CR), médico clínico geral (1 + CR), médico pediatra (1 + CR), motorista (1 + CR), nutricionista (1 + CR), operador de máquinas (1 + CR), operário (1 + CR), psicólogo (1 + CR), técnico em edificações (1 + CR), técnico em enfermagem (1 + CR)

assistente social (1 + CR), auxiliar de saúde bucal (CR), fisioterapeuta (1 + CR), médico clínico geral (1 + CR), médico pediatra (1 + CR), motorista (1 + CR), nutricionista (1 + CR), operador de máquinas (1 + CR), operário (1 + CR), psicólogo (1 + CR), técnico em edificações (1 + CR), técnico em enfermagem (1 + CR) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 1.812,42 e R$ 18.500

R$ 1.812,42 e R$ 18.500 Prazo: 23 de maio

23 de maio Taxa de inscrição: R$ 71,04 a R$ 207,20

R$ 71,04 a R$ 207,20 Prova: 4 de julho

4 de julho Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Carlos Barbosa 2

Vagas: guarda municipal (4 + CR)

guarda municipal (4 + CR) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 4.697,99

R$ 4.697,99 Prazo: 26 de maio

26 de maio Taxa de inscrição: R$ 180

R$ 180 Prova: 26 de julho

26 de julho Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Carlos Barbosa 1

Vagas: agente fiscal (CR), arquiteto e urbanista (CR), assistente social (CR), cirurgião-dentista (CR), enfermeiro (CR), engenheiro civil (CR), médico (CR), médico da estratégia da saúde da família (CR), médico ginecologista e obstetra (CR), médico pediatra (CR), médico psiquiatra (CR), agente administrativo (5), auxiliar geral de escola (CR), motorista (CR), operador de videomonitoramento (CR)

agente fiscal (CR), arquiteto e urbanista (CR), assistente social (CR), cirurgião-dentista (CR), enfermeiro (CR), engenheiro civil (CR), médico (CR), médico da estratégia da saúde da família (CR), médico ginecologista e obstetra (CR), médico pediatra (CR), médico psiquiatra (CR), agente administrativo (5), auxiliar geral de escola (CR), motorista (CR), operador de videomonitoramento (CR) Nível: Médio e Superior

Médio e Superior Salário: R$ 3.507,00 e R$ 14.423,49

R$ 3.507,00 e R$ 14.423,49 Prazo: 26 de maio

26 de maio Taxa de inscrição: R$ 120 e R$ 180

R$ 120 e R$ 180 Prova: 26 de julho

26 de julho Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Universidade Federal do Pampa (Unipampa)

Vagas: professor da carreira do magistério superior – diversas áreas (11)

professor da carreira do magistério superior – diversas áreas (11) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 14.945,96

R$ 14.945,96 Prazo: 14 de maio

14 de maio Taxa de inscrição: R$ 180

R$ 180 Prova: a divulgar

a divulgar Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Mato Leitão

Vagas: motorista (3 + CR), operador de máquinas (1 + CR), atendente de farmácia (1 + CR), auxiliar administrativo (3 + CR), auxiliar em saúde bucal (2), técnico em enfermagem 40h (2 + CR), técnico em enfermagem 20h (1 + CR), agente de controle interno (1), arquiteto (1), assistente social (1 + CR), cirurgião dentista esf 40h (1), cirurgião dentista esf 20h (CR), enfermeiro 40h (1 + CR), enfermeiro 30h (1 + CR), engenheiro civil (CR), farmacêutico (1 + CR), médico ginecologista/obstetra (CR), psicólogo (1 + CR)

motorista (3 + CR), operador de máquinas (1 + CR), atendente de farmácia (1 + CR), auxiliar administrativo (3 + CR), auxiliar em saúde bucal (2), técnico em enfermagem 40h (2 + CR), técnico em enfermagem 20h (1 + CR), agente de controle interno (1), arquiteto (1), assistente social (1 + CR), cirurgião dentista esf 40h (1), cirurgião dentista esf 20h (CR), enfermeiro 40h (1 + CR), enfermeiro 30h (1 + CR), engenheiro civil (CR), farmacêutico (1 + CR), médico ginecologista/obstetra (CR), psicólogo (1 + CR) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 2.002,20 a R$ 10.511,54

R$ 2.002,20 a R$ 10.511,54 Prazo: 17 de maio

17 de maio Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 160

R$ 80 a R$ 160 Prova: 7 de junho

7 de junho Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Porto Alegre

Vagas: farmacêutico (1 + CR), médico veterinário (1 + CR)

farmacêutico (1 + CR), médico veterinário (1 + CR) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 4.795,81 a R$ 9.067,19

R$ 4.795,81 a R$ 9.067,19 Prazo: 15 de maio

15 de maio Taxa de inscrição: R$ 211,44

R$ 211,44 Prova: 5 de julho

5 de julho Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Conselho Regional de Biomedicina da 5ª Região (CRBM 5)

Vagas: contador (30 + CR), fiscal biomédico (30 + CR), agente administrativo (60 + CR)

contador (30 + CR), fiscal biomédico (30 + CR), agente administrativo (60 + CR) Nível: Médio e Superior

Médio e Superior Salário: R$ 3.492,32 e R$ 5.088,60

R$ 3.492,32 e R$ 5.088,60 Prazo: 11 de maio

11 de maio Taxa de inscrição: R$ 50 a R$ 60

R$ 50 a R$ 60 Prova: 31 de maio

31 de maio Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link