Salários de até R$ 18 mil: veja a lista de concursos públicos abertos no RS

Estão abertas as inscrições para 11 concursos públicos no Rio Grande do Sul, que somam 259 vagas – além de formação de cadastro reserva. As oportunidades contemplam todos os níveis de formação, com salários que variam conforme o cargo e podem chegar a R$ 18,5 mil.
A prefeitura de Morro Reuter, no Vale do Sinos, abriu seleção com vagas para a área da educação. Os salários chegam a R$ 5.864,07 e as inscrições vão até 29 de maio. Já a prefeitura de Westfália, no Vale do Taquari, oferece oportunidades para diferentes níveis de escolaridade, com remuneração de até R$ 8.301,70.
No norte do Estado, a prefeitura de Ciríaco também abriu concurso neste início de maio. As vagas são para áreas administrativas, educação, saúde e serviços operacionais. Os salários chegam a R$ 6.607,59. A prova está marcada para o dia 12 de julho.
Lista de concursos públicos abertos no RS
Prefeitura de Morro Reuter
- Vagas: professor anos iniciais (1 + CR), professor de ciências (CR), professor de educação física (CR), professor de geografia (CR), professor de história (CR), professor de língua alemã (CR), professor de língua inglesa (CR), professor de língua portuguesa (CR), professor de matemática (CR), professor de música (CR), professor de educação infantil 22h (CR), professor de educação infantil 30h (CR), professor de educação infantil 40h (CR), atendente de educação (1 + CR), servente de escola (CR), motorista (1 + CR)
- Nível: Fundamental, Médio e Superior
- Salário: R$ 2.092,60 a R$ 5.864,07
- Prazo: 29 de maio
- Taxa de inscrição: R$ 45,30 a R$ 135,90
- Prova: 28 de junho
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Westfália
- Vagas: agente administrativo (1 + CR), auxiliar de enfermagem (CR), enfermeiro (CR), farmacêutico de apoio (CR), fiscal tributário (CR), médico ginecologista (1 + CR), médico pediatra (1 + CR), médico veterinário (CR), monitor educacional (1 + CR), motorista (CR), nutricionista (CR), operador de máquinas (1 + CR), operário (CR), professor de educação básica - ciências (CR), professor de educação básica - educação artística (CR), professor de educação básica - educação infantil (1 + CR), professor de educação básica - língua portuguesa (CR), professor de educação básica - matemática (CR), professor de educação básica - música (CR), professor de educação básica - séries iniciais (1 + CR), servente (1 + CR)
- Nível: Fundamental, Médio e Superior
- Salário: R$ 2.224,32 a R$ 8.301,70
- Prazo: 10 de junho
- Taxa de inscrição: R$ 75 a R$ 200
- Prova: 5 de julho
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Ciríaco
- Vagas: agente de combate a endemias (1 + CR), assistente social (1 + CR), atendente de creche (4 + CR), auxiliar em saúde bucal (2 + CR), contador (1 + CR), fiscal (1 + CR), fisioterapeuta geral (2 + CR), motorista (2 + CR), oficial administrativo (4 + CR), operador de máquinas (1 + CR), operário (4 + CR), professor de anos iniciais (5 + CR), professor de computação (1 + CR), professor de educação especial (1 + CR), professor de educação física (1 + CR), professor de educação infantil (5 + CR), psicólogo (1 + CR), psicopedagogo (1 + CR), servente (4 + CR), técnico em enfermagem (2 + CR), tesoureiro (1 + CR), vigia (4 + CR), vigilante sanitário (1 + CR)
- Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 1.621 a R$ 6.607,59
- Prazo: 11 de junho
- Taxa de inscrição: R$ 120 a R$ 180
- Prova: 12 de julho
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de São Vendelino
- Vagas: agente administrativo (2 + CR), auxiliar de ensino (1 + CR), cirurgião dentista do ESF (CR), enfermeiro do ESF (1), fiscal (CR), médico (1), merendeira (3 + CR), monitor (3 + CR), motorista (CR), nutricionista do programa nacional de alimentação escolar PNAE (1), operador de máquinas (4 + CR), operário (CR), pedreiro (1), professor de atendimento educacional especializado (1 + CR), professor de educação básica – educação infantil (2 + CR), professor de educação básica diversas áreas (CR), servente (4 + CR)
- Nível: Fundamental, Médio e Superior
- Salário: R$ 2.377,20 a R$ 8.820
- Prazo: 14 de maio
- Taxa de inscrição: R$ 102 a R$ 184
- Prova: 31 de maio
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Progresso
- Vagas: assistente social (1 + CR), auxiliar de saúde bucal (CR), fisioterapeuta (1 + CR), médico clínico geral (1 + CR), médico pediatra (1 + CR), motorista (1 + CR), nutricionista (1 + CR), operador de máquinas (1 + CR), operário (1 + CR), psicólogo (1 + CR), técnico em edificações (1 + CR), técnico em enfermagem (1 + CR)
- Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 1.812,42 e R$ 18.500
- Prazo: 23 de maio
- Taxa de inscrição: R$ 71,04 a R$ 207,20
- Prova: 4 de julho
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Carlos Barbosa 2
- Vagas: guarda municipal (4 + CR)
- Nível: Superior
- Salário: R$ 4.697,99
- Prazo: 26 de maio
- Taxa de inscrição: R$ 180
- Prova: 26 de julho
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Carlos Barbosa 1
- Vagas: agente fiscal (CR), arquiteto e urbanista (CR), assistente social (CR), cirurgião-dentista (CR), enfermeiro (CR), engenheiro civil (CR), médico (CR), médico da estratégia da saúde da família (CR), médico ginecologista e obstetra (CR), médico pediatra (CR), médico psiquiatra (CR), agente administrativo (5), auxiliar geral de escola (CR), motorista (CR), operador de videomonitoramento (CR)
- Nível: Médio e Superior
- Salário: R$ 3.507,00 e R$ 14.423,49
- Prazo: 26 de maio
- Taxa de inscrição: R$ 120 e R$ 180
- Prova: 26 de julho
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Universidade Federal do Pampa (Unipampa)
- Vagas: professor da carreira do magistério superior – diversas áreas (11)
- Nível: Superior
- Salário: R$ 14.945,96
- Prazo: 14 de maio
- Taxa de inscrição: R$ 180
- Prova: a divulgar
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Mato Leitão
- Vagas: motorista (3 + CR), operador de máquinas (1 + CR), atendente de farmácia (1 + CR), auxiliar administrativo (3 + CR), auxiliar em saúde bucal (2), técnico em enfermagem 40h (2 + CR), técnico em enfermagem 20h (1 + CR), agente de controle interno (1), arquiteto (1), assistente social (1 + CR), cirurgião dentista esf 40h (1), cirurgião dentista esf 20h (CR), enfermeiro 40h (1 + CR), enfermeiro 30h (1 + CR), engenheiro civil (CR), farmacêutico (1 + CR), médico ginecologista/obstetra (CR), psicólogo (1 + CR)
- Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 2.002,20 a R$ 10.511,54
- Prazo: 17 de maio
- Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 160
- Prova: 7 de junho
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Porto Alegre
- Vagas: farmacêutico (1 + CR), médico veterinário (1 + CR)
- Nível: Superior
- Salário: R$ 4.795,81 a R$ 9.067,19
- Prazo: 15 de maio
- Taxa de inscrição: R$ 211,44
- Prova: 5 de julho
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Conselho Regional de Biomedicina da 5ª Região (CRBM 5)
- Vagas: contador (30 + CR), fiscal biomédico (30 + CR), agente administrativo (60 + CR)
- Nível: Médio e Superior
- Salário: R$ 3.492,32 e R$ 5.088,60
- Prazo: 11 de maio
- Taxa de inscrição: R$ 50 a R$ 60
- Prova: 31 de maio
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
*Produção: Juliano Lannes