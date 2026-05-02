Salários de até R$ 18 mil: veja a lista de concursos públicos abertos no RS

Oportunidades estão disponíveis em várias regiões do Estado. smolaw11 / stock.adobe.com

Estão abertas as inscrições para 18 concursos públicos no Rio Grande do Sul, que somam 334 vagas – além de formação de cadastro reserva. As oportunidades contemplam todos os níveis de formação, com salários que variam conforme o cargo e podem chegar a R$ 18,5 mil.

A prefeitura de Progresso, município do Vale do Taquari, abriu concurso com vagas para diversos níveis de escolaridade e tem a remuneração mais alta da lista: R$ 18.500 para o cargo de médico clínico geral. As inscrições seguem até 23 de maio, com prova prevista para 4 de julho.

Já a prefeitura de Carlos Barbosa, na Serra, lançou dois editais, contemplando tanto vagas imediatas quanto cadastro reserva em diferentes áreas. As provas estão previstas para o dia 26 de julho.

Lista de concursos públicos abertos no RS

Prefeitura de São Vendelino

Vagas: agente administrativo (2 + CR), auxiliar de ensino (1 + CR), cirurgião dentista do ESF (CR), enfermeiro do ESF (1), fiscal (CR), médico (1), merendeira (3 + CR), monitor (3 + CR), motorista (CR), nutricionista do programa nacional de alimentação escolar PNAE (1), operador de máquinas (4 + CR), operário (CR), pedreiro (1), professor de atendimento educacional especializado (1 + CR), professor de educação básica – educação infantil (2 + CR), professor de educação básica diversas áreas (CR), servente (4 + CR)

agente administrativo (2 + CR), auxiliar de ensino (1 + CR), cirurgião dentista do ESF (CR), enfermeiro do ESF (1), fiscal (CR), médico (1), merendeira (3 + CR), monitor (3 + CR), motorista (CR), nutricionista do programa nacional de alimentação escolar PNAE (1), operador de máquinas (4 + CR), operário (CR), pedreiro (1), professor de atendimento educacional especializado (1 + CR), professor de educação básica – educação infantil (2 + CR), professor de educação básica diversas áreas (CR), servente (4 + CR) Nível: Fundamental, Médio e Superior

Fundamental, Médio e Superior Salário: R$ 2.377,20 a R$ 8.820

R$ 2.377,20 a R$ 8.820 Prazo: 14 de maio

14 de maio Taxa de inscrição: R$ 102 a R$ 184

R$ 102 a R$ 184 Prova: 31 de maio

31 de maio Onde se inscrever: neste link

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Prefeitura de Progresso

Vagas: assistente social (1 + CR), auxiliar de saúde bucal (CR), fisioterapeuta (1 + CR), médico clínico geral (1 + CR), médico pediatra (1 + CR), motorista (1 + CR), nutricionista (1 + CR), operador de máquinas (1 + CR), operário (1 + CR), psicólogo (1 + CR), técnico em edificações (1 + CR), técnico em enfermagem (1 + CR)

assistente social (1 + CR), auxiliar de saúde bucal (CR), fisioterapeuta (1 + CR), médico clínico geral (1 + CR), médico pediatra (1 + CR), motorista (1 + CR), nutricionista (1 + CR), operador de máquinas (1 + CR), operário (1 + CR), psicólogo (1 + CR), técnico em edificações (1 + CR), técnico em enfermagem (1 + CR) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 1.812,42 e R$ 18.500

R$ 1.812,42 e R$ 18.500 Prazo: 23 de maio

23 de maio Taxa de inscrição: R$ 71,04 a R$ 207,20

R$ 71,04 a R$ 207,20 Prova: 4 de julho

4 de julho Onde se inscrever: neste link

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Prefeitura de Carlos Barbosa 2

Vagas: guarda municipal (4 + CR)

guarda municipal (4 + CR) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 4.697,99

R$ 4.697,99 Prazo: 26 de maio

26 de maio Taxa de inscrição: R$ 180

R$ 180 Prova: 26 de julho

26 de julho Onde se inscrever: neste link

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Prefeitura de Carlos Barbosa 1

Vagas: agente fiscal (CR), arquiteto e urbanista (CR), assistente social (CR), cirurgião-dentista (CR), enfermeiro (CR), engenheiro civil (CR), médico (CR), médico da estratégia da saúde da família (CR), médico ginecologista e obstetra (CR), médico pediatra (CR), médico psiquiatra (CR), agente administrativo (5), auxiliar geral de escola (CR), motorista (CR), operador de videomonitoramento (CR)

agente fiscal (CR), arquiteto e urbanista (CR), assistente social (CR), cirurgião-dentista (CR), enfermeiro (CR), engenheiro civil (CR), médico (CR), médico da estratégia da saúde da família (CR), médico ginecologista e obstetra (CR), médico pediatra (CR), médico psiquiatra (CR), agente administrativo (5), auxiliar geral de escola (CR), motorista (CR), operador de videomonitoramento (CR) Nível: Médio e Superior

Médio e Superior Salário: R$ 3.507,00 e R$ 14.423,49

R$ 3.507,00 e R$ 14.423,49 Prazo: 26 de maio

26 de maio Taxa de inscrição: R$ 120 e R$ 180

R$ 120 e R$ 180 Prova: 26 de julho

26 de julho Onde se inscrever: neste link

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Universidade Federal do Pampa (Unipampa)

Vagas: professor da carreira do magistério superior – diversas áreas (11)

professor da carreira do magistério superior – diversas áreas (11) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 14.945,96

R$ 14.945,96 Prazo: 14 de maio

14 de maio Taxa de inscrição: R$ 180

R$ 180 Prova: a divulgar

a divulgar Onde se inscrever: neste link

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Prefeitura de Mato Leitão

Vagas: motorista (3 + CR), operador de máquinas (1 + CR), atendente de farmácia (1 + CR), auxiliar administrativo (3 + CR), auxiliar em saúde bucal (2), técnico em enfermagem 40h (2 + CR), técnico em enfermagem 20h (1 + CR), agente de controle interno (1), arquiteto (1), assistente social (1 + CR), cirurgião dentista esf 40h (1), cirurgião dentista esf 20h (CR), enfermeiro 40h (1 + CR), enfermeiro 30h (1 + CR), engenheiro civil (CR), farmacêutico (1 + CR), médico ginecologista/obstetra (CR), psicólogo (1 + CR)

motorista (3 + CR), operador de máquinas (1 + CR), atendente de farmácia (1 + CR), auxiliar administrativo (3 + CR), auxiliar em saúde bucal (2), técnico em enfermagem 40h (2 + CR), técnico em enfermagem 20h (1 + CR), agente de controle interno (1), arquiteto (1), assistente social (1 + CR), cirurgião dentista esf 40h (1), cirurgião dentista esf 20h (CR), enfermeiro 40h (1 + CR), enfermeiro 30h (1 + CR), engenheiro civil (CR), farmacêutico (1 + CR), médico ginecologista/obstetra (CR), psicólogo (1 + CR) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 2.002,20 a R$ 10.511,54

R$ 2.002,20 a R$ 10.511,54 Prazo: 17 de maio

17 de maio Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 160

R$ 80 a R$ 160 Prova: 7 de junho

7 de junho Onde se inscrever: neste link

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Prefeitura de Nova Roma do Sul

Vagas: agente administrativo II (CR), agente de manutenção e reparos II - mecânico (1), agente de manutenção e reparos II - pedreiro (1), cirurgião dentista (CR), enfermeiro (CR), fiscal sanitário e do meio ambiente (CR), fonoaudiólogo (1), médico (1), médico especialista – pediatra (CR), monitor de educação básica (1), motorista (CR), nutricionista (1), operador de máquinas (1), psicólogo (1), técnico em contabilidade (CR)

agente administrativo II (CR), agente de manutenção e reparos II - mecânico (1), agente de manutenção e reparos II - pedreiro (1), cirurgião dentista (CR), enfermeiro (CR), fiscal sanitário e do meio ambiente (CR), fonoaudiólogo (1), médico (1), médico especialista – pediatra (CR), monitor de educação básica (1), motorista (CR), nutricionista (1), operador de máquinas (1), psicólogo (1), técnico em contabilidade (CR) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 1.991,92 a R$ 12.973,91

R$ 1.991,92 a R$ 12.973,91 Prazo: 9 de maio

9 de maio Taxa de inscrição: R$ 74,55 a R$ 124,25

R$ 74,55 a R$ 124,25 Prova: 28 de junho

28 de junho Onde se inscrever: neste link

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Prefeitura de São Martinho

Vagas: assistente social (CR), contador (CR), controlador interno (1 + CR), dentista (CR), enfermeiro (CR), engenheiro civil (1 + CR), farmacêutico (CR), fonoaudiólogo (CR), médico i (CR), médico II (1 + CR), professores (diversas áreas) (CR), psicólogo II (CR), técnico em contabilidade (CR), técnico em enfermagem (CR), agente comunitário de saúde (2 + CR), agente de combate a endemias (2 + CR), assistente administrativo (1 + CR), auxiliar em saúde bucal (1 + CR), monitor de escola (10 + CR), secretário de escola (CR), motorista (CR), doméstica (2 + CR), merendeira (CR), operador de máquinas (2 + CR), operário (2 + CR)

assistente social (CR), contador (CR), controlador interno (1 + CR), dentista (CR), enfermeiro (CR), engenheiro civil (1 + CR), farmacêutico (CR), fonoaudiólogo (CR), médico i (CR), médico II (1 + CR), professores (diversas áreas) (CR), psicólogo II (CR), técnico em contabilidade (CR), técnico em enfermagem (CR), agente comunitário de saúde (2 + CR), agente de combate a endemias (2 + CR), assistente administrativo (1 + CR), auxiliar em saúde bucal (1 + CR), monitor de escola (10 + CR), secretário de escola (CR), motorista (CR), doméstica (2 + CR), merendeira (CR), operador de máquinas (2 + CR), operário (2 + CR) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 1.508,16 a R$ 12.900,60

R$ 1.508,16 a R$ 12.900,60 Prazo: 8 de maio

8 de maio Taxa de inscrição: R$ 78,39 a R$ 235,16

R$ 78,39 a R$ 235,16 Prova: 21 de junho

21 de junho Onde se inscrever: neste link

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Prefeitura de Fagundes Varela 2

Vagas: professor de arte (CR), professor de educação física (CR), professor de educação infantil (CR), professor de ensino fundamental (CR), professor de língua estrangeira - inglês (CR)

professor de arte (CR), professor de educação física (CR), professor de educação infantil (CR), professor de ensino fundamental (CR), professor de língua estrangeira - inglês (CR) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 2.864,06

R$ 2.864,06 Prazo: 9 de maio

9 de maio Taxa de inscrição: R$ 90

R$ 90 Prova: 27 de junho

27 de junho Onde se inscrever: neste link

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Prefeitura de Fagundes Varela 1

Vagas: agente de combate a endemias (CR), agente de fiscalização e controle de obras (1 + CR), agente de fiscalização sanitária e ambiental (1 + CR), assistente social (CR), auxiliar administrativo (CR), contador (CR), doméstico (CR), médico 16 horas (CR), merendeira (1 + CR), monitor de escola (CR), motorista (CR), motorista da saúde (1 + CR), operário especializado (1 + CR), secretário de escola (CR), técnico em enfermagem (CR)

agente de combate a endemias (CR), agente de fiscalização e controle de obras (1 + CR), agente de fiscalização sanitária e ambiental (1 + CR), assistente social (CR), auxiliar administrativo (CR), contador (CR), doméstico (CR), médico 16 horas (CR), merendeira (1 + CR), monitor de escola (CR), motorista (CR), motorista da saúde (1 + CR), operário especializado (1 + CR), secretário de escola (CR), técnico em enfermagem (CR) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 1.982 a R$ 11.015

R$ 1.982 a R$ 11.015 Prazo: 9 de maio

9 de maio Taxa de inscrição: R$ 60 a R$ 180

R$ 60 a R$ 180 Prova: 27 de junho

27 de junho Onde se inscrever: neste link

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Prefeitura de Porto Alegre

Vagas: farmacêutico (1 + CR), médico veterinário (1 + CR)

farmacêutico (1 + CR), médico veterinário (1 + CR) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 4.795,81 a R$ 9.067,19

R$ 4.795,81 a R$ 9.067,19 Prazo: 15 de maio

15 de maio Taxa de inscrição: R$ 211,44

R$ 211,44 Prova: 5 de julho

5 de julho Onde se inscrever: neste link

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Conselho Regional de Biomedicina da 5ª Região (CRBM 5)

Vagas: contador (30 + CR), fiscal biomédico (30 + CR), agente administrativo (60 + CR)

contador (30 + CR), fiscal biomédico (30 + CR), agente administrativo (60 + CR) Nível: Médio e Superior

Médio e Superior Salário: R$ 3.492,32 e R$ 5.088,60

R$ 3.492,32 e R$ 5.088,60 Prazo: 11 de maio

11 de maio Taxa de inscrição: R$ 50 a R$ 60

R$ 50 a R$ 60 Prova: 31 de maio

31 de maio Onde se inscrever: neste link

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Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)

Vagas: professor assistente - diversas áreas (16)

professor assistente - diversas áreas (16) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 13.288,85

R$ 13.288,85 Prazo: 5 de maio

5 de maio Taxa de inscrição: R$ 398

R$ 398 Prova: 20 de junho a 3 de outubro (período provável)

20 de junho a 3 de outubro (período provável) Onde se inscrever: neste link

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Prefeitura de São Leopoldo

Vagas: agente administrativo III (5 + CR), agente de cadastramento em programas sociais (CR), agente defesa civil (5 + CR), atendente social (3 + CR), auxiliar de saúde bucal (5 + CR), educador social (CR), fiscal municipal (CR), agente de fiscalização ambiental químico (CR), agente de fiscalização ambiental tratamento de efluentes (CR), técnico de enfermagem (3 + CR), técnico em eletrotécnico (CR), técnico em desenvolvimento de sistemas (2 + CR), técnico em rede de computadores (4 + CR), técnico em tecnologia da informação (12 + CR), topógrafo (CR), analista de sistemas (CR), analista em segurança da informação (1 + CR), analista em tecnologia da informação (3 + CR), arquiteto (CR), arquivista (1 + CR), assistente social (CR), biólogo (CR), cirurgião dentista/endodontista (1 + CR), cirurgião dentista/periodontista (CR), contador (CR), enfermeiro (CR), engenheiro ambiental (CR), engenheiro civil (CR), fiscal tributário (CR), fonoaudiólogo (CR), médico do trabalho (CR), médico veterinário (CR), nutricionista (CR), odontólogo cirurgião bucomaxilofacial (CR), odontopediatra (CR), procurador do município (CR), psicólogo (CR)

agente administrativo III (5 + CR), agente de cadastramento em programas sociais (CR), agente defesa civil (5 + CR), atendente social (3 + CR), auxiliar de saúde bucal (5 + CR), educador social (CR), fiscal municipal (CR), agente de fiscalização ambiental químico (CR), agente de fiscalização ambiental tratamento de efluentes (CR), técnico de enfermagem (3 + CR), técnico em eletrotécnico (CR), técnico em desenvolvimento de sistemas (2 + CR), técnico em rede de computadores (4 + CR), técnico em tecnologia da informação (12 + CR), topógrafo (CR), analista de sistemas (CR), analista em segurança da informação (1 + CR), analista em tecnologia da informação (3 + CR), arquiteto (CR), arquivista (1 + CR), assistente social (CR), biólogo (CR), cirurgião dentista/endodontista (1 + CR), cirurgião dentista/periodontista (CR), contador (CR), enfermeiro (CR), engenheiro ambiental (CR), engenheiro civil (CR), fiscal tributário (CR), fonoaudiólogo (CR), médico do trabalho (CR), médico veterinário (CR), nutricionista (CR), odontólogo cirurgião bucomaxilofacial (CR), odontopediatra (CR), procurador do município (CR), psicólogo (CR) Nível: Médio, Técnico e Superior

Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 2.450,98 a R$ 7.211,78

R$ 2.450,98 a R$ 7.211,78 Prazo: 6 de maio

6 de maio Taxa de inscrição: R$ 190,20 a R$ 253,60

R$ 190,20 a R$ 253,60 Prova: 5 de julho

5 de julho Onde se inscrever: neste link

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Prefeitura de Quevedos

Vagas: agente administrativo (1 + CR), agente administrativo auxiliar (1 + CR), agente comunitário de saúde (microárea 5) (CR), agente de combate a endemias (1 + CR), agente municipal de controle interno (1 + CR), assessor - área jurídica (1 + CR), auxiliar escolar (1 + CR), auxiliar de consultório dentário (1 + CR), engenheiro civil (1 + CR), fiscal de tributos (1 + CR), fonoaudiólogo (1 + CR), monitor (1 + CR), motorista (1 + CR), nutricionista (1 + CR), operador de máquinas (1 + CR), operário especializado (1 + CR), professor de educação especial (1 + CR), psicólogo (1 + CR), técnico em contabilidade (1 + CR), médico veterinário (1 + CR)

agente administrativo (1 + CR), agente administrativo auxiliar (1 + CR), agente comunitário de saúde (microárea 5) (CR), agente de combate a endemias (1 + CR), agente municipal de controle interno (1 + CR), assessor - área jurídica (1 + CR), auxiliar escolar (1 + CR), auxiliar de consultório dentário (1 + CR), engenheiro civil (1 + CR), fiscal de tributos (1 + CR), fonoaudiólogo (1 + CR), monitor (1 + CR), motorista (1 + CR), nutricionista (1 + CR), operador de máquinas (1 + CR), operário especializado (1 + CR), professor de educação especial (1 + CR), psicólogo (1 + CR), técnico em contabilidade (1 + CR), médico veterinário (1 + CR) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 1.664,09 a R$ 8.960,60

R$ 1.664,09 a R$ 8.960,60 Prazo: 8 de maio

8 de maio Taxa de inscrição: R$ 75 a R$ 150

R$ 75 a R$ 150 Prova: 31 de maio

31 de maio Onde se inscrever: neste link

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Prefeitura de Esteio 2

Vagas: sepultador (CR), mecânico de veículos (CR), operador de máquinas (CR), agente comunitário de saúde - diversas UBS (CR), agente de combate às endemias (CR), assistente administrativo (CR), fiscal (CR), guarda municipal (CR), técnico de enfermagem (CR), técnico de enfermagem do trabalho (CR), técnico de saúde bucal (CR), técnico em biblioteconomia (CR), técnico em informática (CR), técnico em nutrição (CR), técnico em segurança do trabalho (CR), analista administrativo (CR), analista de sistemas (CR), arquiteto (CR), arquivista (CR), assistente social (CR), auditor fiscal de tributos (CR), bibliotecário (CR), biólogo (CR), contador (CR), enfermeiro assistencial (CR), engenheiro agrônomo (CR), engenheiro civil (CR), engenheiro do trabalho (CR), engenheiro eletricista (CR), engenheiro químico (CR), farmacêutico (CR), fisioterapeuta (CR), fonoaudiólogo (CR), jornalista (CR), médico comunitário (CR), médico generalista (CR), médico gineco-obstetra (CR), médico infectologista (CR), médico infectologista infantil (CR), médico pediatra (CR), médico psiquiatra (CR), médico psiquiatra infantil (CR), médico veterinário (CR), museólogo (CR), nutricionista (CR), odontólogo (CR), preparador físico (CR), procurador municipal (CR), psicólogo (CR), psicopedagogo (CR), terapeuta ocupacional (CR)

sepultador (CR), mecânico de veículos (CR), operador de máquinas (CR), agente comunitário de saúde - diversas UBS (CR), agente de combate às endemias (CR), assistente administrativo (CR), fiscal (CR), guarda municipal (CR), técnico de enfermagem (CR), técnico de enfermagem do trabalho (CR), técnico de saúde bucal (CR), técnico em biblioteconomia (CR), técnico em informática (CR), técnico em nutrição (CR), técnico em segurança do trabalho (CR), analista administrativo (CR), analista de sistemas (CR), arquiteto (CR), arquivista (CR), assistente social (CR), auditor fiscal de tributos (CR), bibliotecário (CR), biólogo (CR), contador (CR), enfermeiro assistencial (CR), engenheiro agrônomo (CR), engenheiro civil (CR), engenheiro do trabalho (CR), engenheiro eletricista (CR), engenheiro químico (CR), farmacêutico (CR), fisioterapeuta (CR), fonoaudiólogo (CR), jornalista (CR), médico comunitário (CR), médico generalista (CR), médico gineco-obstetra (CR), médico infectologista (CR), médico infectologista infantil (CR), médico pediatra (CR), médico psiquiatra (CR), médico psiquiatra infantil (CR), médico veterinário (CR), museólogo (CR), nutricionista (CR), odontólogo (CR), preparador físico (CR), procurador municipal (CR), psicólogo (CR), psicopedagogo (CR), terapeuta ocupacional (CR) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 1.724,25 e R$ 11.248,03

R$ 1.724,25 e R$ 11.248,03 Prazo: 4 de maio

4 de maio Taxa de inscrição: R$ 79 a R$ 150

R$ 79 a R$ 150 Prova: 21 de junho

21 de junho Onde se inscrever: neste link

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Prefeitura de Esteio 1

Vagas: professor - várias áreas (CR)

professor - várias áreas (CR) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 3.102,52

R$ 3.102,52 Prazo: 4 de maio

4 de maio Taxa de inscrição: R$ 150

R$ 150 Prova: 21 de junho

21 de junho Onde se inscrever: neste link

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Prefeitura de Caibaté

Vagas: operador de máquinas (CR), operário (2 + CR), pedreiro (CR), servente (CR), agente administrativo (1 + CR), agente de endemias (1), auxiliar de saúde bucal (CR), motorista (1 + CR), técnico agrícola (CR), técnico de enfermagem (CR), tesoureiro (CR), assistente social (1 + CR), cirurgião-dentista (1 + CR), enfermeiro (1 + CR), engenheiro civil (CR), fisioterapeuta i (CR), fonoaudiólogo (1 + CR), médico II (1), médico veterinário (CR), monitor de educação II (5 + CR), nutricionista (CR), psicólogo (1 + CR), psicopedagogo (1 + CR), terapeuta ocupacional (1 + CR), contador legislativo (CR), professor área 1 - anos iniciais (CR), professor área 2 - letras/inglês (CR), professor área 2 - educação física (CR), professor área 2 - matemática (CR)

operador de máquinas (CR), operário (2 + CR), pedreiro (CR), servente (CR), agente administrativo (1 + CR), agente de endemias (1), auxiliar de saúde bucal (CR), motorista (1 + CR), técnico agrícola (CR), técnico de enfermagem (CR), tesoureiro (CR), assistente social (1 + CR), cirurgião-dentista (1 + CR), enfermeiro (1 + CR), engenheiro civil (CR), fisioterapeuta i (CR), fonoaudiólogo (1 + CR), médico II (1), médico veterinário (CR), monitor de educação II (5 + CR), nutricionista (CR), psicólogo (1 + CR), psicopedagogo (1 + CR), terapeuta ocupacional (1 + CR), contador legislativo (CR), professor área 1 - anos iniciais (CR), professor área 2 - letras/inglês (CR), professor área 2 - educação física (CR), professor área 2 - matemática (CR) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 2.228,17 a R$ 17.349,67

R$ 2.228,17 a R$ 17.349,67 Prazo: 7 de maio

7 de maio Taxa de inscrição: R$ 75 a R$ 150

R$ 75 a R$ 150 Prova: 31 de maio

31 de maio Onde se inscrever: neste link

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