Polícia Penal do RS abre edital de concurso com salários de até R$ 9,7 mil

Das 213 vagas, 84 são para policial penal no Rio Grande do Sul. Divulgação / Polícia Penal

A Polícia Penal do Rio Grande do Sul lançou nesta terça-feira (12) edital de concurso com mais de 200 vagas para três cargos. O salário inicial varia de R$ 5.159,25 a R$ 9.745,26.

No total, são 84 vagas para policial penal, 121 para analista e oito para técnico administrativo, com formação de cadastro reserva. As informações completas foram publicadas no Diário Oficial do Estado e a banca organizadora é a Fundatec.

As inscrições abrem nesta terça-feira e seguem até 12 de junho. A taxa é de R$ 282,79 para os cargos de nível superior e de R$ 124,04 para os cargos de nível médio.

Exigências

O cargo de técnico administrativo é de nível médio. Já os cargos de policial penal e analista exigem nível superior. Além da escolaridade, um dos requisitos é possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B.

Etapas

Os candidatos a policial penal serão submetidos a quatro etapas: prova teórica, teste de aptidão física, avaliação psicológica e investigação de vida pregressa. Para o cargo de analista, não haverá teste físico.

O cargo de técnico administrativo exige, como escolaridade mínima para ingresso, ensino médio completo. A aprovação ocorrerá em três etapas: prova teórica, avaliação psicológica e investigação de vida pregressa. São ofertadas oito vagas, além da formação de cadastro reserva.

Inscrições