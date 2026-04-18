Salários de até R$ 20 mil: veja a lista de concursos públicos abertos no RS

Oportunidades estão disponíveis em várias regiões do Estado. arrowsmith2 / stock.adobe.com

Estão abertas as inscrições para 20 concursos públicos no Rio Grande do Sul, que somam 386 vagas – além de formação de cadastro reserva. As oportunidades contemplam todos os níveis de formação, com remunerações que variam conforme o cargo e podem chegar a R$ 20,1 mil.

A Prefeitura de Porto Alegre abriu concurso público com vagas para nível Superior, com salários que chegam a R$ 9.067,19. As inscrições seguem até 15 de maio, e a prova está prevista para 5 de julho.

Já a Prefeitura de Fagundes Varela abriu dois editais de concurso público, contemplando vagas em cadastro reserva e algumas oportunidades imediatas para nível Superior, na área da educação, e também para níveis Fundamental, Médio, Técnico e Superior em diferentes setores da administração municipal. As inscrições vão até 9 de maio, com provas previstas para 27 de junho.

Lista de concursos públicos abertos no RS

Prefeitura de Nova Roma do Sul*

Vagas: agente administrativo II (CR), agente de manutenção e reparos II - mecânico (1), agente de manutenção e reparos II - pedreiro (1), cirurgião dentista (CR), enfermeiro (CR), fiscal sanitário e do meio ambiente (CR), fonoaudiólogo (1), médico (1), médico especialista - pediatra (CR), monitor de educação básica (1), motorista (CR), nutricionista (1), operador de máquinas (1), psicólogo (1), técnico em contabilidade (CR)

agente administrativo II (CR), agente de manutenção e reparos II - mecânico (1), agente de manutenção e reparos II - pedreiro (1), cirurgião dentista (CR), enfermeiro (CR), fiscal sanitário e do meio ambiente (CR), fonoaudiólogo (1), médico (1), médico especialista - pediatra (CR), monitor de educação básica (1), motorista (CR), nutricionista (1), operador de máquinas (1), psicólogo (1), técnico em contabilidade (CR) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 1.991,92 a R$ 12.973,91

R$ 1.991,92 a R$ 12.973,91 Prazo: 9 de maio

9 de maio Taxa de inscrição: R$ 74,55 a R$ 124,25

R$ 74,55 a R$ 124,25 Prova: 28 de junho

28 de junho Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de São Martinho*

Vagas: assistente social (CR), contador (CR), controlador interno (1 + CR), dentista (CR), enfermeiro (CR), engenheiro civil (1 + CR), farmacêutico (CR), fonoaudiólogo (CR), médico i (CR), médico II (1 + CR), professores (diversas áreas) (CR), psicólogo II (CR), técnico em contabilidade (CR), técnico em enfermagem (CR), agente comunitário de saúde (2 + CR), agente de combate a endemias (2 + CR), assistente administrativo (1 + CR), auxiliar em saúde bucal (1 + CR), monitor de escola (10 + CR), secretário de escola (CR), motorista (CR), doméstica (2 + CR), merendeira (CR), operador de máquinas (2 + CR), operário (2 + CR)

assistente social (CR), contador (CR), controlador interno (1 + CR), dentista (CR), enfermeiro (CR), engenheiro civil (1 + CR), farmacêutico (CR), fonoaudiólogo (CR), médico i (CR), médico II (1 + CR), professores (diversas áreas) (CR), psicólogo II (CR), técnico em contabilidade (CR), técnico em enfermagem (CR), agente comunitário de saúde (2 + CR), agente de combate a endemias (2 + CR), assistente administrativo (1 + CR), auxiliar em saúde bucal (1 + CR), monitor de escola (10 + CR), secretário de escola (CR), motorista (CR), doméstica (2 + CR), merendeira (CR), operador de máquinas (2 + CR), operário (2 + CR) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 1.508,16 a R$ 12.900,60

R$ 1.508,16 a R$ 12.900,60 Prazo: 8 de maio

8 de maio Taxa de inscrição: R$ 78,39 a R$ 235,16

R$ 78,39 a R$ 235,16 Prova: 21 de junho

21 de junho Onde se inscrever: neste link

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Prefeitura de Fagundes Varela 2*

Vagas: professor de arte (CR), professor de educação física (CR), professor de educação infantil (CR), professor de ensino fundamental (CR), professor de língua estrangeira - inglês (CR)

professor de arte (CR), professor de educação física (CR), professor de educação infantil (CR), professor de ensino fundamental (CR), professor de língua estrangeira - inglês (CR) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 2.864,06

R$ 2.864,06 Prazo: 9 de maio

9 de maio Taxa de inscrição: R$ 90

R$ 90 Prova: 27 de junho

27 de junho Onde se inscrever: neste link

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Prefeitura de Fagundes Varela 1*

Vagas: agente de combate a endemias (CR), agente de fiscalização e controle de obras (1 + CR), agente de fiscalização sanitária e ambiental (1 + CR), assistente social (CR), auxiliar administrativo (CR), contador (CR), doméstico (CR), médico 16 horas (CR), merendeira (1 + CR), monitor de escola (CR), motorista (CR), motorista da saúde (1 + CR), operário especializado (1 + CR), secretário de escola (CR), técnico em enfermagem (CR)

agente de combate a endemias (CR), agente de fiscalização e controle de obras (1 + CR), agente de fiscalização sanitária e ambiental (1 + CR), assistente social (CR), auxiliar administrativo (CR), contador (CR), doméstico (CR), médico 16 horas (CR), merendeira (1 + CR), monitor de escola (CR), motorista (CR), motorista da saúde (1 + CR), operário especializado (1 + CR), secretário de escola (CR), técnico em enfermagem (CR) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 1.982 a R$ 11.015

R$ 1.982 a R$ 11.015 Prazo: 9 de maio

9 de maio Taxa de inscrição: R$ 60 a R$ 180

R$ 60 a R$ 180 Prova: 27 de junho

27 de junho Onde se inscrever: neste link

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Prefeitura de Herval*

Vagas: agente de controle interno (1 + CR), agente de fiscalização (1 + CR), fiscal tributário da receita municipal (CR), cirurgião dentista (CR), médico clínico geral (CR), médico veterinário (CR), psicólogo (1 + CR), técnico de enfermagem (1 + CR), professor de educação física (CR), professor de português (CR)

agente de controle interno (1 + CR), agente de fiscalização (1 + CR), fiscal tributário da receita municipal (CR), cirurgião dentista (CR), médico clínico geral (CR), médico veterinário (CR), psicólogo (1 + CR), técnico de enfermagem (1 + CR), professor de educação física (CR), professor de português (CR) Nível: Médio, Técnico e Superior

Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 1.669,94 a R$ 4.040,85

R$ 1.669,94 a R$ 4.040,85 Prazo: 29 de abril

29 de abril Taxa de inscrição: R$ 90 a R$ 120

R$ 90 a R$ 120 Prova: 17 de maio

17 de maio Onde se inscrever: neste link

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Prefeitura de Porto Alegre*

Vagas: farmacêutico (1 + CR), médico veterinário (1 + CR)

farmacêutico (1 + CR), médico veterinário (1 + CR) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 4.795,81 a R$ 9.067,19

R$ 4.795,81 a R$ 9.067,19 Prazo: 15 de maio

15 de maio Taxa de inscrição: R$ 211,44

R$ 211,44 Prova: 5 de julho

5 de julho Onde se inscrever: neste link

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Conselho Regional de Biomedicina da 5ª Região (CRBM 5)

Vagas: contador (30 + CR), fiscal biomédico (30 + CR), agente administrativo (60 + CR)

contador (30 + CR), fiscal biomédico (30 + CR), agente administrativo (60 + CR) Nível: Médio e Superior

Médio e Superior Salário: R$ 3.492,32 e R$ 5.088,60

R$ 3.492,32 e R$ 5.088,60 Prazo: 11 de maio

11 de maio Taxa de inscrição: R$ 50 a R$ 60

R$ 50 a R$ 60 Prova: 31 de maio

31 de maio Onde se inscrever: neste link

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Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)

Vagas: professor assistente - diversas áreas (16)

professor assistente - diversas áreas (16) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 13.288,85

R$ 13.288,85 Prazo: 5 de maio

5 de maio Taxa de inscrição: R$ 398

R$ 398 Prova: 20 de junho a 3 de outubro (período provável)

20 de junho a 3 de outubro (período provável) Onde se inscrever: neste link

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Prefeitura de Sarandi

Vagas: agente de almoxarifado central (1 + CR), agente de patrimônio (1 + CR), agente de pagamentos (1 + CR), agente de fiscalização sanitária (1 + CR), médico (1 + CR), fiscal tributário (1 + CR), agente de trânsito (3 + CR), agente administrativo (1 + CR)

agente de almoxarifado central (1 + CR), agente de patrimônio (1 + CR), agente de pagamentos (1 + CR), agente de fiscalização sanitária (1 + CR), médico (1 + CR), fiscal tributário (1 + CR), agente de trânsito (3 + CR), agente administrativo (1 + CR) Nível: Médio e Superior

Médio e Superior Salário: R$ 2.959,44 e R$ 4.538,22

R$ 2.959,44 e R$ 4.538,22 Prazo: 30 de abril

30 de abril Taxa de inscrição: R$ 90 a R$ 140

R$ 90 a R$ 140 Prova: 24 de maio

24 de maio Onde se inscrever: neste link

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Prefeitura de São Leopoldo

Vagas: agente administrativo III (5 + CR), agente de cadastramento em programas sociais (CR), agente defesa civil (5 + CR), atendente social (3 + CR), auxiliar de saúde bucal (5 + CR), educador social (CR), fiscal municipal (CR), agente de fiscalização ambiental químico (CR), agente de fiscalização ambiental tratamento de efluentes (CR), técnico de enfermagem (3 + CR), técnico em eletrotécnico (CR), técnico em desenvolvimento de sistemas (2 + CR), técnico em rede de computadores (4 + CR), técnico em tecnologia da informação (12 + CR), topógrafo (CR), analista de sistemas (CR), analista em segurança da informação (1 + CR), analista em tecnologia da informação (3 + CR), arquiteto (CR), arquivista (1 + CR), assistente social (CR), biólogo (CR), cirurgião dentista/endodontista (1 + CR), cirurgião dentista/periodontista (CR), contador (CR), enfermeiro (CR), engenheiro ambiental (CR), engenheiro civil (CR), fiscal tributário (CR), fonoaudiólogo (CR), médico do trabalho (CR), médico veterinário (CR), nutricionista (CR), odontólogo cirurgião bucomaxilofacial (CR), odontopediatra (CR), procurador do município (CR), psicólogo (CR)

agente administrativo III (5 + CR), agente de cadastramento em programas sociais (CR), agente defesa civil (5 + CR), atendente social (3 + CR), auxiliar de saúde bucal (5 + CR), educador social (CR), fiscal municipal (CR), agente de fiscalização ambiental químico (CR), agente de fiscalização ambiental tratamento de efluentes (CR), técnico de enfermagem (3 + CR), técnico em eletrotécnico (CR), técnico em desenvolvimento de sistemas (2 + CR), técnico em rede de computadores (4 + CR), técnico em tecnologia da informação (12 + CR), topógrafo (CR), analista de sistemas (CR), analista em segurança da informação (1 + CR), analista em tecnologia da informação (3 + CR), arquiteto (CR), arquivista (1 + CR), assistente social (CR), biólogo (CR), cirurgião dentista/endodontista (1 + CR), cirurgião dentista/periodontista (CR), contador (CR), enfermeiro (CR), engenheiro ambiental (CR), engenheiro civil (CR), fiscal tributário (CR), fonoaudiólogo (CR), médico do trabalho (CR), médico veterinário (CR), nutricionista (CR), odontólogo cirurgião bucomaxilofacial (CR), odontopediatra (CR), procurador do município (CR), psicólogo (CR) Nível: Médio, Técnico e Superior

Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 2.450,98 a R$ 7.211,78

R$ 2.450,98 a R$ 7.211,78 Prazo: 6 de maio

6 de maio Taxa de inscrição: R$ 190,20 a R$ 253,60

R$ 190,20 a R$ 253,60 Prova: 5 de julho

5 de julho Onde se inscrever: neste link

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Prefeitura de Quevedos

Vagas: agente administrativo (1 + CR), agente administrativo auxiliar (1 + CR), agente comunitário de saúde (microárea 5) (CR), agente de combate a endemias (1 + CR), agente municipal de controle interno (1 + CR), assessor - área jurídica (1 + CR), auxiliar escolar (1 + CR), auxiliar de consultório dentário (1 + CR), engenheiro civil (1 + CR), fiscal de tributos (1 + CR), fonoaudiólogo (1 + CR), monitor (1 + CR), motorista (1 + CR), nutricionista (1 + CR), operador de máquinas (1 + CR), operário especializado (1 + CR), professor de educação especial (1 + CR), psicólogo (1 + CR), técnico em contabilidade (1 + CR), médico veterinário (1 + CR)

agente administrativo (1 + CR), agente administrativo auxiliar (1 + CR), agente comunitário de saúde (microárea 5) (CR), agente de combate a endemias (1 + CR), agente municipal de controle interno (1 + CR), assessor - área jurídica (1 + CR), auxiliar escolar (1 + CR), auxiliar de consultório dentário (1 + CR), engenheiro civil (1 + CR), fiscal de tributos (1 + CR), fonoaudiólogo (1 + CR), monitor (1 + CR), motorista (1 + CR), nutricionista (1 + CR), operador de máquinas (1 + CR), operário especializado (1 + CR), professor de educação especial (1 + CR), psicólogo (1 + CR), técnico em contabilidade (1 + CR), médico veterinário (1 + CR) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 1.664,09 a R$ 8.960,60

R$ 1.664,09 a R$ 8.960,60 Prazo: 8 de maio

8 de maio Taxa de inscrição: R$ 75 a R$ 150

R$ 75 a R$ 150 Prova: 31 de maio

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Prefeitura de Esteio 2

Vagas: sepultador (CR), mecânico de veículos (CR), operador de máquinas (CR), agente comunitário de saúde - diversas UBS (CR), agente de combate às endemias (CR), assistente administrativo (CR), fiscal (CR), guarda municipal (CR), técnico de enfermagem (CR), técnico de enfermagem do trabalho (CR), técnico de saúde bucal (CR), técnico em biblioteconomia (CR), técnico em informática (CR), técnico em nutrição (CR), técnico em segurança do trabalho (CR), analista administrativo (CR), analista de sistemas (CR), arquiteto (CR), arquivista (CR), assistente social (CR), auditor fiscal de tributos (CR), bibliotecário (CR), biólogo (CR), contador (CR), enfermeiro assistencial (CR), engenheiro agrônomo (CR), engenheiro civil (CR), engenheiro do trabalho (CR), engenheiro eletricista (CR), engenheiro químico (CR), farmacêutico (CR), fisioterapeuta (CR), fonoaudiólogo (CR), jornalista (CR), médico comunitário (CR), médico generalista (CR), médico gineco-obstetra (CR), médico infectologista (CR), médico infectologista infantil (CR), médico pediatra (CR), médico psiquiatra (CR), médico psiquiatra infantil (CR), médico veterinário (CR), museólogo (CR), nutricionista (CR), odontólogo (CR), preparador físico (CR), procurador municipal (CR), psicólogo (CR), psicopedagogo (CR), terapeuta ocupacional (CR)

sepultador (CR), mecânico de veículos (CR), operador de máquinas (CR), agente comunitário de saúde - diversas UBS (CR), agente de combate às endemias (CR), assistente administrativo (CR), fiscal (CR), guarda municipal (CR), técnico de enfermagem (CR), técnico de enfermagem do trabalho (CR), técnico de saúde bucal (CR), técnico em biblioteconomia (CR), técnico em informática (CR), técnico em nutrição (CR), técnico em segurança do trabalho (CR), analista administrativo (CR), analista de sistemas (CR), arquiteto (CR), arquivista (CR), assistente social (CR), auditor fiscal de tributos (CR), bibliotecário (CR), biólogo (CR), contador (CR), enfermeiro assistencial (CR), engenheiro agrônomo (CR), engenheiro civil (CR), engenheiro do trabalho (CR), engenheiro eletricista (CR), engenheiro químico (CR), farmacêutico (CR), fisioterapeuta (CR), fonoaudiólogo (CR), jornalista (CR), médico comunitário (CR), médico generalista (CR), médico gineco-obstetra (CR), médico infectologista (CR), médico infectologista infantil (CR), médico pediatra (CR), médico psiquiatra (CR), médico psiquiatra infantil (CR), médico veterinário (CR), museólogo (CR), nutricionista (CR), odontólogo (CR), preparador físico (CR), procurador municipal (CR), psicólogo (CR), psicopedagogo (CR), terapeuta ocupacional (CR) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 1.724,25 e R$ 11.248,03

R$ 1.724,25 e R$ 11.248,03 Prazo: 4 de maio

4 de maio Taxa de inscrição: R$ 79 a R$ 150

R$ 79 a R$ 150 Prova: 21 de junho

21 de junho Onde se inscrever: neste link

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Prefeitura de Esteio 1

Vagas: professor - várias áreas (CR)

professor - várias áreas (CR) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 3.102,52

R$ 3.102,52 Prazo: 4 de maio

4 de maio Taxa de inscrição: R$ 150

R$ 150 Prova: 21 de junho

21 de junho Onde se inscrever: neste link

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Prefeitura de Caibaté

Vagas: operador de máquinas (CR), operário (2 + CR), pedreiro (CR), servente (CR), agente administrativo (1 + CR), agente de endemias (1), auxiliar de saúde bucal (CR), motorista (1 + CR), técnico agrícola (CR), técnico de enfermagem (CR), tesoureiro (CR), assistente social (1 + CR), cirurgião-dentista (1 + CR), enfermeiro (1 + CR), engenheiro civil (CR), fisioterapeuta i (CR), fonoaudiólogo (1 + CR), médico II (1), médico veterinário (CR), monitor de educação II (5 + CR), nutricionista (CR), psicólogo (1 + CR), psicopedagogo (1 + CR), terapeuta ocupacional (1 + CR), contador legislativo (CR), professor área 1 - anos iniciais (CR), professor área 2 - letras/inglês (CR), professor área 2 - educação física (CR), professor área 2 - matemática (CR)

operador de máquinas (CR), operário (2 + CR), pedreiro (CR), servente (CR), agente administrativo (1 + CR), agente de endemias (1), auxiliar de saúde bucal (CR), motorista (1 + CR), técnico agrícola (CR), técnico de enfermagem (CR), tesoureiro (CR), assistente social (1 + CR), cirurgião-dentista (1 + CR), enfermeiro (1 + CR), engenheiro civil (CR), fisioterapeuta i (CR), fonoaudiólogo (1 + CR), médico II (1), médico veterinário (CR), monitor de educação II (5 + CR), nutricionista (CR), psicólogo (1 + CR), psicopedagogo (1 + CR), terapeuta ocupacional (1 + CR), contador legislativo (CR), professor área 1 - anos iniciais (CR), professor área 2 - letras/inglês (CR), professor área 2 - educação física (CR), professor área 2 - matemática (CR) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 2.228,17 a R$ 17.349,67

R$ 2.228,17 a R$ 17.349,67 Prazo: 7 de maio

7 de maio Taxa de inscrição: R$ 75 a R$ 150

R$ 75 a R$ 150 Prova: 31 de maio

31 de maio Onde se inscrever: neste link

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Prefeitura de Presidente Lucena

Vagas: auxiliar de educação básica (CR), auxiliar de serviços gerais (CR), contador (1 + CR), engenheiro civil (CR), farmacêutico (CR), fonoaudiólogo (CR), operário (CR), professor de educação infantil (1), professor de ensino fundamental (1)

auxiliar de educação básica (CR), auxiliar de serviços gerais (CR), contador (1 + CR), engenheiro civil (CR), farmacêutico (CR), fonoaudiólogo (CR), operário (CR), professor de educação infantil (1), professor de ensino fundamental (1) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 2.178,48 a R$ 6.710,73

R$ 2.178,48 a R$ 6.710,73 Prazo: 1º de maio

1º de maio Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 120

R$ 80 a R$ 120 Prova: 23 de maio

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Fenac – Centro de Eventos e Negócios

Vagas: arquiteto (CR), assistente administrativo (CR), assistente de feiras e eventos (CR), assistente de licitações (CR), assistente de marketing (CR), assistente de pessoal (CR), auxiliar de manutenção (1 + CR), auxiliar de serviços de copa (CR), encarregado de compras/almoxarifado (1 + CR), técnico em informática (1 + CR)

arquiteto (CR), assistente administrativo (CR), assistente de feiras e eventos (CR), assistente de licitações (CR), assistente de marketing (CR), assistente de pessoal (CR), auxiliar de manutenção (1 + CR), auxiliar de serviços de copa (CR), encarregado de compras/almoxarifado (1 + CR), técnico em informática (1 + CR) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 2.466,20 e R$ 14.589

R$ 2.466,20 e R$ 14.589 Prazo: 25 de abril

25 de abril Taxa de inscrição: R$ 50 a R$ 100

R$ 50 a R$ 100 Prova: 17 de maio

17 de maio Onde se inscrever: neste link

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Prefeitura de Santa Vitória do Palmar

Vagas: motorista (7), operador de máquinas (CR), operário (16), agente administrativo (12), agente sanitário (1), cadastrador (1), fiscal (4), monitor de educação (11), secretário escolar (3), designer gráfico (CR), técnico em contabilidade (CR), técnico em edificações (1), técnico em enfermagem (1), técnico em segurança do trabalho (CR), administrador (CR), advogado (CR), analista ambiental (CR), analista de sistemas (CR), arquiteto (CR), assistente social (2), comunicador social (CR), contador (CR), enfermeiro (2), engenheiro agrônomo (CR), engenheiro civil (CR), farmacêutico (CR), fisioterapeuta (1), fonoaudiólogo (1), médico esf (CR), médico veterinário (CR), nutricionista (CR), odontólogo (CR), professor educação infantil (14), professor ef - artes (CR), professor ef - ciências (1), professor ef - educação física (2), professor ef - geografia (2), professor ef - história (1), professor ef - matemática (CR), professor ef - português/espanhol (CR), professor ef - português/inglês (2), professor ef - ed. física (séries iniciais) (CR), professor séries iniciais (2), psicólogo (1), terapeuta ocupacional (CR), turismólogo (CR)

motorista (7), operador de máquinas (CR), operário (16), agente administrativo (12), agente sanitário (1), cadastrador (1), fiscal (4), monitor de educação (11), secretário escolar (3), designer gráfico (CR), técnico em contabilidade (CR), técnico em edificações (1), técnico em enfermagem (1), técnico em segurança do trabalho (CR), administrador (CR), advogado (CR), analista ambiental (CR), analista de sistemas (CR), arquiteto (CR), assistente social (2), comunicador social (CR), contador (CR), enfermeiro (2), engenheiro agrônomo (CR), engenheiro civil (CR), farmacêutico (CR), fisioterapeuta (1), fonoaudiólogo (1), médico esf (CR), médico veterinário (CR), nutricionista (CR), odontólogo (CR), professor educação infantil (14), professor ef - artes (CR), professor ef - ciências (1), professor ef - educação física (2), professor ef - geografia (2), professor ef - história (1), professor ef - matemática (CR), professor ef - português/espanhol (CR), professor ef - português/inglês (2), professor ef - ed. física (séries iniciais) (CR), professor séries iniciais (2), psicólogo (1), terapeuta ocupacional (CR), turismólogo (CR) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 1.621,00 a R$ 7.878,01

R$ 1.621,00 a R$ 7.878,01 Prazo: 21 de abril

21 de abril Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 120

R$ 80 a R$ 120 Prova: 14 de junho

14 de junho Onde se inscrever: neste link

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Câmara de Flores da Cunha

Vagas: contador (CR), agente legislativo (CR)

contador (CR), agente legislativo (CR) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 4.743,23 a R$ 6.476,30

R$ 4.743,23 a R$ 6.476,30 Prazo: 22 de abril

22 de abril Taxa de inscrição: R$ 100 a R$ 150

R$ 100 a R$ 150 Prova: 16 e 17 de maio (data provável)

16 e 17 de maio (data provável) Onde se inscrever: neste link

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Prefeitura de Flores da Cunha

Vagas: arquiteto (CR), assistente social (CR), auditor tributário (CR), bibliotecário (CR), contador (CR), enfermeiro (CR), engenheiro agrônomo (CR), engenheiro civil (CR), farmacêutico (CR), fonoaudiólogo (CR), médico clínico geral (20h) (CR), médico clínico geral (40h) (CR), médico geriatra (CR), médico ginecologista (CR), médico pediatra (CR), médico veterinário (CR), museólogo (CR), nutricionista (CR), odontólogo (CR), procurador jurídico (CR), professor anos iniciais (CR), professor artes (CR), professor ciências (CR), professor ed. física (CR), professor ed. infantil (CR), professor geografia (CR), professor história (CR), professor inglês (CR), professor matemática (CR), professor português (CR), psicólogo (CR), técnico em enfermagem (CR), técnico agrícola (CR), técnico em contabilidade (CR), técnico em informática (CR), agente administrativo (CR), almoxarife (CR), atendente de creche (CR), atendente de farmácia (CR), auxiliar de biblioteca (CR), educador social (CR), eletricista (CR), fiscal (CR), fiscal sanitário (CR), secretário de escola (CR), tesoureiro (CR), topógrafo (CR), telefonista/recepcionista (CR), agente de serviços complementares (operário) (CR), mecânico (CR), motorista (CR), operador de máquinas (CR)

arquiteto (CR), assistente social (CR), auditor tributário (CR), bibliotecário (CR), contador (CR), enfermeiro (CR), engenheiro agrônomo (CR), engenheiro civil (CR), farmacêutico (CR), fonoaudiólogo (CR), médico clínico geral (20h) (CR), médico clínico geral (40h) (CR), médico geriatra (CR), médico ginecologista (CR), médico pediatra (CR), médico veterinário (CR), museólogo (CR), nutricionista (CR), odontólogo (CR), procurador jurídico (CR), professor anos iniciais (CR), professor artes (CR), professor ciências (CR), professor ed. física (CR), professor ed. infantil (CR), professor geografia (CR), professor história (CR), professor inglês (CR), professor matemática (CR), professor português (CR), psicólogo (CR), técnico em enfermagem (CR), técnico agrícola (CR), técnico em contabilidade (CR), técnico em informática (CR), agente administrativo (CR), almoxarife (CR), atendente de creche (CR), atendente de farmácia (CR), auxiliar de biblioteca (CR), educador social (CR), eletricista (CR), fiscal (CR), fiscal sanitário (CR), secretário de escola (CR), tesoureiro (CR), topógrafo (CR), telefonista/recepcionista (CR), agente de serviços complementares (operário) (CR), mecânico (CR), motorista (CR), operador de máquinas (CR) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 2.165,88 a R$ 20.126,28

R$ 2.165,88 a R$ 20.126,28 Prazo: 22 de abril

22 de abril Taxa de inscrição: R$ 70 a R$ 150

R$ 70 a R$ 150 Prova: 16 e 17 de maio (data provável)

16 e 17 de maio (data provável) Onde se inscrever: neste link

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Procuradoria-Geral do Município de Porto Alegre (PGM)

Vaga: analista da procuradoria-geral do município (20)

analista da procuradoria-geral do município (20) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 5.325,66

R$ 5.325,66 Prazo: 21 de abril

21 de abril Taxa de inscrição: R$ 211,40

R$ 211,40 Prova: 5 de julho

5 de julho Onde se inscrever: neste link

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