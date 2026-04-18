Salários de até R$ 20 mil: veja a lista de concursos públicos abertos no RS

Estão abertas as inscrições para 20 concursos públicos no Rio Grande do Sul, que somam 386 vagas – além de formação de cadastro reserva. As oportunidades contemplam todos os níveis de formação, com remunerações que variam conforme o cargo e podem chegar a R$ 20,1 mil.
A Prefeitura de Porto Alegre abriu concurso público com vagas para nível Superior, com salários que chegam a R$ 9.067,19. As inscrições seguem até 15 de maio, e a prova está prevista para 5 de julho.
Já a Prefeitura de Fagundes Varela abriu dois editais de concurso público, contemplando vagas em cadastro reserva e algumas oportunidades imediatas para nível Superior, na área da educação, e também para níveis Fundamental, Médio, Técnico e Superior em diferentes setores da administração municipal. As inscrições vão até 9 de maio, com provas previstas para 27 de junho.
Lista de concursos públicos abertos no RS
Prefeitura de Nova Roma do Sul*
- Vagas: agente administrativo II (CR), agente de manutenção e reparos II - mecânico (1), agente de manutenção e reparos II - pedreiro (1), cirurgião dentista (CR), enfermeiro (CR), fiscal sanitário e do meio ambiente (CR), fonoaudiólogo (1), médico (1), médico especialista - pediatra (CR), monitor de educação básica (1), motorista (CR), nutricionista (1), operador de máquinas (1), psicólogo (1), técnico em contabilidade (CR)
- Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 1.991,92 a R$ 12.973,91
- Prazo: 9 de maio
- Taxa de inscrição: R$ 74,55 a R$ 124,25
- Prova: 28 de junho
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de São Martinho*
- Vagas: assistente social (CR), contador (CR), controlador interno (1 + CR), dentista (CR), enfermeiro (CR), engenheiro civil (1 + CR), farmacêutico (CR), fonoaudiólogo (CR), médico i (CR), médico II (1 + CR), professores (diversas áreas) (CR), psicólogo II (CR), técnico em contabilidade (CR), técnico em enfermagem (CR), agente comunitário de saúde (2 + CR), agente de combate a endemias (2 + CR), assistente administrativo (1 + CR), auxiliar em saúde bucal (1 + CR), monitor de escola (10 + CR), secretário de escola (CR), motorista (CR), doméstica (2 + CR), merendeira (CR), operador de máquinas (2 + CR), operário (2 + CR)
- Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 1.508,16 a R$ 12.900,60
- Prazo: 8 de maio
- Taxa de inscrição: R$ 78,39 a R$ 235,16
- Prova: 21 de junho
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Fagundes Varela 2*
- Vagas: professor de arte (CR), professor de educação física (CR), professor de educação infantil (CR), professor de ensino fundamental (CR), professor de língua estrangeira - inglês (CR)
- Nível: Superior
- Salário: R$ 2.864,06
- Prazo: 9 de maio
- Taxa de inscrição: R$ 90
- Prova: 27 de junho
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Fagundes Varela 1*
- Vagas: agente de combate a endemias (CR), agente de fiscalização e controle de obras (1 + CR), agente de fiscalização sanitária e ambiental (1 + CR), assistente social (CR), auxiliar administrativo (CR), contador (CR), doméstico (CR), médico 16 horas (CR), merendeira (1 + CR), monitor de escola (CR), motorista (CR), motorista da saúde (1 + CR), operário especializado (1 + CR), secretário de escola (CR), técnico em enfermagem (CR)
- Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 1.982 a R$ 11.015
- Prazo: 9 de maio
- Taxa de inscrição: R$ 60 a R$ 180
- Prova: 27 de junho
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- Edital: neste link
Prefeitura de Herval*
- Vagas: agente de controle interno (1 + CR), agente de fiscalização (1 + CR), fiscal tributário da receita municipal (CR), cirurgião dentista (CR), médico clínico geral (CR), médico veterinário (CR), psicólogo (1 + CR), técnico de enfermagem (1 + CR), professor de educação física (CR), professor de português (CR)
- Nível: Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 1.669,94 a R$ 4.040,85
- Prazo: 29 de abril
- Taxa de inscrição: R$ 90 a R$ 120
- Prova: 17 de maio
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Prefeitura de Porto Alegre*
- Vagas: farmacêutico (1 + CR), médico veterinário (1 + CR)
- Nível: Superior
- Salário: R$ 4.795,81 a R$ 9.067,19
- Prazo: 15 de maio
- Taxa de inscrição: R$ 211,44
- Prova: 5 de julho
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Conselho Regional de Biomedicina da 5ª Região (CRBM 5)
- Vagas: contador (30 + CR), fiscal biomédico (30 + CR), agente administrativo (60 + CR)
- Nível: Médio e Superior
- Salário: R$ 3.492,32 e R$ 5.088,60
- Prazo: 11 de maio
- Taxa de inscrição: R$ 50 a R$ 60
- Prova: 31 de maio
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Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
- Vagas: professor assistente - diversas áreas (16)
- Nível: Superior
- Salário: R$ 13.288,85
- Prazo: 5 de maio
- Taxa de inscrição: R$ 398
- Prova: 20 de junho a 3 de outubro (período provável)
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Prefeitura de Sarandi
- Vagas: agente de almoxarifado central (1 + CR), agente de patrimônio (1 + CR), agente de pagamentos (1 + CR), agente de fiscalização sanitária (1 + CR), médico (1 + CR), fiscal tributário (1 + CR), agente de trânsito (3 + CR), agente administrativo (1 + CR)
- Nível: Médio e Superior
- Salário: R$ 2.959,44 e R$ 4.538,22
- Prazo: 30 de abril
- Taxa de inscrição: R$ 90 a R$ 140
- Prova: 24 de maio
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Prefeitura de São Leopoldo
- Vagas: agente administrativo III (5 + CR), agente de cadastramento em programas sociais (CR), agente defesa civil (5 + CR), atendente social (3 + CR), auxiliar de saúde bucal (5 + CR), educador social (CR), fiscal municipal (CR), agente de fiscalização ambiental químico (CR), agente de fiscalização ambiental tratamento de efluentes (CR), técnico de enfermagem (3 + CR), técnico em eletrotécnico (CR), técnico em desenvolvimento de sistemas (2 + CR), técnico em rede de computadores (4 + CR), técnico em tecnologia da informação (12 + CR), topógrafo (CR), analista de sistemas (CR), analista em segurança da informação (1 + CR), analista em tecnologia da informação (3 + CR), arquiteto (CR), arquivista (1 + CR), assistente social (CR), biólogo (CR), cirurgião dentista/endodontista (1 + CR), cirurgião dentista/periodontista (CR), contador (CR), enfermeiro (CR), engenheiro ambiental (CR), engenheiro civil (CR), fiscal tributário (CR), fonoaudiólogo (CR), médico do trabalho (CR), médico veterinário (CR), nutricionista (CR), odontólogo cirurgião bucomaxilofacial (CR), odontopediatra (CR), procurador do município (CR), psicólogo (CR)
- Nível: Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 2.450,98 a R$ 7.211,78
- Prazo: 6 de maio
- Taxa de inscrição: R$ 190,20 a R$ 253,60
- Prova: 5 de julho
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Prefeitura de Quevedos
- Vagas: agente administrativo (1 + CR), agente administrativo auxiliar (1 + CR), agente comunitário de saúde (microárea 5) (CR), agente de combate a endemias (1 + CR), agente municipal de controle interno (1 + CR), assessor - área jurídica (1 + CR), auxiliar escolar (1 + CR), auxiliar de consultório dentário (1 + CR), engenheiro civil (1 + CR), fiscal de tributos (1 + CR), fonoaudiólogo (1 + CR), monitor (1 + CR), motorista (1 + CR), nutricionista (1 + CR), operador de máquinas (1 + CR), operário especializado (1 + CR), professor de educação especial (1 + CR), psicólogo (1 + CR), técnico em contabilidade (1 + CR), médico veterinário (1 + CR)
- Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 1.664,09 a R$ 8.960,60
- Prazo: 8 de maio
- Taxa de inscrição: R$ 75 a R$ 150
- Prova: 31 de maio
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Prefeitura de Esteio 2
- Vagas: sepultador (CR), mecânico de veículos (CR), operador de máquinas (CR), agente comunitário de saúde - diversas UBS (CR), agente de combate às endemias (CR), assistente administrativo (CR), fiscal (CR), guarda municipal (CR), técnico de enfermagem (CR), técnico de enfermagem do trabalho (CR), técnico de saúde bucal (CR), técnico em biblioteconomia (CR), técnico em informática (CR), técnico em nutrição (CR), técnico em segurança do trabalho (CR), analista administrativo (CR), analista de sistemas (CR), arquiteto (CR), arquivista (CR), assistente social (CR), auditor fiscal de tributos (CR), bibliotecário (CR), biólogo (CR), contador (CR), enfermeiro assistencial (CR), engenheiro agrônomo (CR), engenheiro civil (CR), engenheiro do trabalho (CR), engenheiro eletricista (CR), engenheiro químico (CR), farmacêutico (CR), fisioterapeuta (CR), fonoaudiólogo (CR), jornalista (CR), médico comunitário (CR), médico generalista (CR), médico gineco-obstetra (CR), médico infectologista (CR), médico infectologista infantil (CR), médico pediatra (CR), médico psiquiatra (CR), médico psiquiatra infantil (CR), médico veterinário (CR), museólogo (CR), nutricionista (CR), odontólogo (CR), preparador físico (CR), procurador municipal (CR), psicólogo (CR), psicopedagogo (CR), terapeuta ocupacional (CR)
- Nível: Superior
- Salário: R$ 1.724,25 e R$ 11.248,03
- Prazo: 4 de maio
- Taxa de inscrição: R$ 79 a R$ 150
- Prova: 21 de junho
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Prefeitura de Esteio 1
- Vagas: professor - várias áreas (CR)
- Nível: Superior
- Salário: R$ 3.102,52
- Prazo: 4 de maio
- Taxa de inscrição: R$ 150
- Prova: 21 de junho
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Prefeitura de Caibaté
- Vagas: operador de máquinas (CR), operário (2 + CR), pedreiro (CR), servente (CR), agente administrativo (1 + CR), agente de endemias (1), auxiliar de saúde bucal (CR), motorista (1 + CR), técnico agrícola (CR), técnico de enfermagem (CR), tesoureiro (CR), assistente social (1 + CR), cirurgião-dentista (1 + CR), enfermeiro (1 + CR), engenheiro civil (CR), fisioterapeuta i (CR), fonoaudiólogo (1 + CR), médico II (1), médico veterinário (CR), monitor de educação II (5 + CR), nutricionista (CR), psicólogo (1 + CR), psicopedagogo (1 + CR), terapeuta ocupacional (1 + CR), contador legislativo (CR), professor área 1 - anos iniciais (CR), professor área 2 - letras/inglês (CR), professor área 2 - educação física (CR), professor área 2 - matemática (CR)
- Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 2.228,17 a R$ 17.349,67
- Prazo: 7 de maio
- Taxa de inscrição: R$ 75 a R$ 150
- Prova: 31 de maio
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Prefeitura de Presidente Lucena
- Vagas: auxiliar de educação básica (CR), auxiliar de serviços gerais (CR), contador (1 + CR), engenheiro civil (CR), farmacêutico (CR), fonoaudiólogo (CR), operário (CR), professor de educação infantil (1), professor de ensino fundamental (1)
- Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 2.178,48 a R$ 6.710,73
- Prazo: 1º de maio
- Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 120
- Prova: 23 de maio
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Fenac – Centro de Eventos e Negócios
- Vagas: arquiteto (CR), assistente administrativo (CR), assistente de feiras e eventos (CR), assistente de licitações (CR), assistente de marketing (CR), assistente de pessoal (CR), auxiliar de manutenção (1 + CR), auxiliar de serviços de copa (CR), encarregado de compras/almoxarifado (1 + CR), técnico em informática (1 + CR)
- Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 2.466,20 e R$ 14.589
- Prazo: 25 de abril
- Taxa de inscrição: R$ 50 a R$ 100
- Prova: 17 de maio
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Prefeitura de Santa Vitória do Palmar
- Vagas: motorista (7), operador de máquinas (CR), operário (16), agente administrativo (12), agente sanitário (1), cadastrador (1), fiscal (4), monitor de educação (11), secretário escolar (3), designer gráfico (CR), técnico em contabilidade (CR), técnico em edificações (1), técnico em enfermagem (1), técnico em segurança do trabalho (CR), administrador (CR), advogado (CR), analista ambiental (CR), analista de sistemas (CR), arquiteto (CR), assistente social (2), comunicador social (CR), contador (CR), enfermeiro (2), engenheiro agrônomo (CR), engenheiro civil (CR), farmacêutico (CR), fisioterapeuta (1), fonoaudiólogo (1), médico esf (CR), médico veterinário (CR), nutricionista (CR), odontólogo (CR), professor educação infantil (14), professor ef - artes (CR), professor ef - ciências (1), professor ef - educação física (2), professor ef - geografia (2), professor ef - história (1), professor ef - matemática (CR), professor ef - português/espanhol (CR), professor ef - português/inglês (2), professor ef - ed. física (séries iniciais) (CR), professor séries iniciais (2), psicólogo (1), terapeuta ocupacional (CR), turismólogo (CR)
- Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 1.621,00 a R$ 7.878,01
- Prazo: 21 de abril
- Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 120
- Prova: 14 de junho
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Câmara de Flores da Cunha
- Vagas: contador (CR), agente legislativo (CR)
- Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 4.743,23 a R$ 6.476,30
- Prazo: 22 de abril
- Taxa de inscrição: R$ 100 a R$ 150
- Prova: 16 e 17 de maio (data provável)
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Prefeitura de Flores da Cunha
- Vagas: arquiteto (CR), assistente social (CR), auditor tributário (CR), bibliotecário (CR), contador (CR), enfermeiro (CR), engenheiro agrônomo (CR), engenheiro civil (CR), farmacêutico (CR), fonoaudiólogo (CR), médico clínico geral (20h) (CR), médico clínico geral (40h) (CR), médico geriatra (CR), médico ginecologista (CR), médico pediatra (CR), médico veterinário (CR), museólogo (CR), nutricionista (CR), odontólogo (CR), procurador jurídico (CR), professor anos iniciais (CR), professor artes (CR), professor ciências (CR), professor ed. física (CR), professor ed. infantil (CR), professor geografia (CR), professor história (CR), professor inglês (CR), professor matemática (CR), professor português (CR), psicólogo (CR), técnico em enfermagem (CR), técnico agrícola (CR), técnico em contabilidade (CR), técnico em informática (CR), agente administrativo (CR), almoxarife (CR), atendente de creche (CR), atendente de farmácia (CR), auxiliar de biblioteca (CR), educador social (CR), eletricista (CR), fiscal (CR), fiscal sanitário (CR), secretário de escola (CR), tesoureiro (CR), topógrafo (CR), telefonista/recepcionista (CR), agente de serviços complementares (operário) (CR), mecânico (CR), motorista (CR), operador de máquinas (CR)
- Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 2.165,88 a R$ 20.126,28
- Prazo: 22 de abril
- Taxa de inscrição: R$ 70 a R$ 150
- Prova: 16 e 17 de maio (data provável)
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Procuradoria-Geral do Município de Porto Alegre (PGM)
- Vaga: analista da procuradoria-geral do município (20)
- Nível: Superior
- Salário: R$ 5.325,66
- Prazo: 21 de abril
- Taxa de inscrição: R$ 211,40
- Prova: 5 de julho
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*Produção: Juliano Lannes