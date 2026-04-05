Salários de até R$ 20 mil: veja a lista de concursos públicos abertos no RS

Oportunidades estão disponíveis em várias regiões do Estado. smolaw11 / stock.adobe.com

Estão abertas as inscrições para 11 concursos públicos no Rio Grande do Sul, que somam 170 vagas – além de formação de cadastro reserva. As oportunidades contemplam todos os níveis de formação, com remunerações que variam conforme o cargo e podem chegar a R$ 20,1 mil.

A prefeitura de Presidente Lucena, no Vale do Sinos, abriu concurso com vagas e cadastro reserva para cargos de níveis Fundamental, Médio, Técnico e Superior. As oportunidades abrangem áreas administrativas, operacionais e da educação, com salários que chegam a R$ 6,7 mil e inscrições até 1º de maio.

Já a Fenac – Centro de Eventos e Negócios também está com seleção para oportunidades que exigem diferentes níveis de escolaridade. Os salários podem chegar a R$ 14.589, e as inscrições seguem até 25 de abril.

Lista de concursos públicos abertos no RS

Prefeitura de Presidente Lucena

Vagas: auxiliar de educação básica (CR), auxiliar de serviços gerais (CR), contador (1 + CR), engenheiro civil (CR), farmacêutico (CR), fonoaudiólogo (CR), operário (CR), professor de educação infantil (1), professor de ensino fundamental (1)

auxiliar de educação básica (CR), auxiliar de serviços gerais (CR), contador (1 + CR), engenheiro civil (CR), farmacêutico (CR), fonoaudiólogo (CR), operário (CR), professor de educação infantil (1), professor de ensino fundamental (1) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 2.178,48 a R$ 6.710,73

R$ 2.178,48 a R$ 6.710,73 Prazo: 1º de maio

1º de maio Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 120

R$ 80 a R$ 120 Prova: 23 de maio

23 de maio Onde se inscrever: neste link

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Fenac – Centro de Eventos e Negócios

Vagas: arquiteto (CR), assistente administrativo (CR), assistente de feiras e eventos (CR), assistente de licitações (CR), assistente de marketing (CR), assistente de pessoal (CR), auxiliar de manutenção (1 + CR), auxiliar de serviços de copa (CR), encarregado de compras/almoxarifado (1 + CR), técnico em informática (1 + CR)

arquiteto (CR), assistente administrativo (CR), assistente de feiras e eventos (CR), assistente de licitações (CR), assistente de marketing (CR), assistente de pessoal (CR), auxiliar de manutenção (1 + CR), auxiliar de serviços de copa (CR), encarregado de compras/almoxarifado (1 + CR), técnico em informática (1 + CR) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 2.466,20 e R$ 14.589

R$ 2.466,20 e R$ 14.589 Prazo: 25 de abril

25 de abril Taxa de inscrição: R$ 50 a R$ 100

R$ 50 a R$ 100 Prova: 17 de maio

17 de maio Onde se inscrever: neste link

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Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Taquari (Consisa)

Vagas: agente administrativo (CR)

agente administrativo (CR) Nível: Médio

Médio Salário: R$ 3.739,50

R$ 3.739,50 Prazo: 15 de abril

15 de abril Taxa de inscrição: R$ 75

R$ 75 Prova: 9 e 10 de maio (período provável)

9 e 10 de maio (período provável) Onde se inscrever: neste link

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Prefeitura de Santa Vitória do Palmar

Vagas: motorista (7), operador de máquinas (CR), operário (16), agente administrativo (12), agente sanitário (1), cadastrador (1), fiscal (4), monitor de educação (11), secretário escolar (3), designer gráfico (CR), técnico em contabilidade (CR), técnico em edificações (1), técnico em enfermagem (1), técnico em segurança do trabalho (CR), administrador (CR), advogado (CR), analista ambiental (CR), analista de sistemas (CR), arquiteto (CR), assistente social (2), comunicador social (CR), contador (CR), enfermeiro (2), engenheiro agrônomo (CR), engenheiro civil (CR), farmacêutico (CR), fisioterapeuta (1), fonoaudiólogo (1), médico esf (CR), médico veterinário (CR), nutricionista (CR), odontólogo (CR), professor educação infantil (14), professor ef - artes (CR), professor ef - ciências (1), professor ef - educação física (2), professor ef - geografia (2), professor ef - história (1), professor ef - matemática (CR), professor ef - português/espanhol (CR), professor ef - português/inglês (2), professor ef - ed. física (séries iniciais) (CR), professor séries iniciais (2), psicólogo (1), terapeuta ocupacional (CR), turismólogo (CR)

motorista (7), operador de máquinas (CR), operário (16), agente administrativo (12), agente sanitário (1), cadastrador (1), fiscal (4), monitor de educação (11), secretário escolar (3), designer gráfico (CR), técnico em contabilidade (CR), técnico em edificações (1), técnico em enfermagem (1), técnico em segurança do trabalho (CR), administrador (CR), advogado (CR), analista ambiental (CR), analista de sistemas (CR), arquiteto (CR), assistente social (2), comunicador social (CR), contador (CR), enfermeiro (2), engenheiro agrônomo (CR), engenheiro civil (CR), farmacêutico (CR), fisioterapeuta (1), fonoaudiólogo (1), médico esf (CR), médico veterinário (CR), nutricionista (CR), odontólogo (CR), professor educação infantil (14), professor ef - artes (CR), professor ef - ciências (1), professor ef - educação física (2), professor ef - geografia (2), professor ef - história (1), professor ef - matemática (CR), professor ef - português/espanhol (CR), professor ef - português/inglês (2), professor ef - ed. física (séries iniciais) (CR), professor séries iniciais (2), psicólogo (1), terapeuta ocupacional (CR), turismólogo (CR) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 1.621,00 a R$ 7.878,01

R$ 1.621,00 a R$ 7.878,01 Prazo: 21 de abril

21 de abril Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 120

R$ 80 a R$ 120 Prova: 14 de junho

14 de junho Onde se inscrever: neste link

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Câmara de Flores da Cunha

Vagas: contador (CR), agente legislativo (CR)

contador (CR), agente legislativo (CR) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 4.743,23 a R$ 6.476,30

R$ 4.743,23 a R$ 6.476,30 Prazo: 22 de abril

22 de abril Taxa de inscrição: R$ 100 a R$ 150

R$ 100 a R$ 150 Prova: 16 e 17 de maio (data provável)

16 e 17 de maio (data provável) Onde se inscrever: neste link

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Prefeitura de Flores da Cunha

Vagas: arquiteto (CR), assistente social (CR), auditor tributário (CR), bibliotecário (CR), contador (CR), enfermeiro (CR), engenheiro agrônomo (CR), engenheiro civil (CR), farmacêutico (CR), fonoaudiólogo (CR), médico clínico geral (20h) (CR), médico clínico geral (40h) (CR), médico geriatra (CR), médico ginecologista (CR), médico pediatra (CR), médico veterinário (CR), museólogo (CR), nutricionista (CR), odontólogo (CR), procurador jurídico (CR), professor anos iniciais (CR), professor artes (CR), professor ciências (CR), professor ed. física (CR), professor ed. infantil (CR), professor geografia (CR), professor história (CR), professor inglês (CR), professor matemática (CR), professor português (CR), psicólogo (CR), técnico em enfermagem (CR), técnico agrícola (CR), técnico em contabilidade (CR), técnico em informática (CR), agente administrativo (CR), almoxarife (CR), atendente de creche (CR), atendente de farmácia (CR), auxiliar de biblioteca (CR), educador social (CR), eletricista (CR), fiscal (CR), fiscal sanitário (CR), secretário de escola (CR), tesoureiro (CR), topógrafo (CR), telefonista/recepcionista (CR), agente de serviços complementares (operário) (CR), mecânico (CR), motorista (CR), operador de máquinas (CR)

arquiteto (CR), assistente social (CR), auditor tributário (CR), bibliotecário (CR), contador (CR), enfermeiro (CR), engenheiro agrônomo (CR), engenheiro civil (CR), farmacêutico (CR), fonoaudiólogo (CR), médico clínico geral (20h) (CR), médico clínico geral (40h) (CR), médico geriatra (CR), médico ginecologista (CR), médico pediatra (CR), médico veterinário (CR), museólogo (CR), nutricionista (CR), odontólogo (CR), procurador jurídico (CR), professor anos iniciais (CR), professor artes (CR), professor ciências (CR), professor ed. física (CR), professor ed. infantil (CR), professor geografia (CR), professor história (CR), professor inglês (CR), professor matemática (CR), professor português (CR), psicólogo (CR), técnico em enfermagem (CR), técnico agrícola (CR), técnico em contabilidade (CR), técnico em informática (CR), agente administrativo (CR), almoxarife (CR), atendente de creche (CR), atendente de farmácia (CR), auxiliar de biblioteca (CR), educador social (CR), eletricista (CR), fiscal (CR), fiscal sanitário (CR), secretário de escola (CR), tesoureiro (CR), topógrafo (CR), telefonista/recepcionista (CR), agente de serviços complementares (operário) (CR), mecânico (CR), motorista (CR), operador de máquinas (CR) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 2.165,88 a R$ 20.126,28

R$ 2.165,88 a R$ 20.126,28 Prazo: 22 de abril

22 de abril Taxa de inscrição: R$ 70 a R$ 150

R$ 70 a R$ 150 Prova: 16 e 17 de maio (data provável)

16 e 17 de maio (data provável) Onde se inscrever: neste link

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Procuradoria-Geral do Município de Porto Alegre (PGM)

Vaga: analista da procuradoria-geral do município (20)

analista da procuradoria-geral do município (20) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 5.325,66

R$ 5.325,66 Prazo: 8 de abril

8 de abril Taxa de inscrição: R$ 211,40

R$ 211,40 Prova: 5 de julho

5 de julho Onde se inscrever: neste link

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Prefeitura de Rolador

Vaga: agente administrativo (2+CR), agente comunitário de saúde (1+CR), contador (CR), controlador interno (1+CR), fiscal sanitário (CR), fonoaudiólogo (1+CR), médico (1+CR), médico pediatra (1+CR), motorista (2+CR), monitor de educação (2+CR), oficial de almoxarifado e patrimônio (1+CR), operador de máquinas (CR), pedagogo (CR), professor de anos iniciais do ensino fundamental (3+CR), professor de anos finais do ensino fundamental - geografia (1+CR), professor de anos finais do ensino fundamental - matemática (CR), professor de anos finais do ensino fundamental - português (1+CR), professor de educação especial (1+CR), professor de educação infantil (3+CR), técnico em enfermagem (1+CR), tesoureiro (1+CR)

agente administrativo (2+CR), agente comunitário de saúde (1+CR), contador (CR), controlador interno (1+CR), fiscal sanitário (CR), fonoaudiólogo (1+CR), médico (1+CR), médico pediatra (1+CR), motorista (2+CR), monitor de educação (2+CR), oficial de almoxarifado e patrimônio (1+CR), operador de máquinas (CR), pedagogo (CR), professor de anos iniciais do ensino fundamental (3+CR), professor de anos finais do ensino fundamental - geografia (1+CR), professor de anos finais do ensino fundamental - matemática (CR), professor de anos finais do ensino fundamental - português (1+CR), professor de educação especial (1+CR), professor de educação infantil (3+CR), técnico em enfermagem (1+CR), tesoureiro (1+CR) Nível: Médio, Técnico e Superior

Médio, Técnico e Superior Salário: de R$ 1.962,96 a R$ 12.701.48

de R$ 1.962,96 a R$ 12.701.48 Prazo: 17 de abril

17 de abril Taxa de inscrição: de R$ 60 e R$ 100

de R$ 60 e R$ 100 Prova: 16 de maio

16 de maio Onde se inscrever: neste link

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Prefeitura de Não-Me-Toque

Vagas: auxiliar de operações (CR), auxiliar de serviços gerais (CR), auxiliar de educador cuidador (CR), cozinheiro (CR), eletricista (CR), motorista (2+CR), operador de máquinas (CR), educador/cuidador (CR), oficial administrativo (3+CR), orientador/educador social (CR), técnico em contabilidade (CR), técnico em informática (1+CR), agente de controle interno (1+CR), arquiteto (CR), assistente social (CR), contador (CR), engenheiro civil (CR), engenheiro eletricista (1+CR), fonoaudiólogo (CR), médico (CR), médico pediatra (CR), médico psiquiatra (1+CR), psicólogo (CR)

auxiliar de operações (CR), auxiliar de serviços gerais (CR), auxiliar de educador cuidador (CR), cozinheiro (CR), eletricista (CR), motorista (2+CR), operador de máquinas (CR), educador/cuidador (CR), oficial administrativo (3+CR), orientador/educador social (CR), técnico em contabilidade (CR), técnico em informática (1+CR), agente de controle interno (1+CR), arquiteto (CR), assistente social (CR), contador (CR), engenheiro civil (CR), engenheiro eletricista (1+CR), fonoaudiólogo (CR), médico (CR), médico pediatra (CR), médico psiquiatra (1+CR), psicólogo (CR) Nível: Fundamental , Médio, Técnico e Superior

Fundamental , Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 1.871,78 a R$ 9.065,25

R$ 1.871,78 a R$ 9.065,25 Prazo: 13 de abril

13 de abril Taxa de inscrição: de R$ 50 a R$ 140

de R$ 50 a R$ 140 Prova: 31 de maio

31 de maio Onde se inscrever: neste link

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Universidade Federal do Rio Grande de Sul (UFRGS)

Vagas: Professor de educação física (1)

Professor de educação física (1) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 13.288,85

R$ 13.288,85 Prazo: 8 de abril

8 de abril Taxa de inscrição: R$ 262

R$ 262 Prova: a definir

a definir Onde se inscrever: neste link

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Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS)

Vagas: assistente em administração (1 + CR), técnico de laboratório – biologia (1 + CR), técnico de laboratório – informática (1 + CR), técnico de laboratório – agronomia (1 + CR), técnico em contabilidade (1 + CR), técnico em enfermagem (2 + CR), técnico em radiologia (1 + CR), técnico de tecnologia da informação (4 + CR), administrador (3 + CR), bibliotecário documentalista (2 + CR), técnico em assuntos educacionais (1 + CR), tecnólogo – química (2 + CR), médico veterinário – medicina de grandes animais (1 + CR), médico veterinário – anestesiologia veterinária e terapia intensiva (1 + CR), médico – medicina do trabalho (1 + CR)

assistente em administração (1 + CR), técnico de laboratório – biologia (1 + CR), técnico de laboratório – informática (1 + CR), técnico de laboratório – agronomia (1 + CR), técnico em contabilidade (1 + CR), técnico em enfermagem (2 + CR), técnico em radiologia (1 + CR), técnico de tecnologia da informação (4 + CR), administrador (3 + CR), bibliotecário documentalista (2 + CR), técnico em assuntos educacionais (1 + CR), tecnólogo – química (2 + CR), médico veterinário – medicina de grandes animais (1 + CR), médico veterinário – anestesiologia veterinária e terapia intensiva (1 + CR), médico – medicina do trabalho (1 + CR) Nível: Médio, Técnico e Superior

Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 3.029,90 a R$ 4.967,04

R$ 3.029,90 a R$ 4.967,04 Prazo: 9 de abril

9 de abril Taxa de inscrição: R$ 90 a R$ 125

R$ 90 a R$ 125 Prova: 17 de maio (data provável)

17 de maio (data provável) Onde se inscrever: neste link

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