Salários de até R$ 20 mil: concursos públicos oferecem mais de 350 vagas no RS

Estão abertas as inscrições para 17 concursos públicos no Rio Grande do Sul, que somam 374 vagas – além de formação de cadastro reserva. As oportunidades contemplam todos os níveis de formação, com remunerações que variam conforme o cargo e podem chegar a R$ 20,1 mil.
A Procuradoria-Geral do Município de Porto Alegre (PGM) teve o prazo de inscrições de seu concurso prorrogado até 21 de abril, oferecendo vagas para o cargo de analista.
O Conselho Regional de Biomedicina da 5ª Região (CRBM 5) abriu concurso com 120 vagas destinadas especificamente a Porto Alegre, distribuídas entre cargos de níveis Médio e Superior. Os salários variam entre R$ 3.492,32 e R$ 5.088,60.
Já a Prefeitura de Esteio está com dois editais abertos, ambos voltados à formação de cadastro reserva, contemplando diversas áreas e cargos de nível Superior, incluindo professores, funções técnicas e administrativas.
Lista de concursos públicos abertos no RS
Conselho Regional de Biomedicina da 5ª Região (CRBM 5)
- Vagas: contador (30 + CR), fiscal biomédico (30 + CR), agente administrativo (60 + CR)
- Nível: Médio e Superior
- Salário: R$ 3.492,32 e R$ 5.088,60
- Prazo: 11 de maio
- Taxa de inscrição: R$ 50 a R$ 60
- Prova: 31 de maio
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
- Vagas: professor assistente - diversas áreas (16)
- Nível: Superior
- Salário: R$ 13.288,85
- Prazo: 5 de maio
- Taxa de inscrição: R$ 398
- Prova: 20 de junho a 3 de outubro (período provável)
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- Edital: neste link
Prefeitura de Sarandi
- Vagas: agente de almoxarifado central (1 + CR), agente de patrimônio (1 + CR), agente de pagamentos (1 + CR), agente de fiscalização sanitária (1 + CR), médico (1 + CR), fiscal tributário (1 + CR), agente de trânsito (3 + CR), agente administrativo (1 + CR)
- Nível: Médio e Superior
- Salário: R$ 2.959,44 e R$ 4.538,22
- Prazo: 30 de abril
- Taxa de inscrição: R$ 90 a R$ 140
- Prova: 24 de maio
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Prefeitura de São Leopoldo
- Vagas: agente administrativo III (5 + CR), agente de cadastramento em programas sociais (CR), agente defesa civil (5 + CR), atendente social (3 + CR), auxiliar de saúde bucal (5 + CR), educador social (CR), fiscal municipal (CR), agente de fiscalização ambiental químico (CR), agente de fiscalização ambiental tratamento de efluentes (CR), técnico de enfermagem (3 + CR), técnico em eletrotécnico (CR), técnico em desenvolvimento de sistemas (2 + CR), técnico em rede de computadores (4 + CR), técnico em tecnologia da informação (12 + CR), topógrafo (CR), analista de sistemas (CR), analista em segurança da informação (1 + CR), analista em tecnologia da informação (3 + CR), arquiteto (CR), arquivista (1 + CR), assistente social (CR), biólogo (CR), cirurgião dentista/endodontista (1 + CR), cirurgião dentista/periodontista (CR), contador (CR), enfermeiro (CR), engenheiro ambiental (CR), engenheiro civil (CR), fiscal tributário (CR), fonoaudiólogo (CR), médico do trabalho (CR), médico veterinário (CR), nutricionista (CR), odontólogo cirurgião bucomaxilofacial (CR), odontopediatra (CR), procurador do município (CR), psicólogo (CR)
- Nível: Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 2.450,98 a R$ 7.211,78
- Prazo: 6 de maio
- Taxa de inscrição: R$ 190,20 a R$ 253,60
- Prova: 5 de julho
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Prefeitura de Quevedos
- Vagas: agente administrativo (1 + CR), agente administrativo auxiliar (1 + CR), agente comunitário de saúde (microárea 5) (CR), agente de combate a endemias (1 + CR), agente municipal de controle interno (1 + CR), assessor - área jurídica (1 + CR), auxiliar escolar (1 + CR), auxiliar de consultório dentário (1 + CR), engenheiro civil (1 + CR), fiscal de tributos (1 + CR), fonoaudiólogo (1 + CR), monitor (1 + CR), motorista (1 + CR), nutricionista (1 + CR), operador de máquinas (1 + CR), operário especializado (1 + CR), professor de educação especial (1 + CR), psicólogo (1 + CR), técnico em contabilidade (1 + CR), médico veterinário (1 + CR)
- Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 1.664,09 a R$ 8.960,60
- Prazo: 8 de maio
- Taxa de inscrição: R$ 75 a R$ 150
- Prova: 31 de maio
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Prefeitura de Esteio
- Vagas: sepultador (CR), mecânico de veículos (CR), operador de máquinas (CR), agente comunitário de saúde - diversas UBS (CR), agente de combate às endemias (CR), assistente administrativo (CR), fiscal (CR), guarda municipal (CR), técnico de enfermagem (CR), técnico de enfermagem do trabalho (CR), técnico de saúde bucal (CR), técnico em biblioteconomia (CR), técnico em informática (CR), técnico em nutrição (CR), técnico em segurança do trabalho (CR), analista administrativo (CR), analista de sistemas (CR), arquiteto (CR), arquivista (CR), assistente social (CR), auditor fiscal de tributos (CR), bibliotecário (CR), biólogo (CR), contador (CR), enfermeiro assistencial (CR), engenheiro agrônomo (CR), engenheiro civil (CR), engenheiro do trabalho (CR), engenheiro eletricista (CR), engenheiro químico (CR), farmacêutico (CR), fisioterapeuta (CR), fonoaudiólogo (CR), jornalista (CR), médico comunitário (CR), médico generalista (CR), médico gineco-obstetra (CR), médico infectologista (CR), médico infectologista infantil (CR), médico pediatra (CR), médico psiquiatra (CR), médico psiquiatra infantil (CR), médico veterinário (CR), museólogo (CR), nutricionista (CR), odontólogo (CR), preparador físico (CR), procurador municipal (CR), psicólogo (CR), psicopedagogo (CR), terapeuta ocupacional (CR)
- Nível: Superior
- Salário: R$ 1.724,25 e R$ 11.248,03
- Prazo: 4 de maio
- Taxa de inscrição: R$ 79 a R$ 150
- Prova: 21 de junho
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Prefeitura de Esteio 1
- Vagas: professor - várias áreas (CR)
- Nível: Superior
- Salário: R$ 3.102,52
- Prazo: 4 de maio
- Taxa de inscrição: R$ 150
- Prova: 21 de junho
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Prefeitura de Caibaté
- Vagas: operador de máquinas (CR), operário (2 + CR), pedreiro (CR), servente (CR), agente administrativo (1 + CR), agente de endemias (1), auxiliar de saúde bucal (CR), motorista (1 + CR), técnico agrícola (CR), técnico de enfermagem (CR), tesoureiro (CR), assistente social (1 + CR), cirurgião-dentista (1 + CR), enfermeiro (1 + CR), engenheiro civil (CR), fisioterapeuta i (CR), fonoaudiólogo (1 + CR), médico II (1), médico veterinário (CR), monitor de educação II (5 + CR), nutricionista (CR), psicólogo (1 + CR), psicopedagogo (1 + CR), terapeuta ocupacional (1 + CR), contador legislativo (CR), professor área 1 - anos iniciais (CR), professor área 2 - letras/inglês (CR), professor área 2 - educação física (CR), professor área 2 - matemática (CR)
- Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 2.228,17 a R$ 17.349,67
- Prazo: 7 de maio
- Taxa de inscrição: R$ 75 a R$ 150
- Prova: 31 de maio
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Prefeitura de Presidente Lucena
- Vagas: auxiliar de educação básica (CR), auxiliar de serviços gerais (CR), contador (1 + CR), engenheiro civil (CR), farmacêutico (CR), fonoaudiólogo (CR), operário (CR), professor de educação infantil (1), professor de ensino fundamental (1)
- Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 2.178,48 a R$ 6.710,73
- Prazo: 1º de maio
- Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 120
- Prova: 23 de maio
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Fenac – Centro de Eventos e Negócios
- Vagas: arquiteto (CR), assistente administrativo (CR), assistente de feiras e eventos (CR), assistente de licitações (CR), assistente de marketing (CR), assistente de pessoal (CR), auxiliar de manutenção (1 + CR), auxiliar de serviços de copa (CR), encarregado de compras/almoxarifado (1 + CR), técnico em informática (1 + CR)
- Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 2.466,20 e R$ 14.589
- Prazo: 25 de abril
- Taxa de inscrição: R$ 50 a R$ 100
- Prova: 17 de maio
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Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Taquari (Consisa)
- Vagas: agente administrativo (CR)
- Nível: Médio
- Salário: R$ 3.739,50
- Prazo: 15 de abril
- Taxa de inscrição: R$ 75
- Prova: 9 e 10 de maio (período provável)
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Prefeitura de Santa Vitória do Palmar
- Vagas: motorista (7), operador de máquinas (CR), operário (16), agente administrativo (12), agente sanitário (1), cadastrador (1), fiscal (4), monitor de educação (11), secretário escolar (3), designer gráfico (CR), técnico em contabilidade (CR), técnico em edificações (1), técnico em enfermagem (1), técnico em segurança do trabalho (CR), administrador (CR), advogado (CR), analista ambiental (CR), analista de sistemas (CR), arquiteto (CR), assistente social (2), comunicador social (CR), contador (CR), enfermeiro (2), engenheiro agrônomo (CR), engenheiro civil (CR), farmacêutico (CR), fisioterapeuta (1), fonoaudiólogo (1), médico esf (CR), médico veterinário (CR), nutricionista (CR), odontólogo (CR), professor educação infantil (14), professor ef - artes (CR), professor ef - ciências (1), professor ef - educação física (2), professor ef - geografia (2), professor ef - história (1), professor ef - matemática (CR), professor ef - português/espanhol (CR), professor ef - português/inglês (2), professor ef - ed. física (séries iniciais) (CR), professor séries iniciais (2), psicólogo (1), terapeuta ocupacional (CR), turismólogo (CR)
- Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 1.621,00 a R$ 7.878,01
- Prazo: 21 de abril
- Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 120
- Prova: 14 de junho
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Câmara de Flores da Cunha
- Vagas: contador (CR), agente legislativo (CR)
- Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 4.743,23 a R$ 6.476,30
- Prazo: 22 de abril
- Taxa de inscrição: R$ 100 a R$ 150
- Prova: 16 e 17 de maio (data provável)
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Prefeitura de Flores da Cunha
- Vagas: arquiteto (CR), assistente social (CR), auditor tributário (CR), bibliotecário (CR), contador (CR), enfermeiro (CR), engenheiro agrônomo (CR), engenheiro civil (CR), farmacêutico (CR), fonoaudiólogo (CR), médico clínico geral (20h) (CR), médico clínico geral (40h) (CR), médico geriatra (CR), médico ginecologista (CR), médico pediatra (CR), médico veterinário (CR), museólogo (CR), nutricionista (CR), odontólogo (CR), procurador jurídico (CR), professor anos iniciais (CR), professor artes (CR), professor ciências (CR), professor ed. física (CR), professor ed. infantil (CR), professor geografia (CR), professor história (CR), professor inglês (CR), professor matemática (CR), professor português (CR), psicólogo (CR), técnico em enfermagem (CR), técnico agrícola (CR), técnico em contabilidade (CR), técnico em informática (CR), agente administrativo (CR), almoxarife (CR), atendente de creche (CR), atendente de farmácia (CR), auxiliar de biblioteca (CR), educador social (CR), eletricista (CR), fiscal (CR), fiscal sanitário (CR), secretário de escola (CR), tesoureiro (CR), topógrafo (CR), telefonista/recepcionista (CR), agente de serviços complementares (operário) (CR), mecânico (CR), motorista (CR), operador de máquinas (CR)
- Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 2.165,88 a R$ 20.126,28
- Prazo: 22 de abril
- Taxa de inscrição: R$ 70 a R$ 150
- Prova: 16 e 17 de maio (data provável)
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Procuradoria-Geral do Município de Porto Alegre (PGM)
- Vaga: analista da procuradoria-geral do município (20)
- Nível: Superior
- Salário: R$ 5.325,66
- Prazo: 21 de abril
- Taxa de inscrição: R$ 211,40
- Prova: 5 de julho
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Prefeitura de Rolador
- Vaga: agente administrativo (2+CR), agente comunitário de saúde (1+CR), contador (CR), controlador interno (1+CR), fiscal sanitário (CR), fonoaudiólogo (1+CR), médico (1+CR), médico pediatra (1+CR), motorista (2+CR), monitor de educação (2+CR), oficial de almoxarifado e patrimônio (1+CR), operador de máquinas (CR), pedagogo (CR), professor de anos iniciais do ensino fundamental (3+CR), professor de anos finais do ensino fundamental - geografia (1+CR), professor de anos finais do ensino fundamental - matemática (CR), professor de anos finais do ensino fundamental - português (1+CR), professor de educação especial (1+CR), professor de educação infantil (3+CR), técnico em enfermagem (1+CR), tesoureiro (1+CR)
- Nível: Médio, Técnico e Superior
- Salário: de R$ 1.962,96 a R$ 12.701.48
- Prazo: 17 de abril
- Taxa de inscrição: de R$ 60 e R$ 100
- Prova: 16 de maio
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Prefeitura de Não-Me-Toque
- Vagas: auxiliar de operações (CR), auxiliar de serviços gerais (CR), auxiliar de educador cuidador (CR), cozinheiro (CR), eletricista (CR), motorista (2+CR), operador de máquinas (CR), educador/cuidador (CR), oficial administrativo (3+CR), orientador/educador social (CR), técnico em contabilidade (CR), técnico em informática (1+CR), agente de controle interno (1+CR), arquiteto (CR), assistente social (CR), contador (CR), engenheiro civil (CR), engenheiro eletricista (1+CR), fonoaudiólogo (CR), médico (CR), médico pediatra (CR), médico psiquiatra (1+CR), psicólogo (CR)
- Nível: Fundamental , Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 1.871,78 a R$ 9.065,25
- Prazo: 13 de abril
- Taxa de inscrição: de R$ 50 a R$ 140
- Prova: 31 de maio
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*Produção: Juliano Lannes