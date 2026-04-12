Salários de até R$ 20 mil: concursos públicos oferecem mais de 350 vagas no RS

Oportunidades estão disponíveis em várias regiões do Estado. andreaobzerova / stock.adobe.com

Estão abertas as inscrições para 17 concursos públicos no Rio Grande do Sul, que somam 374 vagas – além de formação de cadastro reserva. As oportunidades contemplam todos os níveis de formação, com remunerações que variam conforme o cargo e podem chegar a R$ 20,1 mil.

A Procuradoria-Geral do Município de Porto Alegre (PGM) teve o prazo de inscrições de seu concurso prorrogado até 21 de abril, oferecendo vagas para o cargo de analista.

O Conselho Regional de Biomedicina da 5ª Região (CRBM 5) abriu concurso com 120 vagas destinadas especificamente a Porto Alegre, distribuídas entre cargos de níveis Médio e Superior. Os salários variam entre R$ 3.492,32 e R$ 5.088,60.

Já a Prefeitura de Esteio está com dois editais abertos, ambos voltados à formação de cadastro reserva, contemplando diversas áreas e cargos de nível Superior, incluindo professores, funções técnicas e administrativas.

Lista de concursos públicos abertos no RS

Conselho Regional de Biomedicina da 5ª Região (CRBM 5)

Vagas: contador (30 + CR), fiscal biomédico (30 + CR), agente administrativo (60 + CR)

contador (30 + CR), fiscal biomédico (30 + CR), agente administrativo (60 + CR) Nível: Médio e Superior

Médio e Superior Salário: R$ 3.492,32 e R$ 5.088,60

R$ 3.492,32 e R$ 5.088,60 Prazo: 11 de maio

11 de maio Taxa de inscrição: R$ 50 a R$ 60

R$ 50 a R$ 60 Prova: 31 de maio

31 de maio Onde se inscrever: neste link

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Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)

Vagas: professor assistente - diversas áreas (16)

professor assistente - diversas áreas (16) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 13.288,85

R$ 13.288,85 Prazo: 5 de maio

5 de maio Taxa de inscrição: R$ 398

R$ 398 Prova: 20 de junho a 3 de outubro (período provável)

20 de junho a 3 de outubro (período provável) Onde se inscrever: neste link

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Prefeitura de Sarandi

Vagas: agente de almoxarifado central (1 + CR), agente de patrimônio (1 + CR), agente de pagamentos (1 + CR), agente de fiscalização sanitária (1 + CR), médico (1 + CR), fiscal tributário (1 + CR), agente de trânsito (3 + CR), agente administrativo (1 + CR)

agente de almoxarifado central (1 + CR), agente de patrimônio (1 + CR), agente de pagamentos (1 + CR), agente de fiscalização sanitária (1 + CR), médico (1 + CR), fiscal tributário (1 + CR), agente de trânsito (3 + CR), agente administrativo (1 + CR) Nível: Médio e Superior

Médio e Superior Salário: R$ 2.959,44 e R$ 4.538,22

R$ 2.959,44 e R$ 4.538,22 Prazo: 30 de abril

30 de abril Taxa de inscrição: R$ 90 a R$ 140

R$ 90 a R$ 140 Prova: 24 de maio

24 de maio Onde se inscrever: neste link

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Prefeitura de São Leopoldo

Vagas: agente administrativo III (5 + CR), agente de cadastramento em programas sociais (CR), agente defesa civil (5 + CR), atendente social (3 + CR), auxiliar de saúde bucal (5 + CR), educador social (CR), fiscal municipal (CR), agente de fiscalização ambiental químico (CR), agente de fiscalização ambiental tratamento de efluentes (CR), técnico de enfermagem (3 + CR), técnico em eletrotécnico (CR), técnico em desenvolvimento de sistemas (2 + CR), técnico em rede de computadores (4 + CR), técnico em tecnologia da informação (12 + CR), topógrafo (CR), analista de sistemas (CR), analista em segurança da informação (1 + CR), analista em tecnologia da informação (3 + CR), arquiteto (CR), arquivista (1 + CR), assistente social (CR), biólogo (CR), cirurgião dentista/endodontista (1 + CR), cirurgião dentista/periodontista (CR), contador (CR), enfermeiro (CR), engenheiro ambiental (CR), engenheiro civil (CR), fiscal tributário (CR), fonoaudiólogo (CR), médico do trabalho (CR), médico veterinário (CR), nutricionista (CR), odontólogo cirurgião bucomaxilofacial (CR), odontopediatra (CR), procurador do município (CR), psicólogo (CR)

agente administrativo III (5 + CR), agente de cadastramento em programas sociais (CR), agente defesa civil (5 + CR), atendente social (3 + CR), auxiliar de saúde bucal (5 + CR), educador social (CR), fiscal municipal (CR), agente de fiscalização ambiental químico (CR), agente de fiscalização ambiental tratamento de efluentes (CR), técnico de enfermagem (3 + CR), técnico em eletrotécnico (CR), técnico em desenvolvimento de sistemas (2 + CR), técnico em rede de computadores (4 + CR), técnico em tecnologia da informação (12 + CR), topógrafo (CR), analista de sistemas (CR), analista em segurança da informação (1 + CR), analista em tecnologia da informação (3 + CR), arquiteto (CR), arquivista (1 + CR), assistente social (CR), biólogo (CR), cirurgião dentista/endodontista (1 + CR), cirurgião dentista/periodontista (CR), contador (CR), enfermeiro (CR), engenheiro ambiental (CR), engenheiro civil (CR), fiscal tributário (CR), fonoaudiólogo (CR), médico do trabalho (CR), médico veterinário (CR), nutricionista (CR), odontólogo cirurgião bucomaxilofacial (CR), odontopediatra (CR), procurador do município (CR), psicólogo (CR) Nível: Médio, Técnico e Superior

Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 2.450,98 a R$ 7.211,78

R$ 2.450,98 a R$ 7.211,78 Prazo: 6 de maio

6 de maio Taxa de inscrição: R$ 190,20 a R$ 253,60

R$ 190,20 a R$ 253,60 Prova: 5 de julho

5 de julho Onde se inscrever: neste link

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Prefeitura de Quevedos

Vagas: agente administrativo (1 + CR), agente administrativo auxiliar (1 + CR), agente comunitário de saúde (microárea 5) (CR), agente de combate a endemias (1 + CR), agente municipal de controle interno (1 + CR), assessor - área jurídica (1 + CR), auxiliar escolar (1 + CR), auxiliar de consultório dentário (1 + CR), engenheiro civil (1 + CR), fiscal de tributos (1 + CR), fonoaudiólogo (1 + CR), monitor (1 + CR), motorista (1 + CR), nutricionista (1 + CR), operador de máquinas (1 + CR), operário especializado (1 + CR), professor de educação especial (1 + CR), psicólogo (1 + CR), técnico em contabilidade (1 + CR), médico veterinário (1 + CR)

agente administrativo (1 + CR), agente administrativo auxiliar (1 + CR), agente comunitário de saúde (microárea 5) (CR), agente de combate a endemias (1 + CR), agente municipal de controle interno (1 + CR), assessor - área jurídica (1 + CR), auxiliar escolar (1 + CR), auxiliar de consultório dentário (1 + CR), engenheiro civil (1 + CR), fiscal de tributos (1 + CR), fonoaudiólogo (1 + CR), monitor (1 + CR), motorista (1 + CR), nutricionista (1 + CR), operador de máquinas (1 + CR), operário especializado (1 + CR), professor de educação especial (1 + CR), psicólogo (1 + CR), técnico em contabilidade (1 + CR), médico veterinário (1 + CR) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 1.664,09 a R$ 8.960,60

R$ 1.664,09 a R$ 8.960,60 Prazo: 8 de maio

8 de maio Taxa de inscrição: R$ 75 a R$ 150

R$ 75 a R$ 150 Prova: 31 de maio

31 de maio Onde se inscrever: neste link

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Prefeitura de Esteio

Vagas: sepultador (CR), mecânico de veículos (CR), operador de máquinas (CR), agente comunitário de saúde - diversas UBS (CR), agente de combate às endemias (CR), assistente administrativo (CR), fiscal (CR), guarda municipal (CR), técnico de enfermagem (CR), técnico de enfermagem do trabalho (CR), técnico de saúde bucal (CR), técnico em biblioteconomia (CR), técnico em informática (CR), técnico em nutrição (CR), técnico em segurança do trabalho (CR), analista administrativo (CR), analista de sistemas (CR), arquiteto (CR), arquivista (CR), assistente social (CR), auditor fiscal de tributos (CR), bibliotecário (CR), biólogo (CR), contador (CR), enfermeiro assistencial (CR), engenheiro agrônomo (CR), engenheiro civil (CR), engenheiro do trabalho (CR), engenheiro eletricista (CR), engenheiro químico (CR), farmacêutico (CR), fisioterapeuta (CR), fonoaudiólogo (CR), jornalista (CR), médico comunitário (CR), médico generalista (CR), médico gineco-obstetra (CR), médico infectologista (CR), médico infectologista infantil (CR), médico pediatra (CR), médico psiquiatra (CR), médico psiquiatra infantil (CR), médico veterinário (CR), museólogo (CR), nutricionista (CR), odontólogo (CR), preparador físico (CR), procurador municipal (CR), psicólogo (CR), psicopedagogo (CR), terapeuta ocupacional (CR)

sepultador (CR), mecânico de veículos (CR), operador de máquinas (CR), agente comunitário de saúde - diversas UBS (CR), agente de combate às endemias (CR), assistente administrativo (CR), fiscal (CR), guarda municipal (CR), técnico de enfermagem (CR), técnico de enfermagem do trabalho (CR), técnico de saúde bucal (CR), técnico em biblioteconomia (CR), técnico em informática (CR), técnico em nutrição (CR), técnico em segurança do trabalho (CR), analista administrativo (CR), analista de sistemas (CR), arquiteto (CR), arquivista (CR), assistente social (CR), auditor fiscal de tributos (CR), bibliotecário (CR), biólogo (CR), contador (CR), enfermeiro assistencial (CR), engenheiro agrônomo (CR), engenheiro civil (CR), engenheiro do trabalho (CR), engenheiro eletricista (CR), engenheiro químico (CR), farmacêutico (CR), fisioterapeuta (CR), fonoaudiólogo (CR), jornalista (CR), médico comunitário (CR), médico generalista (CR), médico gineco-obstetra (CR), médico infectologista (CR), médico infectologista infantil (CR), médico pediatra (CR), médico psiquiatra (CR), médico psiquiatra infantil (CR), médico veterinário (CR), museólogo (CR), nutricionista (CR), odontólogo (CR), preparador físico (CR), procurador municipal (CR), psicólogo (CR), psicopedagogo (CR), terapeuta ocupacional (CR) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 1.724,25 e R$ 11.248,03

R$ 1.724,25 e R$ 11.248,03 Prazo: 4 de maio

4 de maio Taxa de inscrição: R$ 79 a R$ 150

R$ 79 a R$ 150 Prova: 21 de junho

21 de junho Onde se inscrever: neste link

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Prefeitura de Esteio 1

Vagas: professor - várias áreas (CR)

professor - várias áreas (CR) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 3.102,52

R$ 3.102,52 Prazo: 4 de maio

4 de maio Taxa de inscrição: R$ 150

R$ 150 Prova: 21 de junho

21 de junho Onde se inscrever: neste link

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Prefeitura de Caibaté

Vagas: operador de máquinas (CR), operário (2 + CR), pedreiro (CR), servente (CR), agente administrativo (1 + CR), agente de endemias (1), auxiliar de saúde bucal (CR), motorista (1 + CR), técnico agrícola (CR), técnico de enfermagem (CR), tesoureiro (CR), assistente social (1 + CR), cirurgião-dentista (1 + CR), enfermeiro (1 + CR), engenheiro civil (CR), fisioterapeuta i (CR), fonoaudiólogo (1 + CR), médico II (1), médico veterinário (CR), monitor de educação II (5 + CR), nutricionista (CR), psicólogo (1 + CR), psicopedagogo (1 + CR), terapeuta ocupacional (1 + CR), contador legislativo (CR), professor área 1 - anos iniciais (CR), professor área 2 - letras/inglês (CR), professor área 2 - educação física (CR), professor área 2 - matemática (CR)

operador de máquinas (CR), operário (2 + CR), pedreiro (CR), servente (CR), agente administrativo (1 + CR), agente de endemias (1), auxiliar de saúde bucal (CR), motorista (1 + CR), técnico agrícola (CR), técnico de enfermagem (CR), tesoureiro (CR), assistente social (1 + CR), cirurgião-dentista (1 + CR), enfermeiro (1 + CR), engenheiro civil (CR), fisioterapeuta i (CR), fonoaudiólogo (1 + CR), médico II (1), médico veterinário (CR), monitor de educação II (5 + CR), nutricionista (CR), psicólogo (1 + CR), psicopedagogo (1 + CR), terapeuta ocupacional (1 + CR), contador legislativo (CR), professor área 1 - anos iniciais (CR), professor área 2 - letras/inglês (CR), professor área 2 - educação física (CR), professor área 2 - matemática (CR) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 2.228,17 a R$ 17.349,67

R$ 2.228,17 a R$ 17.349,67 Prazo: 7 de maio

7 de maio Taxa de inscrição: R$ 75 a R$ 150

R$ 75 a R$ 150 Prova: 31 de maio

31 de maio Onde se inscrever: neste link

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Prefeitura de Presidente Lucena

Vagas: auxiliar de educação básica (CR), auxiliar de serviços gerais (CR), contador (1 + CR), engenheiro civil (CR), farmacêutico (CR), fonoaudiólogo (CR), operário (CR), professor de educação infantil (1), professor de ensino fundamental (1)

auxiliar de educação básica (CR), auxiliar de serviços gerais (CR), contador (1 + CR), engenheiro civil (CR), farmacêutico (CR), fonoaudiólogo (CR), operário (CR), professor de educação infantil (1), professor de ensino fundamental (1) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 2.178,48 a R$ 6.710,73

R$ 2.178,48 a R$ 6.710,73 Prazo: 1º de maio

1º de maio Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 120

R$ 80 a R$ 120 Prova: 23 de maio

23 de maio Onde se inscrever: neste link

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Fenac – Centro de Eventos e Negócios

Vagas: arquiteto (CR), assistente administrativo (CR), assistente de feiras e eventos (CR), assistente de licitações (CR), assistente de marketing (CR), assistente de pessoal (CR), auxiliar de manutenção (1 + CR), auxiliar de serviços de copa (CR), encarregado de compras/almoxarifado (1 + CR), técnico em informática (1 + CR)

arquiteto (CR), assistente administrativo (CR), assistente de feiras e eventos (CR), assistente de licitações (CR), assistente de marketing (CR), assistente de pessoal (CR), auxiliar de manutenção (1 + CR), auxiliar de serviços de copa (CR), encarregado de compras/almoxarifado (1 + CR), técnico em informática (1 + CR) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 2.466,20 e R$ 14.589

R$ 2.466,20 e R$ 14.589 Prazo: 25 de abril

25 de abril Taxa de inscrição: R$ 50 a R$ 100

R$ 50 a R$ 100 Prova: 17 de maio

17 de maio Onde se inscrever: neste link

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Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Taquari (Consisa)

Vagas: agente administrativo (CR)

agente administrativo (CR) Nível: Médio

Médio Salário: R$ 3.739,50

R$ 3.739,50 Prazo: 15 de abril

15 de abril Taxa de inscrição: R$ 75

R$ 75 Prova: 9 e 10 de maio (período provável)

9 e 10 de maio (período provável) Onde se inscrever: neste link

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Prefeitura de Santa Vitória do Palmar

Vagas: motorista (7), operador de máquinas (CR), operário (16), agente administrativo (12), agente sanitário (1), cadastrador (1), fiscal (4), monitor de educação (11), secretário escolar (3), designer gráfico (CR), técnico em contabilidade (CR), técnico em edificações (1), técnico em enfermagem (1), técnico em segurança do trabalho (CR), administrador (CR), advogado (CR), analista ambiental (CR), analista de sistemas (CR), arquiteto (CR), assistente social (2), comunicador social (CR), contador (CR), enfermeiro (2), engenheiro agrônomo (CR), engenheiro civil (CR), farmacêutico (CR), fisioterapeuta (1), fonoaudiólogo (1), médico esf (CR), médico veterinário (CR), nutricionista (CR), odontólogo (CR), professor educação infantil (14), professor ef - artes (CR), professor ef - ciências (1), professor ef - educação física (2), professor ef - geografia (2), professor ef - história (1), professor ef - matemática (CR), professor ef - português/espanhol (CR), professor ef - português/inglês (2), professor ef - ed. física (séries iniciais) (CR), professor séries iniciais (2), psicólogo (1), terapeuta ocupacional (CR), turismólogo (CR)

motorista (7), operador de máquinas (CR), operário (16), agente administrativo (12), agente sanitário (1), cadastrador (1), fiscal (4), monitor de educação (11), secretário escolar (3), designer gráfico (CR), técnico em contabilidade (CR), técnico em edificações (1), técnico em enfermagem (1), técnico em segurança do trabalho (CR), administrador (CR), advogado (CR), analista ambiental (CR), analista de sistemas (CR), arquiteto (CR), assistente social (2), comunicador social (CR), contador (CR), enfermeiro (2), engenheiro agrônomo (CR), engenheiro civil (CR), farmacêutico (CR), fisioterapeuta (1), fonoaudiólogo (1), médico esf (CR), médico veterinário (CR), nutricionista (CR), odontólogo (CR), professor educação infantil (14), professor ef - artes (CR), professor ef - ciências (1), professor ef - educação física (2), professor ef - geografia (2), professor ef - história (1), professor ef - matemática (CR), professor ef - português/espanhol (CR), professor ef - português/inglês (2), professor ef - ed. física (séries iniciais) (CR), professor séries iniciais (2), psicólogo (1), terapeuta ocupacional (CR), turismólogo (CR) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 1.621,00 a R$ 7.878,01

R$ 1.621,00 a R$ 7.878,01 Prazo: 21 de abril

21 de abril Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 120

R$ 80 a R$ 120 Prova: 14 de junho

14 de junho Onde se inscrever: neste link

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Câmara de Flores da Cunha

Vagas: contador (CR), agente legislativo (CR)

contador (CR), agente legislativo (CR) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 4.743,23 a R$ 6.476,30

R$ 4.743,23 a R$ 6.476,30 Prazo: 22 de abril

22 de abril Taxa de inscrição: R$ 100 a R$ 150

R$ 100 a R$ 150 Prova: 16 e 17 de maio (data provável)

16 e 17 de maio (data provável) Onde se inscrever: neste link

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Prefeitura de Flores da Cunha

Vagas: arquiteto (CR), assistente social (CR), auditor tributário (CR), bibliotecário (CR), contador (CR), enfermeiro (CR), engenheiro agrônomo (CR), engenheiro civil (CR), farmacêutico (CR), fonoaudiólogo (CR), médico clínico geral (20h) (CR), médico clínico geral (40h) (CR), médico geriatra (CR), médico ginecologista (CR), médico pediatra (CR), médico veterinário (CR), museólogo (CR), nutricionista (CR), odontólogo (CR), procurador jurídico (CR), professor anos iniciais (CR), professor artes (CR), professor ciências (CR), professor ed. física (CR), professor ed. infantil (CR), professor geografia (CR), professor história (CR), professor inglês (CR), professor matemática (CR), professor português (CR), psicólogo (CR), técnico em enfermagem (CR), técnico agrícola (CR), técnico em contabilidade (CR), técnico em informática (CR), agente administrativo (CR), almoxarife (CR), atendente de creche (CR), atendente de farmácia (CR), auxiliar de biblioteca (CR), educador social (CR), eletricista (CR), fiscal (CR), fiscal sanitário (CR), secretário de escola (CR), tesoureiro (CR), topógrafo (CR), telefonista/recepcionista (CR), agente de serviços complementares (operário) (CR), mecânico (CR), motorista (CR), operador de máquinas (CR)

arquiteto (CR), assistente social (CR), auditor tributário (CR), bibliotecário (CR), contador (CR), enfermeiro (CR), engenheiro agrônomo (CR), engenheiro civil (CR), farmacêutico (CR), fonoaudiólogo (CR), médico clínico geral (20h) (CR), médico clínico geral (40h) (CR), médico geriatra (CR), médico ginecologista (CR), médico pediatra (CR), médico veterinário (CR), museólogo (CR), nutricionista (CR), odontólogo (CR), procurador jurídico (CR), professor anos iniciais (CR), professor artes (CR), professor ciências (CR), professor ed. física (CR), professor ed. infantil (CR), professor geografia (CR), professor história (CR), professor inglês (CR), professor matemática (CR), professor português (CR), psicólogo (CR), técnico em enfermagem (CR), técnico agrícola (CR), técnico em contabilidade (CR), técnico em informática (CR), agente administrativo (CR), almoxarife (CR), atendente de creche (CR), atendente de farmácia (CR), auxiliar de biblioteca (CR), educador social (CR), eletricista (CR), fiscal (CR), fiscal sanitário (CR), secretário de escola (CR), tesoureiro (CR), topógrafo (CR), telefonista/recepcionista (CR), agente de serviços complementares (operário) (CR), mecânico (CR), motorista (CR), operador de máquinas (CR) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 2.165,88 a R$ 20.126,28

R$ 2.165,88 a R$ 20.126,28 Prazo: 22 de abril

22 de abril Taxa de inscrição: R$ 70 a R$ 150

R$ 70 a R$ 150 Prova: 16 e 17 de maio (data provável)

16 e 17 de maio (data provável) Onde se inscrever: neste link

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Procuradoria-Geral do Município de Porto Alegre (PGM)

Vaga: analista da procuradoria-geral do município (20)

analista da procuradoria-geral do município (20) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 5.325,66

R$ 5.325,66 Prazo: 21 de abril

21 de abril Taxa de inscrição: R$ 211,40

R$ 211,40 Prova: 5 de julho

5 de julho Onde se inscrever: neste link

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Prefeitura de Rolador

Vaga: agente administrativo (2+CR), agente comunitário de saúde (1+CR), contador (CR), controlador interno (1+CR), fiscal sanitário (CR), fonoaudiólogo (1+CR), médico (1+CR), médico pediatra (1+CR), motorista (2+CR), monitor de educação (2+CR), oficial de almoxarifado e patrimônio (1+CR), operador de máquinas (CR), pedagogo (CR), professor de anos iniciais do ensino fundamental (3+CR), professor de anos finais do ensino fundamental - geografia (1+CR), professor de anos finais do ensino fundamental - matemática (CR), professor de anos finais do ensino fundamental - português (1+CR), professor de educação especial (1+CR), professor de educação infantil (3+CR), técnico em enfermagem (1+CR), tesoureiro (1+CR)

agente administrativo (2+CR), agente comunitário de saúde (1+CR), contador (CR), controlador interno (1+CR), fiscal sanitário (CR), fonoaudiólogo (1+CR), médico (1+CR), médico pediatra (1+CR), motorista (2+CR), monitor de educação (2+CR), oficial de almoxarifado e patrimônio (1+CR), operador de máquinas (CR), pedagogo (CR), professor de anos iniciais do ensino fundamental (3+CR), professor de anos finais do ensino fundamental - geografia (1+CR), professor de anos finais do ensino fundamental - matemática (CR), professor de anos finais do ensino fundamental - português (1+CR), professor de educação especial (1+CR), professor de educação infantil (3+CR), técnico em enfermagem (1+CR), tesoureiro (1+CR) Nível: Médio, Técnico e Superior

Médio, Técnico e Superior Salário: de R$ 1.962,96 a R$ 12.701.48

de R$ 1.962,96 a R$ 12.701.48 Prazo: 17 de abril

17 de abril Taxa de inscrição: de R$ 60 e R$ 100

de R$ 60 e R$ 100 Prova: 16 de maio

16 de maio Onde se inscrever: neste link

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Prefeitura de Não-Me-Toque

Vagas: auxiliar de operações (CR), auxiliar de serviços gerais (CR), auxiliar de educador cuidador (CR), cozinheiro (CR), eletricista (CR), motorista (2+CR), operador de máquinas (CR), educador/cuidador (CR), oficial administrativo (3+CR), orientador/educador social (CR), técnico em contabilidade (CR), técnico em informática (1+CR), agente de controle interno (1+CR), arquiteto (CR), assistente social (CR), contador (CR), engenheiro civil (CR), engenheiro eletricista (1+CR), fonoaudiólogo (CR), médico (CR), médico pediatra (CR), médico psiquiatra (1+CR), psicólogo (CR)

auxiliar de operações (CR), auxiliar de serviços gerais (CR), auxiliar de educador cuidador (CR), cozinheiro (CR), eletricista (CR), motorista (2+CR), operador de máquinas (CR), educador/cuidador (CR), oficial administrativo (3+CR), orientador/educador social (CR), técnico em contabilidade (CR), técnico em informática (1+CR), agente de controle interno (1+CR), arquiteto (CR), assistente social (CR), contador (CR), engenheiro civil (CR), engenheiro eletricista (1+CR), fonoaudiólogo (CR), médico (CR), médico pediatra (CR), médico psiquiatra (1+CR), psicólogo (CR) Nível: Fundamental , Médio, Técnico e Superior

Fundamental , Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 1.871,78 a R$ 9.065,25

R$ 1.871,78 a R$ 9.065,25 Prazo: 13 de abril

13 de abril Taxa de inscrição: de R$ 50 a R$ 140

de R$ 50 a R$ 140 Prova: 31 de maio

31 de maio Onde se inscrever: neste link

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