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Prorrogadas inscrições para concurso da Procuradoria-Geral de Porto Alegre

Salário base é de R$ 5,3 mil para analista jurídico com graduação em Direito; gratificações podem chegar a quase R$ 4,5 mil conforme metas

Zero Hora

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