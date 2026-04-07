Prorrogadas inscrições para concurso da Procuradoria-Geral de Porto Alegre

O concurso da Procuradoria-Geral de Porto Alegre exige graduação em Direito ou em Ciências Jurídicas e Sociais. Fernando Gomes / Agencia RBS

As inscrições para o concurso da Procuradoria-Geral de Porto Alegre foram prorrogadas até 21 de abril. São 20 vagas imediatas para analista da área jurídica, além de cadastro reserva. O salário inicial é de R$ 5.325,66 para jornada de 40 horas semanais.

As provas estão previstas para 5 de julho, conforme o Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa) desta terça-feira (7). Os exames serão aplicados em etapa única, de caráter eliminatório e classificatório, com duração de cinco horas.

O concurso exige bacharelado em Direito ou em Ciências Jurídicas e Sociais. As inscrições devem ser feitas neste link, e o edital completo está disponível aqui.

Os candidatos farão prova objetiva com 80 questões de múltipla escolha sobre língua portuguesa, raciocínio lógico, noções de análise de dados e inteligência artificial (IA), direito constitucional, administrativo, processual civil, tributário, financeiro e civil.

Haverá também prova discursiva sobre temas relacionados aos conhecimentos específicos de direito constitucional ou administrativo. Apenas serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos aprovados na prova objetiva.

Benefícios

Além do salário, os aprovados terão direito a vale-alimentação, vale-transporte e plano de saúde.

A remuneração pode ser acrescida da Gratificação de Resultado Fazendário e de Programação Orçamentária (GRFPO), paga conforme o alcance de metas. Esse valor pode chegar a até 175% do vencimento básico. Para se ter uma ideia, com base na folha de pagamento de fevereiro de 2026, o valor adicional foi de R$ 4.413,92.