Concurso público em Santa Catarina tem cargos com salário de até R$ 10 mil

O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina lançou edital de concurso com duas vagas imediatas para Analista Contábil Econômico, além de cadastro reserva para mais 12 cargos. O salário inicial varia de R$ 6.034,81 a R$ 10.388,29.
As inscrições foram abertas na última quarta-feira (1º) e seguem até 30 de abril.
O cargo de Analista Contábil Econômico é responsável por conciliações, demonstrações financeiras e análise de viabilidade econômica. Ele apura impostos, gere custos e fornece informações estratégicas para a tomada de decisão. Para concorrer, é necessário um diploma de Bacharelado em Ciências Contábeis ou Ciências Econômicas.
O edital prevê os seguintes cargos para formação de cadastro reserva: Analista Administrativo, Analista Jurídico, Analista de Sistemas, Arquiteto, Assistente Social, Enfermeiro, Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista, Médico, Oficial de Justiça e Avaliador, Psicólogo e Técnico Judiciário Auxiliar.
Distribuição das vagas
- 1 vaga para ampla concorrência; e
- 1 vaga reservada para pessoas negras.
Etapas
O concurso será composto por uma única etapa, consistindo em prova objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório. As provas serão aplicadas nas cidades-sede das regiões judiciárias catarinenses.