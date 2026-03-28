Salários de até R$ 20 mil: veja a lista de concursos públicos abertos no RS

Estão abertas as inscrições para 12 concursos públicos no Rio Grande do Sul, que somam 182 vagas – além de formação de cadastro reserva. As oportunidades contemplam todos os níveis de formação, com remunerações que variam conforme o cargo e podem chegar a R$ 20,1 mil.
A prefeitura de Rolador abriu seleção para 23 postos em diferentes áreas. Os salários vão de R$ 1.962,96 até R$ 12.701.48. O concurso recebe inscrições até 17 de abril e a data prevista para a prova é 16 de maio.
A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) abriu edital de concurso para o cargo de professor na área de Educação Física. As inscrições seguem até 8 de abril.
Lista de concursos públicos abertos no RS
Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Taquari (Consisa)
- Vagas: agente administrativo (CR)
- Nível: Médio
- Salário: R$ 3.739,50
- Prazo: 15 de abril
- Taxa de inscrição: R$ 75
- Prova: 9 e 10 de maio (período provável)
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Santa Vitória do Palmar
- Vagas: motorista (7), operador de máquinas (CR), operário (16), agente administrativo (12), agente sanitário (1), cadastrador (1), fiscal (4), monitor de educação (11), secretário escolar (3), designer gráfico (CR), técnico em contabilidade (CR), técnico em edificações (1), técnico em enfermagem (1), técnico em segurança do trabalho (CR), administrador (CR), advogado (CR), analista ambiental (CR), analista de sistemas (CR), arquiteto (CR), assistente social (2), comunicador social (CR), contador (CR), enfermeiro (2), engenheiro agrônomo (CR), engenheiro civil (CR), farmacêutico (CR), fisioterapeuta (1), fonoaudiólogo (1), médico esf (CR), médico veterinário (CR), nutricionista (CR), odontólogo (CR), professor educação infantil (14), professor ef - artes (CR), professor ef - ciências (1), professor ef - educação física (2), professor ef - geografia (2), professor ef - história (1), professor ef - matemática (CR), professor ef - português/espanhol (CR), professor ef - português/inglês (2), professor ef - ed. física (séries iniciais) (CR), professor séries iniciais (2), psicólogo (1), terapeuta ocupacional (CR), turismólogo (CR)
- Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 1.621,00 a R$ 7.878,01
- Prazo: 21 de abril
- Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 120
- Prova: 14 de junho
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Câmara de Flores da Cunha
- Vagas: contador (CR), agente legislativo (CR)
- Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 4.743,23 a R$ 6.476,30
- Prazo: 22 de abril
- Taxa de inscrição: R$ 100 a R$ 150
- Prova: 16 e 17 de maio (data provável)
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Prefeitura de Flores da Cunha
- Vagas: arquiteto (CR), assistente social (CR), auditor tributário (CR), bibliotecário (CR), contador (CR), enfermeiro (CR), engenheiro agrônomo (CR), engenheiro civil (CR), farmacêutico (CR), fonoaudiólogo (CR), médico clínico geral (20h) (CR), médico clínico geral (40h) (CR), médico geriatra (CR), médico ginecologista (CR), médico pediatra (CR), médico veterinário (CR), museólogo (CR), nutricionista (CR), odontólogo (CR), procurador jurídico (CR), professor anos iniciais (CR), professor artes (CR), professor ciências (CR), professor ed. física (CR), professor ed. infantil (CR), professor geografia (CR), professor história (CR), professor inglês (CR), professor matemática (CR), professor português (CR), psicólogo (CR), técnico em enfermagem (CR), técnico agrícola (CR), técnico em contabilidade (CR), técnico em informática (CR), agente administrativo (CR), almoxarife (CR), atendente de creche (CR), atendente de farmácia (CR), auxiliar de biblioteca (CR), educador social (CR), eletricista (CR), fiscal (CR), fiscal sanitário (CR), secretário de escola (CR), tesoureiro (CR), topógrafo (CR), telefonista/recepcionista (CR), agente de serviços complementares (operário) (CR), mecânico (CR), motorista (CR), operador de máquinas (CR)
- Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 2.165,88 a R$ 20.126,28
- Prazo: 22 de abril
- Taxa de inscrição: R$ 70 a R$ 150
- Prova: 16 e 17 de maio (data provável)
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Procuradoria-Geral do Município de Porto Alegre (PGM)
- Vaga: analista da procuradoria-geral do município (20)
- Nível: Superior
- Salário: R$ 5.325,66
- Prazo: 8 de abril
- Taxa de inscrição: R$ 211,40
- Prova: 5 de julho
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Prefeitura de Rolador
- Vaga: agente administrativo (2+CR), agente comunitário de saúde (1+CR), contador (CR), controlador interno (1+CR), fiscal sanitário (CR), fonoaudiólogo (1+CR), médico (1+CR), médico pediatra (1+CR), motorista (2+CR), monitor de educação (2+CR), oficial de almoxarifado e patrimônio (1+CR), operador de máquinas (CR), pedagogo (CR), professor de anos iniciais do ensino fundamental (3+CR), professor de anos finais do ensino fundamental - geografia (1+CR), professor de anos finais do ensino fundamental - matemática (CR), professor de anos finais do ensino fundamental - português (1+CR), professor de educação especial (1+CR), professor de educação infantil (3+CR), técnico em enfermagem (1+CR), tesoureiro (1+CR)
- Nível: Médio, Técnico e Superior
- Salário: de R$ 1.962,96 a R$ 12.701.48
- Prazo: 17 de abril
- Taxa de inscrição: de R$ 60 e R$ 100
- Prova: 16 de maio
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Prefeitura de São Lourenço do Sul
- Vagas: acompanhante terapêutico (CR), agente administrativo (CR), agente de construção e manutenção de prédios (CR), almoxarife (CR), arquiteto (CR), assessor de imprensa (CR), assistente social (CR), auxiliar de atendimento a criança e ao adolescente (CR), auxiliar de serviços gerais (CR), auxiliar em saúde bucal (CR), bibliotecário (CR), biólogo (CR), bioquímico (CR), borracheiro (CR), carpinteiro (CR), contador (CR), desenhista (CR), eletricista predial (CR), enfermeiro (CR), engenheiro agrônomo (CR), engenheiro civil (CR), engenheiro eletricista (CR), fiscal ambiental (CR), fiscal de obras (CR), fisioterapeuta (CR), instrutor de educação física (CR), mecânico (CR), médico (CR), médico veterinário (CR), monitor de educação física (CR), motorista (CR), nutricionista (CR), odontólogo (CR), operador de máquinas (CR), operário (CR), padeiro (CR), procurador jurídico (CR), professor de ensino fundamental anos iniciais - artes (CR), professor de ensino fundamental anos iniciais - ciências (CR), professor de ensino fundamental anos finais - educação física (CR), professor de ensino fundamental anos finais - ensino religioso (CR), professor de ensino fundamental anos finais - filosofia (CR), professor de ensino fundamental anos finais - geografia (CR), professor de ensino fundamental anos finais - história (CR), professor de ensino fundamental anos finais - língua alemã (CR), professor de ensino fundamental anos finais - língua espanhola (CR), professor de ensino fundamental anos finais - língua inglesa (CR), professor de ensino fundamental anos finais - língua portuguesa (CR), professor de ensino fundamental anos finais - matemática (CR), professor de ensino fundamental anos iniciais (CR), professor de ensino fundamental - educação infantil (CR), psicólogo (CR), secretário de escola (CR), soldador (CR), técnico agrícola (CR), técnico de suporte de TI (CR), técnico em contabilidade (CR), técnico em enfermagem (CR), terapeuta ocupacional (CR), torneiro mecânico (CR), zelador predial (CR)
- Nível: Técnico, Médio, Superior
- Salário: R$ 1.431,65 a R$ 5.807,25
- Prazo: 31 de março
- Taxa de inscrição: R$ 45, R$ 90, R$ 130 e R$ 200
- Prova: 3 de maio
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Prefeitura de Não-Me-Toque
- Vagas: auxiliar de operações (CR), auxiliar de serviços gerais (CR), auxiliar de educador cuidador (CR), cozinheiro (CR), eletricista (CR), motorista (2+CR), operador de máquinas (CR), educador/cuidador (CR), oficial administrativo (3+CR), orientador/educador social (CR), técnico em contabilidade (CR), técnico em informática (1+CR), agente de controle interno (1+CR), arquiteto (CR), assistente social (CR), contador (CR), engenheiro civil (CR), engenheiro eletricista (1+CR), fonoaudiólogo (CR), médico (CR), médico pediatra (CR), médico psiquiatra (1+CR), psicólogo (CR)
- Nível: Fundamental , Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 1.871,78 a R$ 9.065,25
- Prazo: 13 de abril
- Taxa de inscrição: de R$ 50 a R$ 140
- Prova: 31 de maio
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Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Rio Grande do Sul (CRT-RS)
- Vagas: técnico em eletrotécnica (1+CR), técnico em mecânica (1+CR), técnico em eletrônica (1+CR), técnico em edificações (1+CR), técnico em eletromecânica (1+CR), técnico em telecomunicações (1+CR), técnico em meio ambiente (1+CR), técnico em mecatrônica (1+CR), técnico em automação industrial (1+CR), técnico em agrimensura (1+CR), agente administrativo (1+CR)
- Nível: Médio e Técnico
- Salário: R$ 2.500 a R$ 3.500
- Prazo: 1º de abril
- Taxa de inscrição: de R$ 100 a R$ 120
- Prova: 26 de abril
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Universidade Federal do Rio Grande de Sul (UFRGS)
- Vagas: Professor de educação física (1)
- Nível: Superior
- Salário: R$ 13.288,85
- Prazo: 8 de abril
- Taxa de inscrição: R$ 262
- Prova: a definir
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Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS)
- Vagas: assistente em administração (1 + CR), técnico de laboratório – biologia (1 + CR), técnico de laboratório – informática (1 + CR), técnico de laboratório – agronomia (1 + CR), técnico em contabilidade (1 + CR), técnico em enfermagem (2 + CR), técnico em radiologia (1 + CR), técnico de tecnologia da informação (4 + CR), administrador (3 + CR), bibliotecário documentalista (2 + CR), técnico em assuntos educacionais (1 + CR), tecnólogo – química (2 + CR), médico veterinário – medicina de grandes animais (1 + CR), médico veterinário – anestesiologia veterinária e terapia intensiva (1 + CR), médico – medicina do trabalho (1 + CR)
- Nível: Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 3.029,90 a R$ 4.967,04
- Prazo: 9 de abril
- Taxa de inscrição: R$ 90 a R$ 125
- Prova: 17 de maio (data provável)
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Autarquia de Turismo de Gramado (Gramadotur)
- Vagas: advogado (CR), assistente administrativo (4 + CR), contador (CR), engenheiro civil (CR), tesoureiro (1 + CR)
- Nível: Médio e Superior
- Salário: R$ 4.398,03 a R$ 10.665,96
- Prazo: 31 de março
- Taxa de inscrição: R$ 90 a R$ 180
- Prova: 26 de abril
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*Produção: Juliano Lannes