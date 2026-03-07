Salários de até R$ 14 mil: veja a lista de concursos públicos abertos no RS

Oportunidades estão disponíveis em várias regiões do Estado. andreaobzerova / stock.adobe.com

Estão abertas as inscrições para 14 concursos públicos no Rio Grande do Sul, que somam 1.091 vagas. As oportunidades contemplam todos os níveis de formação, com remunerações que variam conforme o cargo e podem chegar a R$ 14,4 mil.

A Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) abriu concurso com vagas e cadastro reserva para cargos em áreas administrativas, laboratoriais, tecnológicas e da saúde. As inscrições permanecem abertas até 9 de abril e a prova esta prevista para 17 de maio.

Já a Gramadotur, autarquia responsável pela promoção do turismo em Gramado, também abriu concurso com oportunidades em funções administrativas e técnicas. As inscrições seguem até 31 de março.

Lista de concursos públicos abertos no RS

Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS)

Vagas: assistente em administração (1 + CR), técnico de laboratório – biologia (1 + CR), técnico de laboratório – informática (1 + CR), técnico de laboratório – agronomia (1 + CR), técnico em contabilidade (1 + CR), técnico em enfermagem (2 + CR), técnico em radiologia (1 + CR), técnico de tecnologia da informação (4 + CR), administrador (3 + CR), bibliotecário documentalista (2 + CR), técnico em assuntos educacionais (1 + CR), tecnólogo – química (2 + CR), médico veterinário – medicina de grandes animais (1 + CR), médico veterinário – anestesiologia veterinária e terapia intensiva (1 + CR), médico – medicina do trabalho (1 + CR)

assistente em administração (1 + CR), técnico de laboratório – biologia (1 + CR), técnico de laboratório – informática (1 + CR), técnico de laboratório – agronomia (1 + CR), técnico em contabilidade (1 + CR), técnico em enfermagem (2 + CR), técnico em radiologia (1 + CR), técnico de tecnologia da informação (4 + CR), administrador (3 + CR), bibliotecário documentalista (2 + CR), técnico em assuntos educacionais (1 + CR), tecnólogo – química (2 + CR), médico veterinário – medicina de grandes animais (1 + CR), médico veterinário – anestesiologia veterinária e terapia intensiva (1 + CR), médico – medicina do trabalho (1 + CR) Nível: Médio, Técnico e Superior

Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 3.029,90 a R$ 4.967,04

R$ 3.029,90 a R$ 4.967,04 Prazo: 9 de abril

9 de abril Taxa de inscrição: R$ 90 a R$ 125

R$ 90 a R$ 125 Prova: 17 de maio (data provável)

17 de maio (data provável) Onde se inscrever: neste link

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Autarquia de Turismo de Gramado (Gramadotur)

Vagas: advogado (CR), assistente administrativo (4 + CR), contador (CR), engenheiro civil (CR), tesoureiro (1 + CR)

advogado (CR), assistente administrativo (4 + CR), contador (CR), engenheiro civil (CR), tesoureiro (1 + CR) Nível: Médio e Superior

Médio e Superior Salário: R$ 4.398,03 a R$ 10.665,96

R$ 4.398,03 a R$ 10.665,96 Prazo: 31 de março

31 de março Taxa de inscrição: R$ 90 a R$ 180

R$ 90 a R$ 180 Prova: 26 de abril

26 de abril Onde se inscrever: neste link

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Prefeitura de Ivorá

Vagas: agente de controle interno (1 + CR), educador especial (1 + CR), educador físico (2 + CR), enfermeiro (1 + CR), farmacêutico (1 + CR), fonoaudiólogo (1 + CR), instrutor de música (1 + CR), professor pedagogia: anos iniciais e educação infantil (5 + CR), psicólogo (1 + CR), psicopedagogo (1 + CR), técnico em enfermagem (2 + CR), agente comunitário de saúde - área v (1 + CR), almoxarife (CR), auxiliar administrativo (2 + CR), inspetor tributário (CR), monitor escolar (1 + CR), tesoureiro (CR), eletricista (1 + CR), operador de máquina (2 + CR), operário especializado (2 + CR), motorista (5 + CR)

agente de controle interno (1 + CR), educador especial (1 + CR), educador físico (2 + CR), enfermeiro (1 + CR), farmacêutico (1 + CR), fonoaudiólogo (1 + CR), instrutor de música (1 + CR), professor pedagogia: anos iniciais e educação infantil (5 + CR), psicólogo (1 + CR), psicopedagogo (1 + CR), técnico em enfermagem (2 + CR), agente comunitário de saúde - área v (1 + CR), almoxarife (CR), auxiliar administrativo (2 + CR), inspetor tributário (CR), monitor escolar (1 + CR), tesoureiro (CR), eletricista (1 + CR), operador de máquina (2 + CR), operário especializado (2 + CR), motorista (5 + CR) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 2.093,54 a R$ 8.046,90

R$ 2.093,54 a R$ 8.046,90 Prazo: 23 de março

23 de março Taxa de inscrição: R$ 110 a R$ 180

R$ 110 a R$ 180 Prova: 19 de abril

19 de abril Onde se inscrever: neste link

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Prefeitura de São Leopoldo

Vagas: auxiliar de apoio escolar (300 + CR), secretário escolar (5 + CR), professor de educação infantil 25h (5 + CR), professor de educação infantil 30h (5 + CR), professor de currículo/séries iniciais 20h (100 + CR), professor de língua inglesa 20h (2 + CR), professor de matemática 20h (4 + CR), professor de ciências 20h (CR), professor de língua portuguesa 20h (CR), professor de história 20h (CR), professor de artes 20h (CR), professor de educação física 20h (CR), professor de filosofia 20h (CR), professor de geografia 20h (CR), professor de sociologia 20h (CR), orientador educacional 20h (50 + CR)

auxiliar de apoio escolar (300 + CR), secretário escolar (5 + CR), professor de educação infantil 25h (5 + CR), professor de educação infantil 30h (5 + CR), professor de currículo/séries iniciais 20h (100 + CR), professor de língua inglesa 20h (2 + CR), professor de matemática 20h (4 + CR), professor de ciências 20h (CR), professor de língua portuguesa 20h (CR), professor de história 20h (CR), professor de artes 20h (CR), professor de educação física 20h (CR), professor de filosofia 20h (CR), professor de geografia 20h (CR), professor de sociologia 20h (CR), orientador educacional 20h (50 + CR) Nível: Médio e Superior

Médio e Superior Salário: R$ 1.796,05 e R$ 4.623,61

R$ 1.796,05 e R$ 4.623,61 Prazo: 16 de março

16 de março Taxa de inscrição: R$ 190,20 a R$ 253,60

R$ 190,20 a R$ 253,60 Prova: 19 de abril

19 de abril Onde se inscrever: neste link

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Prefeitura de Pontão

Vagas: advogado (CR), agente de contratação e pregoeiro (CR), analista administrativo (CR), assistente social (CR), contador (1 + CR), controlador interno (1 + CR), dentista (1 + CR), enfermeiro (2 + CR), engenheiro civil (CR), farmacêutico (CR), fiscal de obras e tributos (CR), fiscal e licenciador ambiental (1 + CR), fisioterapeuta (1 + CR), fonoaudiólogo (1 + CR), médico (CR), médico veterinário (1 + CR), nutricionista (CR), professor de artes (1 + CR), professor de ciências (1 + CR), professor de educação física (1 + CR), professor de educação infantil (5 + CR), professor de geografia (CR), professor de história (1 + CR), professor de inglês (1 + CR), professor de matemática (2 + CR), professor de português (1 + CR), professor de séries iniciais (5 + CR), psicólogo (1 + CR), tesoureiro (1 + CR), técnico de enfermagem (2 + CR), auxiliar de administração (7 + CR), agente educacional (4 + CR), auxiliar de saúde bucal (CR), auxiliar de creche (4 + CR), eletricista (CR), motorista (4 + CR), motorista-operador (4 + CR), organizador educacional (CR), auxiliar de serviços gerais i (5 + CR), auxiliar de serviços gerais II (5 + CR)

advogado (CR), agente de contratação e pregoeiro (CR), analista administrativo (CR), assistente social (CR), contador (1 + CR), controlador interno (1 + CR), dentista (1 + CR), enfermeiro (2 + CR), engenheiro civil (CR), farmacêutico (CR), fiscal de obras e tributos (CR), fiscal e licenciador ambiental (1 + CR), fisioterapeuta (1 + CR), fonoaudiólogo (1 + CR), médico (CR), médico veterinário (1 + CR), nutricionista (CR), professor de artes (1 + CR), professor de ciências (1 + CR), professor de educação física (1 + CR), professor de educação infantil (5 + CR), professor de geografia (CR), professor de história (1 + CR), professor de inglês (1 + CR), professor de matemática (2 + CR), professor de português (1 + CR), professor de séries iniciais (5 + CR), psicólogo (1 + CR), tesoureiro (1 + CR), técnico de enfermagem (2 + CR), auxiliar de administração (7 + CR), agente educacional (4 + CR), auxiliar de saúde bucal (CR), auxiliar de creche (4 + CR), eletricista (CR), motorista (4 + CR), motorista-operador (4 + CR), organizador educacional (CR), auxiliar de serviços gerais i (5 + CR), auxiliar de serviços gerais II (5 + CR) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 11.998,49

R$ 11.998,49 Prazo: 20 de março

20 de março Taxa de inscrição: R$ 90 a R$ 180

R$ 90 a R$ 180 Prova: 26 de abril

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Prefeitura de Unistalda

Vagas: agente comunitário de saúde - microárea 6 (CR), agente de combate de endemias (1), auxiliar de consultório dentário (1), biólogo (1), enfermeiro (1), fonoaudiólogo (1), médico pediatra (1), motorista (CR), nutricionista (1), operador de máquinas (2), professor de anos iniciais (1), técnico em enfermagem (1)

agente comunitário de saúde - microárea 6 (CR), agente de combate de endemias (1), auxiliar de consultório dentário (1), biólogo (1), enfermeiro (1), fonoaudiólogo (1), médico pediatra (1), motorista (CR), nutricionista (1), operador de máquinas (2), professor de anos iniciais (1), técnico em enfermagem (1) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 1.800,03 e R$ 4.051,01

R$ 1.800,03 e R$ 4.051,01 Prazo: 21 de março

21 de março Taxa de inscrição: R$ 50 a R$ 110

R$ 50 a R$ 110 Prova: 26 de abril

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Prefeitura de Pinto Bandeira

Vagas: agente administrativo (5 + CR), agente comunitário de saúde (1 + CR), agente de combate a endemias (1 + CR), assistente social (CR), auxiliar de educação infantil (12 + CR), auxiliar de saúde bucal (1 + CR), auxiliar de serviços gerais (6 + CR), contador (CR), controlador interno (CR), enfermeiro (CR), engenheiro agrônomo (CR), engenheiro civil 20h (1 + CR), engenheiro civil 40h (CR), farmacêutico (1 + CR), fiscal ambiental (1 + CR), fiscal de obras e posturas (1 + CR), fiscal sanitário (1 + CR), fiscal tributário (1 + CR), fisioterapeuta (3 + CR), médico clínico geral (1 + CR), médico pediatra (1 + CR), médico veterinário (1 + CR), monitor 20h (3 + CR), monitor 30h (2 + CR), motorista (6 + CR), nutricionista 20h (1 + CR), nutricionista 40h (CR), odontólogo (CR), operador de máquinas (2 + CR), operário (4 + CR), professor de educação especial (1 + CR), professor de educação física (1 + CR), professor de educação infantil 20h (2 + CR), professor de educação infantil 40h (CR), professor de inglês (1 + CR), professor ensino fundamental (6 + CR), psicólogo (2 + CR), psicopedagogo (1 + CR), técnico em enfermagem (3 + CR), tesoureiro (1 + CR)

agente administrativo (5 + CR), agente comunitário de saúde (1 + CR), agente de combate a endemias (1 + CR), assistente social (CR), auxiliar de educação infantil (12 + CR), auxiliar de saúde bucal (1 + CR), auxiliar de serviços gerais (6 + CR), contador (CR), controlador interno (CR), enfermeiro (CR), engenheiro agrônomo (CR), engenheiro civil 20h (1 + CR), engenheiro civil 40h (CR), farmacêutico (1 + CR), fiscal ambiental (1 + CR), fiscal de obras e posturas (1 + CR), fiscal sanitário (1 + CR), fiscal tributário (1 + CR), fisioterapeuta (3 + CR), médico clínico geral (1 + CR), médico pediatra (1 + CR), médico veterinário (1 + CR), monitor 20h (3 + CR), monitor 30h (2 + CR), motorista (6 + CR), nutricionista 20h (1 + CR), nutricionista 40h (CR), odontólogo (CR), operador de máquinas (2 + CR), operário (4 + CR), professor de educação especial (1 + CR), professor de educação física (1 + CR), professor de educação infantil 20h (2 + CR), professor de educação infantil 40h (CR), professor de inglês (1 + CR), professor ensino fundamental (6 + CR), psicólogo (2 + CR), psicopedagogo (1 + CR), técnico em enfermagem (3 + CR), tesoureiro (1 + CR) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 1.484,01 e R$ 10.990,92

R$ 1.484,01 e R$ 10.990,92 Prazo: 21 de março

21 de março Taxa de inscrição: R$ 50 a R$ 100

R$ 50 a R$ 100 Prova: 10 de maio

10 de maio Onde se inscrever: neste link

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Câmara de Unistalda

Vagas: auxiliar legislativo (1 + CR)

auxiliar legislativo (1 + CR) Nível: Médio

Médio Salário: R$ 1.716,75

R$ 1.716,75 Prazo: 21 de março

21 de março Taxa de inscrição: R$ 80

R$ 80 Prova: 26 de abril

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Conselho Regional de Psicologia da 7ª Região (CRP-RS)

Vagas: assessor de comunicação (CR), assessor de mídias e redes sociais (1 + CR), assessor técnico de políticas públicas (1 + CR), contador (CR), relações públicas (CR), técnico em contabilidade (CR), assistente administrativo - várias cidades (5 + CR)

assessor de comunicação (CR), assessor de mídias e redes sociais (1 + CR), assessor técnico de políticas públicas (1 + CR), contador (CR), relações públicas (CR), técnico em contabilidade (CR), assistente administrativo - várias cidades (5 + CR) Nível: Médio, Técnico e Superior

Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 4.431,74 a R$ 11.359,96

R$ 4.431,74 a R$ 11.359,96 Prazo: 19 de março

19 de março Taxa de inscrição: R$ 55 a R$ 163

R$ 55 a R$ 163 Prova: 12 de abril

12 de abril Onde se inscrever: neste link

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Fundação Hospital Centenário de São Leopoldo (FHC)

Vagas: agente administrativo III (16), motorista de ambulância (3), técnico em contabilidade (1), técnico em segurança do trabalho (2), técnico em enfermagem (82), técnico em enfermagem do trabalho (1), assistente social (1), contador (1), engenheiro de segurança do trabalho (1), enfermeiro (30), enfermeiro do trabalho (1), farmacêutico (4), nutricionista (4), médico anestesiologista (CR), médico cirurgião geral (7), médico ginecologista e obstetra (12), médico neonatologista plantonista (11), médico pediatra socorrista (11), médico cirurgião torácico (1), médico cirurgião urologista (1), médico cirurgião vascular (1)

agente administrativo III (16), motorista de ambulância (3), técnico em contabilidade (1), técnico em segurança do trabalho (2), técnico em enfermagem (82), técnico em enfermagem do trabalho (1), assistente social (1), contador (1), engenheiro de segurança do trabalho (1), enfermeiro (30), enfermeiro do trabalho (1), farmacêutico (4), nutricionista (4), médico anestesiologista (CR), médico cirurgião geral (7), médico ginecologista e obstetra (12), médico neonatologista plantonista (11), médico pediatra socorrista (11), médico cirurgião torácico (1), médico cirurgião urologista (1), médico cirurgião vascular (1) Nível: Médio, Técnico e Superior

Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 2.783,69 a R$ 11.021,22

R$ 2.783,69 a R$ 11.021,22 Prazo: 23 de março

23 de março Taxa de inscrição: R$ 190,20 a R$ 253,60

R$ 190,20 a R$ 253,60 Prova: 10 de maio

10 de maio Onde se inscrever: neste link

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Prefeitura de Bom Jesus

Vagas: assistente social (1 + CR), engenheiro civil (1 + CR), farmacêutico (1 + CR), fiscal tributário (3 + CR), fisioterapeuta (1 + CR), médico clínico geral (2 + CR), nutricionista (1 + CR), odontólogo (1 + CR), oficial administrativo (1 + CR), professor de ciências (CR), professor de educação física (2 + CR), professor de geografia (CR), professor de história (CR), professor de língua inglesa (2 + CR), professor de língua portuguesa (CR), professor de matemática (2 + CR), professor sala aee (2 + CR), psicólogo (3 + CR), psicopedagogo (1 + CR), técnico agrícola (1 + CR), técnico em contabilidade (1 + CR), técnico em enfermagem (3 + CR), técnico em informática (1 + CR), assistente administrativo (4 + CR), atendente de farmácia (2 + CR), fiscal ambiental (1 + CR), fiscal municipal (2 + CR), monitor (19 + CR), professor – anos iniciais (5 + CR), professor educação infantil (10 + CR), tesoureiro (1 + CR), visitador (2 + CR), auxiliar administrativo (6 + CR), auxiliar de serviços gerais (9 + CR), carpinteiro (4 + CR), cozinheiro (2 + CR), mecânico (1 + CR), motorista (7 + CR), operador escavadeira hidráulica (1 + CR), operador de máquinas (5 + CR), operador motoniveladora (3 + CR), operador retroescavadeira (2 + CR), operário (10 + CR), pedreiro (2 + CR), zelador (4 + CR), cuidador social (3 + CR)

assistente social (1 + CR), engenheiro civil (1 + CR), farmacêutico (1 + CR), fiscal tributário (3 + CR), fisioterapeuta (1 + CR), médico clínico geral (2 + CR), nutricionista (1 + CR), odontólogo (1 + CR), oficial administrativo (1 + CR), professor de ciências (CR), professor de educação física (2 + CR), professor de geografia (CR), professor de história (CR), professor de língua inglesa (2 + CR), professor de língua portuguesa (CR), professor de matemática (2 + CR), professor sala aee (2 + CR), psicólogo (3 + CR), psicopedagogo (1 + CR), técnico agrícola (1 + CR), técnico em contabilidade (1 + CR), técnico em enfermagem (3 + CR), técnico em informática (1 + CR), assistente administrativo (4 + CR), atendente de farmácia (2 + CR), fiscal ambiental (1 + CR), fiscal municipal (2 + CR), monitor (19 + CR), professor – anos iniciais (5 + CR), professor educação infantil (10 + CR), tesoureiro (1 + CR), visitador (2 + CR), auxiliar administrativo (6 + CR), auxiliar de serviços gerais (9 + CR), carpinteiro (4 + CR), cozinheiro (2 + CR), mecânico (1 + CR), motorista (7 + CR), operador escavadeira hidráulica (1 + CR), operador de máquinas (5 + CR), operador motoniveladora (3 + CR), operador retroescavadeira (2 + CR), operário (10 + CR), pedreiro (2 + CR), zelador (4 + CR), cuidador social (3 + CR) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 1.527,95 a R$ 14.411,07

R$ 1.527,95 a R$ 14.411,07 Prazo: 12 de março

12 de março Taxa de inscrição: R$ 60 a R$ 120

R$ 60 a R$ 120 Prova: 26 de abril

26 de abril Onde se inscrever: neste link

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Prefeitura de São José das Missões

Vagas: agente administrativo l (1), agente administrativo ll (1), agente sanitário (1), agente tributário (1), assistente social (2), atendente (2), auxiliar administrativo (2), biólogo (CR), carpinteiro (1), contador (CR), coordenador da equipe de enfermagem (CR), dentista (CR), enfermeiro (1), farmacêutico (1), fiscal ambiental (1), fiscal sanitário (1), fisioterapeuta (CR), gari (2), instalador (CR), mecânico (1), médico clínico geral (1), médico pediatra (1), monitor escolar (2), motorista (6), nutricionista (CR), operador de máquinas ll (4), operário (3), pedreiro (1), procurador jurídico (CR), professor de anos iniciais (5), professor de artes (CR), professor de ciências biológicas (CR), professor de educação física (CR), professor de educação infantil (5), professor de geografia (1), professor de história (CR), professor de informática (CR), professor de língua espanhola (1), professor de língua inglesa (1), professor de língua portuguesa (1), professor de matemática (CR), psicólogo (1), servente (4), técnico agrícola (1), técnico de enfermagem (CR), telefonista (CR), tesoureiro (1), vigilante (3), visitador do pim (5)

agente administrativo l (1), agente administrativo ll (1), agente sanitário (1), agente tributário (1), assistente social (2), atendente (2), auxiliar administrativo (2), biólogo (CR), carpinteiro (1), contador (CR), coordenador da equipe de enfermagem (CR), dentista (CR), enfermeiro (1), farmacêutico (1), fiscal ambiental (1), fiscal sanitário (1), fisioterapeuta (CR), gari (2), instalador (CR), mecânico (1), médico clínico geral (1), médico pediatra (1), monitor escolar (2), motorista (6), nutricionista (CR), operador de máquinas ll (4), operário (3), pedreiro (1), procurador jurídico (CR), professor de anos iniciais (5), professor de artes (CR), professor de ciências biológicas (CR), professor de educação física (CR), professor de educação infantil (5), professor de geografia (1), professor de história (CR), professor de informática (CR), professor de língua espanhola (1), professor de língua inglesa (1), professor de língua portuguesa (1), professor de matemática (CR), psicólogo (1), servente (4), técnico agrícola (1), técnico de enfermagem (CR), telefonista (CR), tesoureiro (1), vigilante (3), visitador do pim (5) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 1.635,70 a R$ 11.342,61

R$ 1.635,70 a R$ 11.342,61 Prazo: 14 de março

14 de março Taxa de inscrição: R$ 100 a R$ 250

R$ 100 a R$ 250 Prova: 19 de abril

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Badesul

Vagas: assistente técnico administrativo (1 + CR), técnico em desenvolvimento - administrador (1 + CR), técnico em desenvolvimento - analista de sistemas - infraestrutura (1 + CR), técnico em desenvolvimento - analista de sistemas - segurança da informação (1 + CR), técnico em desenvolvimento - analista de sistemas -administrador de banco de dados (1 + CR), técnico em desenvolvimento - analista de sistemas - analista de negócios (1 + CR), técnico em desenvolvimento - analista de sistemas - arquiteto de software (1 + CR), técnico em desenvolvimento - advogado (1 + CR), técnico em desenvolvimento - comunicólogo (1 + CR), técnico em desenvolvimento - contador (1 + CR), técnico em desenvolvimento - economista (1 + CR), técnico em desenvolvimento - engenheiro agrônomo (1 + CR), técnico em desenvolvimento - engenheiro civil (1 + CR)

assistente técnico administrativo (1 + CR), técnico em desenvolvimento - administrador (1 + CR), técnico em desenvolvimento - analista de sistemas - infraestrutura (1 + CR), técnico em desenvolvimento - analista de sistemas - segurança da informação (1 + CR), técnico em desenvolvimento - analista de sistemas -administrador de banco de dados (1 + CR), técnico em desenvolvimento - analista de sistemas - analista de negócios (1 + CR), técnico em desenvolvimento - analista de sistemas - arquiteto de software (1 + CR), técnico em desenvolvimento - advogado (1 + CR), técnico em desenvolvimento - comunicólogo (1 + CR), técnico em desenvolvimento - contador (1 + CR), técnico em desenvolvimento - economista (1 + CR), técnico em desenvolvimento - engenheiro agrônomo (1 + CR), técnico em desenvolvimento - engenheiro civil (1 + CR) Nível: Médio e Superior

Médio e Superior Salário: R$ 4.285,80 a R$ 8.996,32

R$ 4.285,80 a R$ 8.996,32 Prazo: 21 de março

21 de março Taxa de inscrição: R$ 118,79 a R$ 270,84

R$ 118,79 a R$ 270,84 Prova: 26 de abril

26 de abril Onde se inscrever: neste link

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Câmara de São José das Missões

Vagas: auxiliar de serviços gerais (1)

auxiliar de serviços gerais (1) Nível: Fundamental

Fundamental Salário: R$ 1.253,63

R$ 1.253,63 Prazo: 14 de março

14 de março Taxa de inscrição: R$ 100

R$ 100 Prova: 19 de abril

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