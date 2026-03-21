Salários de até R$ 13 mil: veja a lista de concursos públicos abertos no RS

Oportunidades estão disponíveis em várias regiões do Estado. Anna Kosolapova / stock.adobe.com

Estão abertas as inscrições para 10 concursos públicos no Rio Grande do Sul, que somam 315 vagas – além de formação de cadastro reserva. As oportunidades contemplam todos os níveis de formação, com remunerações que variam conforme o cargo e podem chegar a R$ 13.288,85.

A prefeitura de Rolador abriu seleção para 23 postos em diferentes áreas. Os salários vão de R$ 1.962,96 até R$ 12.701.48. O concurso recebe inscrições até 17 de abril e a data prevista para a prova é 16 de maio.

A Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) está com concurso com vagas e cadastro reserva para cargos em áreas administrativas, laboratoriais, tecnológicas e da saúde. As inscrições permanecem abertas até 9 de abril.

Lista de concursos públicos abertos no RS

Procuradoria-Geral do Município de Porto Alegre

Vaga: analista da procuradoria-geral do município (20)

analista da procuradoria-geral do município (20) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 5.325,66

R$ 5.325,66 Prazo: 8 de abril

8 de abril Taxa de inscrição: R$ 211,40

R$ 211,40 Prova: 5 de julho

5 de julho Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Rolador

Vaga: agente administrativo (2+CR), agente comunitário de saúde (1+CR), contador (CR), controlador interno (1+CR), fiscal sanitário (CR), fonoaudiólogo (1+CR), médico (1+CR), médico pediatra (1+CR), motorista (2+CR), monitor de educação (2+CR), oficial de almoxarifado e patrimônio (1+CR), operador de máquinas (CR), pedagogo (CR), professor de anos iniciais do ensino fundamental (3+CR), professor de anos finais do ensino fundamental - geografia (1+CR), professor de anos finais do ensino fundamental - matemática (CR), professor de anos finais do ensino fundamental - português (1+CR), professor de educação especial (1+CR), professor de educação infantil (3+CR), técnico em enfermagem (1+CR), tesoureiro (1+CR)

agente administrativo (2+CR), agente comunitário de saúde (1+CR), contador (CR), controlador interno (1+CR), fiscal sanitário (CR), fonoaudiólogo (1+CR), médico (1+CR), médico pediatra (1+CR), motorista (2+CR), monitor de educação (2+CR), oficial de almoxarifado e patrimônio (1+CR), operador de máquinas (CR), pedagogo (CR), professor de anos iniciais do ensino fundamental (3+CR), professor de anos finais do ensino fundamental - geografia (1+CR), professor de anos finais do ensino fundamental - matemática (CR), professor de anos finais do ensino fundamental - português (1+CR), professor de educação especial (1+CR), professor de educação infantil (3+CR), técnico em enfermagem (1+CR), tesoureiro (1+CR) Nível: Médio, Técnico e Superior

Médio, Técnico e Superior Salário: de R$ 1.962,96 a R$ 12.701.48

de R$ 1.962,96 a R$ 12.701.48 Prazo: 17 de abril

17 de abril Taxa de inscrição: de R$ 60 e R$ 100

de R$ 60 e R$ 100 Prova: 16 de maio

16 de maio Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de São Lourenço do Sul

Vagas: acompanhante terapêutico (CR), agente administrativo (CR), agente de construção e manutenção de prédios (CR), almoxarife (CR), arquiteto (CR), assessor de imprensa (CR), assistente social (CR), auxiliar de atendimento a criança e ao adolescente (CR), auxiliar de serviços gerais (CR), auxiliar em saúde bucal (CR), bibliotecário (CR), biólogo (CR), bioquímico (CR), borracheiro (CR), carpinteiro (CR), contador (CR), desenhista (CR), eletricista predial (CR), enfermeiro (CR), engenheiro agrônomo (CR), engenheiro civil (CR), engenheiro eletricista (CR), fiscal ambiental (CR), fiscal de obras (CR), fisioterapeuta (CR), instrutor de educação física (CR), mecânico (CR), médico (CR), médico veterinário (CR), monitor de educação física (CR), motorista (CR), nutricionista (CR), odontólogo (CR), operador de máquinas (CR), operário (CR), padeiro (CR), procurador jurídico (CR), professor de ensino fundamental anos iniciais - artes (CR), professor de ensino fundamental anos iniciais - ciências (CR), professor de ensino fundamental anos finais - educação física (CR), professor de ensino fundamental anos finais - ensino religioso (CR), professor de ensino fundamental anos finais - filosofia (CR), professor de ensino fundamental anos finais - geografia (CR), professor de ensino fundamental anos finais - história (CR), professor de ensino fundamental anos finais - língua alemã (CR), professor de ensino fundamental anos finais - língua espanhola (CR), professor de ensino fundamental anos finais - língua inglesa (CR), professor de ensino fundamental anos finais - língua portuguesa (CR), professor de ensino fundamental anos finais - matemática (CR), professor de ensino fundamental anos iniciais (CR), professor de ensino fundamental - educação infantil (CR), psicólogo (CR), secretário de escola (CR), soldador (CR), técnico agrícola (CR), técnico de suporte de TI (CR), técnico em contabilidade (CR), técnico em enfermagem (CR), terapeuta ocupacional (CR), torneiro mecânico (CR), zelador predial (CR)

acompanhante terapêutico (CR), agente administrativo (CR), agente de construção e manutenção de prédios (CR), almoxarife (CR), arquiteto (CR), assessor de imprensa (CR), assistente social (CR), auxiliar de atendimento a criança e ao adolescente (CR), auxiliar de serviços gerais (CR), auxiliar em saúde bucal (CR), bibliotecário (CR), biólogo (CR), bioquímico (CR), borracheiro (CR), carpinteiro (CR), contador (CR), desenhista (CR), eletricista predial (CR), enfermeiro (CR), engenheiro agrônomo (CR), engenheiro civil (CR), engenheiro eletricista (CR), fiscal ambiental (CR), fiscal de obras (CR), fisioterapeuta (CR), instrutor de educação física (CR), mecânico (CR), médico (CR), médico veterinário (CR), monitor de educação física (CR), motorista (CR), nutricionista (CR), odontólogo (CR), operador de máquinas (CR), operário (CR), padeiro (CR), procurador jurídico (CR), professor de ensino fundamental anos iniciais - artes (CR), professor de ensino fundamental anos iniciais - ciências (CR), professor de ensino fundamental anos finais - educação física (CR), professor de ensino fundamental anos finais - ensino religioso (CR), professor de ensino fundamental anos finais - filosofia (CR), professor de ensino fundamental anos finais - geografia (CR), professor de ensino fundamental anos finais - história (CR), professor de ensino fundamental anos finais - língua alemã (CR), professor de ensino fundamental anos finais - língua espanhola (CR), professor de ensino fundamental anos finais - língua inglesa (CR), professor de ensino fundamental anos finais - língua portuguesa (CR), professor de ensino fundamental anos finais - matemática (CR), professor de ensino fundamental anos iniciais (CR), professor de ensino fundamental - educação infantil (CR), psicólogo (CR), secretário de escola (CR), soldador (CR), técnico agrícola (CR), técnico de suporte de TI (CR), técnico em contabilidade (CR), técnico em enfermagem (CR), terapeuta ocupacional (CR), torneiro mecânico (CR), zelador predial (CR) Nível: Técnico, Médio, Superior

Técnico, Médio, Superior Salário: R$ 1.431,65 a R$ 5.807,25

R$ 1.431,65 a R$ 5.807,25 Prazo: 31 de março

31 de março Taxa de inscrição: R$ 45, R$ 90, R$ 130 e R$ 200

R$ 45, R$ 90, R$ 130 e R$ 200 Prova: 3 de maio

3 de maio Onde se inscrever: neste link

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Prefeitura de Não-Me-Toque

Vagas: auxiliar de operações (CR), auxiliar de serviços gerais (CR), auxiliar de educador cuidador (CR), cozinheiro (CR), eletricista (CR), motorista (2+CR), operador de máquinas (CR), educador/cuidador (CR), oficial administrativo (3+CR), orientador/educador social (CR), técnico em contabilidade (CR), técnico em informática (1+CR), agente de controle interno (1+CR), arquiteto (CR), assistente social (CR), contador (CR), engenheiro civil (CR), engenheiro eletricista (1+CR), fonoaudiólogo (CR), médico (CR), médico pediatra (CR), médico psiquiatra (1+CR), psicólogo (CR)

auxiliar de operações (CR), auxiliar de serviços gerais (CR), auxiliar de educador cuidador (CR), cozinheiro (CR), eletricista (CR), motorista (2+CR), operador de máquinas (CR), educador/cuidador (CR), oficial administrativo (3+CR), orientador/educador social (CR), técnico em contabilidade (CR), técnico em informática (1+CR), agente de controle interno (1+CR), arquiteto (CR), assistente social (CR), contador (CR), engenheiro civil (CR), engenheiro eletricista (1+CR), fonoaudiólogo (CR), médico (CR), médico pediatra (CR), médico psiquiatra (1+CR), psicólogo (CR) Nível: Fundamental , Médio, Técnico e Superior

Fundamental , Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 1.871,78 a R$ 9.065,25

R$ 1.871,78 a R$ 9.065,25 Prazo: 13 de abril

13 de abril Taxa de inscrição: de R$ 50 a R$ 140

de R$ 50 a R$ 140 Prova: 31 de maio

31 de maio Onde se inscrever: neste link

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Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Rio Grande do Sul

Vagas: técnico em eletrotécnica (1+CR), técnico em mecânica (1+CR), técnico em eletrônica (1+CR), técnico em edificações (1+CR), técnico em eletromecânica (1+CR), técnico em telecomunicações (1+CR), técnico em meio ambiente (1+CR), técnico em mecatrônica (1+CR), técnico em automação industrial (1+CR), técnico em agrimensura (1+CR), agente administrativo (1+CR)

técnico em eletrotécnica (1+CR), técnico em mecânica (1+CR), técnico em eletrônica (1+CR), técnico em edificações (1+CR), técnico em eletromecânica (1+CR), técnico em telecomunicações (1+CR), técnico em meio ambiente (1+CR), técnico em mecatrônica (1+CR), técnico em automação industrial (1+CR), técnico em agrimensura (1+CR), agente administrativo (1+CR) Nível: Médio e Técnico

Médio e Técnico Salário: R$ 2.500 a R$ 3.500

R$ 2.500 a R$ 3.500 Prazo: 1º de abril

1º de abril Taxa de inscrição: de R$ 100 a R$ 120

de R$ 100 a R$ 120 Prova: 26 de abril

26 de abril Onde se inscrever: neste link

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Universidade Federal do Rio Grande de Sul

Vagas: Professor de educação física (1)

Professor de educação física (1) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 13.288,85

R$ 13.288,85 Prazo: 8 de abril

8 de abril Taxa de inscrição: R$ 262

R$ 262 Prova: a definir

a definir Onde se inscrever: neste link

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Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS)

Vagas: assistente em administração (1 + CR), técnico de laboratório – biologia (1 + CR), técnico de laboratório – informática (1 + CR), técnico de laboratório – agronomia (1 + CR), técnico em contabilidade (1 + CR), técnico em enfermagem (2 + CR), técnico em radiologia (1 + CR), técnico de tecnologia da informação (4 + CR), administrador (3 + CR), bibliotecário documentalista (2 + CR), técnico em assuntos educacionais (1 + CR), tecnólogo – química (2 + CR), médico veterinário – medicina de grandes animais (1 + CR), médico veterinário – anestesiologia veterinária e terapia intensiva (1 + CR), médico – medicina do trabalho (1 + CR)

assistente em administração (1 + CR), técnico de laboratório – biologia (1 + CR), técnico de laboratório – informática (1 + CR), técnico de laboratório – agronomia (1 + CR), técnico em contabilidade (1 + CR), técnico em enfermagem (2 + CR), técnico em radiologia (1 + CR), técnico de tecnologia da informação (4 + CR), administrador (3 + CR), bibliotecário documentalista (2 + CR), técnico em assuntos educacionais (1 + CR), tecnólogo – química (2 + CR), médico veterinário – medicina de grandes animais (1 + CR), médico veterinário – anestesiologia veterinária e terapia intensiva (1 + CR), médico – medicina do trabalho (1 + CR) Nível: Médio, Técnico e Superior

Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 3.029,90 a R$ 4.967,04

R$ 3.029,90 a R$ 4.967,04 Prazo: 9 de abril

9 de abril Taxa de inscrição: R$ 90 a R$ 125

R$ 90 a R$ 125 Prova: 17 de maio (data provável)

17 de maio (data provável) Onde se inscrever: neste link

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Autarquia de Turismo de Gramado (Gramadotur)

Vagas: advogado (CR), assistente administrativo (4 + CR), contador (CR), engenheiro civil (CR), tesoureiro (1 + CR)

advogado (CR), assistente administrativo (4 + CR), contador (CR), engenheiro civil (CR), tesoureiro (1 + CR) Nível: Médio e Superior

Médio e Superior Salário: R$ 4.398,03 a R$ 10.665,96

R$ 4.398,03 a R$ 10.665,96 Prazo: 31 de março

31 de março Taxa de inscrição: R$ 90 a R$ 180

R$ 90 a R$ 180 Prova: 26 de abril

26 de abril Onde se inscrever: neste link

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Prefeitura de Ivorá

Vagas: agente de controle interno (1 + CR), educador especial (1 + CR), educador físico (2 + CR), enfermeiro (1 + CR), farmacêutico (1 + CR), fonoaudiólogo (1 + CR), instrutor de música (1 + CR), professor pedagogia: anos iniciais e educação infantil (5 + CR), psicólogo (1 + CR), psicopedagogo (1 + CR), técnico em enfermagem (2 + CR), agente comunitário de saúde - área v (1 + CR), almoxarife (CR), auxiliar administrativo (2 + CR), inspetor tributário (CR), monitor escolar (1 + CR), tesoureiro (CR), eletricista (1 + CR), operador de máquina (2 + CR), operário especializado (2 + CR), motorista (5 + CR)

agente de controle interno (1 + CR), educador especial (1 + CR), educador físico (2 + CR), enfermeiro (1 + CR), farmacêutico (1 + CR), fonoaudiólogo (1 + CR), instrutor de música (1 + CR), professor pedagogia: anos iniciais e educação infantil (5 + CR), psicólogo (1 + CR), psicopedagogo (1 + CR), técnico em enfermagem (2 + CR), agente comunitário de saúde - área v (1 + CR), almoxarife (CR), auxiliar administrativo (2 + CR), inspetor tributário (CR), monitor escolar (1 + CR), tesoureiro (CR), eletricista (1 + CR), operador de máquina (2 + CR), operário especializado (2 + CR), motorista (5 + CR) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 2.093,54 a R$ 8.046,90

R$ 2.093,54 a R$ 8.046,90 Prazo: 23 de março

23 de março Taxa de inscrição: R$ 110 a R$ 180

R$ 110 a R$ 180 Prova: 19 de abril

19 de abril Onde se inscrever: neste link

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Fundação Hospital Centenário de São Leopoldo (FHC)