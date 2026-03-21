Salários de até R$ 13 mil: veja a lista de concursos públicos abertos no RS

Estão abertas as inscrições para 10 concursos públicos no Rio Grande do Sul, que somam 315 vagas – além de formação de cadastro reserva. As oportunidades contemplam todos os níveis de formação, com remunerações que variam conforme o cargo e podem chegar a R$ 13.288,85.
A prefeitura de Rolador abriu seleção para 23 postos em diferentes áreas. Os salários vão de R$ 1.962,96 até R$ 12.701.48. O concurso recebe inscrições até 17 de abril e a data prevista para a prova é 16 de maio.
A Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) está com concurso com vagas e cadastro reserva para cargos em áreas administrativas, laboratoriais, tecnológicas e da saúde. As inscrições permanecem abertas até 9 de abril.
Lista de concursos públicos abertos no RS
Procuradoria-Geral do Município de Porto Alegre
- Vaga: analista da procuradoria-geral do município (20)
- Nível: Superior
- Salário: R$ 5.325,66
- Prazo: 8 de abril
- Taxa de inscrição: R$ 211,40
- Prova: 5 de julho
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Rolador
- Vaga: agente administrativo (2+CR), agente comunitário de saúde (1+CR), contador (CR), controlador interno (1+CR), fiscal sanitário (CR), fonoaudiólogo (1+CR), médico (1+CR), médico pediatra (1+CR), motorista (2+CR), monitor de educação (2+CR), oficial de almoxarifado e patrimônio (1+CR), operador de máquinas (CR), pedagogo (CR), professor de anos iniciais do ensino fundamental (3+CR), professor de anos finais do ensino fundamental - geografia (1+CR), professor de anos finais do ensino fundamental - matemática (CR), professor de anos finais do ensino fundamental - português (1+CR), professor de educação especial (1+CR), professor de educação infantil (3+CR), técnico em enfermagem (1+CR), tesoureiro (1+CR)
- Nível: Médio, Técnico e Superior
- Salário: de R$ 1.962,96 a R$ 12.701.48
- Prazo: 17 de abril
- Taxa de inscrição: de R$ 60 e R$ 100
- Prova: 16 de maio
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de São Lourenço do Sul
- Vagas: acompanhante terapêutico (CR), agente administrativo (CR), agente de construção e manutenção de prédios (CR), almoxarife (CR), arquiteto (CR), assessor de imprensa (CR), assistente social (CR), auxiliar de atendimento a criança e ao adolescente (CR), auxiliar de serviços gerais (CR), auxiliar em saúde bucal (CR), bibliotecário (CR), biólogo (CR), bioquímico (CR), borracheiro (CR), carpinteiro (CR), contador (CR), desenhista (CR), eletricista predial (CR), enfermeiro (CR), engenheiro agrônomo (CR), engenheiro civil (CR), engenheiro eletricista (CR), fiscal ambiental (CR), fiscal de obras (CR), fisioterapeuta (CR), instrutor de educação física (CR), mecânico (CR), médico (CR), médico veterinário (CR), monitor de educação física (CR), motorista (CR), nutricionista (CR), odontólogo (CR), operador de máquinas (CR), operário (CR), padeiro (CR), procurador jurídico (CR), professor de ensino fundamental anos iniciais - artes (CR), professor de ensino fundamental anos iniciais - ciências (CR), professor de ensino fundamental anos finais - educação física (CR), professor de ensino fundamental anos finais - ensino religioso (CR), professor de ensino fundamental anos finais - filosofia (CR), professor de ensino fundamental anos finais - geografia (CR), professor de ensino fundamental anos finais - história (CR), professor de ensino fundamental anos finais - língua alemã (CR), professor de ensino fundamental anos finais - língua espanhola (CR), professor de ensino fundamental anos finais - língua inglesa (CR), professor de ensino fundamental anos finais - língua portuguesa (CR), professor de ensino fundamental anos finais - matemática (CR), professor de ensino fundamental anos iniciais (CR), professor de ensino fundamental - educação infantil (CR), psicólogo (CR), secretário de escola (CR), soldador (CR), técnico agrícola (CR), técnico de suporte de TI (CR), técnico em contabilidade (CR), técnico em enfermagem (CR), terapeuta ocupacional (CR), torneiro mecânico (CR), zelador predial (CR)
- Nível: Técnico, Médio, Superior
- Salário: R$ 1.431,65 a R$ 5.807,25
- Prazo: 31 de março
- Taxa de inscrição: R$ 45, R$ 90, R$ 130 e R$ 200
- Prova: 3 de maio
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- Edital: neste link
Prefeitura de Não-Me-Toque
- Vagas: auxiliar de operações (CR), auxiliar de serviços gerais (CR), auxiliar de educador cuidador (CR), cozinheiro (CR), eletricista (CR), motorista (2+CR), operador de máquinas (CR), educador/cuidador (CR), oficial administrativo (3+CR), orientador/educador social (CR), técnico em contabilidade (CR), técnico em informática (1+CR), agente de controle interno (1+CR), arquiteto (CR), assistente social (CR), contador (CR), engenheiro civil (CR), engenheiro eletricista (1+CR), fonoaudiólogo (CR), médico (CR), médico pediatra (CR), médico psiquiatra (1+CR), psicólogo (CR)
- Nível: Fundamental , Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 1.871,78 a R$ 9.065,25
- Prazo: 13 de abril
- Taxa de inscrição: de R$ 50 a R$ 140
- Prova: 31 de maio
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- Edital: neste link
Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Rio Grande do Sul
- Vagas: técnico em eletrotécnica (1+CR), técnico em mecânica (1+CR), técnico em eletrônica (1+CR), técnico em edificações (1+CR), técnico em eletromecânica (1+CR), técnico em telecomunicações (1+CR), técnico em meio ambiente (1+CR), técnico em mecatrônica (1+CR), técnico em automação industrial (1+CR), técnico em agrimensura (1+CR), agente administrativo (1+CR)
- Nível: Médio e Técnico
- Salário: R$ 2.500 a R$ 3.500
- Prazo: 1º de abril
- Taxa de inscrição: de R$ 100 a R$ 120
- Prova: 26 de abril
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Universidade Federal do Rio Grande de Sul
- Vagas: Professor de educação física (1)
- Nível: Superior
- Salário: R$ 13.288,85
- Prazo: 8 de abril
- Taxa de inscrição: R$ 262
- Prova: a definir
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Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS)
- Vagas: assistente em administração (1 + CR), técnico de laboratório – biologia (1 + CR), técnico de laboratório – informática (1 + CR), técnico de laboratório – agronomia (1 + CR), técnico em contabilidade (1 + CR), técnico em enfermagem (2 + CR), técnico em radiologia (1 + CR), técnico de tecnologia da informação (4 + CR), administrador (3 + CR), bibliotecário documentalista (2 + CR), técnico em assuntos educacionais (1 + CR), tecnólogo – química (2 + CR), médico veterinário – medicina de grandes animais (1 + CR), médico veterinário – anestesiologia veterinária e terapia intensiva (1 + CR), médico – medicina do trabalho (1 + CR)
- Nível: Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 3.029,90 a R$ 4.967,04
- Prazo: 9 de abril
- Taxa de inscrição: R$ 90 a R$ 125
- Prova: 17 de maio (data provável)
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Autarquia de Turismo de Gramado (Gramadotur)
- Vagas: advogado (CR), assistente administrativo (4 + CR), contador (CR), engenheiro civil (CR), tesoureiro (1 + CR)
- Nível: Médio e Superior
- Salário: R$ 4.398,03 a R$ 10.665,96
- Prazo: 31 de março
- Taxa de inscrição: R$ 90 a R$ 180
- Prova: 26 de abril
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Prefeitura de Ivorá
- Vagas: agente de controle interno (1 + CR), educador especial (1 + CR), educador físico (2 + CR), enfermeiro (1 + CR), farmacêutico (1 + CR), fonoaudiólogo (1 + CR), instrutor de música (1 + CR), professor pedagogia: anos iniciais e educação infantil (5 + CR), psicólogo (1 + CR), psicopedagogo (1 + CR), técnico em enfermagem (2 + CR), agente comunitário de saúde - área v (1 + CR), almoxarife (CR), auxiliar administrativo (2 + CR), inspetor tributário (CR), monitor escolar (1 + CR), tesoureiro (CR), eletricista (1 + CR), operador de máquina (2 + CR), operário especializado (2 + CR), motorista (5 + CR)
- Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 2.093,54 a R$ 8.046,90
- Prazo: 23 de março
- Taxa de inscrição: R$ 110 a R$ 180
- Prova: 19 de abril
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Fundação Hospital Centenário de São Leopoldo (FHC)
- Vagas: agente administrativo III (16), motorista de ambulância (3), técnico em contabilidade (1), técnico em segurança do trabalho (2), técnico em enfermagem (82), técnico em enfermagem do trabalho (1), assistente social (1), contador (1), engenheiro de segurança do trabalho (1), enfermeiro (30), enfermeiro do trabalho (1), farmacêutico (4), nutricionista (4), médico anestesiologista (CR), médico cirurgião geral (7), médico ginecologista e obstetra (12), médico neonatologista plantonista (11), médico pediatra socorrista (11), médico cirurgião torácico (1), médico cirurgião urologista (1), médico cirurgião vascular (1)
- Nível: Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 2.783,69 a R$ 11.021,22
- Prazo: 23 de março
- Taxa de inscrição: R$ 190,20 a R$ 253,60
- Prova: 10 de maio
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