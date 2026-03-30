Fenac, em Novo Hamburgo, abre concurso para diferentes níveis de ensino

Fenac, em Novo Hamburgo, abre concurso com salários de até R$ 14,5 mil. Fenac / Divulgação

A Fenac Centro de Eventos e Negócios, localizado em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, abriu concurso público para preenchimento imediato de vagas e formação de cadastro reserva. As inscrições já estão abertas e abrangem os níveis Fundamental, Médio, Técnico e Superior.

Interessados devem se inscrever pelo portal do Instituto Legalle até as 18h do dia 25 de abril. O edital está disponível no site da Fenac.

As taxas de inscrição são de R$ 50 para o nível Fundamental, R$ 70 para o nível Médio ou técnico e R$ 100 para o nível Superior. Quem deseja solicitar isenção tem até o dia 2 de abril para fazer o pedido.

Com carga horária de 44 horas semanais, os salários variam entre R$ 2.466,20 e R$ 14.589, além de vale-alimentação de R$ 250, assistência médica e odontológica, refeitório no local e vale-transporte.

Distribuição das vagas

arquiteto (CR)

assistente administrativo (CR)

assistente de feiras e eventos (CR)

assistente de licitações (CR)

assistente de marketing (CR)

assistente de pessoal (CR)

auxiliar de manutenção (1 + CR)

auxiliar de serviços de copa (CR)

encarregado de compras/almoxarifado (1 + CR)

técnico em informática (1 + CR)

Data da prova

Os candidatos serão avaliados por meio de prova teorico-objetiva para todos os cargos, com aplicação prevista para o dia 17 de maio.

Quem concorrer ao cargo de auxiliar de manutenção também fará um Teste de Aptidão Física (TAF), previsto para o dia 21 de junho.

O concurso tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período conforme a necessidade da administração da Fenac.