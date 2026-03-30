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Fenac, em Novo Hamburgo, abre concurso para diferentes níveis de ensino

Inscrições vão até 25 de abril para cargos de níveis Fundamental, Médio, Técnico e Superior; provas estão marcadas para 17 de maio

Zero Hora

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