Fenac, em Novo Hamburgo, abre concurso para diferentes níveis de ensino

A Fenac Centro de Eventos e Negócios, localizado em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, abriu concurso público para preenchimento imediato de vagas e formação de cadastro reserva. As inscrições já estão abertas e abrangem os níveis Fundamental, Médio, Técnico e Superior.
Interessados devem se inscrever pelo portal do Instituto Legalle até as 18h do dia 25 de abril. O edital está disponível no site da Fenac.
As taxas de inscrição são de R$ 50 para o nível Fundamental, R$ 70 para o nível Médio ou técnico e R$ 100 para o nível Superior. Quem deseja solicitar isenção tem até o dia 2 de abril para fazer o pedido.
Com carga horária de 44 horas semanais, os salários variam entre R$ 2.466,20 e R$ 14.589, além de vale-alimentação de R$ 250, assistência médica e odontológica, refeitório no local e vale-transporte.
Distribuição das vagas
- arquiteto (CR)
- assistente administrativo (CR)
- assistente de feiras e eventos (CR)
- assistente de licitações (CR)
- assistente de marketing (CR)
- assistente de pessoal (CR)
- auxiliar de manutenção (1 + CR)
- auxiliar de serviços de copa (CR)
- encarregado de compras/almoxarifado (1 + CR)
- técnico em informática (1 + CR)
Data da prova
Os candidatos serão avaliados por meio de prova teorico-objetiva para todos os cargos, com aplicação prevista para o dia 17 de maio.
Quem concorrer ao cargo de auxiliar de manutenção também fará um Teste de Aptidão Física (TAF), previsto para o dia 21 de junho.
O concurso tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período conforme a necessidade da administração da Fenac.
*Produção: Juliano Lannes