Correios prorrogam validade de concurso com 3,5 mil vagas até 2027

A remuneração pode aumentar conforme o tempo de serviço e o mérito do funcionário. Correios / Divulgação

Os Correios prorrogaram por mais um ano a validade do concurso público que oferece 3,5 mil vagas e prevê formação de cadastro reserva para cargos de níveis médio e superior. A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (19).

Com a extensão, o certame passa a valer até 14 de abril de 2027. Nesse período, os candidatos aprovados poderão ser convocados — embora a estatal ainda não tenha iniciado as chamadas.

O concurso teve seus resultados finais homologados em abril do ano passado. Mais de 1 milhão de pessoas participaram das provas em 2024, principalmente para o cargo de carteiro. Trata-se da maior seleção realizada pela empresa em 13 anos. As informações são do g1.

Ao todo, são 3.511 vagas imediatas, sendo 3.099 para carteiro (agente de Correios), com salário inicial de R$ 2.429,26, e 412 para analista de Correios, cargo de nível superior com remuneração inicial de R$ 6.872,48.

A carreira de analista inclui especialidades como advogado, analista de sistemas, arquiteto, arquivista, assistente social e engenheiro. As vagas estão distribuídas pelas 28 superintendências estaduais da estatal.

LEIA MAIS Juca de Oliveira está internado com quadro delicado de saúde, diz assessoria

A seleção prevê reserva de 30% das vagas para candidatos negros (pretos e pardos) e indígenas, além de 10% para pessoas com deficiência.

Além da remuneração — que pode aumentar conforme o tempo de serviço e o mérito do funcionário —, os Correios oferecem uma série de benefícios como: