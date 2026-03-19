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Correios prorrogam validade de concurso com 3,5 mil vagas até 2027

São 3.511 vagas imediatas, sendo 3.099 para carteiro, com salário inicial de R$ 2.429,26, e 412 para cargo de nível superior com remuneração inicial de R$ 6.872,48

Zero Hora

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