Concursos públicos no RS têm 278 vagas com salários de até R$ 14 mil

Estão abertas as inscrições para 15 concursos públicos no Rio Grande do Sul, que somam 278 vagas. As oportunidades contemplam todos os níveis de formação, com remunerações que variam conforme o cargo e podem chegar a R$ 14,4 mil.
A agência de fomento Badesul abriu concurso para preencher 13 vagas imediatas e formar cadastro reserva. O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado na sexta-feira (20). Os salários iniciais variam entre R$ 4.285,80 e R$ 8.996,32.
A prefeitura de Bom Jesus tem concurso público com salários que variam de R$ 1.527,95 a R$ 14.411,07. As inscrições vão até 12 de março e a prova está marcada para 26 de abril.
Já a prefeitura de São José das Missões lançou edital com oportunidades em diversos cargos da administração municipal para todos os níveis de escolaridade. As provas estão marcadas para 19 de abril.
Lista de concursos públicos abertos no RS
Prefeitura de Bom Jesus
- Vagas: assistente social (1 + CR), engenheiro civil (1 + CR), farmacêutico (1 + CR), fiscal tributário (3 + CR), fisioterapeuta (1 + CR), médico clínico geral (2 + CR), nutricionista (1 + CR), odontólogo (1 + CR), oficial administrativo (1 + CR), professor de ciências (CR), professor de educação física (2 + CR), professor de geografia (CR), professor de história (CR), professor de língua inglesa (2 + CR), professor de língua portuguesa (CR), professor de matemática (2 + CR), professor sala aee (2 + CR), psicólogo (3 + CR), psicopedagogo (1 + CR), técnico agrícola (1 + CR), técnico em contabilidade (1 + CR), técnico em enfermagem (3 + CR), técnico em informática (1 + CR), assistente administrativo (4 + CR), atendente de farmácia (2 + CR), fiscal ambiental (1 + CR), fiscal municipal (2 + CR), monitor (19 + CR), professor – anos iniciais (5 + CR), professor educação infantil (10 + CR), tesoureiro (1 + CR), visitador (2 + CR), auxiliar administrativo (6 + CR), auxiliar de serviços gerais (9 + CR), carpinteiro (4 + CR), cozinheiro (2 + CR), mecânico (1 + CR), motorista (7 + CR), operador escavadeira hidráulica (1 + CR), operador de máquinas (5 + CR), operador motoniveladora (3 + CR), operador retroescavadeira (2 + CR), operário (10 + CR), pedreiro (2 + CR), zelador (4 + CR), cuidador social (3 + CR)
- Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 1.527,95 a R$ 14.411,07
- Prazo: 12 de março
- Taxa de inscrição: R$ 60 a R$ 120
- Prova: 26 de abril
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de São José das Missões
- Vagas: agente administrativo l (1), agente administrativo ll (1), agente sanitário (1), agente tributário (1), assistente social (2), atendente (2), auxiliar administrativo (2), biólogo (CR), carpinteiro (1), contador (CR), coordenador da equipe de enfermagem (CR), dentista (CR), enfermeiro (1), farmacêutico (1), fiscal ambiental (1), fiscal sanitário (1), fisioterapeuta (CR), gari (2), instalador (CR), mecânico (1), médico clínico geral (1), médico pediatra (1), monitor escolar (2), motorista (6), nutricionista (CR), operador de máquinas ll (4), operário (3), pedreiro (1), procurador jurídico (CR), professor de anos iniciais (5), professor de artes (CR), professor de ciências biológicas (CR), professor de educação física (CR), professor de educação infantil (5), professor de geografia (1), professor de história (CR), professor de informática (CR), professor de língua espanhola (1), professor de língua inglesa (1), professor de língua portuguesa (1), professor de matemática (CR), psicólogo (1), servente (4), técnico agrícola (1), técnico de enfermagem (CR), telefonista (CR), tesoureiro (1), vigilante (3), visitador do pim (5)
- Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 1.635,70 a R$ 11.342,61
- Prazo: 14 de março
- Taxa de inscrição: R$ 100 a R$ 250
- Prova: 19 de abril
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Badesul
- Vagas: assistente técnico administrativo (1 + CR), técnico em desenvolvimento - administrador (1 + CR), técnico em desenvolvimento - analista de sistemas - infraestrutura (1 + CR), técnico em desenvolvimento - analista de sistemas - segurança da informação (1 + CR), técnico em desenvolvimento - analista de sistemas -administrador de banco de dados (1 + CR), técnico em desenvolvimento - analista de sistemas - analista de negócios (1 + CR), técnico em desenvolvimento - analista de sistemas - arquiteto de software (1 + CR), técnico em desenvolvimento - advogado (1 + CR), técnico em desenvolvimento - comunicólogo (1 + CR), técnico em desenvolvimento - contador (1 + CR), técnico em desenvolvimento - economista (1 + CR), técnico em desenvolvimento - engenheiro agrônomo (1 + CR), técnico em desenvolvimento - engenheiro civil (1 + CR)
- Nível: Médio e Superior
- Salário: R$ 4.285,80 a R$ 8.996,32
- Prazo: 21 de março
- Taxa de inscrição: R$ 118,79 a R$ 270,84
- Prova: 26 de abril
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Câmara de São José das Missões
- Vagas: auxiliar de serviços gerais (1)
- Nível: Fundamental
- Salário: R$ 1.253,63
- Prazo: 14 de março
- Taxa de inscrição: R$ 100
- Prova: 19 de abril
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Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA)
- Vagas: docente efetivo do quadro de pessoal
- permanente do magistério superior (3)
- Nível: Superior
- Salário: R$ 8.058,29 a R$ 13.288,85
- Prazo: 4 de março
- Taxa de inscrição: R$ 145 a R$ 175
- Prova: a divulgar
- Onde se inscrever: neste link
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Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim
- Vagas: auxiliar de farmácia (CR), auxiliar de serviços gerais (2), costureiro (CR), oficial de manutenção (CR), técnico de enfermagem (10), técnico em segurança de trabalho (CR)
- Nível: Fundamental, Médio e Técnico
- Salário: R$ 2.262,66 e R$ 2.805,87
- Prazo: 6 de março
- Taxa de inscrição: R$ 50 a R$ 70
- Prova: 22 de março
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Câmara de Carazinho
- Vagas: procurador legislativo (1 + CR)
- Nível: Superior
- Salário: R$ 8.177,83
- Prazo: 6 de março
- Taxa de inscrição: R$ 150
- Prova: 26 de abril
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Prefeitura de Ibiraiaras
- Vagas: auxiliar de ensino (1 + CR), auxiliar de saúde bucal (1 + CR), borracheiro (1 + CR), controlador interno (1 + CR), doméstica servente (1 + CR), farmacêutico bioquímico (1 + CR), engenheiro civil (1 + CR), médico ginecologista (1 + CR), médico pediatra (1 + CR), merendeira servente (1 + CR), operador de máquinas (1 + CR), operário especializado (1 + CR), orientador social (1 + CR), professor de ciências (1 + CR), professor de educação infantil - séries iniciais (1 + CR), professor de língua inglesa (1 + CR), técnico de enfermagem (1 + CR), tesoureiro (1 + CR)
- Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 1.383,02 e R$ 14.060,74
- Prazo: 3 de março
- Taxa de inscrição: R$ 72,84 a R$ 182,12
- Prova: 12 de abril
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Prefeitura de Ibiraiaras 2
- Vagas: auxiliar de serviços gerais (1 + CR), enfermeiro (1 + CR), técnico de enfermagem (1 + CR)
- Nível: Fundamental, Médio e Superior
- Salário: R$ 1.383,02 e R$ 6.915,12
- Prazo: 3 de março
- Taxa de inscrição: R$ 72,84 a R$ 182,12
- Prova: 12 de abril
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Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 2
- Vagas: metereologista (1)
- Nível: Superior
- Salário: R$ 4.967,04 a R$ 8.692,32
- Prazo: 4 de março
- Taxa de inscrição: R$ 170
- Prova: 12 de abril
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Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
- Vagas: administrador (2)
- Nível: Superior
- Salário: R$ 4.967,04 a R$ 8.692,32
- Prazo: 4 de março
- Taxa de inscrição: R$ 170
- Prova: 12 de abril
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Universidade Federal do Pampa (Unipampa)
- Vagas: professor assistente do magistério superior - diversas áreas (6)
- Nível: Superior
- Salário: R$ 13.288,85
- Prazo: 3 de março
- Taxa de inscrição: R$ 180
- Prova: a divulgar
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Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
- Vagas: professor assistente do magistério superior - diversas áreas (3)
- Nível: Superior
- Salário: R$ 13.288,85
- Prazo: 4 de março
- Taxa de inscrição: R$ 398
- Prova: 19 de abril a 2 de agosto (período provável)
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Prefeitura de Erebango
- Vagas: agente de combate às endemias (1 + CR), enfermeiro ESF (1 + CR), professor de educação física (1 + CR)
- Nível: Médio e Superior
- Salário: R$ 2.880,83 a R$ 5.473,11
- Prazo: 2 de março
- Taxa de inscrição: R$ 120 a R$ 180
- Prova: 29 de março
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Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 5ª Região (Crefito-5)
- Vagas: agente fiscal - diversas localidades (1 + CR), analista administrativo (1 + CR), analista contábil (1 + CR), analista de controle interno (1 + CR), analista de recursos humanos (1 + CR), analista de segurança e tecnologia da informação (1 + CR), analista jurídico (1 + CR), assistente administrativo (5 + CR),
- Nível: Médio e Superior
- Salário: R$ 3.595,16 a R$ 6.397,38
- Prazo: 2 de março
- Taxa de inscrição: R$ 90 a R$ 110
- Prova: 12 de abril
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*Produção: Juliano Lannes