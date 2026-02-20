Badesul publica edital de concurso com 13 vagas e salários de até R$ 8,9 mil; confira

Prova do concurso do Badesul será realizada em Porto Alegre em abril. arrowsmith2 / stock.adobe.com

Vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul, a agência de fomento Badesul abriu concurso público para preencher 13 vagas imediatas e formar cadastro reserva. O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (20).

Há oportunidades de níveis Médio e Superior. Os salários iniciais variam entre R$ 4.285,80 e R$ 8.996,32, conforme o edital.

Para nível Médio, há uma vaga como assistente técnico administrativo. Já para Ensino Superior, são 12 vagas em diferentes áreas, como Administração, Comunicação Social e Economia.

As inscrições serão abertas ainda nesta sexta-feira no site do Instituto Legalle. O prazo para efetuar o cadastro é até 21 de março. O valor de inscrição varia:

Nível Médio : R$ 118,79

: R$ 118,79 Nível Superior: R$ 270,84

Processo seletivo

Os candidatos serão submetidos a uma prova objetiva, que será realizada em Porto Alegre. O exame está previsto para ser aplicado em 26 de abril.

Para os cargos de nível Superior, ainda haverá prova de títulos de caráter classificatório. Também será aplicada uma prova discursiva.

Vagas

Assistente Técnico Administrador (Nível Médio): 1+ CR | Salário: R$ 4.285,80

Técnico em Desenvolvimento — Administrador: 1+ CR | Salário: R$ R$ 8.996,32

Técnico em Desenvolvimento — Analista de Sistemas (Infraestrutura): 1+ CR | Salário: R$ 8.996,32

Técnico em Desenvolvimento — Analista de Sistemas (Segurança da Informação): 1+ CR | Salário: R$ 8.996,32

Técnico em Desenvolvimento — Analista de Sistemas (Administrador de Banco de Dados): 1+ CR | Salário: R$ 8.996,32

Técnico em Desenvolvimento — Analista de Sistemas (Analista de Negócios): 1+ CR | Salário: R$ 8.996,32

Técnico em Desenvolvimento — Analista de Sistemas (Arquiteto de Software): 1+ CR | Salário: R$ 8.996,32

Técnico em Desenvolvimento — Advogado: 1+ CR | Salário: R$ 8.996,32

Técnico em Desenvolvimento — Comunicólogo: 1+ CR | Salário: R$ 8.996,32

Técnico em Desenvolvimento — Contador: 1+CR | Salário: R$ 8.996,32

Técnico em Desenvolvimento — Economista: 1+ CR | Salário: R$ 8.996,32

Técnico em Desenvolvimento — Engenheiro Agrônomo: 1+ CR | Salário: R$ 8.996,32

Técnico em Desenvolvimento — Engenheiro Civil: 1+ CR | Salário: R$ 8.996,32

Serviço