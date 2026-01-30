Polícia Militar de SC prorroga inscrições para processo seletivo de temporários; salário é de R$ 8,5 mil 

Contratos serão anuais, podendo ser prorrogados por até oito anos. Paulo Henrique Santana e Paulo Eduardo Willimann dos Anjos / CCS

Foram prorrogadas até 9 de fevereiro as inscrições para a seleção da Polícia Militar de Santa Catarina. Com salário inicial de R$ 8.505, o processo seletivo visa preencher 1.465 vagas.

Além da remuneração, também há benefícios como vale-alimentação no valor de R$ 550.

Para concorrer, os candidatos necessitam ter Carteira nacional de Habilitação (CNH) e Ensino Superior completo. O processo é válido apenas para brasileiros. O valor da inscrição é de R$ 120.

Os selecionados assinarão contratos de um ano, que poderão ser prorrogados, caso haja interesse de ambas as partes, anualmente. O período máximo de permanência na corporação será de oito anos.

A primeira etapa do processo consiste na aplicação prova objetiva, agendada para 8 de março. Além disso, haverá, ainda, prova de títulos, teste de aptidão física, avaliação psicológica, exame toxicológico e exames médico e odontológico.

As 1.465 vagas estão distribuídas em 12 Comandos Regionais da Polícia Militar espalhados por todo o estado catarinense. São eles:

1º CRPM, com sede em Florianópolis - 165

2º CRPM, com sede em Lages - 83

3º CRPM, com sede em Balneário Camboriú - 189

4º CRPM, com sede em Chapecó - 133

5º CRPM, com sede em Joinville - 120

6º CRPM, com sede em Criciúma - 113

7º CRPM, com sede em Blumenau - 189

8º CRPM, com sede em Tubarão - 87

9º CRPM, com sede em São Miguel do Oeste - 70

10º CRPM, com sede em Joaçaba - 90

11º CRPM, com sede em São José - 118

12º CRPM, com sede em Jaraguá do Sul - 108

Serviço