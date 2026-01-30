Concursos

Oportunidade
Notícia

Polícia Militar de SC prorroga inscrições para processo seletivo de temporários; salário é de R$ 8,5 mil 

Seleção busca preencher 1.465 vagas para atuação em cidades catarinenses

Zero Hora

