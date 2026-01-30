Polícia Militar de SC prorroga inscrições para processo seletivo de temporários; salário é de R$ 8,5 mil 

Foram prorrogadas até 9 de fevereiro as inscrições para a seleção da Polícia Militar de Santa Catarina. Com salário inicial de R$ 8.505, o processo seletivo visa preencher 1.465 vagas.
Além da remuneração, também há benefícios como vale-alimentação no valor de R$ 550.
Para concorrer, os candidatos necessitam ter Carteira nacional de Habilitação (CNH) e Ensino Superior completo. O processo é válido apenas para brasileiros. O valor da inscrição é de R$ 120.
Os selecionados assinarão contratos de um ano, que poderão ser prorrogados, caso haja interesse de ambas as partes, anualmente. O período máximo de permanência na corporação será de oito anos.
A primeira etapa do processo consiste na aplicação prova objetiva, agendada para 8 de março. Além disso, haverá, ainda, prova de títulos, teste de aptidão física, avaliação psicológica, exame toxicológico e exames médico e odontológico.
As 1.465 vagas estão distribuídas em 12 Comandos Regionais da Polícia Militar espalhados por todo o estado catarinense. São eles:
- 1º CRPM, com sede em Florianópolis - 165
- 2º CRPM, com sede em Lages - 83
- 3º CRPM, com sede em Balneário Camboriú - 189
- 4º CRPM, com sede em Chapecó - 133
- 5º CRPM, com sede em Joinville - 120
- 6º CRPM, com sede em Criciúma - 113
- 7º CRPM, com sede em Blumenau - 189
- 8º CRPM, com sede em Tubarão - 87
- 9º CRPM, com sede em São Miguel do Oeste - 70
- 10º CRPM, com sede em Joaçaba - 90
- 11º CRPM, com sede em São José - 118
- 12º CRPM, com sede em Jaraguá do Sul - 108
Serviço
- Vagas: 1.465
- Taxa: R$ 120
- Prazo: 9 de fevereiro
- Prova: 8 de março
- Edital: neste link
- Inscrições: neste link