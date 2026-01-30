Itamaraty publica edital de concurso com 60 vagas e salário inicial de R$ 22,5 mil

Seleção é para o cargo de terceiro-secretário, marco inicial da carreira, que pode evoluir até o cargo de embaixador. Fabio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil/ Divulgação

O Ministério das Relações Exteriores publicou o edital de um novo concurso público para diplomata, com 60 vagas e salário inicial de R$ 22.558,56. As oportunidades são para o cargo de terceiro-secretário, marco inicial da carreira, que pode evoluir até o cargo de embaixador.

As inscrições começam às 10h da próxima quarta-feira (4). Interessados devem acessar o site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), que organiza o concurso. O prazo para se inscrever vai até as 18h do dia 25 de fevereiro.

Como será o concurso

As provas serão realizadas em todas as capitais estaduais e no Distrito Federal.

A primeira fase, com questões objetivas, está prevista para o dia 29 de março , em dois períodos (manhã e tarde).

, em dois períodos (manhã e tarde). Já a segunda, serão distribuídas em dois finais de semana sucessivos: 25 e 26 de abril, além dos dias 2 e 3 de maio.

Das 60 vagas abertas, o edital reserva 15 para candidatos negros (pretos e pardos), três para pessoas com deficiência, duas para indígenas e uma para quilombolas. Adicionalmente, o certame prevê a convocação extra de 126 mulheres para a segunda fase, medida adotada para promover a paridade de gênero e corrigir desigualdades históricas na carreira.

O Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata (CACD) ocorre anualmente sob a responsabilidade do Instituto Rio Branco (IRBr). A instituição atua como a academia oficial de formação dos diplomatas brasileiros e é vinculada diretamente ao Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty).

Requisitos

Não é necessária uma formação específica para participar, mas é necessário ter algum diploma de curso superior reconhecido pelo Ministério da Educação.

Taxa de inscrição

Para participar, é necessário pagar uma taxa de inscrição de R$ 229. Doadores de medula óssea e inscritos no CadÚnico podem pedir a isenção do valor.

Como serão as provas

A primeira fase do concurso é uma prova objetiva, de caráter eliminatório, composta por 240 questões de certo ou errado das disciplinas:

Língua Portuguesa; História do Brasil; História mundial; Geografia; Língua Inglesa; Política Internacional; Economia; Direito.

Cada resposta correta soma 1 ponto, e cada resposta em discordância com o gabarito subtrai 0,25 ponto. Itens sem marcação ou com marcação dupla são zerados.

A prova é aplicada em dois períodos, manhã e tarde, no mesmo dia, com duração de 3 horas e 30 minutos em cada turno. É eliminado o candidato que obtiver nota final inferior a 120 pontos.

Já a segunda etapa da seleção terá provas escritas, de caráter eliminatório e classificatório, com questões de:

Língua Portuguesa; Língua Inglesa; História do Brasil; Política Internacional; Geografia; Economia; Direito; Língua espanhola ou francesa.

As provas de História do Brasil, Política Internacional, Geografia, Economia e Direito têm duração de cinco horas cada. O formato padrão consiste em duas questões de até 60 linhas, valendo 30 pontos cada, e duas questões de até 40 linhas, valendo 20 pontos cada.

As provas de Língua Portuguesa e Língua Inglesa têm duração de quatro horas cada. Em Português, o candidato deve elaborar uma redação entre 65 e 70 linhas e um resumo de até 30 linhas. Em Inglês, é exigida uma redação de 65 a 70 linhas e uma versão do português para o inglês, com extensão de 20 a 40 linhas.

Na prova de Língua Espanhola ou Língua Francesa, o candidato escolhe o idioma ao se inscrever. A avaliação dura quatro horas e exige a elaboração de um resumo de até 60 linhas e uma versão do português para o idioma escolhido, com 20 a 30 linhas.

Para ser aprovado na segunda fase, o candidato deve alcançar um mínimo de 480 pontos na soma total das provas escritas.

Cronograma