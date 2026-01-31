Concursos públicos no RS têm 291 vagas abertas com salários de até R$ 13 mil

Oportunidades estão disponíveis em várias regiões do Estado. smolaw11 / stock.adobe.com

Estão abertas as inscrições para nove concursos públicos no Rio Grande do Sul, que somam 291 vagas. As oportunidades contemplam todos os níveis de formação, com remunerações que variam conforme o cargo e podem chegar a R$ 13,3 mil.

O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 5ª Região (CREFITO-5) abriu concurso com vagas imediatas e cadastro reserva para cargos de nível Médio e Superior. Os salários chegam a R$ 6.397,38, e o edital traz detalhes sobre etapas e critérios de seleção que merecem atenção dos candidatos interessados.

Lista de concursos públicos abertos no RS

Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 5ª Região - (CREFITO-5)

Vagas: agente fiscal - diversas localidades (1 + CR), analista administrativo (1 + CR), analista contábil (1 + CR), analista de controle interno (1 + CR), analista de recursos humanos (1 + CR), analista de segurança e tecnologia da informação (1 + CR), analista jurídico (1 + CR), assistente administrativo (5 + CR),

Médio e Superior Salário: R$ 3.595,16 a R$ 6.397,38

R$ 3.595,16 a R$ 6.397,38 Prazo: 2 de março

2 de março Taxa de inscrição: R$ 90 a R$ 110

R$ 90 a R$ 110 Prova: 12 de abril

12 de abril Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Vagas: professor do magistério superior - diversas áreas (9)

professor do magistério superior - diversas áreas (9) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 8.058,29 a R$ 13.288,85

R$ 8.058,29 a R$ 13.288,85 Prazo: 4 de fevereiro

4 de fevereiro Taxa de inscrição: R$ 158 a R$ 262

R$ 158 a R$ 262 Prova: a divulgar

a divulgar Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de São José do Herval

Vagas: agente administrativo auxiliar (1), agente de controle interno (1), assistente social (2), atendente de serviço público (1 + CR), auxiliar de consultório dentário (1), auxiliar de serviços gerais (2 + CR), fiscal municipal (1), médico clínico geral (1), motorista (3 + CR), operador de máquinas (2 + CR), operário (1), operário especializado (1 + CR), professor de educação infantil e anos iniciais (4 + CR), professor de geografia/história (1)

Fundamental, Médio e Superior Salário: R$ 1.539,97 a R$ 13.346,45

R$ 1.539,97 a R$ 13.346,45 Prazo: 17 de fevereiro

17 de fevereiro Taxa de inscrição: R$ 150 a R$ 200

R$ 150 a R$ 200 Prova: 29 de março

29 de março Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Universidade Federal do Rio Grande (Furg)

Vagas: professor assistente – bioética (1 + CR), professor assistente – clínica médica (2 + CR), professor assistente – pediatria (1 + CR), professor assistente – medicina de família e comunidade (1 + CR), professor assistente – clínica médica, cirurgia e pediatria (1 + CR), professor assistente – ginecologia e obstetrícia (1 + CR), professor assistente – cirurgia (1 + CR), professor assistente – parasitologia (1 + CR), professor assistente – ciências da saúde (1 + CR), professor assistente – ciências da saúde (1 + CR), professor assistente – história (1 + CR), professor assistente – educação física (1 + CR), professor assistente – educação física (1 + CR), professor assistente – educação (1 + CR), professor assistente – educação física (1 + CR), professor assistente – artes (1 + CR), professor assistente – linguística e letras - libras (1 + CR), professor assistente – linguística e letras - língua espanhola (1 + CR), professor assistente – artes (1 + CR), professor assistente – física médica (1 + CR), professor assistente – ensino de ciência e matemática (1 + CR)

Superior Salário: R$ 4.975,59 a R$ 13.288,83

R$ 4.975,59 a R$ 13.288,83 Prazo: 3 de fevereiro

3 de fevereiro Taxa de inscrição: R$ 150 a R$ 210

R$ 150 a R$ 210 Prova: a divulgar

a divulgar Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de São Pedro do Butiá

Vagas: auxiliar administrativo (CR), monitor de escola (CR), procurador jurídico (1 + CR)

auxiliar administrativo (CR), monitor de escola (CR), procurador jurídico (1 + CR) Nível: Médio e Superior

Médio e Superior Salário: R$ 3.230,35 a R$ 7.752,84

R$ 3.230,35 a R$ 7.752,84 Prazo: 10 de fevereiro

10 de fevereiro Taxa de inscrição: R$ 100 a R$ 180

R$ 100 a R$ 180 Prova: 29 de março

29 de março Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Gramado

Vagas: monitor de educação (50), monitor de educação I (50), orientador educacional (6 + CR), professor de artes (2 + CR), professor de AEE (8 + CR), professor bilíngue (1 + CR), professor de biologia (2 + CR), professor de educação física (2 + CR), professor de educação infantil (30), professor de espanhol (CR), professor de geografia (2 + CR), professor de história (2 + CR), professor de inglês (7 + CR), professor de matemática (2 + CR), professor de música (CR), professor de português (2 + CR), professor de séries iniciais (20), psicopedagogo (1 + CR), supervisor pedagógico (6 + CR)

R$ 2.244,39 a R$ 6.054,81 Prazo: 6 de fevereiro

6 de fevereiro Taxa de inscrição: R$ 90 a R$ 190

R$ 90 a R$ 190 Prova: 15 de março

15 de março Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Universidade Federal de Pelotas (UFPel)

Vagas: professor do magistério superior - diversas áreas (22)

professor do magistério superior - diversas áreas (22) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 3.090,43 a R$ 13.288,85

R$ 3.090,43 a R$ 13.288,85 Prazo: 2 de fevereiro

2 de fevereiro Taxa de inscrição: R$ 240

R$ 240 Prova: 6 a 19 de abril (período provável)

6 a 19 de abril (período provável) Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Linha Nova

Vagas: arquiteto (CR), cirurgião-dentista (CR), enfermeiro 40h (CR), médico psiquiatra (CR), nutricionista (CR), operador de máquinas (1 + CR), pedreiro (1 + CR), técnico em enfermagem (CR), vigilante (1 + CR)

arquiteto (CR), cirurgião-dentista (CR), enfermeiro 40h (CR), médico psiquiatra (CR), nutricionista (CR), operador de máquinas (1 + CR), pedreiro (1 + CR), técnico em enfermagem (CR), vigilante (1 + CR) Nível: Fundamental, Técnico e Superior

Fundamental, Técnico e Superior Salário: R$ 2.891,52 a R$ 7.228,80

R$ 2.891,52 a R$ 7.228,80 Prazo: 3 de fevereiro

3 de fevereiro Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 160

R$ 80 a R$ 160 Prova: 15 de março

15 de março Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Conselho Regional de Serviço Social do Rio Grande do Sul (CRESS-RS)

Vagas: profissional de serviços gerais (1 + CR), agente administrativo (2 + CR), agente fiscal - assistente social (1 + CR)

profissional de serviços gerais (1 + CR), agente administrativo (2 + CR), agente fiscal - assistente social (1 + CR) Nível: Fundamental, Médio e Superior

Fundamental, Médio e Superior Salário: R$ 2.057,92 a R$ 6.983,62

R$ 2.057,92 a R$ 6.983,62 Prazo: 5 de fevereiro

5 de fevereiro Taxa de inscrição: R$ 49 a R$ 62

R$ 49 a R$ 62 Prova: 15 de março

15 de março Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link