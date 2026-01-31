Concursos públicos no RS têm 291 vagas abertas com salários de até R$ 13 mil

Estão abertas as inscrições para nove concursos públicos no Rio Grande do Sul, que somam 291 vagas. As oportunidades contemplam todos os níveis de formação, com remunerações que variam conforme o cargo e podem chegar a R$ 13,3 mil.
O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 5ª Região (CREFITO-5) abriu concurso com vagas imediatas e cadastro reserva para cargos de nível Médio e Superior. Os salários chegam a R$ 6.397,38, e o edital traz detalhes sobre etapas e critérios de seleção que merecem atenção dos candidatos interessados.
Lista de concursos públicos abertos no RS
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 5ª Região - (CREFITO-5)
- Vagas: agente fiscal - diversas localidades (1 + CR), analista administrativo (1 + CR), analista contábil (1 + CR), analista de controle interno (1 + CR), analista de recursos humanos (1 + CR), analista de segurança e tecnologia da informação (1 + CR), analista jurídico (1 + CR), assistente administrativo (5 + CR),
- Nível: Médio e Superior
- Salário: R$ 3.595,16 a R$ 6.397,38
- Prazo: 2 de março
- Taxa de inscrição: R$ 90 a R$ 110
- Prova: 12 de abril
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
- Vagas: professor do magistério superior - diversas áreas (9)
- Nível: Superior
- Salário: R$ 8.058,29 a R$ 13.288,85
- Prazo: 4 de fevereiro
- Taxa de inscrição: R$ 158 a R$ 262
- Prova: a divulgar
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de São José do Herval
- Vagas: agente administrativo auxiliar (1), agente de controle interno (1), assistente social (2), atendente de serviço público (1 + CR), auxiliar de consultório dentário (1), auxiliar de serviços gerais (2 + CR), fiscal municipal (1), médico clínico geral (1), motorista (3 + CR), operador de máquinas (2 + CR), operário (1), operário especializado (1 + CR), professor de educação infantil e anos iniciais (4 + CR), professor de geografia/história (1)
- Nível: Fundamental, Médio e Superior
- Salário: R$ 1.539,97 a R$ 13.346,45
- Prazo: 17 de fevereiro
- Taxa de inscrição: R$ 150 a R$ 200
- Prova: 29 de março
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Universidade Federal do Rio Grande (Furg)
- Vagas: professor assistente – bioética (1 + CR), professor assistente – clínica médica (2 + CR), professor assistente – pediatria (1 + CR), professor assistente – medicina de família e comunidade (1 + CR), professor assistente – clínica médica, cirurgia e pediatria (1 + CR), professor assistente – ginecologia e obstetrícia (1 + CR), professor assistente – cirurgia (1 + CR), professor assistente – parasitologia (1 + CR), professor assistente – ciências da saúde (1 + CR), professor assistente – ciências da saúde (1 + CR), professor assistente – história (1 + CR), professor assistente – educação física (1 + CR), professor assistente – educação física (1 + CR), professor assistente – educação (1 + CR), professor assistente – educação física (1 + CR), professor assistente – artes (1 + CR), professor assistente – linguística e letras - libras (1 + CR), professor assistente – linguística e letras - língua espanhola (1 + CR), professor assistente – artes (1 + CR), professor assistente – física médica (1 + CR), professor assistente – ensino de ciência e matemática (1 + CR)
- Nível: Superior
- Salário: R$ 4.975,59 a R$ 13.288,83
- Prazo: 3 de fevereiro
- Taxa de inscrição: R$ 150 a R$ 210
- Prova: a divulgar
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de São Pedro do Butiá
- Vagas: auxiliar administrativo (CR), monitor de escola (CR), procurador jurídico (1 + CR)
- Nível: Médio e Superior
- Salário: R$ 3.230,35 a R$ 7.752,84
- Prazo: 10 de fevereiro
- Taxa de inscrição: R$ 100 a R$ 180
- Prova: 29 de março
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Gramado
- Vagas: monitor de educação (50), monitor de educação I (50), orientador educacional (6 + CR), professor de artes (2 + CR), professor de AEE (8 + CR), professor bilíngue (1 + CR), professor de biologia (2 + CR), professor de educação física (2 + CR), professor de educação infantil (30), professor de espanhol (CR), professor de geografia (2 + CR), professor de história (2 + CR), professor de inglês (7 + CR), professor de matemática (2 + CR), professor de música (CR), professor de português (2 + CR), professor de séries iniciais (20), psicopedagogo (1 + CR), supervisor pedagógico (6 + CR)
- Salário: R$ 2.244,39 a R$ 6.054,81
- Prazo: 6 de fevereiro
- Taxa de inscrição: R$ 90 a R$ 190
- Prova: 15 de março
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Universidade Federal de Pelotas (UFPel)
- Vagas: professor do magistério superior - diversas áreas (22)
- Nível: Superior
- Salário: R$ 3.090,43 a R$ 13.288,85
- Prazo: 2 de fevereiro
- Taxa de inscrição: R$ 240
- Prova: 6 a 19 de abril (período provável)
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Linha Nova
- Vagas: arquiteto (CR), cirurgião-dentista (CR), enfermeiro 40h (CR), médico psiquiatra (CR), nutricionista (CR), operador de máquinas (1 + CR), pedreiro (1 + CR), técnico em enfermagem (CR), vigilante (1 + CR)
- Nível: Fundamental, Técnico e Superior
- Salário: R$ 2.891,52 a R$ 7.228,80
- Prazo: 3 de fevereiro
- Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 160
- Prova: 15 de março
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Conselho Regional de Serviço Social do Rio Grande do Sul (CRESS-RS)
- Vagas: profissional de serviços gerais (1 + CR), agente administrativo (2 + CR), agente fiscal - assistente social (1 + CR)
- Nível: Fundamental, Médio e Superior
- Salário: R$ 2.057,92 a R$ 6.983,62
- Prazo: 5 de fevereiro
- Taxa de inscrição: R$ 49 a R$ 62
- Prova: 15 de março
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
