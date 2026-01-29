Concursos

Oportunidade
Notícia

Câmara dos Deputados abre inscrições para concurso com salários acima de R$ 21 mil; saiba como se inscrever

São ofertadas 40 vagas de nível superior para Policial Legislativo Federal. Interessados tem até o dia 20 de fevereiro para se candidatar

Zero Hora

