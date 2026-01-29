Câmara dos Deputados abre inscrições para concurso com salários acima de R$ 21 mil; saiba como se inscrever

As inscrições para o novo concurso da Câmara dos Deputados abrem nesta quinta-feira (29). São ofertadas 40 vagas para os cargos de Técnico Legislativo, na especialidade de Policial Legislativo Federal, com remuneração inicial de R$ 21.328,08.
Interessados tem até o dia 20 de fevereiro para se inscrever no site oficial da Cebraspe, banca organizadora do concurso. Há uma taxa de R$ 150, que pode ser paga até o dia 12 de março.
Para participar, o candidato deve ter curso superior em qualquer área de formação, além de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B ou superior.
O concurso será divido em duas etapas, sendo a primeira as avaliações através de prova objetiva e discursiva, bem como teste de aptidão física, sindicância de vida pregressa e investigação social, avaliação psicológica inicial e exames de saúde física e mental.
Já a segunda é composta pelo programa de formação profissional, que também envolve uma nova avaliação psicológica.
As provas objetiva e discursiva estão marcadas para 26 de abril e serão aplicadas em todas as capitais do país.
Cronograma
- Solicitação de inscrição e isenção da taxa: 29/01 a 20/2/2026
- Verificação de foto: 23 e 24/2/2026
- Situação provisória da isenção: 27/2 a 3/3/2026
- Recurso contra indeferimento da isenção: 2 e 3/3/2026
- Situação final da isenção: 10/3/2026
- Pagamento da taxa: até 12/3/2026
- Situação provisória do atendimento especializado: 20 a 24/3/2026
- Recurso contra indeferimento do atendimento especializado: 23 e 24/3/2026
- Situação final do atendimento especializado: 1/4/2026
- Locais de prova: 10/04/2026
- Provas objetiva e discursiva: 26/4/2026
- Gabaritos preliminares e padrão de resposta: 28/4/2026
- Recurso contra gabaritos e padrão de resposta: 29 e 30/4/2026
- Resultado final da prova objetiva: 22/5/2026
- Recurso (PCD – documental): 25 e 26/5/2026
- Convocação para etapas presenciais/telepresenciais: 2/6/2026
- Envio de documentos (indígenas e quilombolas): 3 a 5/6/2026
- Avaliação telepresencial (PCD e negros): 7/6/2026
- Resultado provisório (PCD, negros, indígenas e quilombolas): 16/6/2026
- Resultado provisório da discursiva: 26/6/2026