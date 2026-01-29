Câmara dos Deputados abre inscrições para concurso com salários acima de R$ 21 mil; saiba como se inscrever

Vagas são para atuar na Polícia Legislativa Federal. Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados

As inscrições para o novo concurso da Câmara dos Deputados abrem nesta quinta-feira (29). São ofertadas 40 vagas para os cargos de Técnico Legislativo, na especialidade de Policial Legislativo Federal, com remuneração inicial de R$ 21.328,08.

Interessados tem até o dia 20 de fevereiro para se inscrever no site oficial da Cebraspe, banca organizadora do concurso. Há uma taxa de R$ 150, que pode ser paga até o dia 12 de março.

Para participar, o candidato deve ter curso superior em qualquer área de formação, além de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B ou superior.

O concurso será divido em duas etapas, sendo a primeira as avaliações através de prova objetiva e discursiva, bem como teste de aptidão física, sindicância de vida pregressa e investigação social, avaliação psicológica inicial e exames de saúde física e mental.

Já a segunda é composta pelo programa de formação profissional, que também envolve uma nova avaliação psicológica.

As provas objetiva e discursiva estão marcadas para 26 de abril e serão aplicadas em todas as capitais do país.

Cronograma