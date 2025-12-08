Inscrições para o concurso da Caixa, com salários de até R$ 14 mil, terminam nesta segunda-feira

Resultado final do concurso da Caixa está previsto para maio de 2026. Marcelo Camargo / Agência Brasil

Terminam nesta segunda-feira (8) as inscrições para o concurso da Caixa Econômica Federal. Os cargos são para nível superior, com salários que podem chegar a R$ 14,9 mil. As provas estão marcadas para 1º de fevereiro de 2026.

Candidatos irão concorrer a 184 vagas, distribuídas entre seis cargos da carreira profissional. A maioria das oportunidades é destinada a engenheiros civis, mas também haverá vagas para arquitetos e médicos do trabalho.

As inscrições podem ser feitas até as 23h59min desta segunda no site da Fundação Cesgranrio, banca organizadora do concurso. O edital pode ser acessado neste link. Outras informações podem ser acessadas na página Trabalhe na Caixa.

Leia Mais Concursos públicos no RS oferecem mais de 300 vagas com salários de até R$ 20 mil

Vagas, salários e jornada de trabalho

Os salários iniciais variam entre R$ 11.186 e R$ 14.915, de acordo com a função e a carga horária semanal. Engenheiros e arquitetos terão jornada de 40 horas por semana, enquanto médicos do trabalho cumprirão 30 horas semanais.

Além da remuneração, os aprovados terão direito a benefícios como assistência à saúde, previdência complementar, participação nos lucros e resultados (PLR), auxílio-alimentação e refeição, vale-transporte e auxílio-creche.

Etapas do concurso

O processo seletivo contará com prova objetiva — com questões de conhecimentos gerais e específicos —, prova discursiva e avaliação de títulos, etapa que poderá somar pontos adicionais para candidatos com especializações ou experiência profissional comprovada.

Leia Mais Concurso para a prefeitura de Porto Alegre está com inscrições abertas; saiba detalhes

A Caixa também vai adotar políticas de inclusão. Do total de vagas, 5% serão reservadas a pessoas com deficiência, 25% a candidatos negros, 3% a indígenas e 2% a quilombolas.

Cronograma do concurso da Caixa