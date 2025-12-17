Inscrições para concurso do IBGE com mais de 9 mil vagas terminam nesta quarta-feira

Maior parte das vagas em concurso do IBGE é para agente de pesquisas e mapeamentos. Marcelo Casagrande / Agencia RBS

As inscrições para o concurso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) terminam nesta quarta-feira (17). São ofertadas 9.590 vagas temporárias de nível médio com remuneração de até R$ 3.379.

Para se inscrever, os interessados em dois cargos devem acessar o site oficial da Fundação Getulio Vargas (FGV). A taxa de inscrição para ambas as vagas é de R$ 38,50.

Vagas

São 8.480 vagas para Agente de Pesquisas e Mapeamento, com remuneração de R$ 2.676,24 e 1.110 vagas para Supervisor de Coleta e Qualidade, com salário de R$ 3.379.

De acordo com o edital, os aprovados realizarão "pesquisas de natureza estatística efetuadas pelo IBGE em todo o território nacional". Os contratos têm duração de um ano, com possibilidade de prorrogação por no máximo três.

Cronograma do concurso