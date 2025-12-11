Inscrições para concurso do IBGE com mais de 9 mil vagas são prorrogadas; veja como participar 

Maior parte das vagas é para agentes de pesquisas e mapeamentos. Marcelo Casagrande / Agencia RBS

O concurso público do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) teve as inscrições prorrogadas até o dia 17 de dezembro. O prazo terminaria nesta quinta-feira (11).

A data em que as provas serão aplicadas também sofreu alteração. Agora, o exame será realizado no dia 1º de março. As informações foram divulgadas pela organizadora do concurso, a Fundação Getulio Vargas (FGV).

Serão abertas 9.590 vagas temporárias de nível médio com remuneração de até R$ 3.379.

Vagas

São ofertadas 8.480 vagas para Agente de Pesquisas e Mapeamento, com remuneração de R$ 2.676,24 e 1.110 vagas para Supervisor de Coleta e Qualidade, com salário de R$ 3.379.

De acordo com o edital, os aprovados realizarão "pesquisas de natureza estatística efetuadas pelo IBGE em todo o território nacional". Os contratos têm duração de um ano, com possibilidade de prorrogação por no máximo três.

Como se inscrever

Para se inscrever os interessados devem acessar o site oficial da Fundação Getulio Vargas (FGV). A taxa de inscrição para ambas as vagas é de R$ 38,50.

Cronograma do concurso