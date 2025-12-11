Concursos

Mais uma chance
Notícia

Inscrições para concurso do IBGE com mais de 9 mil vagas são prorrogadas; veja como participar 

Oportunidades temporárias são para nível médio. Remuneração pode chegar a R$ 3.379

Zero Hora

