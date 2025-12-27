Concursos públicos no RS têm mais de 300 vagas abertas com salários de até R$ 19 mil

O Rio Grande do Sul tem inscrições abertas para 18 concursos públicos, que somam 311 vagas em órgãos públicos. As oportunidades abrangem diferentes áreas de atuação e níveis de escolaridade, com salários que podem chegar a R$ 19,7 mil.
A prefeitura de Gravataí abriu seleção com inscrições até 21 de janeiro de 2026. As provas estão previstas para ocorrer entre 28 de fevereiro e 1º de março. Entre os maiores salários está o de médico de urgência e emergência, com R$ 19.796,09.
O Conselho Regional de Serviço Social do Rio Grande do Sul (CRESS-RS) está com inscrições abertas para concurso público até 5 de fevereiro de 2026. O edital oferece vagas imediatas e formação de cadastro reserva. A prova está prevista para 15 de março de 2026.
Lista de concursos públicos abertos no RS
Prefeitura de Selbach
- Vagas: agente comunitário de saúde (1), auxiliar de consultório dentário (1), atendente de farmácia (1), auxiliar de ensino (1), auxiliar de serviços gerais (1), médico (CR), médico esf (1), médico ginecologista e obstetra (CR), médico pediatra (1), motorista (1), motorista/operador de máquinas (1), odontólogo (1), operário (CR), psicólogo (1)
- Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 1.518,99 a R$ 19.717
- Prazo: 22 de janeiro de 2026
- Taxa de inscrição: R$ 55,57 a R$ 148,59
- Prova: 15 de março de 2026
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Fortaleza dos Valos
- Vagas: agente de controle interno (1), agente de manutenção e obras (2), assistente social (1 + CR), auxiliar em saúde bucal (2), auxiliar de ensino (12 + CR), auxiliar técnico (3 + CR), contador (1), enfermeiro (1), engenheiro civil (1), farmacêutico II (1), fiscal municipal (1), fisioterapeuta (1), fonoaudiólogo (1), mecânico (1 + CR), médico clínico geral (CR), motorista/operador de máquinas (11 + CR), nutricionista (1), odontólogo (CR), oficial administrativo (CR), operário (6 + CR), procurador jurídico (1), professor de educação infantil - anos iniciais (CR), professor de artes (1), professor de educação física (1 + CR), professor de atendimento educacional especializado (5), psicopedagogo (1), psicólogo (2), servente (4 + CR), técnico agrícola (1), técnico em eletricidade (1), técnico em enfermagem (6)
- Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 2.207,62 a R$ 12.331,49
- Prazo: 19 de janeiro de 2026
- Taxa de inscrição: R$ 85,89 a R$ 171,17
- Prova: 22 de fevereiro de 2026
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Boa Vista do Buricá
- Vagas: agente educacional III - merendeira (2 + CR), agente educacional IV - servente (2 + CR), agente educacional V - monitor (5 + CR), doméstica (2 + CR), operário (3 + CR), professor de inglês (1 + CR),
- Nível: Fundamental e Superior
- Salário: R$ 1.729,51 e R$ 2.335,01
- Prazo: 12 de janeiro de 2026
- Taxa de inscrição: R$ 60
- Prova: 31 de janeiro de 2026
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Conselho Regional de Serviço Social do Rio Grande do Sul (CRESS-RS)
- Vagas: profissional de serviços gerais (1 + CR), agente administrativo (2 + CR), agente fiscal - assistente social (1 + CR)
- Nível: Fundamental, Médio e Superior
- Salário: R$ 2.057,92 a R$ 6.983,62
- Prazo: 5 de fevereiro de 2026
- Taxa de inscrição: R$ 49 a R$ 62
- Prova: 15 de março de 2026
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Segredo
- Vagas: agente comunitário de saúde – diversas localidades (15 + CR), inspetor tributário (1 + CR)
- Nível: Médio e Superior
- Salário: R$ 3.036,00 a R$ 3.339,19
- Prazo: 13 de janeiro de 2026
- Taxa de inscrição: R$ 120 a R$ 175
- Prova: 8 de fevereiro de 2026
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Gravataí
- Vagas: arquiteto (CR), assistente social (CR), auditor tributário (CR), bibliotecário (CR), biólogo (CR), cirurgião dentista da ESF (CR), economista (CR), enfermeiro (CR), enfermeiro auditor revisor (CR), enfermeiro da ESF (CR), enfermeiro de urgência e emergência (CR), engenheiro agrônomo (CR), engenheiro civil (CR), engenheiro de alimentos (CR), engenheiro de segurança do trabalho (CR), engenheiro de trafego (CR), engenheiro eletricista (CR), engenheiro mecânico (CR), especialista em educação - orientador educacional (CR), especialista em educação - supervisor escolar (CR), farmacêutico (1 + CR), farmacêutico-bioquímico (CR), fisioterapeuta (CR), fonoaudiólogo (2 + CR), jornalista (CR), médico (CR), medico auditor revisor (CR), médico cardiologista (CR), médico cirurgião geral (CR), médico coloproctologista (CR), médico de emergência - samu (CR), médico dermatologista (CR), médico do ESF (CR), médico do trabalho (CR), médico ecocardiografia vascular com doppler (CR), médico endocrinologista (CR), médico endoscopia ginecológica (CR), médico gastroenterologista (CR), médico gastroenterologista pediátrico (CR), médico geriatra (CR), médico ginecologista obstetra (CR), médico hematologista (CR), médico infectologista (1 + CR), médico infectologista pediátrico (CR), médico de medicina física e reabilitação (CR), médico de medicina preventiva e social (CR), médico nefrologista (CR), médico neurologista pediátrico (2 + CR) médico neurologista (CR), médico ortopedista e traumatologista (CR), médico otorrinolaringologista (1 + CR), médico pediatra (CR), médico pneumologista (CR), médico psiquiatra (3 + CR), médico psiquiatra da infância e adolescência (2 + CR), médico radiologista (1 + CR), médico reumatologista (CR), médico ultrassonografia em ginecologia e obstetrícia (1 + CR), médico urologista (CR), médico veterinário (CR), nutricionista (CR), odontólogo especialista em atendimento a pacientes cesf (CR), técnico em enfermagem de urgência e emergência (CR), técnico em informática (CR), técnico em segurança do trabalho (CR), topógrafo (CR), agente administrativo II (CR), agente comunitário de saúde da EACS - várias áreas e equipes (CR), agente de combate a endemias (CR), agente em saúde bucal da ESF (CR), condutor socorrista do samu (CR), fiscal de posturas (CR), fiscal de transito (CR), motorista (CR)
- Nível: Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 2.441,46 a R$ 19.796,09
- Prazo: 21 de janeiro de 2026
- Taxa de inscrição: R$ 90 e R$ 120
- Prova: 28 de fevereiro a 1º de março de 2026 (período provável)
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Bento Gonçalves 2
- Vagas: educador infantil (CR), professor área II - várias áreas (1 + CR), professor educação física (CR), motorista (CR), operador de máquinas (CR)
- Nível: Fundamental e Superior
- Salário: R$ 2.442,31 a R$ 2.761,70
- Prazo: 20 de janeiro de 2026
- Taxa de inscrição: R$ 50 a R$ 140
- Prova: 22 de fevereiro de 2026
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Bento Gonçalves 1
- Vagas: contador (CR), enfermeiro (CR), fonoaudiólogo (1 + CR), médico angiologista (1 + CR), médico cardiologista (1 + CR), médico cirurgia geral (CR), médico clínica médica (1 + CR), médico endocrinologista (1 + CR), médico dermatologista (CR), médico gastroenterologista (1 + CR), médico generalista (1 + CR), médico geral comunitário (1 + CR), médico ginecologista/obstetra (1 + CR), médico infectologista (1 + CR), médico neurologista (1 + CR), médico oftalmologista (1 + CR), médico ortopedista traumatologista (1 + CR), médico otorrinolaringologista (CR), médico pediatra (1 + CR), médico pneumologista (1 + CR), médico psiquiatra (1 + CR), médico radiologista (1 + CR), médico urologista (1 + CR), terapeuta ocupacional (1 + CR), técnico em contabilidade (1 + CR), técnico em enfermagem (1 + CR), técnico em informática (CR), técnico em segurança do trabalho (1 + CR), topógrafo (CR), agente comunitário - várias regiões (1 + CR), agente tributário (CR), auxiliar de educação infantil (1 + CR), auxiliar educacional (1 + CR), auxiliar de laboratório (1 + CR), auxiliar de odontologia (1 + CR), cuidador (1 + CR), educador social (1 + CR), fiscal de obras e posturas (CR), fiscal tributário (CR), técnico tributário (CR), tesoureiro (CR), auxiliar bibliotecário (CR), eletricista (1 + CR), encanador (1 + CR), higienizador (1 + CR), mecânico (1 + CR), merendeira (1 + CR), servente (1 + CR)
- Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 1.296,95 a R$ 8.800
- Prazo: 20 de janeiro de 2026
- Taxa de inscrição: R$ 50 a R$ 140
- Prova: 22 de fevereiro de 2026
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Mostardas
- Vagas: agente administrativo (CR), assistente social (CR), atendente geral (CR), atendente geral (CR), auxiliar em saúde bucal (1 + CR), auxiliar em saúde bucal (1 + CR), cirurgião dentista (CR), cirurgião dentista (CR), controlador interno (CR), eletricista (CR), engenheiro civil (CR), farmacêutico (CR), fiscal ambiental (1), fiscal de obras e posturas (CR), fiscal tributário (1), fiscal sanitário (CR), fonoaudiólogo (CR), mecânico (1), mecânico de veículos pesados (1), médico pediatra (CR), médico psiquiatra (CR), monitor (CR), monitor (CR), motorista (3 + CR), motorista de ônibus (1), motorista de ônibus (1), motorista de veículos pesados (1), operário (2), operador de máquinas equipamentos agrícolas (1), operador de máquinas equipamentos agrícolas (1), operador de máquinas equipamentos rodoviários (1), operador de máquinas equipamentos rodoviários (1), pintor (1), professor de língua inglesa (1), professor de língua inglesa (CR), professor de história (CR), professor de história (CR), professor de língua portuguesa (CR), professor de séries iniciais (CR), professor de séries iniciais (CR), secretário de escola (CR), secretário de escola (CR), servente geral (CR), servente merendeira (CR), servente merendeira (1), servente geral (CR), técnico agropecuário (CR), técnico em enfermagem (CR), técnico em enfermagem (CR), técnico em informática (1 + CR), técnico em meio ambiente (1 + CR), técnico em segurança do trabalho (1 + CR), tesoureiro (CR), vigilante (CR), zelador (1 + CR), zelador urbano/rural (CR), zelador (CR)
- Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 1.339,42 a R$ 6.731,90
- Prazo: 13 de janeiro de 2026
- Taxa de inscrição: R$ 84 a R$ 228
- Prova: 8 de março de 2026
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Sério
- Vagas: agente administrativo (CR), monitor socioeducativo (1)
- Nível: Médio
- Salário: R$ 2.215,41
- Prazo: 10 de janeiro de 2026
- Taxa de inscrição: R$ 143,32
- Prova: 22 de março de 2026
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de São Paulo das Missões
- Vagas: agente comunitário de saúde – área 1 (CR), agente comunitário de saúde - área 2 (CR), agente tributário (CR), assistente social (CR), auxiliar de saúde bucal (CR), auxiliar de serviços gerais (CR), contador (CR), dentista (1 + CR), educador físico (CR), enfermeiro de saúde da família (CR), engenheiro civil (CR), farmacêutico (CR), fiscal ambiental (1 + CR), fiscal municipal (CR), leiturista de água (1 + CR), fonoaudiólogo (CR), mecânico (CR), médico de saúde da família (CR), médico veterinário (CR), monitor de escola (CR), motorista (CR), nutricionista (1 + CR), oficial administrativo (CR), oficineiro(a) de artesanato (CR), operador de máquinas e equipamentos (CR), operário (CR), operário especializado (CR), pedreiro (CR), procurador (CR), professor de ensino fundamental séries/anos finais - ciências/biologia/física/química (1 + CR), professor de ensino fundamental séries/anos finais - geografia (1 + CR), professor de ensino fundamental séries/anos finais - história (1 + CR), professor de ensino fundamental séries/anos finais - língua inglesa (CR), professor de ensino fundamental séries/anos finais - língua portuguesa (CR), professor de ensino fundamental séries/anos finais - matemática (CR), professor educação infantil e ensino fundamental séries/anos iniciais (CR), professor todos os anos da educação infantil e ensino fundamental - artes (CR), professor todos os anos da educação infantil e ensino fundamental - atendimento especializado (1 + CR), professor todos os anos da educação infantil e ensino fundamental - educação física (CR), psicólogo (CR), técnico em agropecuária (CR), técnico em contabilidade (CR), técnico em enfermagem (1 + CR), técnico em informática (CR), tesoureiro (1 + CR), vigia (CR)
- Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 1.518 a R$ 12.258,48
- Prazo: 9 de janeiro de 2026
- Taxa de inscrição: R$ 75 a R$ 150
- Prova: 29 de março de 2026
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Câmara de Uruguaiana
- Vagas: procurador jurídico legislativo (1 + CR), agente de transportes (1 + CR), auxiliar administrativo (1 + CR)
- Nível: Médio e Superior
- Salário: R$ 2.794,09 a R$ 5.882,85
- Prazo: 2 de janeiro de 2026
- Taxa de inscrição: R$ 130 a R$ 160
- Prova: 8 de fevereiro de 2026
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Lagoa Vermelha
- Vagas: advogado (CR), agente administrativo (CR), agente administrativo auxiliar (CR), arquiteto (CR), atendente de creche (3), auditor fiscal (CR), auxiliar de saúde bucal (CR), auxiliar de tesouraria (CR), bibliotecário (1), cirurgião dentista (CR), dentista - odontopediatria (1), contador (1), engenheiro civil (1), farmacêutico (CR), fiscal ambiental (CR), fiscal tributário (1), fisioterapeuta (CR), fonoaudiólogo (CR), médico cardiologista (1), médico pam (CR), médico pediatra (CR), médico veterinário (1), merendeira (2), monitor escolar (5), motorista (2), nutricionista (CR), operador de máquinas (2), operário (2), professor área I - ed. infantil (1), professor área I - séries iniciais (1), professor área II - ciências (1), professor área II - ed. especial (CR), professor área II - ed. física (CR), professor área II - geografia (1), professor área II - história (1), professor área II - inglês (CR), professor área II - matemática (1), professor área II - português (1), psicólogo (CR), servente/zelador (CR), técnico agrícola (CR), técnico em enfermagem (2), terapeuta ocupacional (1), tesoureiro (1), topógrafo (CR), visitador (2)
- Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 1.601,81 a R$ 9.838,92
- Prazo: 30 de dezembro
- Taxa de inscrição: R$ 54,45 a R$ 152,46
- Prova: 1º de fevereiro de 2026
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
- Vagas: professor assistente do magistério superior (1)
- Nível: Superior
- Salário: R$ 13.288,85
- Prazo: 31 de dezembro
- Taxa de inscrição: R$ 398
- Prova: 15 de fevereiro a 31 de maio de 2026 (período provável)
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Cacique Doble
- Vagas: assessor administrativo (1 + CR), atendente de creche (1 + CR), borracheiro (CR), dentista 40h (1 + CR), doméstica (5 + CR), enfermeiro (1 + CR), farmacêutico (1 + CR), mecânico (1 + CR), médico (1 + CR), monitor de creche (3 + CR), motorista (2 + CR), oficial administrativo (1 + CR), operador de máquinas e equipamentos rodoviários (2 + CR), operário (2 + CR), professor de anos iniciais (4 + CR), professor de artes (1 + CR), professor de educação física (2 + CR), professor de educação infantil (5 + CR), professor de educação infantil indígena (2 + CR), professor de geografia (1 + CR), professor de história (1 + CR), professor de informática (1 + CR), professor de matemática (1 + CR), psicólogo (CR), técnico agrícola (1 + CR), técnico de enfermagem (1 + CR)
- Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 1.619,30 a R$ 10.558,43
- Prazo: 30 de dezembro
- Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 120
- Prova: 14 de fevereiro de 2026
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Salvador do Sul
- Vagas: agente administrativo (2 + CR), agente comunitário de saúde - diversas microáreas (CR), agente de combate às endemias (CR), assistente educacional (3 + CR), assistente social (CR), auxiliar de consultório dentário esf (CR), auxiliar de serviços escolares (1 + CR), contador (CR), eletricista (1 + CR), enfermeiro (CR), enfermeiro esf (CR), farmacêutico (CR), fiscal (CR), fiscal de obras e postura (CR), fiscal tributário (CR), mecânico (CR), médico veterinário (CR), monitor de escola (CR), motorista (1 + CR), nutricionista (CR), operador de máquina (1 + CR), operário (3 + CR), pedreiro (2 + CR), professor - arte (22h) (CR), professor - ciências (22h) (1 + CR), professor - geografia (22h) (CR), professor - história (22h) (CR), professor - inglês (22h) (1 + CR), professor - língua portuguesa (22h) (CR), professor - matemática (22h) (CR), professor - séries iniciais (22h) (1 + CR), professor AEE (22h) (1 + CR), professor de educação infantil (22h) (CR), psicólogo (1 + CR), secretário de escola (CR), técnico em enfermagem (30h) (CR), técnico em enfermagem esf (40h) (CR), vigilante (CR), vigilante sanitário (CR)
- Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 1.498,74 a R$ 6.794,28
- Prazo: 31 de dezembro
- Taxa de inscrição: R$ 60 a R$ 160
- Prova: 8 de março de 2026
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Nova Esperança do Sul
- Vagas: agente administrativo (3 + CR), fiscal municipal (1 + CR), oficial administrativo (CR)
- Nível: Médio e Superior
- Salário: R$ 2.208,66 a R$ 2.507,13
- Prazo: 16 de janeiro de 2026
- Taxa de inscrição: R$ 70 a R$ 100
- Prova: 1º de março de 2026
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Porto Alegre
- Vagas: assistente administrativo (1 + CR)
- Nível: Médio
- Salário: R$ 2.381,28 a R$ 3.171,92
- Prazo: 5 de janeiro de 2026
- Taxa de inscrição: R$ 115,40
- Prova: 1 de março de 2026
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
