Concursos públicos no RS têm mais de 200 vagas abertas com salários de até R$ 20 mil

Oportunidades estão disponíveis em várias regiões do Estado. Marco Favero / Agencia RBS

O Rio Grande do Sul tem inscrições abertas para 15 concursos públicos, que somam 203 vagas em órgãos públicos. As oportunidades abrangem diferentes áreas de atuação e níveis de escolaridade, com salários que podem chegar a R$ 20,4 mil.

A Prefeitura de Mostardas está com inscrições abertas para concurso, com prazo até 13 de janeiro de 2026. O edital contempla vagas imediatas e formação de cadastro reserva para cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior. A prova objetiva está prevista para 8 de março de 2026.

Lista de concursos públicos abertos no RS

Prefeitura de Mostardas

Vagas: agente administrativo (CR), assistente social (CR), atendente geral (CR), atendente geral (CR), auxiliar em saúde bucal (1 + CR), auxiliar em saúde bucal (1 + CR), cirurgião dentista (CR), cirurgião dentista (CR), controlador interno (CR), eletricista (CR), engenheiro civil (CR), farmacêutico (CR), fiscal ambiental (1), fiscal de obras e posturas (CR), fiscal tributário (1), fiscal sanitário (CR), fonoaudiólogo (CR), mecânico (1), mecânico de veículos pesados (1), médico pediatra (CR), médico psiquiatra (CR), monitor (CR), monitor (CR), motorista (3 + CR), motorista de ônibus (1), motorista de ônibus (1), motorista de veículos pesados (1), operário (2), operador de máquinas equipamentos agrícolas (1), operador de máquinas equipamentos agrícolas (1), operador de máquinas equipamentos rodoviários (1), operador de máquinas equipamentos rodoviários (1), pintor (1), professor de língua inglesa (1), professor de língua inglesa (CR), professor de história (CR), professor de história (CR), professor de língua portuguesa (CR), professor de séries iniciais (CR), professor de séries iniciais (CR), secretário de escola (CR), secretário de escola (CR), servente geral (CR), servente merendeira (CR), servente merendeira (1), servente geral (CR), técnico agropecuário (CR), técnico em enfermagem (CR), técnico em enfermagem (CR), técnico em informática (1 + CR), técnico em meio ambiente (1 + CR), técnico em segurança do trabalho (1 + CR), tesoureiro (CR), vigilante (CR), zelador (1 + CR), zelador urbano/rural (CR), zelador (CR)

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 1.339,42 a R$ 6.731,90

R$ 1.339,42 a R$ 6.731,90 Prazo: 13 de janeiro de 2026

13 de janeiro de 2026 Taxa de inscrição: R$ 84 a R$ 228

R$ 84 a R$ 228 Prova: 8 de março de 2026

8 de março de 2026 Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Sério

Vagas: agente administrativo (CR), monitor socioeducativo (1)

Médio Salário: R$ 2.215,41

R$ 2.215,41 Prazo: 10 de janeiro de 2026

10 de janeiro de 2026 Taxa de inscrição: R$ 143,32

R$ 143,32 Prova: 22 de março de 2026

22 de março de 2026 Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de São Paulo das Missões

Vagas: agente comunitário de saúde – área 1 (CR), agente comunitário de saúde - área 2 (CR), agente tributário (CR), assistente social (CR), auxiliar de saúde bucal (CR), auxiliar de serviços gerais (CR), contador (CR), dentista (1 + CR), educador físico (CR), enfermeiro de saúde da família (CR), engenheiro civil (CR), farmacêutico (CR), fiscal ambiental (1 + CR), fiscal municipal (CR), leiturista de água (1 + CR), fonoaudiólogo (CR), mecânico (CR), médico de saúde da família (CR), médico veterinário (CR), monitor de escola (CR), motorista (CR), nutricionista (1 + CR), oficial administrativo (CR), oficineiro(a) de artesanato (CR), operador de máquinas e equipamentos (CR), operário (CR), operário especializado (CR), pedreiro (CR), procurador (CR), professor de ensino fundamental séries/anos finais - ciências/biologia/física/química (1 + CR), professor de ensino fundamental séries/anos finais - geografia (1 + CR), professor de ensino fundamental séries/anos finais - história (1 + CR), professor de ensino fundamental séries/anos finais - língua inglesa (CR), professor de ensino fundamental séries/anos finais - língua portuguesa (CR), professor de ensino fundamental séries/anos finais - matemática (CR), professor educação infantil e ensino fundamental séries/anos iniciais (CR), professor todos os anos da educação infantil e ensino fundamental - artes (CR), professor todos os anos da educação infantil e ensino fundamental - atendimento especializado (1 + CR), professor todos os anos da educação infantil e ensino fundamental - educação física (CR), psicólogo (CR), técnico em agropecuária (CR), técnico em contabilidade (CR), técnico em enfermagem (1 + CR), técnico em informática (CR), tesoureiro (1 + CR), vigia (CR)

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 1.518 a R$ 12.258,48

R$ 1.518 a R$ 12.258,48 Prazo: 9 de janeiro de 2026

9 de janeiro de 2026 Taxa de inscrição: R$ 75 a R$ 150

R$ 75 a R$ 150 Prova: 29 de março de 2026

29 de março de 2026 Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Câmara de Uruguaiana

Vagas: procurador jurídico legislativo (1 + CR), agente de transportes (1 + CR), auxiliar administrativo (1 + CR)

Médio e Superior Salário: R$ 2.794,09 a R$ 5.882,85

R$ 2.794,09 a R$ 5.882,85 Prazo: 2 de janeiro de 2026

2 de janeiro de 2026 Taxa de inscrição: R$ 130 a R$ 160

R$ 130 a R$ 160 Prova: 8 de fevereiro de 2026

8 de fevereiro de 2026 Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Pinhal da Serra

Vagas: agente comunitário de saúde (1), atendente de farmácia (CR), auxiliar de operações do britador (1), enfermeiro (1), mecânico (CR), médico (1), médico PSF (1), merendeiro (7), monitor de educação básica (3), nutricionista (CR), operador de máquinas agrícolas (4), técnico em enfermagem (CR), professor de anos iniciais (4), professor de educação especial (1), professor de educação infantil (2 + CR), professor de educação física (CR), professor de geografia (CR), professor de história (CR), professor de ciências biológicas (CR), professor de linguagens - portuguesa e inglesa (CR), professor de linguagens - portuguesa e espanhola (CR), vigia (1), vigia escolar (4), visitador do PIM (1)

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 1.563,56 a R$ 20.449,01

R$ 1.563,56 a R$ 20.449,01 Prazo: 24 de dezembro

24 de dezembro Taxa de inscrição: R$ 91,68 a R$ 275,04

R$ 91,68 a R$ 275,04 Prova: 31 de janeiro de 2026

31 de janeiro de 2026 Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Lagoa Vermelha

Vagas: advogado (CR), agente administrativo (CR), agente administrativo auxiliar (CR), arquiteto (CR), atendente de creche (3), auditor fiscal (CR), auxiliar de saúde bucal (CR), auxiliar de tesouraria (CR), bibliotecário (1), cirurgião dentista (CR), dentista - odontopediatria (1), contador (1), engenheiro civil (1), farmacêutico (CR), fiscal ambiental (CR), fiscal tributário (1), fisioterapeuta (CR), fonoaudiólogo (CR), médico cardiologista (1), médico pam (CR), médico pediatra (CR), médico veterinário (1), merendeira (2), monitor escolar (5), motorista (2), nutricionista (CR), operador de máquinas (2), operário (2), professor área I - ed. infantil (1), professor área I - séries iniciais (1), professor área II - ciências (1), professor área II - ed. especial (CR), professor área II - ed. física (CR), professor área II - geografia (1), professor área II - história (1), professor área II - inglês (CR), professor área II - matemática (1), professor área II - português (1), psicólogo (CR), servente/zelador (CR), técnico agrícola (CR), técnico em enfermagem (2), terapeuta ocupacional (1), tesoureiro (1), topógrafo (CR), visitador (2)

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 1.601,81 a R$ 9.838,92

R$ 1.601,81 a R$ 9.838,92 Prazo: 30 de dezembro

30 de dezembro Taxa de inscrição: R$ 54,45 a R$ 152,46

R$ 54,45 a R$ 152,46 Prova : 1º de fevereiro de 2026

: 1º de fevereiro de 2026 Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Vespasiano Corrêa

Vagas: agente administrativo (CR), professor de educação infantil e anos iniciais (CR), tesoureiro (1 + CR), agente de combate às endemias (1 + CR)

Médio Salário: R$ 2.482,42 a R$ 3.987,26

R$ 2.482,42 a R$ 3.987,26 Prazo: 22 de dezembro

22 de dezembro Taxa de inscrição: R$ 60

R$ 60 Prova: 1 de fevereiro de 2026

1 de fevereiro de 2026 Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)

Vagas: professor assistente do magistério superior (1)

Superior Salário: R$ 13.288,85

R$ 13.288,85 Prazo: 31 de dezembro

31 de dezembro Taxa de inscrição: R$ 398

R$ 398 Prova: 15 de fevereiro a 31 de maio de 2026 (período provável)

15 de fevereiro a 31 de maio de 2026 (período provável) Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Cacique Doble

Vagas: assessor administrativo (1 + CR), atendente de creche (1 + CR), borracheiro (CR), dentista 40h (1 + CR), doméstica (5 + CR), enfermeiro (1 + CR), farmacêutico (1 + CR), mecânico (1 + CR), médico (1 + CR), monitor de creche (3 + CR), motorista (2 + CR), oficial administrativo (1 + CR), operador de máquinas e equipamentos rodoviários (2 + CR), operário (2 + CR), professor de anos iniciais (4 + CR), professor de artes (1 + CR), professor de educação física (2 + CR), professor de educação infantil (5 + CR), professor de educação infantil indígena (2 + CR), professor de geografia (1 + CR), professor de história (1 + CR), professor de informática (1 + CR), professor de matemática (1 + CR), psicólogo (CR), técnico agrícola (1 + CR), técnico de enfermagem (1 + CR)

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 1.619,30 a R$ 10.558,43

R$ 1.619,30 a R$ 10.558,43 Prazo: 30 de dezembro

30 de dezembro Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 120

R$ 80 a R$ 120 Prova: 14 de fevereiro de 2026

14 de fevereiro de 2026 Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Salvador do Sul

Vagas: agente administrativo (2 + CR), agente comunitário de saúde - diversas microáreas (CR), agente de combate às endemias (CR), assistente educacional (3 + CR), assistente social (CR), auxiliar de consultório dentário esf (CR), auxiliar de serviços escolares (1 + CR), contador (CR), eletricista (1 + CR), enfermeiro (CR), enfermeiro esf (CR), farmacêutico (CR), fiscal (CR), fiscal de obras e postura (CR), fiscal tributário (CR), mecânico (CR), médico veterinário (CR), monitor de escola (CR), motorista (1 + CR), nutricionista (CR), operador de máquina (1 + CR), operário (3 + CR), pedreiro (2 + CR), professor - arte (22h) (CR), professor - ciências (22h) (1 + CR), professor - geografia (22h) (CR), professor - história (22h) (CR), professor - inglês (22h) (1 + CR), professor - língua portuguesa (22h) (CR), professor - matemática (22h) (CR), professor - séries iniciais (22h) (1 + CR), professor AEE (22h) (1 + CR), professor de educação infantil (22h) (CR), psicólogo (1 + CR), secretário de escola (CR), técnico em enfermagem (30h) (CR), técnico em enfermagem esf (40h) (CR), vigilante (CR), vigilante sanitário (CR)

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 1.498,74 a R$ 6.794,28

R$ 1.498,74 a R$ 6.794,28 Prazo: 31 de dezembro

31 de dezembro Taxa de inscrição: R$ 60 a R$ 160

R$ 60 a R$ 160 Prova: 8 de março de 2026

8 de março de 2026 Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Nova Esperança do Sul

Vagas: agente administrativo (3 + CR), fiscal municipal (1 + CR), oficial administrativo (CR)

Médio e Superior Salário: R$ 2.208,66 a R$ 2.507,13

R$ 2.208,66 a R$ 2.507,13 Prazo: 16 de janeiro de 2026

16 de janeiro de 2026 Taxa de inscrição: R$ 70 a R$ 100

R$ 70 a R$ 100 Prova: 1º de março de 2026

1º de março de 2026 Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Mormaço

Vagas: agente de abastecimento de água (CR), agente de combate a endemias (CR), agente de controle interno (CR), agente fiscal sanitário (CR), almoxarife (CR), arquiteto e urbanista (CR), artífice (CR), assistente social (CR), auxiliar administrativo (1 + CR), auxiliar de consultório dentário (1 + CR), auxiliar de serviços gerais (CR), contador (CR), enfermeiro (1 + CR), engenheiro civil (CR), fiscal ambiental (CR), fiscal tributário (CR), fisioterapeuta (CR), fonoaudiólogo (CR), mecânico (CR), médico (CR), médico especialista - ginecologista (CR), médico especialista - pediatra (CR), médico especialista - psiquiatra (CR), médico veterinário (CR), monitor escolar (1 + CR), motorista (1 + CR), nutricionista (CR), odontólogo (CR), oficial administrativo (CR), operador de máquinas (1 + CR), operário (1 + CR), professor anos finais - ciências (CR), professor anos finais - educação física (CR), professor anos finais - geografia (CR), professor anos finais - história (1 + CR), professor anos finais - língua espanhola (CR), professor anos finais - língua inglesa (CR), professor anos finais - língua portuguesa (1 + CR), professor anos finais - matemática (CR), professor de educação infantil e anos iniciais (3 + CR), psicólogo (20h) (CR), psicólogo (40h) (CR), serviçal (1 + CR), técnico em enfermagem (1 + CR), técnico em informática (CR), tesoureiro (CR)

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 1.754,24 a R$ 12.000

R$ 1.754,24 a R$ 12.000 Prazo: 27 de dezembro

27 de dezembro Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 180

R$ 80 a R$ 180 Prova: 5 de fevereiro de 2026

5 de fevereiro de 2026 Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Câmara de Jaguari

Vagas: agente legislativo (1), analista legislativo (1)

Médio e Superior Salário: R$ 3.500 a R$ 5.000

R$ 3.500 a R$ 5.000 Prazo: 24 de dezembro

24 de dezembro Taxa de inscrição: R$ 100 a R$ 130

R$ 100 a R$ 130 Prova: 22 de fevereiro de 2026

22 de fevereiro de 2026 Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Capitão

Vagas: agente administrativo (CR), engenheiro civil (1 + CR), farmacêutico (CR), fiscal tributário (CR), motorista (1 + CR), operador de máquinas (1 + CR), operário especializado (1 + CR), professor de ciências (1 + CR), professor de geografia (1 + CR), professor de inglês (1 + CR), professor de matemática (1 + CR), professor de música (1 + CR), professor de português (1 + CR), professor de séries iniciais - educação infantil (1 + CR)

Fundamental, Médio e Superior Salário: R$ 1.815 a R$ 6.050

R$ 1.815 a R$ 6.050 Prazo: 25 de dezembro

25 de dezembro Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 200

R$ 80 a R$ 200 Prova: 1º de março de 2026

1º de março de 2026 Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Porto Alegre

Vagas: assistente administrativo (1 + CR)

Médio Salário: R$ 2.381,28 a R$ 3.171,92

R$ 2.381,28 a R$ 3.171,92 Prazo: 5 de janeiro de 2026

5 de janeiro de 2026 Taxa de inscrição: R$ 115,40

R$ 115,40 Prova: 1 de março de 2026

1 de março de 2026 Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link