Concursos públicos no RS têm 279 vagas abertas com salários de até R$ 20 mil

O Rio Grande do Sul tem inscrições abertas para 21 concursos públicos, que somam 279 vagas em órgãos públicos. As oportunidades abrangem diferentes áreas e níveis de escolaridade, com salários que podem chegar a R$ 20,4 mil.
A prefeitura de Pinhal da Serra abriu inscrições para novo processo seletivo, com prazo até 24 de dezembro. Os salários variam de R$ 1.563,56 a R$ 20.449,01. A prova está marcada para 31 de janeiro de 2026.
Já a prefeitura de São Paulo das Missões recebe inscrições para concurso até 9 de janeiro de 2026. O certame contempla vagas em cadastro reserva e algumas imediatas, abrangendo funções de níveis Fundamental, Médio, Técnico e Superior. A prova está prevista para 29 de março de 2026.
Lista de concursos públicos abertos no RS
Prefeitura de Sério
- Vagas: agente administrativo (CR), monitor socioeducativo (1)
- Nível: Médio
- Salário: R$ 2.215,41
- Prazo: 10 de janeiro de 2026
- Taxa de inscrição: R$ 143,32
- Prova: 22 de março de 2026
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de São Paulo das Missões
- Vagas: agente comunitário de saúde – área 1 (CR), agente comunitário de saúde - área 2 (CR), agente tributário (CR), assistente social (CR), auxiliar de saúde bucal (CR), auxiliar de serviços gerais (CR), contador (CR), dentista (1 + CR), educador físico (CR), enfermeiro de saúde da família (CR), engenheiro civil (CR), farmacêutico (CR), fiscal ambiental (1 + CR), fiscal municipal (CR), leiturista de água (1 + CR), fonoaudiólogo (CR), mecânico (CR), médico de saúde da família (CR), médico veterinário (CR), monitor de escola (CR), motorista (CR), nutricionista (1 + CR), oficial administrativo (CR), oficineiro(a) de artesanato (CR), operador de máquinas e equipamentos (CR), operário (CR), operário especializado (CR), pedreiro (CR), procurador (CR), professor de ensino fundamental séries/anos finais - ciências/biologia/física/química (1 + CR), professor de ensino fundamental séries/anos finais - geografia (1 + CR), professor de ensino fundamental séries/anos finais - história (1 + CR), professor de ensino fundamental séries/anos finais - língua inglesa (CR), professor de ensino fundamental séries/anos finais - língua portuguesa (CR), professor de ensino fundamental séries/anos finais - matemática (CR), professor educação infantil e ensino fundamental séries/anos iniciais (CR), professor todos os anos da educação infantil e ensino fundamental - artes (CR), professor todos os anos da educação infantil e ensino fundamental - atendimento especializado (1 + CR), professor todos os anos da educação infantil e ensino fundamental - educação física (CR), psicólogo (CR), técnico em agropecuária (CR), técnico em contabilidade (CR), técnico em enfermagem (1 + CR), técnico em informática (CR), tesoureiro (1 + CR), vigia (CR)
- Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 1.518 a R$ 12.258,48
- Prazo: 9 de janeiro de 2026
- Taxa de inscrição: R$ 75 a R$ 150
- Prova: 29 de março de 2026
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Câmara de Uruguaiana
- Vagas: procurador jurídico legislativo (1 + CR), agente de transportes (1 + CR), auxiliar administrativo (1 + CR)
- Nível: Médio e Superior
- Salário: R$ 2.794,09 a R$ 5.882,85
- Prazo: 2 de janeiro de 2026
- Taxa de inscrição: R$ 130 a R$ 160
- Prova: 8 de fevereiro de 2026
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Pinhal da Serra
- Vagas: agente comunitário de saúde (1), atendente de farmácia (CR), auxiliar de operações do britador (1), enfermeiro (1), mecânico (CR), médico (1), médico PSF (1), merendeiro (7), monitor de educação básica (3), nutricionista (CR), operador de máquinas agrícolas (4), técnico em enfermagem (CR), professor de anos iniciais (4), professor de educação especial (1), professor de educação infantil (2 + CR), professor de educação física (CR), professor de geografia (CR), professor de história (CR), professor de ciências biológicas (CR), professor de linguagens - portuguesa e inglesa (CR), professor de linguagens - portuguesa e espanhola (CR), vigia (1), vigia escolar (4), visitador do PIM (1)
- Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 1.563,56 a R$ 20.449,01
- Prazo: 24 de dezembro
- Taxa de inscrição: R$ 91,68 a R$ 275,04
- Prova: 31 de janeiro de 2026
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Lagoa Vermelha
- Vagas: advogado (CR), agente administrativo (CR), agente administrativo auxiliar (CR), arquiteto (CR), atendente de creche (3), auditor fiscal (CR), auxiliar de saúde bucal (CR), auxiliar de tesouraria (CR), bibliotecário (1), cirurgião dentista (CR), dentista - odontopediatria (1), contador (1), engenheiro civil (1), farmacêutico (CR), fiscal ambiental (CR), fiscal tributário (1), fisioterapeuta (CR), fonoaudiólogo (CR), médico cardiologista (1), médico pam (CR), médico pediatra (CR), médico veterinário (1), merendeira (2), monitor escolar (5), motorista (2), nutricionista (CR), operador de máquinas (2), operário (2), professor área I - ed. infantil (1), professor área I - séries iniciais (1), professor área II - ciências (1), professor área II - ed. especial (CR), professor área II - ed. física (CR), professor área II - geografia (1), professor área II - história (1), professor área II - inglês (CR), professor área II - matemática (1), professor área II - português (1), psicólogo (CR), servente/zelador (CR), técnico agrícola (CR), técnico em enfermagem (2), terapeuta ocupacional (1), tesoureiro (1), topógrafo (CR), visitador (2)
- Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 1.601,81 a R$ 9.838,92
- Prazo: 30 de dezembro
- Taxa de inscrição: R$ 54,45 a R$ 152,46
- Prova: 1º de fevereiro de 2026
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Vespasiano Corrêa
- Vagas: agente administrativo (CR), professor de educação infantil e anos iniciais (CR), tesoureiro (1 + CR), agente de combate às endemias (1 + CR)
- Nível: Médio
- Salário: R$ 2.482,42 a R$ 3.987,26
- Prazo: 22 de dezembro
- Taxa de inscrição: R$ 60
- Prova: 1 de fevereiro de 2026
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
- Vagas: professor assistente do magistério superior (1)
- Nível: Superior
- Salário: R$ 13.288,85
- Prazo: 31 de dezembro
- Taxa de inscrição: R$ 398
- Prova: 15 de fevereiro a 31 de maio de 2026 (período provável)
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Cacique Doble
- Vagas: assessor administrativo (1 + CR), atendente de creche (1 + CR), borracheiro (CR), dentista 40h (1 + CR), doméstica (5 + CR), enfermeiro (1 + CR), farmacêutico (1 + CR), mecânico (1 + CR), médico (1 + CR), monitor de creche (3 + CR), motorista (2 + CR), oficial administrativo (1 + CR), operador de máquinas e equipamentos rodoviários (2 + CR), operário (2 + CR), professor de anos iniciais (4 + CR), professor de artes (1 + CR), professor de educação física (2 + CR), professor de educação infantil (5 + CR), professor de educação infantil indígena (2 + CR), professor de geografia (1 + CR), professor de história (1 + CR), professor de informática (1 + CR), professor de matemática (1 + CR), psicólogo (CR), técnico agrícola (1 + CR), técnico de enfermagem (1 + CR)
- Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 1.619,30 a R$ 10.558,43
- Prazo: 30 de dezembro
- Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 120
- Prova: 14 de fevereiro de 2026
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Salvador do Sul
- Vagas: agente administrativo (2 + CR), agente comunitário de saúde - diversas microáreas (CR), agente de combate às endemias (CR), assistente educacional (3 + CR), assistente social (CR), auxiliar de consultório dentário esf (CR), auxiliar de serviços escolares (1 + CR), contador (CR), eletricista (1 + CR), enfermeiro (CR), enfermeiro esf (CR), farmacêutico (CR), fiscal (CR), fiscal de obras e postura (CR), fiscal tributário (CR), mecânico (CR), médico veterinário (CR), monitor de escola (CR), motorista (1 + CR), nutricionista (CR), operador de máquina (1 + CR), operário (3 + CR), pedreiro (2 + CR), professor - arte (22h) (CR), professor - ciências (22h) (1 + CR), professor - geografia (22h) (CR), professor - história (22h) (CR), professor - inglês (22h) (1 + CR), professor - língua portuguesa (22h) (CR), professor - matemática (22h) (CR), professor - séries iniciais (22h) (1 + CR), professor AEE (22h) (1 + CR), professor de educação infantil (22h) (CR), psicólogo (1 + CR), secretário de escola (CR), técnico em enfermagem (30h) (CR), técnico em enfermagem esf (40h) (CR), vigilante (CR), vigilante sanitário (CR)
- Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 1.498,74 a R$ 6.794,28
- Prazo: 31 de dezembro
- Taxa de inscrição: R$ 60 a R$ 160
- Prova: 8 de março de 2026
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Nova Esperança do Sul
- Vagas: agente administrativo (3 + CR), fiscal municipal (1 + CR), oficial administrativo (CR)
- Nível: Médio e Superior
- Salário: R$ 2.208,66 a R$ 2.507,13
- Prazo: 16 de janeiro de 2026
- Taxa de inscrição: R$ 70 a R$ 100
- Prova: 1º de março de 2026
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Mormaço
- Vagas: agente de abastecimento de água (CR), agente de combate a endemias (CR), agente de controle interno (CR), agente fiscal sanitário (CR), almoxarife (CR), arquiteto e urbanista (CR), artífice (CR), assistente social (CR), auxiliar administrativo (1 + CR), auxiliar de consultório dentário (1 + CR), auxiliar de serviços gerais (CR), contador (CR), enfermeiro (1 + CR), engenheiro civil (CR), fiscal ambiental (CR), fiscal tributário (CR), fisioterapeuta (CR), fonoaudiólogo (CR), mecânico (CR), médico (CR), médico especialista - ginecologista (CR), médico especialista - pediatra (CR), médico especialista - psiquiatra (CR), médico veterinário (CR), monitor escolar (1 + CR), motorista (1 + CR), nutricionista (CR), odontólogo (CR), oficial administrativo (CR), operador de máquinas (1 + CR), operário (1 + CR), professor anos finais - ciências (CR), professor anos finais - educação física (CR), professor anos finais - geografia (CR), professor anos finais - história (1 + CR), professor anos finais - língua espanhola (CR), professor anos finais - língua inglesa (CR), professor anos finais - língua portuguesa (1 + CR), professor anos finais - matemática (CR), professor de educação infantil e anos iniciais (3 + CR), psicólogo (20h) (CR), psicólogo (40h) (CR), serviçal (1 + CR), técnico em enfermagem (1 + CR), técnico em informática (CR), tesoureiro (CR)
- Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 1.754,24 a R$ 12.000
- Prazo: 27 de dezembro
- Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 180
- Prova: 5 de fevereiro de 2026
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Arroio do Meio
- Vagas: motorista (CR), auxiliar de secretaria (CR), professor área 1 (CR), contador (1 + CR), fonoaudiólogo (CR), professor área 2 (CR), procurador (1 + CR)
- Nível: Fundamental, Médio e Superior
- Salário: R$ 2.530 a R$ 7.590
- Prazo: 17 de dezembro
- Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 150
- Prova: 8 de fevereiro de 2026 (data provável)
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Santa Bárbara do Sul
- Vagas: eletricista (CR), merendeira (5 + CR), operador de máquinas pesadas (CR), operário de serviços gerais (CR), pedreiro (3 + CR), servente (10 + CR), vigia escolar (7 + CR), guarda (6 + CR), motorista (2 + CR), visitador pim (CR), agente comunitário de saúde – esf 01 (CR), agente comunitário de saúde – esf 02 (CR), agente comunitário de saúde – esf 03 (CR), agente de combate a endemias (CR), agente administrativo (4 + CR), almoxarife (CR), auxiliar de odontólogo (1 + CR), agente educacional de interação com o educando (15 + CR), auxiliar técnico de controle interno (CR), monitor – pim (CR), técnico de enfermagem (CR), técnico de informática (CR), técnico de patrimônio (CR), técnico de segurança do trabalho (CR), tesoureiro (CR), agente tributário rural (CR), analista de controle interno (CR), arquiteto (CR), assistente social (CR), contador (CR), coordenador dos conselhos municipais (CR), engenheiro agrônomo (CR), engenheiro civil (CR), farmacêutico (CR), fiscal do meio ambiente (CR), fiscal tributário (CR), fisioterapeuta (CR), fonoaudiólogo (CR), médico clínico geral (CR), médico veterinário (CR), nutricionista (CR), odontólogo (CR), procurador jurídico (CR), professor de artes (1 + CR), professor de aee (2 + CR), professor de letras / inglês (1 + CR), professor de letras / português (1 + CR), professor de pedagogia (5 + CR)
- Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 1.684,46 a R$ 10.231,14
- Prazo: 17 de dezembro
- Taxa de inscrição: R$ 60 a R$ 140
- Prova: 1º de fevereiro de 2026
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Câmara de Jaguari
- Vagas: agente legislativo (1), analista legislativo (1)
- Nível: Médio e Superior
- Salário: R$ 3.500 a R$ 5.000
- Prazo: 24 de dezembro
- Taxa de inscrição: R$ 100 a R$ 130
- Prova: 22 de fevereiro de 2026
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Capitão
- Vagas: agente administrativo (CR), engenheiro civil (1 + CR), farmacêutico (CR), fiscal tributário (CR), motorista (1 + CR), operador de máquinas (1 + CR), operário especializado (1 + CR), professor de ciências (1 + CR), professor de geografia (1 + CR), professor de inglês (1 + CR), professor de matemática (1 + CR), professor de música (1 + CR), professor de português (1 + CR), professor de séries iniciais - educação infantil (1 + CR)
- Nível: Fundamental, Médio e Superior
- Salário: R$ 1.815 a R$ 6.050
- Prazo: 25 de dezembro
- Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 200
- Prova: 1º de março de 2026
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Câmara de São Lourenço do Sul
- Vagas: assessor legislativo (1 + CR), contador (1 + CR), jornalista (1 + CR), procurador jurídico (1 + CR), técnico em informativa (1 + CR),
- Nível: Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 4.255,18 a R$ 5.583,63
- Prazo: 16 de dezembro
- Taxa de inscrição: R$ 118,87 a R$ 158,54
- Prova: 1º de março de 2026
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Porto Alegre
- Vagas: assistente administrativo (1 + CR)
- Nível: Médio
- Salário: R$ 2.381,28 a R$ 3.171,92
- Prazo: 5 de janeiro de 2026
- Taxa de inscrição: R$ 115,40
- Prova: 1 de março de 2026
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Três Passos 2
- Vagas: eletricista (1 + CR)
- Nível: Fundamental
- Salário: R$ 3.536,50
- Prazo: 17 de dezembro
- Taxa de inscrição: R$ 130
- Prova: 8 de fevereiro de 2026
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Três Passos 1
- Vagas: auditor fiscal de tributos (2 + CR), geólogo (1 + CR), fiscal tributário (2 + CR)
- Nível: Médio e Superior
- Salário: R$ 4.810,99 a R$ 8.328,27
- Prazo: 17 de dezembro
- Taxa de inscrição: R$ 130 a R$ 170
- Prova: 8 de fevereiro de 2026
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Alecrim
- Vagas: administrador financeiro (CR), fiscal ambiental (1), licenciador ambiental (1), motorista (CR), operador de máquinas (CR), técnico agrícola (CR)
- Nível: Fundamental, Técnico e Superior
- Salário: R$ 1.782,46 a R$ 4.088,04
- Prazo: 17 de dezembro
- Taxa de inscrição: R$ 87 a R$ 170
- Prova: 22 de fevereiro de 2026
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de David Canabarro
- Vagas: agente auxiliar (1 + CR), agente de campo (1 + CR), agente de saúde (1 + CR), assessor administrativo (1 + CR), assistente social (1 + CR), atendente de creche (1 + CR), enfermeiro (1 + CR), engenheiro civil (1 + CR), fiscal ambiental (1 + CR), médico clinico geral (1 + CR), monitor (1 + CR), motorista (1 + CR), nutricionista (1 + CR), operador de maquinas (1 + CR), operário (1 + CR), professor de educação infantil (1 + CR), professor de séries iniciais (1 + CR), psicólogo (2 + CR), servente (1 + CR), técnico de enfermagem (1 + CR), tesoureiro (1 + CR), vigia (1 + CR)
- Nível: Fundamental, Médio e Superior
- Salário: R$ 1.474,43 a R$ 14.622,84
- Prazo: 18 de dezembro
- Taxa de inscrição: R$ 120 a R$ 180
- Prova: 22 de fevereiro de 2026
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
