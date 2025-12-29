"Ano de oportunidades": os concursos públicos para ficar de olho em 2026

Ler resumo

As datas das provas ainda não foram estimadas. smolaw11 / stock.adobe.com

O ano de 2026 se desenha como promissor para quem almeja um cargo público. Com uma série de processos em diferentes estágios de planejamento, de órgãos federais a municipais gaúchos, a expectativa é de uma retomada nos editais.

Zero Hora separou os principais concursos previstos para o próximo ano, com base em autorizações, solicitações e anúncios oficiais.

As datas das provas ainda não foram estimadas, mas as informações disponíveis apontam um cenário de oportunidades.

Confira a seguir os blocos com os federais e, depois, o recorte para o Rio Grande do Sul.

Importante: As informações sobre salários, quando não definidos para o novo concurso, referem-se aos valores dos últimos editais. Todos os processos estão sujeitos a confirmação e a publicação oficial de edital.

Concursos federais previstos para 2026

Com banca definida

Valec/Infra S.A.: 65 vagas para Analista (superior), com salário de R$ 11.232,86

65 vagas para Analista (superior), com salário de R$ 11.232,86 Processo seletivo Ibama e Incra: 60 vagas para cargos de nível superior; salário a definir

60 vagas para cargos de nível superior; salário a definir Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater): 50 vagas + Cadastro de Reserva (CR) para cargos de nível médio (assistente) e superior (analista); salário a definir

50 vagas + Cadastro de Reserva (CR) para cargos de nível médio (assistente) e superior (analista); salário a definir Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron): vagas e cargos a definir para nível superior; salários podem variar entre R$ 1.115,00 e R$ 9.900,00

Com comissão formada

Câmara dos Deputados: concurso para analista e técnico legislativo (superior). Vagas a definir; salários entre R$ 19.616,98 e R$ 29.462,78

Autorizados

Ministério da Saúde (Temporários): 300 vagas + 459 CR para cargos de técnico e analista (médio e superior); salário entre R$ 3.731,83 e R$ 6.256,90

300 vagas + 459 CR para cargos de técnico e analista (médio e superior); salário entre R$ 3.731,83 e R$ 6.256,90 Ministério da Defesa (Temporários): 148 vagas para docentes (superior); salário a definir

Previstos/Anunciados

Tribunal de Contas da União (TCU): 100 vagas para auditor federal de controle externo (superior), com salário de R$ 26.159,01

100 vagas para auditor federal de controle externo (superior), com salário de R$ 26.159,01 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios): concurso para atendente comercial (nível médio). Vagas a definir; salário de R$ 2.256,18

concurso para atendente comercial (nível médio). Vagas a definir; salário de R$ 2.256,18 Banco do Brasil e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES): em estudos, com cargos e vagas a definir

Solicitados (lista inclui principais)

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS): 8,5 mil vagas solicitadas para analista e técnico do seguro social (médio e superior); salário entre R$ 6.043,05 e R$ 9.370,92

8,5 mil vagas solicitadas para analista e técnico do seguro social (médio e superior); salário entre R$ 6.043,05 e R$ 9.370,92 Controladoria-Geral da União (CGU): 500 vagas solicitadas para auditor e técnico federal (médio e superior); salário entre R$ 7.453,62 e R$ 18.033,52

500 vagas solicitadas para auditor e técnico federal (médio e superior); salário entre R$ 7.453,62 e R$ 18.033,52 Polícia Rodoviária Federal (PRF): 263 vagas para policial rodoviário (superior), salário de R$ 11.670,33, e 248 para agente administrativo (médio), salário de R$ 5.173,28

263 vagas para policial rodoviário (superior), salário de R$ 11.670,33, e 248 para agente administrativo (médio), salário de R$ 5.173,28 Ministério dos Transportes: 472 vagas solicitadas para agente administrativo e analista técnico

472 vagas solicitadas para agente administrativo e analista técnico Banco Central do Brasil (Bacen): 560 vagas solicitadas para técnico, analista e procurador

560 vagas solicitadas para técnico, analista e procurador Advocacia-Geral da União (AGU): 403 vagas solicitadas para nível superior (salário em torno de R$ 7 mil)

Outras agências reguladoras e ministérios como Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), Ministério do Meio Ambiente (MMA), Ministério de Minas e Energia (MME), entre outros, têm pedidos de concurso com centenas de vagas solicitadas.

Concursos previstos no Rio Grande do Sul

Com banca definida

Gramado — Educação: 191 vagas para cargos de nível médio, superior e pós-graduação; salários entre R$ 1.449,96 e R$ 3.911,64 ( no último edital; pode mudar conforme o novo certame)

191 vagas para cargos de nível médio, superior e pós-graduação; salários entre R$ 1.449,96 e R$ 3.911,64 ( pode mudar conforme o novo certame) Prefeitura de Carlos Barbosa: Vagas a definir para níveis médio e superior; salários podem variar de R$ 2.922,74 a R$ 15.153,54

Vagas a definir para níveis médio e superior; salários podem variar de R$ 2.922,74 a R$ 15.153,54 Guarda Civil Municipal (GCM) de Carlos Barbosa: concurso para guarda municipal (superior); salário de R$ 2.728,52 ( no último edital; pode mudar conforme o novo certame)

concurso para guarda municipal (superior); salário de R$ 2.728,52 ( pode mudar conforme o novo certame) Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim (FHSTE): 12 vagas + CR para níveis fundamental, médio e técnico; salários entre R$ 2.262,66 e R$ 2.805,87 (no último edital; pode mudar conforme o novo certame)

Com comissão formada

Polícia Penal RS: concurso para técnico superior penitenciário (médio e superior); salários entre R$ 4.500,00 e R$ 8.500,00

concurso para técnico superior penitenciário (médio e superior); salários entre R$ 4.500,00 e R$ 8.500,00 Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul (IPE Prev): comissão formada para definição de novo concurso

comissão formada para definição de novo concurso Departamento Municipal de Habitação de Porto Alegre (Demhab): comissão formada

Autorizados

Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-4): concurso autorizado para cargos de analista (R$ 14.852,98) e técnico (R$ 9.052,54), ambos de nível superior

Previstos/Anunciados