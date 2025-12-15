Concurso para Ibama e Incra abrem inscrições nesta segunda; veja salários e como participar

Começam nesta segunda-feira (15), às 14h, as inscrições para o concurso público do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). São 60 vagas de nível superior com salários de até R$ 9,8 mil.
As oportunidades estão divididas entre 40 para o Ibama e 20 para o Incra. Os cargos são de analista técnico de complexidade intelectual, com remuneração de R$ 7.283,05 e analista técnico de complexidade gerencial, com o salário mais alto, R$ 9.861,23. A jornada de trabalho para ambos os cargos é de 40 horas semanais.
As inscrições devem ser feitas pelo site do Instituto Access, banca organizadora do processo seletivo. O prazo vai até 8 de janeiro.
A taxa de inscrição é R$ 60 para analista técnico de complexidade intelectual e R$ 70 para analista técnico de complexidade gerencial. Doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde e inscritos no CadÚnico podem solicitar isenção da taxa.
As oportunidades se concentram em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), locais onde serão realizadas as provas, compostas por questões objetivas e discursivas, de caráter eliminatório e classificatório.
Cronograma
- Inscrições: de 15 de dezembro a 8 de janeiro
- Pedido de isenção: 15 e 16 de dezembro
- Pagamento da taxa: até 9 de janeiro
- Divulgação dos locais de prova: 2 de fevereiro
- Aplicação das provas objetiva e discursiva: 8 de fevereiro
- Resultado definitivo das provas objetivas: 11 de março
- Resultado definitivo das provas discursivas: 23 de março
- Resultado final: 7 de abril