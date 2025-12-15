Concurso para Ibama e Incra abrem inscrições nesta segunda; veja salários e como participar

Prova para concurso de Ibama e Incra terá questões objetivas e discursivas. smolaw11 / stock.adobe.com

Começam nesta segunda-feira (15), às 14h, as inscrições para o concurso público do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). São 60 vagas de nível superior com salários de até R$ 9,8 mil.

As oportunidades estão divididas entre 40 para o Ibama e 20 para o Incra. Os cargos são de analista técnico de complexidade intelectual, com remuneração de R$ 7.283,05 e analista técnico de complexidade gerencial, com o salário mais alto, R$ 9.861,23. A jornada de trabalho para ambos os cargos é de 40 horas semanais.

As inscrições devem ser feitas pelo site do Instituto Access, banca organizadora do processo seletivo. O prazo vai até 8 de janeiro.

A taxa de inscrição é R$ 60 para analista técnico de complexidade intelectual e R$ 70 para analista técnico de complexidade gerencial. Doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde e inscritos no CadÚnico podem solicitar isenção da taxa.

As oportunidades se concentram em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), locais onde serão realizadas as provas, compostas por questões objetivas e discursivas, de caráter eliminatório e classificatório.

Cronograma