Câmara dos Deputados publica edital de concurso público com salários que chegam a R$ 30 mil

A Câmara dos Deputados publicou, nesta terça-feira (30), edital de concurso público para preencher 70 vagas imediatas e outras 70 para cadastro reserva. Os salários iniciais são de R$ 21 mil ou R$ 30 mil para uma jornada de 40 horas semanais.

Os interessados podem se inscrever a partir de segunda-feira (5) até o dia 26 de janeiro. As provas objetivas e discursivas estão marcadas para ocorrer no dia 8 de março de 2026 em todas as capitais do país.

As vagas são para os cargos de:

Analista Legislativo — especialidade Processo Legislativo e Gestão

— especialidade Processo Legislativo e Gestão Técnico Legislativo — especialidade Assistente Legislativo e Administrativo

Ambos os cargos são para nível superior, sendo aceito qualquer diploma de conclusão de curso de graduação em qualquer área de formação, desde que a instituição de ensino seja reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

O cargo de analista legislativo — que tem o salário maior de R$ 30.853,99 mensais — conta com 35 vagas imediatas e 35 e cadastro reserva.

Das 35 vagas, são 22 para ampla concorrência, nove vagas para pessoas pardas e pretas, duas vagas para pessoas com deficiência (PCD), além de uma vaga para pessoa indígena e uma para pessoa quilombola.

O cargo de técnico legislativo — que tem salário de R$ 21.008,19 mensais — também tem 35 vagas imediatas e outras 35 de cadastro reserva, com as mesmas cotas para pessoas negras (pretas e pardas), PCDs, indígenas e quilombolas.

As inscrições podem ser feitas, no período previsto, por meio do site da Cebraspe, banca responsável pelo certame.

Confira o cronograma previsto:

Inscrições : das 10h do dia 05/01/2026 às 18h do dia 26/1/2026

: das 10h do dia 05/01/2026 às 18h do dia 26/1/2026 Data final para pagamento das inscrições: 28/1/2026

28/1/2026 Data das provas objetivas e discursivas: 08/3/2026

08/3/2026 Confira o edital aqui

Próximos editais

A Comissão Organizadora de Governança do Concurso da Câmara dos Deputados informou também que deve publicar, ainda sem data prevista, o edital para o cargo de Técnico Legislativo, especialidade Policial Legislativo Federal (PLF), com exigência de nível superior.

Também está previsto concurso para os demais cargos autorizados por decisão da Mesa Diretora da Câmara em 11 de setembro de 2025.